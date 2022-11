Čeká vás hudba, zábava, spousta dobrého jídla a nejen svatomartinská vína … a možná přijede i svatý Martin. Prostor na náměstí zaplní 50 stánků s vínem, občerstvením a nejen farmářskými produkty. Ochutnávat a prodávat se budou svatomartinská vína od zhruba desítky špičkových vinařů z Čech a Moravy. První lahev se otevře v 11.11 hodin. Vyhlášené liberecké Bistro Široká nabídne Liberečanům na trhu ochutnávku svatomartinských hus. Tentokrát je bude podávat s asijskými Boa Bun knedlíky, knedlíky vařenými v páře, které jsou oblíbené zejména v Singapuru, Malajsii a na Tchaj-wanu. Vegetariány bude bistro lákat na grilovaný sýr, křupané brambory a další dobroty. Tradice oslav Svatomartinských vín se datuje do doby vlády císaře Josefa II. Přetrvávala ještě do první republiky, potom se přerušila a obnovení se dočkala až po sametové revoluci. Od roku 2005 značku Svatomartinské víno vlastní Vinařský fond České republiky. Do Liberce se trh vrátil před šesti lety.

Jaroslav Král: Život s kresbou

KDY: Pátek 11. listopadu (do 26. února 2023)

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



Výstava prezentuje díla významného a neprávem málo vystavovaného umělce, jedné z nejvýraznějších postav brněnské výtvarné scény 1. poloviny 20. století. Vedle olejomaleb má v jeho tvorbě neopomenutelné zastoupení kresba. Kreslil si do svého skicáku vše, co jej oslovilo, a zároveň byl velice pečlivý, takže finální olejomalby mají mnoho přípravných studií a skic. Jeho kresby jsou proto velice důležitou součástí jeho celoživotního díla. Ve 20. letech 20. století se jeho výtvarný styl ustálil v částečně kubizující podobě, později se přiklonil k neoklasicismu. Kubismus však neopustil, naopak se v jeho pracích s neoklasicismem prolíná. Vybíral si především sociální témata a zaměřoval se hlavně na figurální a portrétní tvorbu, nezanedbatelnou roli v jeho tvorbě hrají ženské postavy. Vedle portrétů rád maloval i karikatury „ze společnosti“, které se po celou jeho kariéru staly i vítaným zdrojem obživy.

Martinské slavnosti

KDY: Pátek 11. listopadu od 15 hodin

KDE: nádraží v Bílém Potoce, RC Mateřídouška a klášter Hejnice

Rodinné centrum Mateřídouška se po dvou letech odmlky z pandemických důvodů vrací k oslavám svátku sv. Martina v Hejnicích. Od 15 hodin začne martinská tvůrčí dílna v Mateřídoušce, po 17 hodině začne martinský průvod z nádraží v Bílém Potoce pod Smrkem plný světel se svatým Martinem v čele, který skončí u hejnického kostela, kde bude připraveno malé občerstvení pro poutníky a divadelní skupina B.O.B.R. se hraje Legendu o sv. Martinovi.

Svatomartinský večer

KDY: Pátek 11. listopadu od 16 hodin

KDE: zámek, náměstí Frýdlant

ZA KOLIK: vstup zdarma



Do Frýdlantu přijede svatý Martin na bílém koni. Pochodňový a světelný průvod, který povede v 17 hodin od hradu a zámku Frýdlant, rozzáří cestu od zámku do centra města, na náměstí T. G. Masaryka. Tam už bude pro účastníky svatomartinského setkání připraven kulturní program, včetně ohňové show a také stánkový prodej, který začne už v 16 hodin. Pro děti pak bude po příchodu průvodu na náměstí připravena v městském parku dobrodružná světýlková cesta s úkoly. Po příchodu na náměstí si pak mohou lidé užít tradiční svatomartinskou legendu v podání místních dětí a od 18 hodin ohňovou show a hru flašinetáře.

Lampiónový průvod na sv. Martina

KDY: Pátek 11. listopadu od 17 hodin

KDE: Lesopark Cihelna, Hrádek nad Nisou

Tradiční průvod v maskách v čele s Martinem na bílém koni tentokrát povede potemnělým lesoparkem Cihelna. Start u kynologického cvičiště.

Lukas Hasler

KDY: Pátek 11. listopadu v 19 hodin

KDE: kostel Nalezení sv. Kříže Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Světově známý, uznávaný, talentovaný a úspěšný varhaník vystoupí v libereckém kostele.

Šach Mat/ Carmen - PREMIÉRY

KDY: Pátek 11. listopadu a neděle 13. listopadu v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 390 Kč

Dvě baletní suity v jednom společném programu… Už jste viděli šachy v životní velikosti? Pojďte s námi sledovat humornou partii, kde ožívají taneční figury. Je to hra, kterou hraje sám život? Kdo vlastně hýbe figurami? Každý máme občas pocit, že jsme šachovým kamenem, který má své možnosti pohybu, a hráč/osud si s námi „pohrává“. Šachy neobsahují prvek náhody, každá figura má svou vlastní „choreografii“. Partii rozhodují znalosti a schopnosti hráčů. Ale musí to tak nutně být? Carmen ruského skladatele 20. století Rodiona Ščedrina je adaptací slavné stejnojmenné Bizetovy opery Carmen, kterou Ščedrin vytvořil pro svou manželku, slavnou ruskou primabalerínu Maju Pliseckou.

Víkend v Křišťálovém údolí

KDY: Sobota 12. - neděle 13. listopadu

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



Letos již potřetí otevřou své brány desítky sklářů, výrobců bižuterie nebo vánočních ozdob v celém Libereckém kraji. Návštěvníci Víkendu Křišťálového údolí se budou moci vydat i do muzeí a středních sklářských a uměleckých škol v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Kamenickém Šenově nebo Novém Boru. Novinkou letošního ročníku je rozdělení na sobotní a nedělní program. Sobotní se bude konat v Lužických horách. V sobotu tak budou otevřené provozy na Novoborsku a Kamenickošenovsku, návštěvníci se mohou vydat do velkých provozů Crystalexu nebo Preciosa Lighting, ale i do malých hutí, jako je třeba ta, kterou provozuje Jiří Haidl ve Svojkově nedaleko Sloupu v Čechách. Nedělní program se potom soustředí do Jizerských hor, Českého ráje a Krkonoš. Představí se například Preciosa v Desné, Glassor v Liberci nebo Jan Pesničák v Josefově Dole. Otevřena bude i výstava Zdeňka Lhotského v Železném Brodě nebo dílna Josefa Novotného v Heřmanicích u Frýdlantu. Poprvé se představí i subjekty na polské straně Krkonoš – huť Julie v Piechowicích a Krkonošské muzeum se stálou expozicí skla v Jelení Hoře. Více informací a kompletní program najdete na webu www.crystalvalley.cz.

Princezna Lada - pohádkové prohlídky

KDY: Sobota 12. - neděle 13. listopadu od 10 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 180 Kč

Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát pro vás na zámku připravili pohádkovou klasiku Princezna Lada. Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Snow Film Fest 2

KDY: Čtvrtek 10. listopadu od 18.00 a sobota 12. listopadu od 15.00

KDE: IGI Vratislavice

ZA KOLIK: 100 a 200 Kč



Ledové řeky, zasněžené hory, čerstvý prašan a nespoutaná zimní krajina během šesti filmů. Jedenáctý ročník filmového festivalu Snow Film Fest přinese tento týden do spolkového centra IGI Vratislavice pořádnou nadílku těch nejlepších světových a českých filmů se zimní outdoorovou tématikou. Těšit se můžete na šest filmů plných adrenalinu, dobrodružství a nezkrotné přírody. Festival je rozložen do dvou dnů. V sobotu 12. listopadu filmy doplní cestovatelské přednášky rychlostního kanoisty Martina Zhoře a ředitele Jizerské o.p.s. Martina Kunce.

Podzimní koncert

KDY: Sobota 12. listopadu v 17 hodin

KDE: Podještědské muzeum Český Dub

Vystoupí pěvecký soubor Českolipský Evergreen za klavírního doprovodu Aleny Kolaříkové.

Bratři Ebenové

KDY: Sobota 12. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 450 Kč



Kapela tří bratří Ebenů (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka) zahraje průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.

Relaxační zóna

KDY: Sobota 12. listopadu v 19 hodin

KDE: kino Hejnice

ZA KOLIK: 100 Kč

Šest žen na víkendovém rekreačním pobytu. Každá si s sebou veze svoje sny, představy i zranění. Zdánlivě banální konfrontace různých osudů, společenských rolí a povah může být krokem k sebepoznání, vzájemnému přijetí a přátelství.

Večer v Naivním: IMJOY & tatami

KDY: Sobota 12. listopadu v 19:30

KDE: Nivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 180 Kč



Liberecká improvizační skupina Imjoy přináší na půdu Naivního divadla zbrusu nové představení. Čeká vás improvizovaná longforma inspirovaná osmdesátkovými filmy z prostředí bojových umění. Prožijete společně s hlavním hrdinou cestu bojovníka a odhalíte hluboká, životní moudra okořeněná notnou dávkou humoru.

Oldies Party

KDY: Sobota 12. listopadu ve 20 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč

Hudbu od sedmdesátých let po současnost hraje k tanci a poslechu Pavel Zrnovský.

Neobyčejné nákupy pana Jana

KDY: Neděle 13. listopadu v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Máte rádi slevy? A speciální týdny s neobvyklým zbožím? Pan Jan je miluje, ale krámek v jeho ulici začal být nějaký divný..Bláznivá stand-up komedie pro děti.