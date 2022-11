V pátek zažije Frýdlant už podruhé Svatohubertské slavnosti, pořádané Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Tradiční podzimní slavnost, pořádaná školou pravidelně začátkem listopadu, se dříve konala v Hejnicích. Po přesunu lesnických oborů školy z Hejnic do Frýdlantu se ale do Frýdlantu už loni přesunuly i Svatohubertské slavnosti. Slavnost začne v pátek v 9.30 hodin na hradě a zámku Frýdlant, odkud se vydá Hubertská jízda v čele s bohyní lovu Dianou a patronem lovců a myslivců svatým Hubertem směrem do centra Frýdlantu. Zde následně na náměstí T. G. Masaryka u radnice požádá starostu Frýdlantu Dana Ramzera o dočasnou vládu nad městem a průvod se potom přesune do kostela Nalezení sv. Kříže, kde bude akce od 10.30 hodin pokračovat Svatohubertskou bohoslužbou a pasováním adeptů myslivosti.

Barvy mého života

KDY: Pátek 4. listopadu v 17 hodin

KDE: Fara Církve československé husitské Liberec



Vernisáž obrazů Jiřího Skleničky Zderazského. Úvodní slovo obstará Stanislav Kubín, hudební spolupráci zajistí Luboš Jerje.

Drink&draw

KDY: Pátek 4. listopadu v 18 hodin

KDE: Ateliér Tuba Liberec

Přijďte si jen tak kreslit podle živého modelu a užít si večerní atmosféry ateliéru. K dispozici jsou papíry, uhle, tužky. Není to klasická výuka s lektorem, ale spíše setkání u kresby. Lektor je zde ovšem přítomen pro případné konzultace a rady. Vhodné pro každého, kdo si chce vyzkoušet nebo zdokonalit svou kresbu postavy, nebo jen tak pobýt v přátelské tvůrčí atmosféře.

Marpo a TroubleGang

KDY: Pátek 4. října od 20 hodin

KDE: Bunkr Music Club Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Už tento podzim vyráží Marpo a TroubleGang na tour Back to the roots! Rapper, boxer a bývalý bubeník kapely Chinaski vystoupí se svou kapelou a se svým hostem, skupinou Stellarz. Název turné jasně naznačuje návrat ke kořenům kapely. TroubleGang tentokrát vyráží do klubů ve staré sestavě - bez kytar a bubnů. Zazní nejen nový věci, ale i starý a kultovní hity. Nenechte si ujít tuhle jedinečnou šňůru koncertů, která už se možná nikdy nemusí opakovat.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 5. listopadu od 8:30

KDE: Kryt civilní obrany Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Svatohubertská výprava za myslivostí

KDY: Sobota 5. listopadu od 11 hodin

KDE: areál Mysliveckého spolku Boženice, kino Hodkovice nad Mohelkou



Od 11 hodin začnou zvěřinové hody v Boženicích, čeká vás bohatý doprovodný program – myslivecká stezka, kolo štěstí o zajímavé ceny, výstava fotografií a trofejí. Od 14 hodin proběhne v hodkovickém kině přednáška s názvem „Ta naše myslivost česká“.

Žabí zámek

KDY: Sobota 5. listopadu v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Snová výprava do království žab a mloků. Štěpán Marcipán se jednoho dne procházel okolo jezírka, když v tom – zničehonic - potkal skřítka Umpina. Vlastně – jak si posléze uvědomil - to nebylo ve dne, nýbrž v noci. A proč se kolem jezírka procházel pouze v pyžamu, mu také nebylo ani za mák jasné. Takže ho nakonec už vůbec nepřekvapilo, že ho skřítek pozval k sobě na čerstvé palačinky s jahodovou zavařeninou. Bylo totiž zapotřebí vyprázdnit sklenici od zavařeniny, aby do ní mohli nachytat pulce. Jen pulci se mohou proměnit v žáby a jen žábu proměníte v prince. Stačí ji políbit.

V této budově měl sídlit německý spolek Lebensborn. Šlo o "továrnu na děti"

Tančírna

KDY: Sobota 5. listopadu v 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč



Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Podzimní dílna

KDY: Neděle 6. listopadu ve 14 hodin

KDE: Městská knihovna Jablonné v Podještědí

Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni k tvorbě dekoračních předmětů z toho, co momentálně nabízí podzimní příroda. Nasbírejte jeřabiny, kaštany, bukvice, žaludy, pěkné listy či šišky, přibalte nůžky a tavnou pistoli a přijďte si společně zpříjemnit tvořením nedělní odpoledne.

Kašpárek to zařídí

KDY: Neděle 6. listopadu v 15 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Autorská pohádka Jaroslava Ipsera plná princů, princezen, draků a čertů a jednoho kašpárka, který zařídí, aby to se všemi dopadlo tak, jako to v pohádce dopadnout má.

Drakiáda

KDY: Neděle 6. listopadu od 15 hodin

KDE: louka na Javorníku za kapličkou, Dlouhý Most

ZA KOLIK:

Tradiční dlouhomostecká Drakiáda proběhne společně s opékáním buřtů. Každý si donese vlastního draka i buřt, k dispozici bude chléb a další pochutiny.

Červená Karkulka, aneb to je ale náhodička

KDY: Neděle 6. listopadu v 16 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec



Dva malíři pokojů přicházejí vymalovat a k práci si jednoduše zapnou rádio. Ovšem pohádka, kterou v rádiu začne vyprávět Jiří Lábus, je jaksi popletená. Počítá se s pohádkovou spoluprací diváků. V celém rozmarném příběhu dominují dvě originální loutky Karkulky a vlka a herci Karel Zima a Jarmil Škvrna. Představení jde záměrně jinou cestou než většina klasických loutkových pohádek.

Na slovíčko s Ivo Šmoldasem a Václavem Koptou

KDY: Neděle 6. listopadu v 18 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 350 Kč

Zábavný pořad filozofa, básníka, kulturního publicisty a scenáristy Ivo Šmoldase a herce, muzikanta, moderátora a skladatele Václava Kopty. Pořad je založený na humorném a originálním vyprávění životních příběhů jak ze soukromého, tak pracovního - uměleckého života obou pánů.