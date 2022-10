Jste zváni na novou moderní pouť plnou atrakcí pro dospělé i pro ty nejmenší. Čeká vás 30 metrů vysoký Booster, atrakce nazvaná Leták, autodrom, 5D simulátor atrakce, střelnice, aquazorbing a mnohé další. Chybět nebudou ani tradiční atrakce jako skákací hrady a řetízkový kolotoč. K tomu doprovodný a hudební program, dobré jídlo a pití.

Podještědské divadelní slavnosti

KDY: Pátek 7. října v 19 hodin a sobota 8. října v 18 hodin

KDE: Česká beseda Český Dub

ZA KOLIK: 350 Kč/100 Kč



Pátek nabídne představení Už zase miluju! Show jednoho pianisty a dvou náruživých múz. Písně, které znáte i které jste ještě neslyšeli. Zábava pro všechny generace. Hrají a zpívají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová a Václav Tobrman.

V sobotu se můžete těšit na nové představení Divadelní společnosti Vojan - S hlavou v oblacích. Tři letušky a jeden pilot se rozhodnou vyřešit své finanční potíže malou, jednorázovou brigádou – bombovým útokem na soukromé letadlo jim neznámého zbohatlíka. Navzájem se neznají a člověka, který celou akci vede a financuje, nikdy neviděli.

Koncerty v Bunkru

KDY: Pátek 7. října ve 20 hodin

KDE: Bunkr music club Liberec

Tentokrát se na pódiu sejde kapela SPS, která slaví 30 let od vydání první desky a punková skupina Kohout plaší smrt.

Den zvířat

KDY: Sobota 8. října od 10 do 16 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec



Už je to vlastně tradice a skoro i povinnost – zoologické zahrady na celém světě si 4. října připomínají osobnost Františka s Assisi a oslavují toto datum jako Mezinárodní den zvířat. I v Zoo Liberec bude v sobotu 8. října v době od 10.00 do 16.00 připraven pro širokou veřejnost bohatý a zajímavý program zejména se zvířecí tématikou – komentované prohlídkové okruhy s návštěvou části zázemí zahrady (např. zvířecí kuchyně, dílen nebo zázemí stájí), setkání s odborníky na chov zvířat v lidské péči a záchranu druhů ve volné přírodě, komentované krmení lachtanů, výroba enrichmentu nebo dětmi milovaný facepainting. V letošním roce se zapojili také někteří partneři zoo, takže se návštěvníci mohou těšit i na interaktivní stanoviště se sportovní nebo zdravotní tématikou. Samozřejmě nejde pouze o program, za návštěvu stojí Zoo Liberec jako taková – v této době už například bývají ve svém, výběhu k vidění letošní mláďata pandy červené.

Dodo

KDY: Sobota 8. října v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Inscenace Dodo vede diváky do fantazijního světa dvou dětí - sourozenců, kteří kouzlem vlastní představivosti oživí ptáka Doda a snaží se jej zachránit před hlídačem a ředitelkou muzea. Ti nejen že dávno zapomněli, co znamená snít, ale raději by Doda viděli jako exponát zavřený za vitrínou. Jenže Dodo patří na Mauricius, ne mezi exponáty. Muzeum se pro děti stává prostředím dobrodružné hry, ve které se ve vitrínách a depozitních skříních skrývají mauricijské pralesy a nebezpečná zvířata. Podaří se dětem zachránit Doda před hlídačem Muzea?

Maker Faire Liberec 2022 - Přehlídka inovátorů a vynálezců

KDY: Sobota 8. října v 10 hodin

KDE: Lipo-ink Coworking Centrum Liberec



Světová přehlídka kreativity a tvůrčího nadšení Maker Faire proběhne v Liberci už podruhé. Maker Faire je neobyčejné setkání pro technologické nadšence i rodiny, které milují interaktivitu a učení hrou. Seznámíte se s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, udržitelnými projekty, roboty a se spoustou dalších netradičních projektů.

Sraz fanoušků Hot Wheels

KDY: Sobota 8. října v 11 hodin

KDE: Nákupní Centrum Géčko Liberec

Největší akce pro milovníky angličáků Hot Wheels v Liberci, na které nebudou chybět autodráhy, burza autíček, obří herní zóna a spousta soutěží o skvělý merch a další ceny. Vše za doprovodu DJs a moderátora. Všechny potřebné informace o programu na geckoliberec.cz/novinky/sraz-fanousku-hot-wheels/.

FOTO: Horští záchranáři prověřili své síly v extrémním závodě v Jizerkách

Větrovská drakiáda

KDY: Sobota 8. října v 15 hodin

KDE: Kubátova louka, Frýdlant - Větrov



Budete kreslit a pouštět draky a na nejhezčí a nejlépe létající draky čeká odměna. Na závěr si můžete upéct buřtík.

Sebastian

KDY: Sobota 8. října ve 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 300/400 Kč

Kapela v čele se Sebastianem Navrátilem se proslavila hitem Toulavá a následně spoustou dalších. V rámci svého několikrát upravovaného a překládaného turné dorazí i do domovského Liberce.

Nedělní pohádky v Knihkupectví Fryč – Skřítek Valerián

KDY: Neděle 9. října v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Na louce nedaleko řeky bydlí skřítek Valerián. Jednoho podzimního dne mu do cesty přivane jižní vítr bezstarostnou vílu Kardamínku. Zimu by bez skřítkovy pomoci jistojistě nepřežila, ale i tak má víla stále namále, a to když ji ve své noře uvězní zlý Bahňafous. Naštěstí je tu kamarád ježek, který skřítkovi pomůže vílu vysvobodit a zachránit tak právě narozenou lásku mezi vílou a skřítkem. Poetická, ale přesto napínavá pohádka, při které děti zásadně vstupují do děje.

Houbařská pohádka

KDY: Neděle 9. října v 17 hodin

KDE: Sýpka Lemberk

Podzimní divadelní představení pro děti sehraje Divadélko Koloběžka.

Nikola Šuhaj

KDY: Neděle 9. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Slavný příběh Ivana Olbrachta o legendárním podkarpatském zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a nikdy nikoho nezabil, leda v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty, znovu ožívá, tentokrát v nové dramatizaci a se staronovými písněmi Petra Ulrycha.