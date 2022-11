Poslední říjnový víkend se v libereckých Lázních ponese na designové vlně. K vidění a zakoupení budou bytové doplňky, knihy, originální šperky, móda, rostliny, dětské hračky a mnoho dalšího. Těšit se můžete na několik desítek designérů a malých designových studií nejen z Liberecka.

Den otevřených dveří radnice

KDY: Pátek 28 . října od 9 hodin

KDE: radnice Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Přijďte si na státní svátek prohlédnout krásně zdobené interiéry radnice. Pro děti je připravený zábavný kvíz z historie města. Za příznivého počasí budete moci vystoupat i na radniční věž, kapacita věže je však omezena, proto si zajistěte časovou vstupenku předem na www.evstupenka.cz. Je zdarma.

Strašidelná zoo

KDY: Čtvrtek 27. a pátek 28. října od 18 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: Cena vstupného dle aktuálního ceníku

Na podzimní prázdniny připravila Zoo Liberec oblíbenou strašidelnou akci. Proběhne ve čtvrtek 27. října a v pátek 28. října vždy od 18 hodin. V rámci Strašidelné zoo se po oba večery zahrada promění v tajuplný areál plný strašidelných zákoutí, duchů, čarodějnic a dalších různých živých i statických strašidel. Pro účastníky budou i v letošním připraveny dvě různé prohlídkové trasy. Jedna méně strašidelná pro mladší a méně odvážné a druhá hrůzostrašnější, která není doporučena dětem mladším deseti let. Během akce bude v provozu také strašidelný vláček. Ten zájemce sveze v dolní části zoo za zvýhodněnou cenu 20 Kč na osobu. „Po oba večery bude většina zvířat z bezpečnostních důvodů umístěna do svých vnitřních pavilonů, které zůstanou po dobu konání akce pro veřejnost uzavřeny,“ dodává mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová. Novinkou letošního ročníku je lampionový průvod s Míšou Jadrnou a hudebním doprovodem. Průvod bude zahájen ve čtvrtek 27. října v 18 hodin u Severočeského muzea a účastníky dovede až do strašidelného Dětského koutku, kde na ně budou čekat další pohádkové bytosti, bubáci a tajemná zákoutí. Vstupenky na Strašidelnou zoo lze zakoupit i v předprodeji, a to v době otvíracích hodin na pokladně liberecké zoo, nebo elektronicky přes e-shop.

Sváteční výjezd veteránů

KDY: Pátek 28. října v 8:30

KDE: Technické muzeum Liberec



U příležitosti státního svátku budou z areálu Technického muzea Liberec odjíždět veteránská auta na výlet. Přijďte i vy ochutnat závan starých časů a pokochat se pohledem na stará auta v běhu. Sraz veteránů začíná již v 8:30 a jejich odjezd je naplánován na 10 hodin, návrat by pak měl proběhnout ve 13 hodin.

Jízdy historických tramvají

KDY: Pátek 28. října

KDE: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

U příležitosti státního svátku se opět můžete svézt historickou tramvají na trase Rybníček - Lidové sady - Zoo. Jízdenky jsou v prodeji u průvodčího ve vozidle a přijímána je pouze hotovost. Jízdní řády ZDE

Strašidelná halloweenská nadílka

KDY: Pátek 28. října v 10 hodin

KDE: Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice



Každé dítě, které přijde k pokladně areálu, losuje svoji strašidelnou halloweenskou nadílku. Losuje se o jízdy na bobové dráze zdarma a dárky od obra Javora a navíc děti, které přijdou v halloweenském kostýmu, dostanou sladkou odměnu. V restauraci Obří sud na vrcholu kopce Javorníku je pro malé i velké připraveno strašidelné halloweenské menu a pro děti, které přijdou v kostýmu, sladkost zdarma.

Sůl nad zlato - pohádkové prohlídky

KDY: Pátek 28. - neděle 30. října

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 180 Kč

Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si pro vás na zámku připravili pohádkovou klasiku Sůl nad zlato. Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Halloween na Vysoké

KDY: Pátek 28. října v 16 hodin

KDE: Farma Vysoká, Chrastava



Oblékněte se do strašidelných masek a přijďte si užít soutěž v dlabání dýní, stezku odvahy a opékání buřtů či marshmallow.

Lampionový průvod

KDY: Pátek 28. října v 17:30

KDE: Hrad Grabštejn, Chotyně

Obec Chotyně, Sokol Chotyně a hrad Grabštejn Vás srdečně zvou na letošní lampionový průvod. Od sokolovny v Chotyni poputujete v průvodu až na hrad a cestou i na hradě potkáte strašidelné i pohádkové bytosti.

Tartuffe

KDY: Pátek 28. října v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec



Mistrovská veršovaná komedie o pokrytectví přivádí na scénu věčně aktuální typ svatouška, velkého manipulátora, který káže falešnou morálku a vlastní mocenské záměry a touhu po zisku hbitě zastírá lživým obviněním. Geniální klasik Moliére v Tartuffovi rozehrává vybroušené přestřelky dialogů a s citem pro míchání tragického a směšného splétá zapeklitou situaci k popukání.

FOTO: V Hlavici uctili památku padlých a oslavili výročí obce

Pražský výběr

KDY: Pátek 28. října ve 20 hodin

KDE: Dům kultury

ZA KOLIK: 590 Kč

Skupina vystoupí v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

Slavnostní žehnání zvonu

KDY: Sobota 29. října ve 13 hodin

KDE: kaplička, Proseč pod Ještědem



Folklór a staré zvyky se z obcí vytrácí, tak si pojďte do Proseče užít akci, při níž bude slavnostně požehnáno zvonu, klepání na zvon a jeho první zvonění. Kromě toho se bude číst z obecní kroniky a akci zpěvem a tancem doprovodí soubor Folklórní soubor Horačky.

Pohádka o Liazce

KDY: Sobota 29. října v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Moderní autorská inscenace z pera Tomáše Syrovátky a v režii Martina Tichého, která se volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye Paříž-Dakar v 80. letech minulého století. Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese, vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec.

Strašidelná noc

KDY: Sobota 29. října v 18 hodin

KDE: Zámek Frýdlant



Speciální noční prohlídky zámku Frýdlant pro malé i velké návštěvníky, kteří se rádi bojí. V 18 hodin se prohlídky zaměří na děti, od 20 hodin je pak připravena prohlídka pouze pro dospělé.

Milion

KDY: Sobota 29. října v 19 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 250 Kč

Chytrá, neotřelá a překvapující jednoaktová komedie pro dva herce, třaskavý dialog plný nečekaných situací a chytrého humoru. Slavný divadelní herec, režisér a ředitel, lehce arogantní Filip Martén má problém. Jeviště jeho divadla sežral červotoč. Na záchranu toho, co celý život budoval, potřebuje milion euro. Známý umělec vsadí vše na jednu kartu a jde osobně požádat o peníze záhadného miliardáře a mecenáše Jeana Petitéra, který se naopak na veřejnosti neukazuje vůbec. Dostat milion Euro ovšem není jen tak. Na pódiu se představí Vladimír Polívka a Hynek Čermák.

N.O.H.A.

KDY: Sobota 29. října ve 20 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 400 Kč



Těšte se na pověstný, multižánrový, nadupaný mix drum and bass, dubstepu a world music v podání skvělých muzikantů. Tahle kosmopolitní kapela (USA, CZ, Brazil) má v Liberci vždy extra energická vystoupení a tentokrát exkluzivně ve Warehousu představí brand new single.

Duchové a dušičky

KDY: Neděle 30. listopadu v 16 hodin

KDE: U podstávkového domu Koník – Žitavská ul., Hrádek nad Nisou

Stezka odvahy pro děti. V cíli opékání marsmallow, možnost zakoupení buřtů k opékání a teplých nápojů pro malé i velké.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Pátek 28. - neděle 30. října

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 80 Kč



Prodloužený víkend nabídne otevření středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9 do 15 hodin.

Koncert k výročí vzniku republiky

KDY: Neděle 30. října v 18 hodin

KDE: kostel sv. Bonifáce Liberec

Jste zváni na koncert libereckého souboru bicích nástrojů Aries pod vedením Sergije Grigorenka.

Giuseppe Verdi: Otello

KDY: Neděle 30. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Spojení dvou velikánů. I tak lze nazvat operní dílo, ve kterém se spojilo nesmrtelné shakespearovské téma s hudbou „dospělého“ skladatele a zralého člověka. Verdi má za sebou v době vzniku Otella dlouhou kompoziční pauzu, od jeho poslední opery Aidy uplynulo již šestnáct let. Premiéra se konala roku 1887, pod libretem je podepsán básník Arrigo Boito. Operní drama Otello stojí právem na piedestalu světové operní literatury. Je to drama plné pravdivých momentů, drama lámající lidské charaktery. A v neposlední řadě dílo ohromně cenné, protože je samo sebou usvědčeno z faktu, jak může být operní umění strhující a krásné.