Zpřístupnění středověké věže

KDY: Do neděle 31. října

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Čtvrteční státní svátek a podzimní prázdniny školáků prodlouží poslední víkend, kdy je před zimní přestávkou otevřený zámek Lemberk. Na prohlídku můžete tento týden vyrazit každý den od 9 do 15 hodin. Navíc si zámek až do neděle připravil oblíbenou akci, kterou je zpřístupnění středověké vyhlídkové věže. Výšlap slibuje jedinečné pohledy na okolí zámku a na Lužické hory.

Výstava železničních modelů

KDY: Do neděle 31. října od 12 do 17 hodin

KDE: vlakové nádraží Liberec



Klub železničních modelů pořádá výstavu železničních modelů a kolejiště. Výstava je přístupná do 31. října a najdete ji v klubu železničních modelářů v areálu depa Liberec. Přístupová cesta bude na nádraží značena.

Lampionový průvod

KDY: Pátek 29. října v 17:30 hodin

KDE: hrad Grabštejn

Obec Chotyně a T.J. Sokol Chotyně ve spolupráci se státním hradem Grabštejn pořádají tradiční lampionový průvod. Sraz v 17:30 u sokolovny v Chotyni.

Halloween v Babylonu

KDY: Pátek 29. října od 14 hodin a sobota 30. října od 15 hodin

KDE: Královská zahrada centra Babylon Liberec



V pátek vás čeká veselé podzimní kouzlení - kouzelník a klaun Roberto a jeho pestrá magic show. Od 15 hodin pak program Podzimní skotačení s DanceMission - chytlavé songy, animační tance a soutěže. Na sobotu je připraven "hrůzostrašně" zábavný halloweenský program aneb Možná přijde i Michael. Na konci vás naučí Moonwalk.

Strašidelná zoo

KDY: Pátek 29. října v 18 hodin

KDE: Zoo Liberec

Liberecká zoo opět po roce oslaví svátek duchů. Přijďte se podívat, jak vypadá zoo po setmění a vychutnat si strašidelnou procházku areálem zoo.

Pavel Šporcl - Paganiniana Turné – Mount Everest houslového repertoáru

KDY: Pátek 29. října v 19 hodin

KDE: Lidové sady

ZA KOLIK: 450 Kč



Pavel Šporcl natočil v průběhu roku 2020 nové album Paganiniana. Po několika nosičích mimo oblast klasické hudby se tímto albem vrací do niternějších hudebních sfér a repertoáru, který je mu nejblíž. Na desku Paganiniana si vybral skladby, které patří k nejtěžším v sólovém houslovém repertoáru a jsou výsadou jen hrstky světových houslistů. Program koncertu bude vycházet z nahraných skladeb, aby mohli posluchači vidět a slyšet na vlastní oči a uši tento mimořádný repertoár. Hostem koncertů bude kytarista a skladatel Lukáš Sommer, se kterým Pavel Šporcl zahraje skladby N. Paganiniho a L. Sommera. Paganini byl sám vynikající kytarista, a mnoho jeho skladeb napsal právě pro kombinaci těchto dvou nástrojů.

Pohádka do dlaně

KDY: Sobota 30 října v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích… Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek.

Michal je pajdulák

KDY: Sobota 30. října v 16 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 195 Kč



Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíčku – od hlavy až k patě a naopak. Nohy dáme na ramena, budeme si držet palce, aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu! Po celou dobu jsou děti v blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním a předvádí se. Představení plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky.

Chrastavská couračka

KDY: Sobota 30. října v 18 hodin

KDE: náměstí 1. máje Chrastava

Klub českých turistů Chrastava pořádá večerní procházku směrem na Bílý Kostel nad Nisou a zpět. Zapotřebí jsou baterky, čelovky, reflexní pásky. Děti mladší 12 let smějí pochodovat pouze v doprovodu rodičů.

Strašidelná noc

KDY: Sobota 30. října v 18 hodin

KDE: zámek Frýdlant

ZA KOLIK: 150 Kč



Tradiční rozloučení průvodců s uplynulou sezónou formou zábavných, leč poněkud strašidelných prohlídek včetně provozu v zámecké kuchyni. Letos na zámku opět připravují také speciální trasu pro dospělé a juniory.

Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy zášti

KDY: Neděle 31. října v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Komentovaná prohlídka výstavy, která zobrazuje vizuální antijudaismus a antisemitismus v českých zemích. Zajímavé téma je představeno prostřednictvím bohatého a prakticky zcela neznámého souboru děl, který umožňuje sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám majoritní společnosti českých zemí od středověku po současnost.

Giuseppe Verdi - Il trovatore

KDY: Neděle 31. října v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 350 Kč



Opera Il trovatore, o trubadúrovi Manricovi, krásné Leonoře a cikánce Azuceně, v češtině také nazývána Trubadúr, patří společně s Rigolettem a La Traviatou k trojici oper, které přivedly italského skladatele Giuseppe Verdiho do silného, nesmazatelného povědomí dějin operního umění. Obecenstvo bylo po světové premiéře Trubadúra roku 1853 doslova uchváceno z Verdiho melodiky, z orchestrální barevnosti, z pěvecky dokonalých partů a z propracovaných, energických a emočně nabitých partů sborových - opera se tak stala jednou z nejžádanějších. I dnes je Verdiho Trubadúr stále jednou z nejčastěji uváděných oper, jak na českých, tak světových pódiích, stále se jí, po desítky let, dostává nadprůměrné pozornosti publika i péče uměleckých osobností.