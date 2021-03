Neseď – makej!

KDY: do 12. března

KDE: Sport Park Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Sportovní výzva pro všechny děti! Na webu Sport Parku Liberec najdete odkaz s přesným postupem, ale také s novým sportovním zadáním na každý týden.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

KDY: Sobota 13. března od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Loutková pohádka nejen o vlacích a ve vlaku zpříjemní nejen dětem další sobotu, kdy nemohou do divadla.

Moje kino live

KDY: každý večer od 20:30 hodin

KDE: kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Pátek 12. 3. ve 20:30: Léto 85

Sobota 13. 3. ve 20:30: Složka 64

Neděle 14. 3. ve 20:30: Disco

Břichbulín aneb Cesta do země skřítků

KDY: Sobota 13. března v 15 hodin

KDE: facebook a YouTube kanál Kultura Česká Lípa

ZA KOLIK: symbolickou vstupenku lze zakoupit na clvstupenka.cz



Toník je malý chlapec, který neví moc co dělat a nudí se. A víte proč? Protože jeho rodiče mají moc práce a nemají na něj čas. Tatínek ho zahrnuje hračkami, kterých má Toník už plný pokojíček a maminka, která pracuje v cukrárně mu nosí samé sladkosti, bonbóny a zákusky. A tak není divu, že z toho všeho Toníka začne bolet bříško. A to si Toník ještě vymyslí, že nechce obyčejné sladkosti, ale zlatý dort… Loutková pohádka Michala Vaňka a jeho loutkových přátel zpříjemní nejen dětem sobotní odpoledne.

Éčko LIVE: Majstream

KDY: Neděle 14. března v 19 hodin

KDE: facebook Lidových sadů Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Do online pořadu Jakuba Marvana se známými a zajímavými rodáky Libereckého kraje přijali tentokrát pozvání zpěvák Ondřej Ruml a sbormistryně Silvie Langerová.

Po pravdě… všichni lžou

TIP NA KNIHU

KDE: např. na kosmas.cz

ZA KOLIK: 269 Kč



Největší pravda na světě: všichni lžou. Své o tom ví i Lucy, zdatná vypravěčka příběhů. Jen ona sama ví, které jsou pravdivé a jak to doopravdy bylo s jejím zmizelým bráškou i manželem. Přichází chvíle, kdy Lucy konečně řekne pravdu. O tom je nová kniha Gilly McMillan s názvem Po pravdě… všichni lžou, kterou čtenářům předkládá nakladatelství Kalibr. Hlavní postavou je autorka několika bestsellerů, díky kterým získala slávu, peníze i miliony fanoušků. Před lety zmizel její bráška a teď manžel.