Do iQ za kilo KDY: Pátek 4. února v 10 hodin KDE: iQLANDIA Liberec ZA KOLIK: 100 Kč

Co takhle vyrazit do iQSVĚTŮ za sníženou cenu? A co třeba za 100 korun? A pro všechny. Když už, tak už! Využijte jedinečnou nabídku v den pololetních prázdnin a užijte si naplno expozice iQLANDIE, iQPARKU a iQPLANETÁRIA.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 5. února od 8:30 hodin

KDE: Kryt civilní obrany Liberec

ZA KOLIK:



Tradiční akce na první sobotu v měsíci. Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Čarovná rybí kostička

KDY: Sobota 5. února v 10 a 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

Jediná pohádka z pera slavného anglického romanopisce, Charlese Dickense, která patří do zlatého fondu moderních pohádek. Vychází z tradice literárního realismu, kterého byl Dickens dvorním představitelem. I proto je příběh Alenky a jejího chudého otce krále – přes všechny své bláznivé peripetie - vlastně zcela uvěřitelný. A jelikož byl Dickens ke všemu Angličan, můžete se těšit i na velkou dávku typického anglického humoru. To vše v režii a výpravě Markéty Sýkorové, která svou dramatizaci doplnila i o řadu krásných písniček.

Sobotní pohádky – Na slovíčko, Kašpárku

KDY: Sobota 5. února v 10 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna



Hlavní hrdina Kašpárek při cestování světem se svým kamarádem Honzou zažívá zajímavá dobrodružství.

FOTO: Dětský karneval v Chrastavě se vydařil

Víkendové prohlídky Zámku Svijany

KDY: Sobota 5. a neděle 6. února od 9 hodin

KDE: Zámek Svijany

Dva víkendy v měsíci vás zámek přivítá i mimo sezonu. Čeká vás archeologická expozice z doby bronzové, historie zámku a okolí, návštěva Velké kaple, expozice lázeňství a pivovarnictví a expozice podzemí. Dětem navíc můžete k prohlídce zakoupit Zámecký kvíz. Prohlídka je zaručeně nebude nudit a navíc dostanou sladkou odměnu.

Mikulášovi patálie

KDY: Neděle 6. února v 15 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

ZA KOLIK: 120 - 185 Kč



Děti, vezměte s sebou rodiče do divadla na příběhy ze života malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Hostem v Libereckém divadle budou s představením pro děti Divadlo v Celetné & Klubovna Praha.

O skřítcích Usínáčcích

KDY: Neděle 6. února v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Další příběh pro děti z již tradičního cyklu „Pohádky u Fryče“, tentokrát o hodných skřítcích, kteří pomáhají dětem usnout a nosí jim příjemné sny.

Únorový hromničkový koncert

KDY: Neděle 6. února v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Bonifáce



Vystoupí pražský varhaník od sv. Mikuláše, profesor Konzervatoře v Teplicích - Přemysl Kšica.