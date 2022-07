Vyzkoušejte si workshop pro školy na vlastní kůži. Na léto jsme pro vás připravili tematickou fotodokumentární vycházku k výstavě fotografií Petra Šimra. Program je určen pro rodiny s dětmi a je k němu potřeba chytrý telefon. Začínáme v muzeu prohlídkou výstavy a končíme ve městě na Papírovém náměstí. Fotovycházka se koná jen za příznivého počasí. Program trvá dvě hodiny a cena je 50 Kč za účastníka.

Roháči z Lokte

KDY: Pátek 15. července od 19 hodin

KDE: nádvoří radnice, Frýdlant



Vznik skupiny se datuje do jara roku 1975, kdy se pár kamarádů domluvilo na společném muzicírování. Roháči byli zařazeni do kategorie, které se říkalo moderní trampská píseň. Jak šly roky, pro Roháče začali psát různí autoři. To ovlivnilo vývoj skupiny natolik, že pozvolna vplula do vod folku. Na koncert vás zve město Frýdlant.

Na Zlatém jezeře

KDY: Pátek 15. července v 19:30

KDE: Multifunkční centrum Křižany – amfiteátr

ZA KOLIK: 590/690 Kč

V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. Hrají: Norman Thayer Ladislav Frej / Jan Vlasák; Ethel Thayerová Simona Stašová; Chelsea Marika Procházková; Bill Ray Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.; Charlie Jaromír Nosek / Karel Zima; Billy Ray Jakub Jan Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof Zapletal.

Děti ráje

KDY: Pátek 15. července od 20 hodin

KDE: zámek Sychrov

ZA KOLIK: 490/590 Kč



Výpravná koncertní open air verze nejúspěšnějšího českého hit muzikálu Sagvana Tofiho přijíždí za Vámi! Přijďte si užít léto a připomenout si atmosféru legendárního představení. V podání hlavních představitelů zazní nejlepší písně z muzikálu ( „Decibely lásky“, „Pár přátel“, „Poupata“, „Céčka“, „Nonstop“ a mnohé další).

Mníšecká pouť

KDY: Sobota 16. a neděle 17. července od 10 hodin

KDE: louka za obecním úřadem, Mníšek

Přijďte si užít všechna pouťová lákadla – kolotoče, houpačky a také dobré jídlo a pití. V sobotu večer od 19 hodin k tanci zahraje kapela Continental Band.

Dobývání 2022

KDY: Sobota 16. a neděle 17. července v 10 hodin

KDE: Curia Vítkov, Horní Vítkov u Chrastavy

ZA KOLIK: 50 - 300 Kč



Čekají vás komentované prohlídky dvorce, malebné vojenské ležení, vzrušující lučištnický turnaj, zábavný dětský program s názvem "Cesta válečníka" a dechberoucí dětská bitva. Po oba dny budete moci zhlédnout živě komentované ukázky bojového umění našich předků při dobývání pevnosti, používání obléhací techniky nebo v polní bitvě.

Slavnosti svijanského piva

KDY: Sobota 16. července od 13 hodin

KDE: areál koupaliště ve Svijanském Újezdě

ZA KOLIK: 280 - 350 Kč

Již tuto sobotu čeká na návštěvníky v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě jeden z vrcholů léta. Třiatřicátý ročník Slavností svijanského piva po dvouleté vynucené pauze očekává návštěvu tisíců hudby a piva milovných návštěvníků z celé republiky. Na velkém centrálním pódiu nejstarších a jedněch z největších pivních slavností v republice se od 13.00 do pozdních nočních hodin vystřídá sedm skupin a interpretů. K hlavním magnetům budou patřit písničkáři Pokáč a Bára Poláková a skupiny Rangers – Plavci, Dymytry, Rimotris, České srdce a Jiří Schelinger Memory Band. Řada dalších účinkujících vystoupí na vedlejším kamenném pódiu. Vedle hudebního programu návštěvníky čeká i mnoho doprovodných akcí pro celou rodinu. Více ZDE: Ve Svijanském Újezdě poteče v sobotu pivo proudem

FOTO: Tip na výlet po kraji. Hrad Valdštejn, perla Českého ráje

Tančírna

KDY: Sobota 16. července v 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



Roztančete se s TK Čermák v rámci celo prázdninové akce Léto na náměstí.

Lak na rakve - open air

KDY: Sobota 16. července v 19:30

KDE: HáeSko Liberec

Černá komedie Jany Hejret Vojtkové o životě jedné herečky, kterou sama napsala, režíruje a ještě v ní hraje, se odehraje letně venku před HáeSkem.

Oldies videodiskotéka

KDY: Sobota 16. července ve 20 hodin

KDE: kemp Frýdlant



Největší nejen letní hity 80. a 90. let vám zahrají na retro párty DJ Miloš Skalka a DJ Mirek Rais.

Rebelové

KDY: Sobota 16. července ve 20 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: od 490 Kč

V nádherném prostředí zámku Sychrov můžete zažít krásný, romantický večer s hity filmového retro muzikálu Rebelové z dílny Filipa Renče a Zdeňka Zelenky. Jde o romantický muzikál s hity šedesátých let podle stejnojmenného filmu. V roce 2003 byl muzikál uveden v komorní verzi v Divadle Broadway a nyní bude v premiérové podobě koncertní verze uveden na letních scénách Kultury pod hvězdami.

Haló, Jácíčku

KDY: Neděle 17. července od 16 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 40 - 90 Kč



Pohádka o velikém přátelství dvou malých kamarádů, zajíčka a veverky. Malý zajíček Jácíček objevuje svět kolem sebe. Dobrodružství zajíčka a veverky jsou plná něhy a lásky, aniž by to vlastně ti dva tušili.

The Beatles Revival a Karel Kahovec

KDY: Neděle 17. července v 18 hodin

KDE: atrium Kulturního centra Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 300 Kč

Legenda českého bigbítu Karel Kahovec se v novém exkluzivním a originálním koncertním projektu spojil s jednou z nejlepších světových revivalových kapel The Beatles Revival. Ve zhruba tříhodinovém koncertu zazní nejdříve blok největších pecek The Beatles Revival, na ně naváže blok hitů Karla Kahovce jako Paní v černém, Poprava blond holky či Svou lásku jsem rozdal a dojde i na hudební vzpomínku na Petra Nováka, s nímž Karel Kahovec působil v kapele Flamengo a G&B, takže zazpívá skladby jako Povídej, Já budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá nebo Náhrobní kámen, to vše v doprovodu The Beatles Revival v originálních vokálních i nástrojových aranžích. Po přestávce vyplněné autogramiádou Karla Kahovce bude následovat opět blok písní The Beatles Revival z pozdějšího období.

Kleopatra

KDY: Neděle 17. července ve 20 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: od 490 Kč



Kleopatra je původní český muzikál, pojednávající o životě Kleopatry VII., poslední egyptské panovnice. Mezi dalšími historickými postavami diváci uvidí i dva Kleopatřiny osudové muže – Ceasara a Marca Antonia. Máte možnost si vychutnat neobyčejný příběh ženy, jež vládla Egyptu až do jeho obsazení Římem. Hudbu k muzikálu složil Michal David, autory libreta, scénáře a textů jsou Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická a Lou Fanánek Hagen. Režisérské taktovky se ujal Filip Renč.