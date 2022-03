Jste zváni na vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Veselého: Příběhy zasuté v čase. Úvodní slovo obstará Stanislav Kubín, hudební spolupráce Bořivoj Pohl a Luboš Jerje.

Pivní bál

KDY: Pátek 18. března ve 20 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 390 Kč



Tradiční akce Pivovaru Svijany zažívá letos již svůj 21. ročník. A jaké jsou hlavní hvězdy svijanského plesu? Janek Ledecký, Katarína Knechtová, Taneční orchestr Ladislava Bareše, DJ Baláža a další. Večerem provází herec a bavič Lukáš Pavlásek.

Víkendové prohlídky Zámku Svijany

KDY: Sobota 19. a neděle 20. března od 9 hodin

KDE: Zámek Svijany

ZA KOLIK: 0 - 250 Kč

Nečekejte na zámeckou sezónu a vydejte se na prohlídku zámku už teď! Zámek Svijany pro vás otvírá své brány dvakrát do měsíce. A co vás na prohlídce čeká? Archeologická expozice z doby bronzové, bronzový poklad, historie zámku a okolí, Velká kaple, Expozice lázeňství a pivovarnictví, Expozice podzemí. Dětem zakupte k prohlídce Zámecký kvíz. Prohlídka je zaručeně nebude nudit a navíc dostanou sladkou odměnu.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

KDY: Sobota 19. března v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč



Na speciálně upraveném jevišti, v těsné blízkosti diváků, vzniká postupně velká železnice a odvíjí se příběh pejska, který během pátrání po své psí kamarádce překonává strach z neznáma a vrhá se po hlavě vstříc velkému železničnímu dobrodružství. Vzhledem k tomu, že je představení určeno těm opravdu nejmenším divákům, je téměř beze slov, o to více však plné zvuků, nálad a pocitů. Zážitek z představení navíc umocňuje kontaktní jeviště, kolem kterého děti sedí a mají tak celé dění téměř na dosah.

Lišák Renard

KDY: Sobota 19. března od 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky přivádí čistě iluzivní marionetová inscenace Martina Tichého podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka. Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob. Co byla zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpoví loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po současnost.

11. Reprezentační balónkový ples

KDY: Sobota 19. března ve 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 290 Kč



Po roční přestávce jste srdečně zváni na tradiční společenskou akci, kterou vás již jako obvykle provede liberecký Big´O´Band. Speciálním hostem večera bude zpěvák a herec David Kraus.

Kästle Dark Snow Ještěd

KDY: Sobota 19. března

KDE: Skiareál Ještěd

ZA KOLIK: startovné 700/800 Kč

Unikátní noční závod Kästle Dark SNOW Ještěd na nové sjezdovce, celodenní zábavný program s DJs, jarní počasí a skipasy za pár korun. Závod odstartuje v 19:30.

Kalendář radí seniorům z Liberecka. Třeba jak se bránit podvodníkům

Josefovská zábava

KDY: Sobota 19. března ve 20 hodin

KDE: Společenské centrum Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 120 Kč



Tradiční zábava u příležitosti svátku všech Josefů. K tanci a poslechu hraje kapela Noční můry.

The Scoffers

KDY: Sobota 19. března ve 20 hodin

KDE: Bunkr music club Liberec

Liberecká legenda se po dvou kulturně podivných letech vrací zpět do Bunkr music clubu.

Krajem svaté Zdislavy - prezentace knihy

KDY: Neděle 20. března od 15 hodin

KDE: Dominikánský klášter Jablonné v Podještědí



Kaple svaté Zdislavy v dominikánském klášteře bude prvním místem, ve kterém Vlastivědný spolek Českolipska představí knihu Krajem svaté Zdislavy. Knize požehná rektor baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Reprezentativní fotografická publikace s kulturně-historickými texty pojednává o kraji mezi Českou Lípou, Libercem, Žitavou a Jablonným. Je společným dílem historika Ladislava Smejkala a fotografa Vladimíra Štěpánského.

Dětský karneval

KDY: Neděle 20. března v 15 hodin

KDE: restaurace u Loterie, Dlouhý Most

Tradiční maškarní bál na sále restaurace u Loterie tentokrát s možností darovat hračku pro děti z Ukrajiny.

Nedělní pohádka - O dvanácti měsíčkách

KDY: Neděle 20. března v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Maruška žije ve své chaloupce s macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní vůbec nechovají hezky a dokonce ji v krutém mrazu posílají pro jahody. Jahody ale v zimě přeci nerostou.

Hra, která se zvrtla

KDY: Neděle 20. března ve 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč

Tato třeskutá komedie pracuje s velmi oblíbeným principem divadla na divadle. Děj je naprosto jednoduchý, skupina divadelních ochotníků se rozhodne nastudovat starší anglickou detektivku Vražda na horské chatě. Ocitáme se na premiéře tohoto kusu a hercům se od samého začátku pokazí vše, co se pokazit může. Zrazuje je scéna, světla, zvuk i jejich talent. Ovšem platí zde jistá úměrnost – čím méně nadání, tím více snahy dohrát celý kus až do konce. Vzniká tak celá řada nečekaných situací, které je potřeba vyřešit, ovšem, ne vždy se to daří přesně podle představ všech zúčastněných.

Jméno

KDY: Sobota 19. března v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 290 Kč



Originální francouzská komedie plná překvapivých zvratů a skvěle napsaných dialogů, která s nadhledem a černým humorem vypráví příběh o tom, jak se může přátelská návštěva příbuzných změnit kvůli maličkosti v rodinné drama.