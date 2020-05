Operace Archa vrcholí

KDY: Pátek 15. května od 19 hodin

KDE: www.saldovo-divadlo.cz

ZA KOLIK: zdarma

Osmidílný online divadelní seriál Operace Archa v podání libereckého Šaldova divadla se pomalu blíží do finále. Tento týden v pátek 15. května diváky čeká již 7. díl, který se bude opět vysílat v přímém přenosu z Malého divadla. Jde o bláznivou komedii z karantény o tajné misi a záchraně lidstva v Liberci! Zapálený profesor Technické univerzity (Martin Polách) hledá sedm hrdinů s mimořádnými super-schopnostmi, kteří mají přežít v nejtajnějším podzemí liberecké radnice. Scénář každé epizody vzniká vždy od pondělí do středy, takže nikdo neví, co se stane dál. Seriál můžete sledovat jak v přímém přenosu na webu www.saldovo-divadlo.cz, tak i zpětně na youtube kanálu.

Workshop Hula Hoop

KDY: Sobota 16. května od 11 do 16 hodin

KDE: Ekopark Liberec



Přijďte si zakroužit obručí, ať už jste děti či dospělí. V parku probíhají každý den také ekodílničky pro děti a dobrodružné hry.

Malá výstavní síň opět otevřena

KDY: úterý–neděle od 10 do 17 (polední přestávka od 12 do 13 hodin)

KDE: Malá výstavní síň Liberec

ZA KOLIK: 10 - 40 Kč (každý čtvrtek vstup zdarma)



Na základě uvolnění opatření proti šíření koronaviru se město Liberec rozhodlo, že opět zpřístupní pro obyvatele a návštěvníky Liberce Malou výstavní síň. Naskytne se tak opět příležitost navštívit a prohlédnout si expozici, která je zde v současnosti umístěna. Aktuálně probíhá v prostorech MVS výstava známého libereckého fotografa Šimona Pikouse, která byla prodloužena a jeho práce budou k vidění až do 21. června.

Muzeum Českého ráje v Turnově

KDY: úterý - neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Turnov

ZA KOLIK: 30 - 240 Kč



Kromě stálých expozic v hlavní budově a výstavy Horolezectví nabídne i několik novinek. Velkou proměnou prošly například prostory pro mineralogickou expozici, a to nejenom technickým řešením, ale i novým obsahem. Otevřely se zde také dvě unikátní výstavy. Ta první mimořádná a neplánovaná „99 nej“ je instalována v Kamenářském domě a veřejnosti představí nejzajímavější exponáty, které muzeum v posledních letech získalo buď darem, anebo koupí. Další výstavou je „Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje“. Ta prezentuje práci zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 letech v Turnově zúčastnili mezinárodních šperkařských symposií.