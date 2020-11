Bílé (Sloni) kameny

Izolovaná výrazná skupina asi 20 metrů vysokých pískovcových skal. Přírodní památka Bílé kameny se nachází 1 km severně od obce Jítrava na úpatí vrchu Vysoká v Libereckém kraji. Díky příměsi kaolinitu mají pískovcové skály nápadně bílou barvu a oblé tvary, čímž připomíná hřbety obřích, odpočívajících slonů. Proto jsou tyto skály někdy označovány také jako Sloní skály. Tato ukázka zvětrávání křídových turonských pískovců je od roku 1955 státem chráněna jako přírodní památka. Ve skalách vznikly erozí oválné dutiny a jeskyně, z nichž největší je asi 6 metrů dlouhá. V jedné ze skal vznikl erozí také 4 metry dlouhý skalní tunel. Skály jsou dobře viditelné ze silnice vedoucí z Liberce do Děčína. Přímo přes silnici naproti obci Jítrava je parkoviště odkud se polní cestou k lesu, a tedy ke skalám dojde. Kolem skal vede červeně značená turistická cesta a naučná stezka „Lužické a Žitavské hory“.

Waldovy Matušky

Skupina vznikla původně jako dar několika přátel svým přátelům na oslavu jejich svatebního dne. Nešlo tedy o spojení muzikantů k založení revival skupiny. Kapela sama sebe definuje jako „přátelé přátel písní Waldemara Matušky“. Hraní je pro ně především radost a k Waldovým písním přistupují s láskou a pokorou.

The Scoffers

Rockovou kapelu The Scoffers založili v roce 2011 Tomáš Pospíšil, Ondra Prchal a Vojta Růzha. Později prodělala kapela spoustu personálních změn. Nyní čtyřčlenná kapela předělala většinu svých původně anglických textů do češtiny a zpívá již výhradně česky i s anglickým názvem kapely. Hudebně se odkazuje na velikány jakými jsou Nirvana, Foo Fighters a Pearl Jam.

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech

Zuzana je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce, obklopena láskou. Třicátá léta 20. století v malém městečku Holašovice jsou sladká. Teprve během německé okupace začne Zuzana dospívat. Protože má židovský původ, je její osud předem daný. Transport. Koncentrák. Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstávají v Holašovicích. Jejich cesty se však rozcházejí. Po skončení války se Zuzana vrací z koncentračního tábora, ztráty jsou ale větší, než čekala. Dokáže po všem, co prožila, ještě milovat?

Přes Peklo do Lázní Libverda

Do Hejnic lze zvolit různé druhy dopravy, vlastní vůz lze nechat na parkovišti u vlakového nádraží. Červená značka odtud vede do centra s dominantou chrámu Navštívení Panny Marie. Po překročení kamenného mostu přes Smědou se sochou sv. Jana Nepomuckého a s modrou značkou se cesta stáčí doprava. Kolem Wildnerových božích muk vede k dalšímu rozcestníku, od kterého se pokračuje po zelené až do Raspenavy, kde se napojuje na žlutou značku vedoucí až do Libverdy. Příjemná cesta prochází širokým úvalem Pekelského potoka. Vlevo ji lemují smíšené lesy, vpravo pastviny, v pozadí jsou krásné pohledy na severní svahy Jizerských hor. Poté výletníky přivítá prvními chalupami osada Peklo. Menší zacházka vede k malebnému rybníku Petr a po návratu k rozcestníku vede cesta dále přes malé návrší do Lázní Libverda. Lázeňská kolonáda, upravený park či možnost občerstvení budou příjemným zakončením výletu. Lázně Libverda jsou bývalé šlechtické sídlo Clam-Gallasů a dnes moderní a všestranné lázně s celoročním využitím. Léčebné pobyty v těchto lázních mají vliv na naše zdraví a to konkrétně na pohybové ústrojí, srdce, cévy a další problémy.

Sledujte Papírový dům

Strhující španělský kriminální seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte) naplánoval největší loupež v historii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí s mimořádnými schopnostmi, kteří nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu seriálů a filmů.