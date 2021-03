Virtuální výstava o minerálech

KDY: do 15. března

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma

Ve druhé geologicky zaměřené virtuální výstavě, kterou připravilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. vás provede Petr Mužák napříč pestrým územím Ještědského hřbetu. Hlavním tématem jsou minerály a možnosti jejich sběru. Ačkoliv většina lokalit má svou slávu již za sebou, přesto se najde ještě několik, které vydávají své poklady. Je však potřeba si uvědomit, že sbírat minerály má svá pravidla a je nutné věnovat i určitou pozornost k zachování přírodního bohatství v krajině a případné sběry provádět šetrně k životnímu prostředí. Ještěd je ukázkou geologické rozmanitosti a příkladem obdivuhodného území přírodních krás kamene. V

Pohádka o Raškovi

KDY: Sobota 6. března od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Zima ještě určitě nekončí, i když se již pár jarních dnů našlo, a tak se podívejte v sobotu se svými dětmi již podruhé on line na pohádku o našem slavném skokanovi na lyžích.

Neseď – makej!

KDY: kdykoli

KDE: Sport Park Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Sport Park Liberec chce ukázat, že přes všechna omezení stále existují možnosti, jak se hýbat, protáhnout svaly a udělat něco pro své zdraví. Připravil proto čtyřtýdenní sportovní výzvu vhodnou pro všechny děti! Zapojte své ratolesti, odměnou jim bude nejen dobrý pocit ze zdravého pohybu, ale pro ty nejlepší a nejpilnější jsou připravené i hodnotné ceny, které dětem udělají radost. Drobnost ovšem dostane každý, kdo se zúčastní. Na facebooku najdete odkaz s přesným postupem, ale také s novým sportovním zadáním na každý týden.

Nedělní koncerty: Trocha klidu, Lipo, Rest

KDY: Neděle 7. března od 18.00, 19:15 a 20:30 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: zdarma



Tři nedělní živé streamy koncertů. Nejprve zahraje Trocha klidu - kapela, která již sdílela pódium s největšími hvězdami české hudební scény zahraje svým fanouškům alespoň on line, než to půjde naživo. Libereckého rodáka Lipa netřeba představovat, nejen mezi mladými má spoustu fanoušků a spojil se s mnoha hvězdami české pop music. Rádia nyní opanoval hit, v němž spojil své hudenbí síly s dalším liberečákem Sebastianem. V neděli zahraje jako druhý. Poslední koncert nabité hudební neděle obstará Rest.

Moje kino live

KDY: každý den od 20:30 hodin

KDE: kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream.

Program:

Čtvrtek 4. 3. ve 20:30: Země medu

Pátek 5. 3. ve 20:30: Večer s Kateřinou Šedou

Sobota 6. 3. ve 20:30: Žaluji!

Neděle 7. 3. ve 20:30: Raul Taburin

Pondělí 8. 3. ve 20:30: Festival otrlého diváka uvádí: Lidské tornádo

Éčko LIVE: On line zápas v divadelní improvizaci

KDY: Neděle 7. března v 19 hodin

KDE: facebook Lidových sadů Liberec

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na webu evstupenka.cz



Živé klání v divadelní improvizaci netradičně v on line prostředí. Liberecký spolek improvizátorů Imjoy připravil ojedinělý projekt ve spolupráci s Michaelou Puchalkovou, nestorkou české improvizační scény.

Knihovna vyhlásila soutěž

KDY: do 31. května

KDE: knihovnajablonnevp.webk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Knihovna v Jablonném letos slaví sté výročí od založení první české veřejné knihovny ve městě. Jak si představujete, že bude vypadat knihovna za dalších sto let? Jak budou vypadat knihy a jejich čtenáři? To je tématem dvou soutěží pro školáky, které knihovna ke svému výročí vyhlásila. Vybrat si můžete z literární nebo výtvarné. Tři nejlepší práce z každé věkové kategorie budou odměněny. Podrobné informace, jak soutěžit a jak odesílat práce, najdete na webu knihovny.

Manželky od Tarryn Fisher

TIP NA KNIHU

KDE: např. na knihydobrovsky.cz

ZA KOLIK: 319 Kč



Tarryn Fisher je autorkou mnoha románů ze žebříčku nejprodávanějších knih podle New York Times. Teď přichází s rychle ubíhajícím příběhem, který vám rozbuší srdce a vezme dech. S thrillerem, který nebudete chtít odložit. Manžel Thursday, Seth, má dvě další ženy. Thursday se s nimi nikdy nesetkala a ani o nich neví. S tímhle mimořádným uspořádáním souhlasila, protože je do něj blázen. Jenže jednoho dne cosi zjistí. Skutečnost, která odstartuje velmi odlišný a hrozivý příběh o muži, kterého si vzala. Následuje jeden z nejspletitějších a nejpřekvapivějších thrillerů, jaké jste kdy četli.