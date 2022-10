V České republice má tato akce již delší tradici, koná se od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst, protože chytré zábavě se meze nekladou. Letošní ročník má téma „Všemi smysly“. Na univerzitě se můžete těšit na množství interaktivních stanovišť, které budou k dispozici v budově kampusu. V iQLANDII je tradičně připraven bohatý doprovodný program, na děti čeká celovečerní hra s mnoha experimenty – Smyslový detektiv, virtuální realita, zábavná science show plná světelných a zvukových efektů, nová projekce v planetáriu o světle a barvách, ochutnávka molekulárních dobrot nebo výroba parfémů. Vstup je zdarma ale je zapotřebí předchozí registrace na: iqlandia.cz/pro-navstevniky/akce/noc-vedcu-2022-nbsp-vsemi-nbsp-smysly-c523834.htm.

Intervence 32: Marie Tučková

KDY: Pátek 30. září (do 20. listopadu)

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



Multimediální umělkyně a hudebnice Marie Tučková představí v Oblastní galerii Liberec nový projekt, kterým naváže na svou loňskou realizaci pro Cenu Jindřicha Chalupeckého a zároveň se spojí s vydáním jejího nového hudebního alba. Tučková v Liberci rozvine témata své diplomové práce, kterou právě dokončuje na Dutch Art Institute v nizozemském Arnhemu a v níž se věnuje problematice polyfonie a kolektivního přežití. Na liberecké výstavě konkrétně bude pracovat s motivem vody, naslouchání a oslavy.

Tomáš Plesl

KDY: Pátek 30. září (do 1. ledna 2023)

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Výstava Tomáše Plesla představí jeho tvorbu z posledních zhruba deseti let. Jeho malířské začátky se vyznačují potřebou opory v předmětnosti, avšak během posledních let se Plesl čím dál více odkloňuje od zobrazivého způsobu malby k abstraktnímu. Plesl, jako rodák z Jablonce nad Nisou, zachycuje také krajinu regionu, kterou představuje s nebývalým emotivním nábojem. I to je jedním z důvodů, proč je tato výstava relevantní pro Oblastní galerii Liberec. Mapování umělců se silným vztahem k regionu je jedním z dlouhodobých záměrů galerie. Lákadlem této výstavy budou i nově vytvořená díla přímo pro tuto výstavu.

Traktor

KDY: Pátek 30. září od 19 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 590 Kč



Po dvou letech skončilo turné Monster Meeting, které kapelu i fanoušky provedlo událostmi posledních dvou let. To byl také poslední tah na Šachoffnici, kterým se uzavřela úspěšná etapa dosavadní úspěšné koncertní cesty Traktoru. Ale šach-matem nic nekončí, naopak! Traktor svoji hru hraje dál a zve fanoušky na největší turné v jeho historii! Ke zveřejněnému výročí 20 let na ostravském zimním stadionu přidává další halové a open air koncerty! Kostky jsou tedy vrženy a v prodeji jsou nyní lístky na turné k novému albu. To nese název Sedmá strana kostky a již nyní je oceněné zlatou deskou. Kapela na tour přiveze nejen songy z nového alba a osvědčené hity, ale i poctivou a zároveň velkolepou rockovou show!

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 1. a neděle 2. října

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 80 Kč

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 15.00 hodin.

Pouť na Výšině

KDY: Sobota 1. října v 10 hodin

KDE: Liberecká výšina



Návštěvníky čeká vše, co ke správné pouti patří. Kolotoče, skákací hrad, cukrová vata, opékání buřtů, venkovní grilování a další dobré jídlo a pití.

FOTO: Dřevěný kostel zaplnily hlasy libereckého sboru Severáček

Den architektury

KDY: Sobota 1. října a neděle 2. října

KDE: Liberec, Vratislavice nad Nisou, Frýdlant

Festival Den architektury na přelomu září a října opět otevře veřejnosti historické skvosty, moderní budovy i mimořádné stavby stojící v pozadí pozornosti a láká na objevné výpravy po známých i neznámých místech. Festival nabízí bohatý program i v Libereckém kraji. Hned na několika místech se mohou zájemci vydat například pro starých vodních elektrárnách. V Liberci zamíří k nově rekonstruované památkově chráněné malé vodní elektrárně, která byla postavena v letech 1925–1929 a stále slouží svému účelu. Dále k elektrárně v Josefově dole, jež se nachází na nejmladší přehradní nádrží v Jizerských horách, a k oceňované malé vodní elektrárně v Železném Brodě. V Liberci se uskuteční například moderovaná debata s osobnostmi (nejen) liberecké architektury Otakarem Binarem, Jiřím Suchomelem a současným vedoucím KAM, architektem Jiřím Janďourkem o proměnách města pod Ještědem. Na festivalové mapě nemohou chybět Vratislavice nad Nisou, kde bude zpřístupněna zauhlovací a vodárenská věž bývalé továrny Bytex na výrobu koberců tzv. Zauhlovačka. Součástí prohlídky bude i výstava světelných objektů a lamp s názvem Kukly a larvy od Jana Kindla. V dalším programu se mohou zájemci vydat po nové městské knihovně od studia Atakarchitekti. Další z festivalových výprav povede po budově současné frýdlantské radnice od Franze Neumanna, včetně prohlídky nově zrestaurované obřadní síně, krovů a věže, i po historii původní renesanční radnice. Podrobný program na webu denarchitektury.cz

Královský košt Liberec

KDY: Sobota 1. října v 10 hodin

KDE: Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec



Pultová degustace nejlepších vín soutěže Král vín České republiky 2022. Všechna prezentovaná vína získala medaile v jedné z největších soutěží v ČR. Bez nadsázky lze říci, že na Královském koštu ochutnáte aktuálně nejlepší vína České republiky.

Sudy na Ještěd

KDY: Sobota 1. října od 9 hodin

KDE: Liberec, Horní Hanychov, u spodní stanice kabinkové lanovky

Start od nástupu na vlek na sjezdovce pod lany na vrchol Ještědu. Trasa vede pod lany a před silnicí uhýbá doleva, aby se vyhnula přelézání svodidel u silnice. Dále se jde vyšlapanou stezkou na vrchol okolo kamenného pole.

Časový program

09:00-9:20 sraz účastníků, výběr sudů

09:30 kontrola upevnění sudů

10:00 start závodu - všichni hromadně

10:30 očekávaný příchod prvního závodníka

11:30 vyhlášení výsledků

Rynoltické slůně

KDY: Sobota 1. října a neděle 2. října

KDE: Kulturní dům Rynoltice

ZA KOLIK:



5. ročník rodinného divadelního festivalu a jiných kratochvílí nabídne minijarmark handmade výrobků, dílničky pro děti, tombolu, občerstvení a výstavu.



Program:

Soibota 1. října

14.00 zahájení festivalu a vystoupení dětí ze ZŠ Rynoltice

16.00 Pohádka pošťácká MIM o.s.

18.00 Na slovíčko s… pamětníky ochotnického souboru z Rynoltic

Neděle 2. října

10.00 Pohádky z lesa - Damúza

15.00 Kouzelná kulička aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel - Vojta Vrtek Kejklířské divadlo

18.00 Slavnostní premiéra autorské hry Michala Vaňka Příběh jedné stěny - RySK z.s. Rynoltice

Koncert sborů: Cum decore a Colegium 1704

KDY: Sobota 1. října v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Bonifáce Liberec

V podání souborů zazní skladby autorů H. Schutze, J. S. Bacha a F. Mendelssona.

Rozloučení s létem

KDY: Neděle 2. října ve 13 hodin

KDE: autokemp Frýdlant

ZA KOLIK: vstup zdarma



Můžete se těšit na vystoupení klauna a kouzelníka, jízdu na koních a jejich ukázku, střelbu ze vzduchovky, dovádění v pěně a mnoho další zábavy ve formě her o sladké ceny. Těšit se můžete i na stánek s cukrovou vatou a jiné sladké překvapení.

Dětský haloweenský maškarní bál

KDY: Neděle 2. října v 15 hodin

KDE: hospoda U Loterie, Dlouhý Most

Halloweenský svátek se nezadržitelně blíží, tak nasaďte masky a přijďte se pobavit na strašidelnou party. Kdo přinese svou vydlabanou dýni připravenou na rozsvícení, čeká ho odměna. K tanci zahraje DJ Ollino.

Nedělní pohádky v Knihkupectví Fryč

KDY: Neděle 2. října v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Po prázdninové pauze se vrací oblíbené nedělní pohádky. Začíná se klasikou – Perníkovou chaloupkou v podání Divadla Zuzany Fricové.