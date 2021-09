Noc vědců

KDY: Pátek 24. září od 17 hodin

KDE: Technická univerzita, iQLANDIE Liberec

Jako každý rok tak i letos se uskuteční noc plná vědy, her a poznání. Tentokrát bude mít jednotící téma – čas. Přijďte si poslechnout několik přednášek, užít populárně – naučné projekce, experimenty, zábavné workshopy a soutěže. Program myslí na děti i dospělé a kromě Planetária se všude podíváte výjimečně zdarma. Akce je kapacitně omezená, tak se nezapomeňte registrovat na webu iQlandie.

Mauglí

KDY: Pátek 24. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 130 - 300 Kč



Vydejte se do indické džungle a prožijte dobrodružství chlapce Mauglího, vlčí smečky vedené samotářským Akélou a krutého tygra Šér Chána. Představení vzniklo podle knižní předlohy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1907. Kniha dobrodružných příběhů a novel vyšla v roce 1894 pod názvem Kniha džunglí, následována o rok později druhým dílem s názvem Druhá kniha džunglí. Taneční představení vás zavede do světa řeči zvířat a fungování vlčí smečky, jejíž chod zásadně změní příchod malého indického chlapce. Jedinečnou atmosféru představení dokreslí hudba od předního českého skladatele a muzikologa Aleše Březiny.

Jizerská nota

KDY: Pátek 24. září od 19 hodin a sobota 25. září od 10 hodin

KDE: autokemp Hejnice

Folkový festival Jizerská nota se zabydlel v Hejnicích od roku 1981 a letos se koná jeho 40. ročník. Dvoudenní festival pořádá v areálu hejnického autokempu zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice. Cílem festivalu je prezentace současné i tradiční folkové, trampské, country hudby a příbuzných žánrů. Festival také usiluje o rozvoj zájmu o hudbu u dětí a mládeže.

Burian

KDY: Pátek 24. září v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 230 Kč



Dojemný příběh nejslavnějšího libereckého rodáka, krále komiků.

Tajemství zámku sira Blakea - noční prohlídky

KDY: Pátek 24. a sobota 25. září od 19 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 240 Kč

Noční prohlídky zámku mají své nezapomenutelné kouzlo. Noční prohlídky na Sychrově probíhají formou divadelního představení. Pro letošní podzim jsme si pro vás zámečtí připravili představení s názvem "Tajemství zámku sira Blakea". Představení se odehrají vždy od 19, 20, 21 a 22 hodin.

Václavské pochody

KDY: Sobota 25. září od 7 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka Frýdlant



Klub českých turistů Frýdlant pořádá již 46. ročník turistického pochodu. U pěších tras mají turisté na výběr délky 8, 15, 25 a 35 kilometrů, cyklisté 32, 50 a 75 kilometrů. Cílem pochodu/jízdy je Frýdlantská rozhledna, kde účastník obdrží Pamětní kartu a špekáček k opečení.

Cocktail umění

KDY: Sobota 25. září od 17 hodin

KDE: Eli Gallery Liberec

Jste zváni na novou výstavu, která potrvá téměř do Vánoc, do 22. prosince. Autoři vám představí krásná díla od pěti současných malířů. Můžete se těšit na Leoše Suchana, Blanku Novákovou, Jaroslava Valečku, Štěpána Jiráka a Jindřicha Hájka.

Den civilizace

KDY: Sobota 25. září od 10 hodin

KDE: Papírová ulice Liberec



Účastníci akce budou mít možnost ve spolupráci s lektorem potisknout si tričko nebo plátěnou tašku na matricích jednotlivých kanálových poklopů zadlážděných v Papírové uličce. Trička a tašky budou k dispozici na místě.

Festival NALEHKO

KDY: Sobota 25. a neděle 26. září v 10 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 250 - 400 Kč

Za dobrodružstvím člověk nemusí vždycky cestovat na opačnou stranu planety. Někdy jenom stačí zkusit něco nového, zatahat dobrodružství za jiný konec, než jste vždycky zvyklí. Bickepacking, packrafting, FKT, otužování, spaní v hamakách a jako vždy dlouhé výpravy všeho druhu. To všechno samozřejmě NALEHKO, aby to byla zábava, a ne jenom utrpení s hromadou těžkých věcí. Těšte se na přednášky, workshopy, výprodej vybavení i víkendovou pohodu na zahradě areálu.

1. liberecký festival poezie

KDY: Sobota 25. září ve 13 hodin

KDE: kostel Nalezení sv. Kříže Liberec



Mottem tohoto ročníku je citát Reného Chara: Poezie není žvýkačka. Číst, hrát nebo vystavovat budou: Miroslav Stuchlý, Josef Straka, Jana Máchalová, Martin Trdla, Štěpán Kučera + Karel Pazdera, Irena Eliášová, Josef Kučera, Milan Ohnisko, Kateřina Bolechová, Michala von Pacher, Tobiáš Jirous, Oto Klempíř, Patrik Linhart a mnozí další, i zahraniční umělci.

Rodinné odpoledne - Pohádka o Liazce a procházka zákulisím

KDY: Sobota 25. září v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Moderní autorská inscenace z pera Tomáše Syrovátky a v režii Martina Tichého, která se volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye Paříž-Dakar v osmdesátých letech minulého století. Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese, vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec. Po představení v 16:10 se koná procházka divadelním zákulisím.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 25. a neděle 26. září od 9 do 16 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč



Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

Blbec k večeři

KDY: Sobota 25. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč

Hra Blbec k večeři patří k typickým reprezentantům kvalitní francouzské komediální tvorby, její filmová podoba byla oceněna mimo jiné také Césarem. Text jiskří vtipnými dialogy, inteligentním svěžím humorem i nečekanými situacemi. Zábavným způsobem ukazuje, jak ošidné je povrchně soudit druhé lidi a škodolibě se vyvyšovat nad své okolí.

Chanson a madrigal

KDY: Neděle 26. září v 17 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



V Oblastní galerii zazní tóny madrigalů v podání pěveckého sboru Cum decore, který působí při Gymnáziu F. X. Šaldy.

Operní poklady

KDY: Neděle 26. září v 17 hodin

KDE: Severočeské muzeum Liberec

V prostorách muzea se rozezní krásné melodie Giacoma Pucciniho, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších světových hudebních velikánů. Přijďte si je poslechnout na koncertě, který pro vás připravila Iveta Hejduková (soprán), Egor Biriucov (klavír) a Maxim Biriucov (klavírní doprovod).