Akustický koncert doprovodí živelný písničkář autorským čtením z chystané sbírky čtyřverší Resumé 34.

Moje první židovské Vánoce

KDY: Pátek 25. února v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč



Ve středu zájmu hry Hadar Galron, současné izraelské režisérky, herečky a především dramatičky, nestojí téma holocaustu, ale spíše to, co se zde dělo po válce. Řada lidí se musela po prožitých válečných hrůzách se svou židovskou identitou vyrovnávat – někdo se víry zřekl, jiný ji tajil, další emigrovali po roce 1948 do nově vzniklého státu Izrael. Hlavním tématem hry je tedy hledání identity v rodinách s židovskou tradicí.

Hrádecký masopust a vepřové hody

KDY: Sobota 26. února od 10 hodin

KDE: náměstí před radnicí, Hrádek nad Nisou

Masopustní průvod městem se tentokrát uskuteční tak, jak jsou návštěvníci zvyklí. Sraz na průvod je před radnicí a kdo přijde v masce, má po celou dobu průvodu zajištěné občerstvení zdarma. Zároveň se před hasičárnou koná již 10. ročník vepřových hodů. Prodej zabijačkových a masopustních dobrot bude zahájen již v 8 hodin ráno. K tanci a zábavě bude od 12 hodin hrát kapela Chotyňská 12°

Dlouhomostecký masopust

KDY: Sobota 26. února od 10 hodin

KDE: start u prodejny potravin, Dlouhý Most



Masopustní průvod masek obcí začne u prodejny potravin a skončí na terase hostince U Loterie, kde budou připraveny vepřové hody, které k masopustu neodmyslitelně patří.

Žabí zámek

KDY: Sobota 26. února v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Žabí zámek napsal v roce 1988 norský spisovatel a filozof Jostein Gaarder jako svou teprve druhou knihu pro děti. Z dalších knih tohoto světově proslulého autora lze zmínit například Sofiin svět, Dívka s pomeranči, Tajemství karet či Kouzelný kalendář. Snově pohádkové dobrodružství malého Štěpána a skřítka Umpina je na první pohled fantaskní a napínavou výpravou do žabího království, ohrožovaného spiknutím zlotřilých mloků. Ale ve druhé rovině, pro Gaardera tolik typické, se nenásilnou formou vyrovnává také s tématy prvního setkání dítěte se smrtí v rodině, hledání vlastní identity či pochopení důležitých životních hodnot.

Během školení v první pomoci čekal hlídky ostrý zásah u zranění lyžaře

Tančírna

KDY: Sobota 26. února v 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Symfonický koncert

KDY: Sobota 26. února v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč

Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 3 d moll a Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy. Dva klasikové ruské hudby pozdního romantismu, dvě známá díla a jeden veliký kontrast mezi nimi. Na předjarním symfonickém koncertě se za doprovodu orchestru DFXŠ představí mladá klavírní virtuózka Natalie Schwamová, taktovky se ujme šéfdirigent Martin Doubravský.

Liberecký masopust 2022

KDY: Neděle 27. února od 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



V 10.30 hodin startuje průvod z náměstí dr. Edvarda Beneše do libereckých ulic. Těšit se, kromě průvodu masek, můžete na zabijačkové hody, pivo, limo, horké párky a mnohé další. Chybět nebude doprovodný program pro děti a také hudba, zahrají vám kapely Broďanka a Náhodné setkání.

Maškarní karneval

KDY: Neděle 27. února ve 14 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 70 Kč

radičním dětským maškarním karnevalem bude letos provázet superhdinka Wonder Pája Papagája. Užijete si ty největší karnevalové hity z pohádek a animáků. Chybět nebudou ani soutěže pro malé i velké superhrdiny.

Tři úkoly pro čerta

KDY: Neděle 27. února v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus Nedělní pohádky u Fryče pokračuje klasickou pohádkou na motivy pohádky bratří Grimmů o tom, jaký úkol je pro čerta nejtěžší. Tradiční loutkové divadlo s využitím klasických marionet na nitích.