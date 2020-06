Warehouse pod širákem: Arakain + Rain

KDY: Sobota 20. června od 18 hodin

KDE: Club Warehouse, Liberec

Těšit se můžete na vystoupení kapely Arakain + doprovod skupiny Rain, ale i na skvělé jídlo a pivo z pivovaru Kousek Piva.

Letní kino: Mrtvá nevěsta

KDY: Sobota 20. června od 21.30

KDE: Lidové sady Liberec



Film Tima Burtona Mrtvá nevěsta v Klubovém letním kině Lidových sadů.

Do Zoo Liberec s průvodcem

KDY: Od 1. června do 31. srpna

KDE: Zoo Liberec

ZA KOLIK: 60 Kč + vstupenka



Liberecká zoo zve na pravidelné komentované prohlídky, které probíhají každý všední den vždy v 10 a 14 hodin. Prohlídka pod vedením zkušeného lektora trvá přibližně 90 minut a účastníci se dozví mnoho nových informací ze života zvířat i samotné zoo. Zájemci o vycházku s průvodcem se nemusí předem registrovat, stačí, když si zakoupí platnou vstupenku vždy před začátkem akce. Prohlídky stojí 60 korun k běžnému vstupnému. Sraz s průvodci je vždy v daný čas za hlavním vstupem do zoo, kapacita jednotlivých prohlídek je omezena na 15 osob.

Výstava obrazů v minigalerii

KDY: Do konce srpna

KDE: Minigalerie, Krajská nemocnice Liberec



V minigalerii, v sedmém patře krajské nemocnice v Liberci budou malby od Ludmily Kholové z Jablonce k vidění až do konce letošního srpna. Umělkyně se malbě začala věnovat až po odchodu do důchodu. Svůj talent ke kresbě a malbě objevila, když studovala Univerzitu třetího věku při Technické univerzitě v Liberci. Věnovala se zde dějinám umění, ale hlavně malbě a kresbě. Vzdělávala se v tomto oboru pod vedením akademických malířek Ilony Chválové a Evy Kubínové. Tvoří hlavně obrazy, které jsou zaměřeny na krajinomalbu. Ludmila Kholová chce do svých děl co nejvěrněji přenést reálnou krásu přírody. Nejraději pracuje s technikou akvarelu, akrylu a se suchým pastelem.

Slavnosti Slunovratu na Martinské stěně

KDY: Sobota 20. června od 13 do 18 hodin

KDE: Skalní vyhlídka Martinská stěna, Liberec

ZA KOLIK: Zdarma



Divadelní a hudební představení na místě bývalého lesního divadla. Začátek ve 13 hodin, vstup zdarma. Program: Divadlo Na cestě, 14.30 h., pohádka: O princezně Lesněnce, TO Jizerský bodlák, ukázka skotských tanců, Marek Dusil Blend, hudební vystoupení v 15.30.

Jahodová neděle

KDY: Neděle 21. června v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

ZA KOLIK: Zdarma



Již tradiční akce na začátek léta. Ochutnáte nejrůznější výrobky z jahod, nakoupíte čerstvé jahody z domácí produkce a spousta dalších dobrot z našich farmářských trhů, celým dnem vás bude provázet Jana Kociánová a skupina Náhodné setkání.