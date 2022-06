Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Kostely budou do nočních hodin otevřeny pro veřejnost. Probíhat budou nejen komentované prohlídky, ale také koncerty a přednášky o historii staveb. V Liberci a okolí se k akci připojí například kostel sv. Vojtěcha v Ostašově, kostel Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích, kostel sv. Bonifáce v Hanychově nebo kostel sv. Vincence z Pauly na Perštýně. Kostely se otevřou také v Bílém Kostele nad Nisou, Bílém Potoce, Frýdlantu v Čechách, Hlavici, Horní Řasnici, Hrádku nad Nisou, Chrastavě, Jablonném v Podještědí, Jindřichovicích pod Smrkem, Nové Vsi, Novém Městě pod Smrkem nebo Rynolticích. Program, který jednotlivé církevní stavby nabídnou najdete na www.nockostelu.cz.

Zpřístupnění Bredovské letohrádku se zahradou

KDY: Do neděle 12. června od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Lemberk



Až do konce týdne je mimořádně přístupný Bredovský letohrádek u zámku Lemberk, a to včetně barokní zahrady. V letohrádku je k vidění výstava Lemberk v proměnách času, která pojednává nejen o samotné historii letohrádku se zahradou, ale také např. o rostlinách pěstovaných v zámeckém zahradnictví, o historickém vodovodním systému či stavbách v zámeckém okolí. V rámci Víkendu otevřených zahrad proběhnou v sobotu a v neděli komentované prohlídky zahrady s průvodcem, a to v 11 a 14 hodin.

Muzejní noc pod Ještědem

KDY: Pátek 10. června

KDE: Liberec, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma

Muzejní noci pod Ještědem se zúčastní za Liberec - Oblastní galerie, Severočeské muzeum, Technické muzeum, Automuzeum a iQLANDIA. Ve Vratislavicích - Rodný dům Ferdinanda Porscheho. Všude vás čekají nejen prohlídky objektů, které mnohdy vedou i místy, kam se běžně návštěvník nedostane, ale také bohatý doprovodný a hudební program nejen pro děti. V rámci akce se navíc po Liberci svezete historickými autobusy a historickou tramvají. V Jablonci bude otevřený Dům Scheybalových, Muzeum skla a bižuterie, kostel sv. Anny, Nová radnice a Galerie N. Podrobný program naleznete ZDE. Jablonecký program ZDE.

Zahájení koupací sezóny

KDY: Pátek 10. června v 16 hodin

KDE: Lesní koupaliště Liberec



Na zapísknutí primátorské píšťalky se otevře vodní hladina koupaliště a zůstane otevřená až do konce léta. Čeká vás čerstvě naražené pivo, voda studená jako led i hudební produkce.

Liberecký jarmark

KDY: Sobota 11. a neděle 12. června od 9 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

Jste zváni na tradiční Liberecký jarmark s bohatým doprovodným programem. Čeká vás dobové tržiště, rudolfinská laboratoř, pěší rytířské turnaje, útrpné právo kata Pawouka, výcvik císařských stráží, hudba, tance, v sobotu večer pochodňový průvod městem a show pro Rudolfa II. Kompletní program na oba slavnostní dny najdete na www.visitliberec.eu.

Má to smysl!

KDY: Sobota 11. června v 10 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec



Zoo Liberec připravila seriál speciálních komentovaných prohlídek. Návštěvníci mají příležitost po tři soboty využít „smyslů plné“ procházky zoologickou zahradou s průvodcem. Jeho komentáře se zaměří na speciality, zvláštnosti a rekordy různých smyslů ve světě zvířat. Kromě běžných – jako je čich, sluch, hmat, zrak, chuť je snahou přiblížit i téma rovnováhy, echolokace a jiných zvířecích specialit. Nutná rezervace na webu zoo.

Dětský den

KDY: Sobota 11. června v 9 hodin

KDE: Vítkov, hřiště u myslivny (Chrastava)

Pro děti jsou připraveny hry a soutěže, skákací hrad, malování na obličej a ukázky hasičské techniky SDH Raspenava.

Děti to roztočily v iQVýzvě. Vyráběly kouzelné hůlky i hmyzáky z PET lahví

Salomon Ještěd 24 Summer

KDY: Sobota 11. a neděle 12. června od 12 hodin

KDE: Skiareál Ještěd



Horský závod týmových štafet (3-5 osob), dvojic i jednotlivců na 24 hodin v okolí Ještědu. Postavte tým, dvojici nebo si troufněte sami.

155. výročí SDH Postřelná

KDY: Sobota 11. června ve 14 hodin

KDE: náves v Postřelné

Svou práci v ukázkách předvedou hasiči a záchranáři v simulovaném požárním útoku. Pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej a soutěže o ceny. Večer zahraje k tanci a poslechu kapela Noční můry.

Společnou cestou

KDY: Sobota 11. června od 16 hodin

KDE: Trojmezí. Hrádek nad Nisou



Tradiční lidová slavnost s česko-polsko-německým kulturním programem, zakončená ohňostrojem. Program naleznete na www.hradek.eu.

Jarret 30 - Open Air

KDY: Sobota 11. června v 16:30 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 330 Kč

Komorní zahradní festival ke kulatým narozeninám liberecké folkrockové legendy. Kromě domácích zahrají také Marien, Epydemye, Tlupa tlap a Ladybirds.

Let vrtulníkem nad Libercem nebo Ještědem

KDY: Neděle 12. června od 15 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec

ZA KOLIK: od 1 376 Kč



Proleťte se vrtulníkem BELL 206B přímo nad vaším domovem. Využijte skvělou možnost, jak vidět své město a jeho okolí z ptačí perspektivy. Povznesete se na chvíli do nebes a vychutnáte si neopakovatelné zážitky přímo nad městem.

Legenda z mlžných hor

KDY: Neděle 12. června v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Dobrodružný příběh pro celou rodinu zavede diváky do magického světa Mlžných hor, kde tři podivuhodné nárůdky zápasí o svobodu. Aby se obyvatelé osady Buková Stráň vymanili z nadvlády strachu, musí hledat ztracené kouzlo v hlubokých pramenech svých kořenů. Tři děti se vydávají na dobrodružnou výpravu za odvahou a svobodou do Mumlavé Doliny a Obřího Lesa. Fantastický svět této inscenace je vytvořen spojením všech tří souborů Divadla F. X. Šaldy: herci a tanečníci se tu na jevišti setkají s jedinečnou emocionální silou živé hudby v podání velkého operního orchestru, sboru i sólistů.