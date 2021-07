Muzejní noc pod Ještědem

KDY: Pátek 25. června od 18 do 23 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, iQLANDIA, Automuzeum a Rodný dům Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou

Projekt Muzejní noc pod Ještědem je součástí Festivalu muzejních nocí, který volně navazuje na Mezinárodní den muzeí. Během muzejní noci se do expozic a na výstavy dostanete zdarma či za snížené vstupné. Oblastní galerie Lázně připravila komentované prohlídky svých výstav a v 18 hodin je připravena výtvarná dílna s názvem Dílna animace. Severočeské muzeum vás pozve zdarma do svých expozic, budete mít možnost projít stezku se samoobslužnými úkoly v muzejním parku a zdarma se zúčastníte projekcí filmů ve spolupráci s Anifilmem. Iqlandia vás do svých prostor pustí za snížené vstupné a to i do planetária. Čeká vás rovněž show s Teslovým tranformátorem, velká sience show a animační workshopy v otevřených laboratořích s optickými experimenty. Technické muzeum připravilo ve venkovních prostorech přehlídku a jízdu veteránů a hudební country vystoupení. Automuzeum Vratislavice nabídne ochutnávku alko i nealko nápojů ve spolupráci s pivovarem Konrád a firmou Kitl. Pro děti zahraje DJ a mohou si užít skákací hrad. Rodný dům Ferdinanda Porscheho vás zve na komentované prohlídky svých expozic, tematický dětský koutek a občerstvení v místní kavárně.

Paulie Garand & Kenny Rough

KDY: Pátek 25. června od 20 hodin

KDE: Restaurace na liberecké přehradě

ZA KOLIK: 326 Kč



Paulie Garand se společně s Kenny Roughem vrací zpět do Liberce. Po vynucené koncertní pauze vezmou útokem libereckou přehradu na open air show. Prostor dostanou samozřejmě i Monology, Paulieho poslední album, které vyšlo ještě v době, kdy byly koncerty tabu

Tvrdohlavá žena

KDY: Pátek 25. června v 19:30 hodin

KDE: Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010

Představení divadelního spolku J. K. Tyl Josefův Důl s obrozeneckou hrou jejich jmenovce. Hru obrozenec Tyl napsal v roce 1848 a zakomponoval do děje i společenskou situaci té doby. Hra se odehrává v českém podhůří, kdy hlavní postava Zlatohlav se svými lesními duchy zasáhne do života lidí. Zejména chce pomoci mladým milencům, ale musí napravit především matku dívky, která je nepřející jakémukoli vztahu dcery. Jak říká, v mládí byla také sama ošizena a nechce, aby to samé potkalo její jedinou dceru. Herci pro tuto inscenaci vytvořili netradiční scénu a ušili dobové kostýmy.

Letní kino na terasách - Šarlatán

KDY: Pátek 25. června ve 21:30 hodin

KDE: parkoviště naproti hospodě U Kryštofa, Kryštofovo údolí



Strhující životopisné drama léčitele Jana Mikoláška na pozadí dobových událostí.

Oživená Černá kuchyně

KDY: Sobota 26. června od 10 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Jak se vařilo v dobách minulých? Přijďte se podívat do Černé kuchyně a ochutnat pokrmy připravené na otevřeném ohništi ze 17. století dle dobových receptů a okořeněné zajímavým vyprávěním o historii vaření.

Zahájení kulturního léta

KDY: Sobota 26. června v 16 hodin

KDE: hřiště Krásná Studánka

ZA KOLIK: evstupenka.cz



Vystoupí kapely a interpreti: Pekař, Lipo, Robin Mood, Mareks.

63. ročník Dvořákova festivalu – koncert v zámecké kapli

KDY: Sobota 26. června v 18 hodin

KDE: zámek Sychrov

ZA KOLIK: 200 Kč

Koncert v rámci 63.ročníku Dvořákova festivalu, který se uskuteční v zámecké kapli. Účinkují: Roman Janál - baryton, Aleš Bárta - varhany.

Noční prohlídky

KDY: Sobota 26. června v 19:30, 20:30 a 21:30 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 150 Kč



Prohlídka má podtitul Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal, podle jedné z pověstí Lužických hor.

Koncert pěveckého sboru v kostele

KDY: Neděle 27. června v 15:30

KDE: Chrám Navštívení Panny Marie Hejnice

Koncert nese podtitul Naděje pro naši rodnou zem II. a vystoupí na něm sbory Aurea Rosa a Bohemia Chór. Zazní skladby starých mistrů, ale i lidové a pohádkové písně.

Bratři Ebenové

KDY: Neděle 27. června v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 400 Kč



Kapela tří bratří Ebenů (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka). Zahrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.