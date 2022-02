Baletní galavečer s rozmanitým programem, vynikajícími výkony a vzácnými hosty chystá na pátek a neděli liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Slavnostní galakoncert se ponese v duchu nekonečné krásy pohybu a představí taneční osobnosti v choreografiích plných kontrastů, inspirace a různých tanečních stylů. Kromě domácího souboru se v programu představí první sólisté baletu Národního divadla Nikola Márová a Adam Zvonař, studenti Taneční konzervatoře hlavního města Prahy nebo soubor Bohemia Balet.

Jméno

KDY: Pátek 18. února v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 290 Kč



Originální francouzská komedie plná překvapivých zvratů a skvěle napsaných dialogů, která s nadhledem a černým humorem vypráví příběh o tom, jak se může přátelská návštěva příbuzných změnit kvůli maličkosti v rodinné drama. Úspěšný čtyřicátník Vincent očekává narození prvního potomka. Když víceméně z legrace prohlásí, že by rád dal svému synovi jméno Adolf, rozehraje se bizarní kolotoč výměny názorů, který nepřestane diváky překvapovat. Atmosféra houstne, ze zasutých zákoutí paměti se začínají vytahovat věci, které měly být dávno zapomenuty, a rodinná sešlost se mění v horor. Originální hra s úžasně vystavěnou gradační dějovou linkou nabízí výrazné herecké příležitosti pro pětici herců.

Fauna trhy

KDY: Sobota 19. února od 10 do 12 hodin

KDE: Centrum Babylon Liberec

ZA KOLIK: 40 - 60 Kč

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců a odborné literatury k tématice.

Mimořádné víkendové prohlídky

KDY: Sobota 19. a neděle 20. února od 9 hodin

KDE: Zámek Svijany



Nečekejte na zámeckou sezónu a vydejte se na prohlídku zámku už teď. Zámek Svijany pro vás otvírá své brány dvakrát do měsíce. Prohlídka je nekomentovaná (bez průvodce), zámek si můžete v klidu prohlédnout kdykoliv od 9 do 17 hodin. A co vás na prohlídce čeká? Archeologická expozice z doby bronzové, bronzový poklad, historie zámku a okolí, velká kaple, expozice lázeňství a pivovarnictví, expozice podzemí.

Bedřichovský Night Light Marathon 2022

KDY: Pátek 18. a sobota 19. února

KDE: Stadion Bedřichov

ZA KOLIK:

15. ročník největšího seriálu v běhu na lyžích u nás, ČEZ SkiTour 2022, startuje populárním nočním dobrodružstvím. Na Bedřichovském Night Light Marathonu zažijete o víkendu od 18. do 19. února magickou atmosféru, kdy na trať svítí jen měsíc, hvězdy, čelovky běžců a ohnivé louče. Na výběr máte z 30 kilometrové trasy, poloviční trati na 17,5 kilometrů – obě klasicky i volně – nebo 10 kilometrů trasy klasicky. Tuto krátkou trasu je možné objednat taky v rámci rodinného startovného. Nechybí ani trasy Mini Night Light Marathonu pro děti, ty měří 300 metrů, 600 metrů či 1 000 metrů. Vyráží se od bedřichovského stadionu a veškeré informace najdete na webu SkiTour.

Masopustní průvod na Proseči akce

KDY: Sobota 19. února od 10 hodi

KDE: start před prosečskou kapličkou, Proseč pod Ještědem



Masky nasadit, je tu masopust. Průvod projde také Prosečí. K parkování je vyhrazeno prostranství před hřbitovem v dolní části obce.

Král Lear

KDY: Sobota 19. února v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč

Slavná tragédie Williama Shakespeara o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

O princi Bajajovi

KDY: Neděle 20. února v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

ZA KOLIK: 50 Kč



Další pohádkou ze série nedělních pohádek u Fryče je česká klasika. Princ Bajaja odchází z domova, aby si v širém světě vydobyl čest a slávu. Nejprve se stane němým zahradníkem, pak se utká v krutém boji se třemi draky, aby si vysloužil za ženu krásnou princeznu.