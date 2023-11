Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

Jízda historickou tramvají v Liberci. | Foto: Deník/Martin Štefanov

LIBERECKO

Den boje za svobodu bude i svátkem techniky

Kdy: pátek 17. října v 15.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Svátek 17. listopad 2023 oslaví v Technickém muzeu tak trochu po svém - jako svátek techniky. Tramvaj T3M slaví 30 let provozu a 10 let od svého zařazení jako historického vozu. Boveraclub tedy bude vozit cestující (jízdní řád na https://www.facebook.com/Boveraclub) na historické lince č. 1. V expozici veřejné dopravy (pavilon C) v muzeu se od 15.00 koná komentovaná prohlídka pro milovníky tramvají. Lahůdkou pak bude od 17.00 vzpomínkové promítání archivních fotografií z celoživotní tvorby Erwina Cettinea, libereckého fotografa, který propadl lásce k tramvajím a Liberci současně. Pavilon A má pro zájemce připravenu výstavu Zlatý věk analogové techniky věnovanou fotoaparátům, rádio a audio technice. Komentovaná prohlídka se tam bude konat od 13.00 a historii fotoaparátů i rádií se bude věnovat s nadšením pan Konvalinka. Království automobilů v pavilonu D přivítá návštěvníky v 11.00 komentovanou prohlídkou. Překrásné vozy především americké provenience budou představeny jednotlivě pravděpodobně právě jejich vlastníkem p. Hadrabou. Automuzeum v pavilonu I chystá od 10.00 do cca 13.00 velmi zajímavou přednášku Motoristická historie 70. a 80. let s ukázkami unikátních modelů aut, po které bude následovat neformální diskuse.

Větrno & Potokap

Kdy: pátek 17. listopadu v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Večer současné folkové hudby, která se nebojí hledat a objevovat i v jiných hudebních škatulkách. Hlavní výhodou obou skupin je autorská tvorba a chuť vytvářet nápadité aranže.

Den boje za svobodu a demokracii

Kdy: pátek 17. listopadu v 10.00

Kde: Památník obětem komunismu, Liberec

Proč přijít:Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii (události z let 1939 a 1989) a Mezinárodního dne studentstva pořádá město Liberec v pátek 17. listopadu od 10 hodin vzpomínkové shromáždění u Památníku obětem komunismu v parku Paměti národa v Jablonecké ulici.Po oficiální části programu proběhne pietní pochod proti zapomínání, který bude zakončen u Pomníku obětem okupace 1968 na náměstí Dr. E. Beneše. „U příležitosti státního svátku rozsvítíme budovu liberecké radnice v barvách české trikolory,“ doplnila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Noc divadel: Pohádka do dlaně

Kdy: sobota 18. listopadu v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za koli: 100 korun

Proč přijít: V rámci projektu Noci divadel, ke kterému se v Liberci připojuje Malé divadlo a Naivní divadlo uvádí v Naivním Pohádku do dlaně. Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích. Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek.

Brýle a přeškrtnutý podpis. Svatá Tereza u vlakového nádraží vydržela půl roku

Noc divadel: Divadelní šipkovaná

Kdy: sobota 18. listopadu v 16.15

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Přijďte v rámci projektu Noc divadel na výjimečnou akci. Podle plánku divadla postupně navštívíte řadu stanovišť v divadelním zákulisí, kancelářích, skladu dekorací či třeba truhlárně a na každé zastávce na vás bude čekat nějaký zajímavý divadelně laděný úkol či hra. Na Divadelní šipkovanou se mohou rodiny s dětmi či jednotlivci vydat kdykoliv v časovém rozmezí 16.15 – 18.00 a neměla by jim zabrat více jak tři čtvrtě hodinky. Vstupné se nevybírá.

Národní balet Gruzie Sukhishvili

Kdy: sobota 18. listopadu v 19.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 790 korun

Proč přijít: Za svou historii Národní Balet Gruzie Sukhishvili uskutečnil více než 300 turné, jedenáctkrát cestoval přes pět kontinentů a 90 zemí, uskutečnil více než 12 000 představení a jeho show zhlédlo více než 15 milionů nadšených diváků. Na americkém kontinentě se o něm psalo jako o "nejlepší show na Broadwayi", v Austrálii jej nazvali osmým divem světa. Na nejprestižnější scéně v La Scale stoupala po představení opona vzhůru čtrnáct krát a soubor tak překonal rekord legendárního Carusa s jedenácti oponami.

Noc divadel - Horror Vacui

Kdy: sobota 18. října ve 19.30

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Iniciační loutková féerie pro mládež a dospělé publikum se volně inspiruje motivy ze života Josefa Váchala v jeho dobrovolném exilu ve Studeňanech na Jičínsku, z jeho dopisů-románů jím adresovaných Josefu Hodkovi, Jakubu Demlovi a dalším. A v neposlední řadě ve Váchalově knize „Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel“. Imaginativní inscenace chce studentům středních škol i dospělým divákům poskytnout vhled do života a tvorby jedné z našich největších uměleckých osobností 20. století – grafika, malíře, řezbáře, spisovatele a filozofa, Josefa Váchala (1884-1969). Mezi nejznámější díla tohoto za svého života zcela nedoceněného umělce patří parodie na brakovou literaturu, Krvavý román či ilustrace k Hradu smrti Jakuba Demla.

Příbuzné si nevybíráme

Kdy: neděle 19. listopadu v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření. Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své. Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra, Jan Čenský, Lenka Skopalová, Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová, Eva Režnarová, Lenka Zahradnická, Kateřina Pechová.

Svěží dům s věží: Severočeské muzeum očima studentů Sutnarky

Kdy: čtvrtek 16. listopadu (do 28. ledna 2024)

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: V tomto roce si muzeum připomíná několik výročí, z nichž nejdůležitější je 150 let od jeho založení. Neméně významné jubileum má muzejní budova, která se právě letos dožívá 125 let. Jedním z počinů, kterými si významná data z historie muzeum připomíná, je vydání ilustrované artové knihy, která je však určena pro širší publikum včetně starších dětí. Díky spolupráci studentů ateliéru didaktické ilustrace plzeňské Sutnarky pod vedením Renáty Fučíkové a Evy Brodské a zaměstnanců muzea vznikla ojedinělá knížka seznamující čtenáře nejen s významnými historickými milníky muzea a významnými osobnostmi, které ovlivnily směřování instituce, ale také s obecnými principy fungování muzeí. Tento nakladatelský počin tak má šanci zařadit se mezi nejdůležitější knihy s tématem muzejnictví a muzeologie, které v současnosti vychází. Na výstavě najdete originály ilustrací z právě představené knihy. Studenti a absolventi ateliéru didaktické ilustrace pod vedením významné české ilustrátorky Renáty Fučíkové dosahují mnoha úspěchů a knihy s jejich ilustracemi nakladatelství často vydávají ještě v době jejich studií. Z posledních úspěchů jde například o autorskou knihu Karolíny Bílkové Ludwig van Beethoven z roku 2020, která byla nominována na Národní cenu za studentský design. Výstava je tedy zároveň širší prezentací prací studentů tohoto ateliéru.

ČESKOLIPSKO

Benefiční koncert

Kdy: pátek 17. listopadu od 18.00

Kde: kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa

Proč přijít: Přijměte pozvání do českolipského kostela Mistra Jana Husa na benefiční koncert na podporu léčby závislých lidí ve středisku Teen Challenge ve Šluknově. Vystoupí varhaník Pavel Pernica a sopranistka Dana Krausová. Během koncertu zazní díla A. Vivaldiho, G. F. Händla, A. Dvořáka a dalších.

Na slovíčko s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem

Kdy: pátek 17. listopadu v 19.00

Kde: DK Ralsko, Mimoň

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Pavel Zedníček a Jana Paulová, dva vynikající herci, kteří velice často tvoří hereckou dvojici na divadelních scénách i před televizní kamerou. V poslední době vynikají například v komedii "Bez předsudků". Jejich smysl pro humor i improvizační schopnosti jsou diváky přijímány doslova s nadšením.

Předvánoční farmářské a řemeslné trhy

Kdy: sobota 18. listopadu v 8.00

Kde: pěší zóna u Andy, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Mezi obchodními domy Andy a Banco vás čeká pohodová předvánoční atmosféra a vybrané farmářské stánky – zabijačkové a další uzenářské dobroty, sýry hned od několika výrobců, velký výběr klobás, sušené ovoce, oříšky, kvasový chléb a další pečivo z řemeslné pekárny, koření, bylinné čaje, ovocné mošty, výběrová vína, marmelády a spoustu dalšího. Kromě výběru dobrého jídla vás čeká také spousta originálních řemeslných stánků – svíčky, šperky, keramika, tašky, vánoční aranže a ozdoby, výrobky ze dřeva a další zajímavé zboží, které se hodí jako dárek pod stromeček.

VIDEO: Je libo kapra či pstruha? Rybáři v Českém Dubu vylovili rybník

Vánoční jarmark a tvořivé dílny

Kdy: sobota 18. listopadu ve 13.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Děti a jejich rodiče či prarodiče jsou srdečně zváni na vánoční tvoření a jarmark. Budete si moci zakoupit nejrůznější předměty, které k Vánocům neodmyslitelně patří a hodí se jako vánoční dárky: svíčky, sošky, keramiku, háčkované dečky, ručně šité kabelky a podobně. Chybět nebudou ani pochutiny, které máte s blížícími se svátky spojené, například med, medovina, staročeské trdlo a další. Od 15 hodin v salonku kulturního domu mohou děti samy zkusit vyrobit něco k adventní či vánoční výzdobě v tvořivé dílně.

Eva Emingerová

Kdy: sobota 18. listopadu ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Sólový večer jedné z nejlepších zpěvaček současné jazzové scény u nás. Jazzový feeling Evy je skvělý a stylový záběr mimořádně široký. Od jazzu 20. a 30. let sahá přes dixieland a swing až k interpretaci moderních kompozic. V roce 1990 ji pro svůj Swing Band objevil Ferdinand Havlík, se kterým nahrála CD Swingující Semafor, Sjezd swingařů a Swing, swing, swing. Zúčastnila se už také mnoha jazzových festivalů po celé Evropě. Jako stálá členka Steamboat Stompers v roce 2005 například například zazářila i na mezinárodním jazzovém festivalu v San Diegu.

Z pohádky do pohádky

Kdy: neděle 19. listopadu v 15.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Velké divadelně-kouzelnické představení, které si užijí především rodiny s malými dětmi. V rámci představení se kouzelník David Kopecký pokusí projít všechny vám dobře známé pohádky za pomocí čar a kouzel. V rámci vystoupení si David také vezme k sobě na jeviště několik asistentů z řad diváků, kteří na vlastní kůži poznají jaké je to být asistentem kouzelníka. Divadelní představení trvá zhruba padesát minut, a tak je vhodné i pro malé děti od tří let.

JABLONECKO

Meet & Greet - Patrik Illo

Kdy: čtvrtek 16. listopadu v 17.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Prosklený výstavní prostor muzea bude nově zaplněn díly špičkového slovenského designéra Patrika Illa. Výběr z jeho bohaté tvorby v muzeu pojmenovali Aretrie. Patrik Illo se specializuje na produktový design pro přední evropské výrobce užitkového skla, věnuje se také experimentálnímu designu. Ve čtvrtek zve muzeum i autor na přátelské setkání Meet & Greet, které nabídne komentovanou prohlídku výstavou.

Sirény na cestách

Kdy: čtvrtek 16. listopadu v 19.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Sandra Pogodová, Linda Finková a Jitka Asterová vám přináší talk show plnou šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení a divadelního světa. To vše prošpikováno šansony a písněmi z muzikálů tvoří dokonalý program, na který budete dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři.

Patrik Illo - Arterie

Kdy: pátek 17. listopadu (do 21. dubna 2024)

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Prosklený výstavní prostor muzea bude od 17. listopadu až do dubna příštího roku zaplněn díly špičkového slovenského sklářského designéra Patrika Illa. Výběr z jeho bohaté tvorby pojmenoval hlavní kurátor výstavy Petr Nový spolu s autorem jednoduše - Arterie. Patrik Illo se specializuje na produktový design pro přední evropské výrobce užitkového skla, ale věnuje se také experimentálnímu designu. Spolupracuje nejen s jeho domácími, ale i českými sklárnami a mimo jiné je i pedagogem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Zachráněnky slaví úspěch. Mladá maminka opravuje panenky, líbí se i na Liberecku

Setkání u kostela sv. Václava

Kdy: pátek 17. listopadu ve 17.00

Kde: Kostel sv. Václava, Harrachov

Proč přijít: Při příležitosti státního svátku a vzpomínky významný mezník naší novodobé historie si přijďte poslechnout kostelní zvony, které se rozezní k uctění památky boje studentů za svobodu a nezávislost. Zajištěno je drobné pohoštění.

Pavel Čadek

Kdy: sobota 18. listopadu ve 20.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Jste zváni na koncert brněnského písničkáře hrajícího na violoncello a samozvaného zakladatele nového hudebního žánru "cellofolk". Jako lokální host vystoupí Tomáš Doktor. Pavel Čadek je mladý český písničkář doprovázející se na violoncello - je tak jediný svého druhu. Dostal se do povědomí posluchačů jako předskokan Pokáče, Xindla X, Petra Bendeho, Báry Polákové, Jelena a dalších. Mezi jeho nejznámější písně patří 30 (duet s Pokáčem), Prsa (duet s Michalem Horákem), Nestíhám a Utekla mi s ajťákem. Ač se jedná bez výjimky o humorné písně, velkou část publika si Pavel Čadek získává svou vážnější či lyrickou tvorbou, kterou při vystoupeních vkusně střídá s humorem.

Agent tzv. společenský

Kdy: sobota 18. listopadu ve 17.00

Kde: Kostel sv. Václava, Harrachov

Proč přijít: Jste zváni na inscenaci s otevřeným koncem režisérky Martiny Kinské o minulosti s náhledem do budoucnosti. Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč a Viktor Kuzník.