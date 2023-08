Víte už, jak strávíte první zářijový víkend? Zůstanete doma, nebo vyrazíte za zábavou? V pozdním létu nabízí Liberecký kraj řadu akcí, mnohé stále ještě pod širým nebem. Vyberte si v článku nebo v galerii.

Jízda veteránů v Liberci. | Foto: Martin Štefanov

LIBERECKO

Crystal Valley Week 2023

Kdy: probíhá do 2. září

Kde: Liberec

Proč přijít: Na konci prázdnin se liberečtí občané i návštěvníci města mohou těšit na velký festival skla se skleněnými instalacemi v centru města, výstavami, ale i živou výrobou. Velký letní festival Crystal Valley Week nabídne už druhým rokem živé ukázky výroby skla přímo v centru Liberce, skleněné instalace v ulicích, výstavy, speciální křišťálový trh, hudbu i zábavu. V tramvajovém depu v Liberci představí svou tvorbu například známá módní návrhářka Liběna Rochová, spolu se svými studenty a absolventy pražské UMPRUM. V kavárně Pošta budou k vidění společné práce designérů a sklářů. Půjde mimo jiné o díla Petr Novotného, Miroslava Liederhause a Petra Kuchty. Všechna místa, kde najdete zajímavé instalace a program celé akce najdete na crystalvalleyweek.cz.

Jízda veteránů 2023

Kdy: pátek 1. září v 16.00

Kde: Obchodní centrum Nisa, Liberec

Proč přijít: Již 3. ročník setkání historických vozidel se koná na horním parkovišti OC Nisa Liberec (vchod k multikinu). Účastníci setkání zde plánují být necelé dvě hodiny, nejpozději v 18 hodin budou vyrážet na krátkou trasou přímo pod sjezdovky Ještědu.

Cesta za pokladem

Kdy: pátek 1. září v 16.00

Kde: Skalní údolí, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: Vydejte se na divoký západ na dobrodružnou výpravu za pokladem. Těšit se můžete na kovboje, tematické úkoly pro děti, hudbu, výtvarnou dílnu, tetovací salon, fotokoutek a oheň. Drobné občerstvení zajištěno, buřty s sebou.

Obří loučení s prázdninami

Kdy: sobota 2. září v 10.00

Kde: Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice

Proč přijít: Všechny soutěživé děti a rodiče jsou zvání na Obří sud, aby se rozloučili s letošními prázdninami, jejichž konec se nevyhnutelně blíží a letos vychází na první zářijový víkend. Připraven je bohatý program pro celou rodinu od rána až do 15 hodin. Čekají na vás stanoviště se zábavnými úkoly pro celou rodinu, lanová dráha bude k dispozici všem, pro děti do 15 let bude zcela zdarma, můžete využít možnosti opéct si v areálu buřty a pro všechny děti, které se zúčastní soutěží mají organizátoři připravený sladký dárek.

Grabštejn Fest

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: hrad Grabštejn

Proč přijít: Aby se nám v Libereckém kraji lépe žilo. I tak by se dal popsat záměr akce Grabštejn fest 2023, při které spojily své síly organizace pracující s dobrovolníky a platforma Liberecký kraj sobě. Regionální dobrovolnické centrum pro Liberecký kraj a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje zve v sobotu 2. září na hrad Grabštejn, kde se prolne hned několik „dobrotémat“. Neziskové organizace představí, jak v kraji funguje dobrovolnictví a nabídnou interaktivní zábavu nejen pro děti, zazní dobrá hudba a představí se místní výrobci. Festival u příležitosti Dne dobrovolnictví představí přes dvacet neziskových organizací a zájemci u nich získají informace o možnostech, jak se do jejich činnosti zapojit. Na výběr je pestrá škála aktivit pro všechny věkové kategorie – od sportu přes kulturu až po sociální pomoc. Přemýšlíte, jak nejlépe využít volný čas a rádi byste svou energii a čas věnovali ve prospěch dalších lidí? Na Dni dobrovolnictví máte jedinečnou příležitost najít činnost, která vás bude bavit a naplňovat. Dobrá akce se neobejde bez dobrého kulturního programu. O ten se postarají regionální amatérské spolky a na své si přijdou jak dospělí, tak děti. Na dvou pódiích se po celý den budou střídat divadélka i hudební vystoupení. Zahrají kapely Jarret, Mandragora, Pohromadě na přehradě, Větrno, BG Trio a Hraje Rudolf. Pro děti jsou připravena čtyři divadelní představení od Divadla Tety Perly, Divadla na kliku a Divadla jednoho Edy. Jak říká klasik – civilizace není dobrá, když je bez kultury. V sobotu na Grabštejně se můžete přesvědčit, že v Libereckém kraji máme dobré kultury opravdu hodně a vy si ji budete moci dosyta užít.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

Kdy: sobota 2.září v 10.00 a 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Proč přijít: Nová divadelní sezóna startuje. Na speciálně upraveném jevišti, v těsné blízkosti diváků, vzniká postupně velká železnice a odvíjí se příběh pejska, který během pátrání po své psí kamarádce překonává strach z neznáma a vrhá se po hlavě vstříc velkému železničnímu dobrodružství. Vzhledem k tomu, že je představení určeno těm opravdu nejmenším divákům, je téměř beze slov, o to více však plné zvuků, nálad a pocitů. Zážitek z představení navíc umocňuje kontaktní jeviště, kolem kterého děti sedí a mají tak celé dění téměř na dosah.

Veselení ve Mlejně

Kdy: sobota 2. a neděle 3. září

Kde: mlýn Křížkových, Bohumileč, Český Dub

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jste zváni na 3. ročník hudebního a zábavního festivalu, který má podtitul „Japonské dny“. Organizátoři si na oba víkendové dny připravili bohaty program, ve kterém myslí na děti i dospělé. Děti čekají stezky s úkoly, tvořivé dílny, malování na obličej i na tělo hennou, trampolína či lukostřelba. Nebude chybět divadlo – dvě představení pro vás chystá Hodkovické amatérské divadlo. Připraveny jsou ukázky bojového umění a přednášky o něm. V sobotu si budete moci poslechnout Honzu Křížka s kapelou, písničkáře Tomáše Huderu nebo kapelu Ravenlaw. Neděle se ponese již zcela v japonském duchu. Představeno vám bude snad vše, co se týká japonských bojových umění – od zbraní přes oblečení až po tréninky. Podrobný program najdete na www.cdub.cz.

Liběna Rochová - Matiné

Kdy: neděle 3. září v 10.00

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Zavítejte na setkání s výjimečnou osobností módního designu do Oblastní galerie. Přijďte na matiné, kde budete mít možnost se ve velmi přátelské atmosféře setkat s paní Liběnou Rochovou. Prostor bude i na vaše dotazy.

Ještěd a lidé

Kdy: neděle 3. září v 17.00

Kde: Kostel sv. Bonifáce, Liberec

Proč přijít: Přednáška Marka Řeháčka, vlastivědného badatele, autora mnoha knih o rozhlednách a místech Libereckého kraje, v prostorách kostela sv. Bonifáce.

Žehnání školákům

Kdy: neděle 3. září v 10.00

Kde: Kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Proč přijít: Vykročení do nového školního roku je lepší s požehnáním. Tak pro ně přiveďte své děti a jejich školní pomůcky na tradiční bohoslužbu poslední den prázdnin zaměřenou právě na školáky.

ČESKOLIPSKO

Řezbářské sympozium

Kdy: probíhá do 2. září

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: V závěru prázdnin je již tradičně vyhrazena zahrada Památníku K. H. Máchy v Doksech vůni dřeva a zručným řezbářům. Tradice řezbářských sympozií sahá až do 80. let, kdy se v klášterní zahradě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě sešla skupina řezbářů. V roce 1994 se řezbáři přestěhovali na zahradu Památníku a od té doby se každý rok snaží se stále stejným nadšením ukazovat návštěvníkům, jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo. Sympozium je otevřené všem zájemcům. Každý den můžete umělce zastihnout mezi 9. a 17. hodinou v pilné práci a sledovat tvůrčí proces či si dokonce vyzkoušet pod jejich zkušeným vedením řezbářská dláta.

Hrady CZ

Kdy: pátek 1. září od 15.30 - sobota 2. září 23.20

Kde: Bezděz, louka na okraji obce

Za kolik: od 1000 korun

Zpovědníkova zrada

Kdy: sobota 2. září v 9.00

Kde: parkoviště pod Hamerským Špičákem, Hamr na Jezeře

Proč přijít: Národní geopark Ralsko srdečně zve na zážitkovou výpravu s postavami z příběhu o poustevníkovi Johanovi. Trasa vás provede okolím skalního masivu Stohánek nedaleko Hamru na Jezeře. Na jednotlivých zastaveních vás uvítají postavy z příběhu o poustevníkovi a dětem zadají drobné úkoly. V cíli každý obdrží malý dárek. Ideálně strávená poslední prázdninová sobota pro rodiny s dětmi.

Připravte se k boji'

Kdy: sobota 2. září od 10.00 do 18.00

Kde: Letiště Hradčany u Ralska

Proč přijít: Dne 1. září 1943 byla ve Velké Británii založena Československá samostatná obrněná brigáda, odbojová jednotka, která osvobodila francouzský přístav Dunkerque. Naše exilové vojsko připomene 2. září na letišti Hradčany u Ralska oživlou historií vzpomínková akce pořádaná Rotou Nazdar a Československou obcí legionářskou. Program akce „živé historie“ na letišti Hradčany zahrnuje jednak dobový tábor československých vojáků ve Velké Británii, ale především dynamické ukázky z jejich výcviku. K vidění bude výcvik pěšího družstva s obrněným transportérem Brencarrier, družstvo s těžkým kulometem Vickers, střílející šestiliberní protitankový kanon nebo cvičící četa dvou pětadvacetiliberních kanonových houfnic. Díky spolupráci s aeroklubem místního letiště se diváci mohou těšit i na letovou ukázku repliky pozorovacího a spojovacího letounu Piper L4, pokud to povětrnostní podmínky dovolí.

Myslivecké Zahrádky 2023

Kdy: sobota 2. září v 10.00

Kde: prostranství před vchodem do zámecké zahrady, Zahrádky

Za kolik: 50 korun

Proč přijít:

OMS Česká Lípa ve spolupráci s obcí Zahrádky pořádá v sobotu 2. 9. 2023 od 10 hodin v parku před zámkem v Zahrádkách 12. ročník soutěže ve Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů na otevřeném ohni s doprovodným programem. Zajímavostí je, že veřejnost může sledovat, jak soutěžící připravují své guláše na otevřeném ohni. Uvařené guláše si mohou návštěvníci zakoupit a ochutnávat, hlavní slovo v hodnocení má však myslivecká porota vedená Igorem Barešem. Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny. Programem bude provádět herečka a moderátorka Klárka Jandová, myslivci zde předvedou plemena loveckých psů, vábení zvěře, pro děti budou připraveny soutěže, hrát bude country kapela Liberečtí vlci. Součástí akce bude stánkový prodej s mysliveckým i jiným zbožím. V rámci této akce se můžete těšit na 3. ročník soutěže Zahrádecké štrůdlobraní, příjem sladkých i slaných štrůdlů je od 10:00 do 11:30, vyhodnocení je plánováno na 13:00. Pro soutěžící jsou připraveny drobné odměny.

Ukončení léta

Kdy: sobota 2. září v 17.00

Kde: koupaliště, Kravaře

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Poslední prázdninová sobota bude na kravařském koupališti patřit hudbě a to především populární kapele Wohnout, která vystoupí v 19 hodin. Bavit vás také bude kapela Švindl a DJ Luky a DJ Alesh. Kromě hudby si nenechte ujít air softovou střelnici. Výtěžek ze vstupného poputuje na dobrou věc – na oddělení neonatologie Krajské nemocnice v Liberci.

Legoles

Kdy: sobota 2. září ve 14.30

Kde: od požární nádrže v Prysku na koupaliště v Kamenickém Šenově

Proč přijít: Již tradiční pohádkové šenovské putování pořádané ve spolupráci s obcí Prysk. I letos se les mezi Pryskem a Šenovem promění v kouzelnou říši, kde ožívají známé postavičky ze stavebnice Lego. Startuje se ve 14:30 na koupališti v Prysku a po dobrodružné cestě bude vaším cílem šenovské koupaliště. Mezi startem a cílem bude kyvadlově jezdit zdarma turistický vláček. V cíli je pro vás připraveno občerstvení, živá kapela, pro děti Edurockshow a mnoho dalšího.

Kleofáš a Bětuška

Kdy: sobota 2. září v 15.00

Kde: kulturní dům, Zákupy

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Divadelní soubor D. S. Karel Čapek Děčín uvádí čertovskou pohádku.

Noc pro netopýry a lelkování

Kdy: sobota 2. září v 18.00 a neděle 3. září v 8.00

Kde: ptačí park Mnišské louky, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Konec srpna a začátek září je už víc než čtvrt století věnován nenápadným nočním savcům, jejichž siluety vídáte kolem sebe po setmění celé léto. A jak jinak dát lépe pomyslné sbohem prázdninám, než právě zážitkem z noci strávené na tak krásném místě, jakým jsou právě Mnišské louky, a s tak pozoruhodnými tvory, jako jsou netopýři. Speciální jemné sítě na netopýry a trocha štěstí umožní organizátorům odchytnout hned několik druhů netopýrů žijících na Mnišských loukách. Nejčastějším úlovkem je netopýr vodní, který svými doširoka rozevřenými prsty zadních nohou chytá hmyz na vodní hladině. Kromě odchytu netopýrů se mohou účastníci těšit na odchyt ptáků a povídání o ptačím parku, na místě bude i nový správce Mnišských luk, ornitolog Josef Rutterle. Účastníci si mohou po odchytech opéct buřty a přespat na místě. Kdo je zvyklý, může spát ve spacáku pod širákem, jinak je ale možné si přinést stan a spát v něm. Během noci proběhne pokus o odchyt tajuplných lelků a jiných nočních ptáků, který bude vyhodnocen v neděli ráno. Pro ty, kteří se rozhodnou na akci zavítat až druhý den, nebo půjdou spát domů, je začátek dopoledního programu stanoven na osmou hodinu.

Cvikohrátky – Cesta do pravěku

Kdy: neděle 3. září ve 14.00

Kde: letní kino, Cvikov

Proč přijít: Tradiční dětské odpoledne spojené s ukončením prázdnin. Čekají vás pravěké hry, atrakce, animační program a pěna pro děti, kterou zajistí místní hasiči.

Westernové rozloučení s prázdninami

Kdy: neděle 3. září v 15.30

Kde: koupaliště, Mimoň

Proč přijít: Jste srdečně zváni na mimoňské rozloučení s prázdninami v kovbojském duchu. Čekají vás animační programy, lukostřelba, westernová překážková dráha, hasičská pěna a mnoho další zábavy, která dětem odplaví smutek z konce prázdnin a začátku školy.

JABLONECKO

Sklářská slavnost 2023

Kdy: sobota 2. září v 9.00

kde: osada Kristánov, Bedřichov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První sobotu v září míří tisícenávštěvníků na Sklářskou slavnost na Kristiánově. I tentokrát nabídne poslední prázdninová sobota možnost uvidět na jednom místě a pod širým nebem velkou část sklářských a bižuterních technik a k tomu doprovodný pestrý program pro děti i dospělé. Od 9 hodin bude bývalá sklářská osada zaplněna stylovým zbožím. Návštěvníci se mohou zapojit do tvůrčích dílen od foukání skla u pece i u kahanu, přes malování, výrobu vinutých perlí, náramků, čelenek, květin a podobně. Stánky zaplní i další řemeslné zboží - z keramiky, ze dřeva a dalších přírodních materiálů. V 9.30 bude na místním hřbitově uctěna památka zakladatele sklářské osady Johanna Leopolda Riedla s následnou mší v místě bývalého panského domu. V programu se úplně poprvé představí folklórní soubor Dykyta z Krásné Lípy se zpěvy, tanci a zvyky z Podještědí a Pojizeří. Tradičními účastníky jsou pak Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách, skupina Katastrofální předpověď počasí a jablonecká skupina Sousedi. Dětem bude patřit dolní louka před Liščí boudou, kde se odehrají střídavě pohádky Perníková chaloupka a O Budulínkovi v podání Divadla Koník. Neobvyklou atrakcí je každým rokem klikou poháněný dřevěný kolotoč a dobová střelnice. Na děti čeká také hledání pokladu čaroděje Tamanna, projížďky na koni nebo slaňování přes Kamenici s profesionálními členy Horské služby z Bedřichova. Od rána budou probíhat také komentované prohlídky po celé osadě vedené muzejními kurátory. Program na Kristiánově bude probíhat až do 16 hodin.

Maloskalský jarmark

Kdy: sobota 2. září v 10.00

Kde: Autokemp Ostrov, Malá Skála

Proč přijít: Tradiční jarmark v srdci malebné Malé Skály plný řemeslných a uměleckých výrobků a produktů regionálních prodejců. Bohatý doprovodný program pro dospělé i děti, lahodné jídlo a kvalitní zábava po celý den.

Párty ve stylu Tlapkové Patroly

Kdy: neděle 3. září v 15.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Letošní prázdniny tento víkend definitivně končí, proto v Eurocentru připravili velkou párty, aby děti nebyly smutné a lépe se jim začal nový školní rok. Čeká vás nabitý program ve stylu oblíbeného animovaného filmu, tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které vaše děti milují, a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen, že si zatančí s Tlapkovou patrolou v čele s Chasem, Skye, Marshallem & Rubblem, ale zazpívají si i s Kouzelnou Beruškou LadyBug a nebude chybět ani kocour Tom. Pro ty nejhodnější děti má Mimoň i nějaké sladkosti, o které se rád podělí.

Schránky skleněné paměti

Kdy: pátek 1. září (do 7. října)

Kde: Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Proč přijít: Navštivte novou výstavu, která představuje doposud neznámé a nevystavované historické sklo ze sbírek Městského muzea. Je jedinečnou příležitostí pro milovníky umění, historie a sklářského řemesla, aby se prostřednictvím užitných, svátečních i uměleckých děl ponořili do fascinujícího světa skla objevovali jeho neuvěřitelné bohatství a rozmanitost. Nenechte si ujít také komentovanou prohlídka výstavy s Jitkou Lněničkovou, která proběhne v neděli 17. září v 11 hodin.