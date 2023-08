Jak si užít nastávající víkend? Na Liberecku se koná Mezinárodní noc pro netopýry, Hradozámecká noc nebo Liberecký pivní festival. Hudební fanoušky mohou vyrazit na koncerty oblíbených kapel Chinaski a Čechomor.

Osobitá zpěvačka Aneta Langerová zazpívá na slavnostech v Hrádku nad Nisou. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

LIBERECKO

Chinaski - Open air léto 23

Kdy: pátek 25. srpna v 17.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 650 korun

Proč přijít: Chinaski zvou na své letní tour po vydání dvanácté desky Frihet. Zahrají vám to nejlepší, co umí. Hity, které máte nejradši, i novinky z desky Frihet. A zahrají vám nejen oni, ale i jeden jejich hosté. Navíc pro vás budou mít i nějaké to překvapení.

Bat Night: Mezinárodní noc pro netopýry

Kdy: pátek 25. srpna od 20.30 do 23.55

Kde: Panský lom, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Noc pro netopýry, která vám představí tyto nevšední noční tvory se opět koná v prostorách Panského lomu před Hanychovskou jeskyní. Vstup na akci je zdarma, návštěvníci se zde mohou setkat s živými netopýry, vyslechnout přednášku o tom, proč je třeba je chránit a odnést si i propagační materiál. S sebou na akci je potřeba vzít baterku, která vydrží svítit déle než jednu hodinu, také správné oblečení a obuv, protože akce se koná za každého počasí.

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť

Kdy: pátek 25. srpna od 17.00 - neděle 27. srpna

Kde: Hrádek nad Nisou (viz program)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční hrádecké slavnosti s bohatým programem na pódiu, trialovou exhibicí, lunaparkem, dnem otevřených dveří u hasičů, výstavou u chovatelů či výstavou Hrádecký štětec neodmyslitelně patří k závěru každého léta. Program bude probíhat na mnoha místech po celém městě a přivítá hudební hvězdy jako je skupina Těla, hudebník Voxel, zpěvačka Aneta Langerová či zpěvák Michal Hrůza s kapelou. Slavnosti nejsou ovšem jen o hudbě – budete moci navštívit divadelní představení, s doprovodným programem je myšleno na děti a čistě poutní program bude probíhat v místním kostele. Program na celý víkend, z něhož si vybere každý, najdete na www.hradek.eu.

Liberecký pivní festival

Kdy: sobota 26. srpna v 10.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již sedmý ročník tradičního Libereckého pivního festivalu. Těšit se můžete na více než sedmdesát druhů piv, které dodá na čep celkem třináct pivovarů. Celým dnem vás bude provázet Genny Ciatti a vystoupí Goli Band, S.R.O., Nasekáč, Sound City a Hrajeme Kabát (cover české legendy). Akce začne představením všech zúčastněných pivovarů a zahajovacím přípitkem s primátorem města, následně bude až do 22 hodin probíhat hudební program. Kromě výborného piva je samozřejmostí i skvělé jídlo.

Cirkus na kolečkách

Kdy: sobota 26. srpna v 10.00

Kde: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), Liberec

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádku pro děti vhodnou od tří let přiveze Divadlo Krtek.

Profesor a žák

Kdy: sobota 26. srpna v 15.30

Kde: Bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V rámci 67. ročníku Dvořákova festivalu vystoupí na varhany Pavel Svoboda a Adam Suk.

VIDEO: Mistrovství ve vyprošťování v Liberci. Na vítěze čekají křišťálové ceny

Čechomor

Kdy: sobota 26. srpna v 19.30

Kde: amfiteátr, Křižany

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Česko – moravskou hudební skupinu netřeba představovat, působí na naší scéně třicet pět let a stále se těší velké popularitě. Skupina je mimo jiné specifická tím, že svým originálním způsobem zpracovává lidové písně. Za dobu svého působení se Čechomor několikrát proměnil. Jeho charakteristickým rysem ale vždy zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace, inspirace v lidové písni a chuť dělat věci jinak, což vám předvede i na svém letním open – air koncertě v Křižanech.

Hradozámecká noc - Pozvali i Harracha?

Kdy: sobota 26. srpna ve 19.30

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Noční hrané prohlídky letos ve znamení projektu Po stopách šlechtických rodů - Harrachové - vznešenost zavazuje.Kristián Kryštof Clam-Gallas pořádá na Grabštejnu hon na bažanty. V bažantnici už jsou samé pěkné kusy a hosté si to jistě velmi užijí. Clam-Gallas pozve na hon všechny přátele, příbuzné i významné hosty, ale hraběte Harracha pozvat odmítne, neboť je to nadutec a zkazí všechnu zábavu. Jenže nepozvat tak významného člověka, to by byl poprask. Hrabě si ale trvá na svém. Harracha přeci jen ale někdo pozvat musí…Prohlídky hudbou a tancem doprovodí část souboru Fragium 16.

Odemykání sezony

Kdy: neděle 27. srpna v 19.30

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní zahájení výroční 140. divadelní sezony Divadla F. X. Šaldy, která má název Zrození, proběhne v rámci Léta na náměstí open-air. Celý program před libereckou radnicí začne proslovem ředitelky divadla. Následně proběhne vyhlášení cen Liberecké Thálie ve třech kategoriích: činohra, opera a balet, ve které elektronicky hlasovali sami diváci a příznivci divadla. Poté pořadatelé vylosují a předají odměny divákům, kteří v této anketě hlasovali. Od 20 hodin se pak můžete těšit na koncertní verzi hudební inscenace činohry DFXŠ Nikola Šuhaj s ikonickými písněmi Petra Ulrycha.

Hradozámecká noc – Tentokrát to bude kluk

Kdy: sobota 26. srpna ve 20.00

Kde: Státní hrad a zámek Frýdlant

Proč přijít: Sobotní večer ve znamení hraných nočních prohlídek volně inspirovaných posledními majiteli panství, kterým se narodilo sedm dcer. Ve večerním čase na zámek přijíždí porodní bába, aby pomohla na svět poslednímu dítěti paní hraběnky Marie. Co všechno se ten večer (ne)událo na Frýdlantu, můžete na vlastní oči vidět a zažít v deseti hraných prohlídkách. První odchází na prohlídkovou trasu ve 20 hodin ostatní pak každých dvacet minut, až do 23 hodin, tak si výjimečný zámecký zážitek, konající se jednou za rok nenechte ujít.

Loučení s létem

Kdy: neděle 27. srpna ve 13.00

Kde: Nisapark, Liberec

Proč přijít: Prázdniny sice ještě nekončí, ale v Nisaparku již připravili akci Loučení s létem, na kterém nebude chybět spousta zábavy pro jejich malé i větší návštěvníky se zaměřením na ekologii. Těšit se můžete na hry a soutěže, dílničky, malování na obličej i na bohatou tombolu.

ČESKOLIPSKO

Euro hry Doksy

Kdy: pátek 25. srpna od 17.00 - neděle 27. srpna

Kde: Doksy

Proč přijít: Sportovní víceboj šestičlenných týmu v tradičních i netradičních disciplínách je oblíbenou akcí, bez které si v Doksech již neumí představit závěr léta. Letos si organizátoři připravili i několik novinek. Zahajovací páteční večer přesunou z náměstí do areálu zámku a po letech, kdy zahajovací disciplínou byly in-liny, to letos bude veslovací trenažer. Připraven je i kulturní program: od 17 hodin zahraje Petr Němec, v 19.50 vás čeká taneční vystoupení skupiny Marvenci, proběhne vyhlášení sportovce Doks, ve 21.30 zahraje kapela Lucie Revival. V sobotu a v neděli se už bude naplno soutěžit po celém městě.

Ready Kirken

Kdy: pátek 25. srpna ve 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Poslední koncert letošního léta v Lesním divadle zajistí populární kapela.

Pivní slavnosti

Kdy: sobota 26. srpna ve 12.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Česká Lípa ve spolupráci s organizací Kultura Česká Lípa vás zvou na tradiční akci. Poslední srpnovou sobotu se mohou všichni milovníci nejen dobrého piva, ale i folkové a country muziky těšit na další ročník oblíbených Pivních slavností. K pestré nabídce piva z produkce mini pivovarů zahrají například Poutníci, Petra Černocká se skupinou Bokomara nebo Pozdní sběr. V rámci doprovodného programu bude westernová show, při které si diváci užijí pistolnické představení s revolvery a ovládání honáckých bičů, nebudou chybět dílničky pro děti, pivní soutěž, jízdy na koních či simulátor rodeo býka. I letos bude součástí akce jarmark Regionálního českolipského výrobku.

Patrik Czuczor - Kytarový koncert

Kdy: sobota 26. srpna ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: V okolí dobře známý virtuóz a učitel klasické kytary Patrik Czuczor pro vás zahraje akusticky nejen klasické skladby pro koncertní kytaru, ale přidá i velmi oblíbené vlastní covery známých písní Beatles, které nahrál pro Český rozhlas. A nově i populární hity skupiny ABBA. Tenhle koncert stojí za návštěvu nejen fanouškům hry na kytaru, ale všem, kdo mají rádi opravdovou hudbu.

FOTO: Houbaři nosí z lesů na Liberecku plné košíky. Tohle jsou úlovky z Osečné

Kozí mektání

Kdy: sobota 26. srpna v 15.00

Kde: statek u Komínků, Mimoň

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Již pátý ročník folkového festiválku v nádherném prostředí. Čekají vás kapely Dixie DC, Sebranky, Bunch of folks, Honza band a MGB.

Rozloučení s prázdninami

Kdy: sobota 26. srpna ve 14.00

Kde: areál velké pláže, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů ze Stráže svou všechny na poslední prázdninovou dětskou párty. Děti čekají atrakce, malování na obličej a své umění předvedou jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. Od 17 hodin začne také hudební program a celou akci ukončí ohňostroj.

Vinobraní u Máchova jezera a zábavné odpoledne pro děti

Kdy: neděle 27. srpna ve 13.00

Kde: hotel Port, Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Závěr letní sezóny u Máchova jezera již tradičně patří Vinobraní v areálu hotelu Port přímo na břehu Máchova jezera. Letos vás čeká již jedenáctý ročník. Na Vinobraní můžete připlout lodí - ve 12.30 ze Starých Splavů nebo ve 12.50 z hlavního přístaviště v Doksech. Plavba je zdarma a na lodi je možné zakoupit (pouze za hotové peníze) žetony, které jsou platidlem na vinobraní. Hlavní partner akce, Chatau Valtice - Vinné sklepy Valtice, bude opět prodávat bílý i růžový burčák a hezký výběr vín z vlastní produkce, ale i z Vinařství Kovács. Atmosféru zpříjemní moravská cimbálová muzika Fjertůšek, kterou bude pravidelně střídat místní skupina Vosty Band, a to až do večerních hodin. Na okružní plavby po jezeře bude od hotelového mola každou celou hodinu vyplouvat výletní loď Máj a plavby budou zcela zdarma. Na děti opět čeká velká dětská soutěž s osmi soutěžními úkoly. Za jejich absolvování získávají děti razítka do kartičky a za plný počet razítek obdrží každé odměnu. Soutěž vyvrcholí tombolou, ve které budou hned dvakrát za odpoledne losovány kartičky s nasbíranými razítky. Vylosovaní majitelé kartiček vyhrávají nejen dětskou, ale i atraktivní dospěláckou cenu pro svůj doprovod. Již tradiční součástí programu je i dětské divadelní představení, které přivezou herci z pražského divadla Minor. Hra Zachraňte číslo 6 je vhodné pro děti od 5 let a trvá 50 minut. Na hlavním pódiu proběhne pod taktovkou Château Valtice soutěž v tahání koštýřem, která se v předchozích letech velmi vydařila. V zadní části areálu mohou děti vyzkoušet překážkovou nafukovací dráhu tzv. wipeout. V rámci celé akce se platí žetony, které můžete zakoupit v jedné ze směnáren. Občerstvení je k dispozici hned na několika místech stejně jako burčák a víno. Památkou na krásné odpoledne může být Vaše společná fotka z fotokoutku PortPoint.

Kurz semenaření

Kdy: neděle 27. srpna ve 14.00

Kde: zahrada Vlastivědného muzea a galerie, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej zvou příznivce semínkovny Ekoporadny Orsej i drobné pěstitele, kteří dosud semínkovnu neobjevili, na dvouhodinový kurz o semenaření, který bude lektorovat Klára Hrdá, zakladatelka semínkoven v Čechách. Tradice, zachování lokálních a oblíbených odrůd, nezávislost na osivářských společnostech, úspora peněz, zábava - to jsou benefity, které nabízí domácí semenaření, tedy produkce vlastního osiva.

JABLONECKO

Běhej lesy – Jizerská

Kdy: sobota 26. srpna

Kde: lyžařský stadion, Bedřichov

Proč přijít: Proběhněte si slavná místa legendární Jizerské padesátky po vlastních nohou. Dostanete se na ikonická místa, která projíždějí elitní běžkaři i hobby lyžaři při Jizerské padesátce. Uvidíte, jak vypadá Hřebínek, Smědava, Jizerka či Olivetská hora bez sněhové pokrývky. Na trať vyrazíte z lyžařského stadionu v Bedřichově, na výběr máte tratě závodů na 11 či 23 kilometrů, trénovaní jedinci zaběhnou ultra maratonských 50 kilometrů (přesná délka 48 kilometrů). V zimě na běžkách a v létě po svých – to je Běhej lesy!

Jablonecká Perle

Kdy: sobota 26. srpna v 10.00

kde: Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Moderní gastronomie, kvalitní muzika, pestré prodejní stánky, sklo a bižuterie – to je zbrusu nový kulturní festival, který propojí sklářsko - bižutérní tradice s gastronomií, hudbou a pestrými trhy, věnovaný všem obyvatelům Jablonce nad Nisou i Libereckého kraje. Kontroverzní název odkazuje na jabloneckou sklářsko-bižuterní tradici (perle) i na zajímavé počiny z oblasti umění, gastronomie či hudby (perly). Největší festival jabloneckého kulturního léta nabídne unikátní souhru uznávaných tradic s moderními trendy. Dobrovolnou vstupenkou na akci je malá perlička, či kousek bižuterie. Za odevzdání „střípku jablonecké historie“ obdrží návštěvníci originální pamětní list. Z nasbírané bižuterie posléze vznikne umělecké dílo. Sklářsko-bižutérní tradice v moderním hávu představí přední jablonecké firmy, které nechají veřejnost nahlédnout do tajemství proměny skla ve šperky. Dvě stage nabídnou v průběhu dne hudební program opravdu pro všechny. Je libo něco slaného nebo sladkého? A k tomu káva nebo originální jablonecký chmelový mok? V gastro sekci vám Jablonecká Perle přinese to nejlepší od místních pekařů, cukrářů, kuchařů, sládků i baristů. Více se dozvíte na www.jabloneckaperle.cz.

Společně to dáme

Kdy: sobota 26. srpna v 11.00

Kde: Letní scéna Eurocentra, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Letní festival téměř na samém závěru prázdnin pořádají a vás na něj srdečně zve organizace Roma Tanvald, z.s. ve spolupráci s městem Velké Hamry. Účinkují na něm romské kapely a romské taneční soubory z Libereckého kraje a je známo, že Romové jsou velmi muzikální a hudebně nadaní. Hlavní hvězdou celého letního setkání bude populární zpěvák Jan Bendig.

Rekonstrukce liberecké přehrady pokračuje. Finance jsou vyřešeny do konce roku

Blue Apples

Kdy: sobota 26. srpna v 18.00

Kde: kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Koncert v rámci Hudebního léta 2023. Přijďte se podívat, poslechnout si dobrou muziku a něčeho dobrého se najíst a napít. Zajištěn je dětský koutek, aby si rodiče mohli užít koncert.

Jedlinský & Fischer duo

Kdy: neděle 27. srpna v 15.00

Kde: Tyršův park, Jablonec nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival Jablonecké tóny vám přináší jeden z posledních open - air koncertů letošního léta, které pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s p.o. Kultura Jablonec. Energická dvojice Jakuba Jedlinského (akordeon) a Pavla Fischera (housle) překračuje s lehkostí hranice hudebních žánrů a přináší strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. V jedinečných barvách zvuku mistrně ovládaných nástrojů uslyšíte vlivy balkánské, židovské, irské, skotské, romské i mnohé další.

Pohádková neděle na Valdštejnu

Kdy: neděle 27. srpna v 10.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Pomyslné rozloučení s prázdninami na hradě Valdštejnu. Program pro děti je vytvořen ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov a Divadlem Rolnička a zahrnuje pohádky, výtvarnou tvořivou dílnu, soutěže a čtení s pohádkovou babičkou. Vstupné v rámci prohlídky hradu.