Před námi je opět prázdninový víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů.

22. Skotské hry na Sychrově. | Foto: Deník/Jiří Louda

LIBERECKO

Dubgang 2023

Kdy: pátek 18. - neděle 20. srpna

Kde: Autokemp, Liberec

Proč přijít: Sraz upravených vozů s bohatým doprovodným programem se bude opět konat v autokempu Liberci Pavlovicích a sobotní exhibice závodních vozů na stadionu Ploché dráhy Liberec. Jako vždy i letos je pro vjezd do areálu nutná registrace vozů, aby si organizátoři mohli vybrat, která auta splňují kritéria pro účast na přehlídce. Ti, jejichž vozy nebudou vybrány jsou samozřejmě vítáni, ale své vozy budou muset ponechat před branou areálu. Součástí je hudební program, sobotní noční after party a samozřejmě stánky se zbožím pro automobilové nadšence.

Léto 2023

Kdy: pátek 18. srpna v 16.30

Kde: louka u hasičského muzea, Chrastava

Za kolik: děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 14 let 100 korun, ostatní 300 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni na třetí ročník letní rodinné akce Léto 2023. V letošním roce vystoupí Holki, Janek Ledecký a Tanja s kapelou. Připraveno bude opět občerstvení, skákací hrad pro děti a další doprovodný program.

Poprock Summer Jam

Kdy: pátek 18. srpna v 18.30

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V rámci Léta na náměstí vám zpříjemní letní večer vystoupení kapel: Imaginárium, Počátky a Potomek.

Skotské hry

Kdy: sobota 19. srpna v 9.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 900 korun (na místě 1200 korun)

Proč přijít: Tradiční akce na zámku patřící neodmyslitelně ke každému létu. Již po třiadvacáté ovládnou Skotové státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Sobotní program slibuje návštěvníkům i účastníkům pestrý program plný skotské a irské hudby, skotských a irských tanců, historických ukázek (keltská vesnička a skotský tábor s ukázkami denního života a řemesel, včetně tábora jednotek RAF s historickým letounem Spitfire), tradičních těžko atletických sportovních aktivit jako je hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem (kvalifikace soutěží se může každý návštěvník i zúčastnit a poměřit tak síly se závodníky jak z České republiky, tak i zahraničí). Pořadatelé skotských her nezapomínají ani na nejmladší návštěvníky, pro něž je připraven samostatný dětský program, kdy si budou moci jednak vyzkoušet tradiční skotské těžko atletické soutěže a jednak různé dovednostní soutěže. Samozřejmou součástí Skotských her Sychrov je i pravidelný turnaj ve sportu, který Skotsko dalo světu, v golfu, který letos proběhne den před 23. skotskými hrami Sychrov. Zajímavostí je, že hráči mužského pohlaví musí celý turnaj odehrát v tradičním skotském kiltu. Celou sobotu si pak budou návštěvníci Skotských her Sychrov moci pod vedením zkušených hráčů vyzkoušet odpal, nechat se zasvětit do pravidel této hry, případně si zasoutěžit o ceny za nejpřesnější odpal na 50 metrů. Nedílnou součástí her jsou též whisky slavnosti, kdy na stánku, který je plně v gesci společnosti Fous Spirit (provozovatel whisky klubu Jindřišská věž), budou návštěvníci mít možnost ochutnat několik desítek až stovek druhů skotské whisky. Další součástí programu jsou již od prvního ročníku samozřejmě skotské tance. A to jak jejich ukázky, tak i výuka. Na samostatné taneční scéně se tak budou moci po celý den zájemci zapojit do výuky skotských tanců pod vedením zkušených tanečníků ze skupin Caledonian Club a Jizerský bodlák. Během dne také budou moci návštěvníci obdivovat krásu starých britských autoveteránů, neboť v areálu zámecké zahrady proběhne již 16. tradiční setkání majitelů britských autoveteránů, kteří v minulých letech přijeli ukázat takové lahůdky, jako jsou autoveteráni značek Rolls-Royce, Jaguar, Lagonda apod. Novinkou na letošních skotských hrách je i mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků – The Silver Reed Competition. Ta je otevřena pro všechny hráče na skotské dudy a bubny jak z České republiky, tak i zahraničí. Další novinkou v letošním roce je to, že pro všechny návštěvníky 23. Skotských her Sychrov je zdarma otevřen zámek Sychrov, kdy budou moci zcela výjimečně procházet zámeckými expozicemi bez doprovodu průvodců. Budou se tudíž moci zastavit v místech, která je zaujmou a naopak “proběhnout” místa, která jim přijdou méně zajímavá.

Zpřístupnění Bredovského letohrádku se zahradou a středověké věže

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna od 10.00 do 16.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 50 a 80 korun

Proč přijít: Mimořádné zpřístupnění Bredovského letohrádku sousedícího se zámkem s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" včetně barokní zahrady. Zároveň bude na zámku zpřístupněna věž s krásným výhledem do okolí Lemberka.

Vratislavické slavnosti

Kdy: sobota 19. srpna ve 14.00

Kde: Zámecký park, Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Vratislavické slavnosti patří k létu už dvacet sedm let a letos tomu nebude jinak. Návštěvníci Zámeckého parku se zabaví po celé odpoledne. Od těch nejmenších, pro které je připraven pohádkový program divadla eMILLIon, nafukovací skákadla, sportovní zóna i tradiční lanovka ze střechy Kulturního centra až po dospělé, pro které kromě programu bude připraveno skvělé jídlo a pití. O hudební doprovod se letos postarají opravdu slavnostní hosté. Od 17.30 zahraje kapela Počátky, v 19.15 si poslechnete českého písničkáře Pokáče a čas od 21.30 patří zpěvačce Anně K.

VIDEO: V liberecké zoo se radují z dalšího přírůstku. Osináci mají mládě

Svijanské pivobraní

Kdy: sobota 19. srpna ve 14.00

Kde: velké hřiště, Svijany

Za kolik: 70 - 150 korun

Proč přijít: Obec Svijany srdečně zve na 12. ročník Svijanského pivobraní. Od 14 hodin až do půlnoci vás čekají hudební vystoupení – Hlahol, Kabát revival, Divá Bára, ZZ Top revival Brno a Adaptace. Těšte se na tradiční svijanské pivo čepované profesionály z pivovaru, stejně tak na mnoho druhů nepasterovaného a nefiltrovaného piva. Připraveny budou gastronomické speciality a dětské atrakce zdarma, aby se děti zabavily a rodiče mohli ochutnávat a užívat si hudbu, v případě nepřízně počasí je zajištěn velký krytý stan, takže velkou pivní akci nezhatí ani případný déšť.

Beer and Bites Tour Liberec

Kdy: sobota 19. srpna v 16.15

Kde: Soukenné náměstí, Liberec

Proč přijít: Netradiční prohlídka města s průvodcem trvající 4 hodiny s návštěvou pěti hospůdek, kde turisté ochutnají pět různých piv a pět tradičních pochoutek k němu. Nutná je předchozí rezervace na tel.: +420 736 442 252 či e-mailu: beerbitestour@gmail.com.

Caribbean Party

Kdy: sobota 19. srpna v 18.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Večer plný karibských tanců se skupinou La Familia Salsa band a nejen s ní.

Oslava 10. narozenin ČT:D

Kdy: neděle 20. srpna v 10.00

Kde: iQLANDIA, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V iQLandii připravili kombinaci Déčka a iQLANDIE. Pojďte si s pracovníky zábavního parku užít zábavný den a oslavit 10. výročí oblíbené ČT:D, programu České televize určenému pro děti a mládež. Na co se můžete těšit? Spojení maskotů, vesmírnou zmrzlinu, spoustu dárků a zábavy pro děti. Do venkovní neplacené zóny budou přemístěny i některé exponáty a hlavolamy. Pokud bude hezké počasí, proběhne bublinový workshop. V případě nepříznivého počasí se hry a hlavolamy přesunou do foyer.

Lety vrtulníkem

Kdy: neděle 20. srpna

Kde: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: Rádi byste se proletěli vrtulníkem a ještě k tomu viděli svá oblíbená místa, rodné město nebo památky z ptačí perspektivy? Lákalo vás někdy si vyzkoušet pilotáž opravdového vrtulníku? To vše vám nabízí organizátoři letů na palubě vrtulníku BELL 206B, který je ideální volbou pro tyto lety. Všechny potřebné informace k letům najdete na www.forfreedays.cz/liberec.

Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny

Kdy: neděle 20. srpna ve 20.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: V rámci seriálu akcí Léto na náměstí sehraje Naivní divadlo Liberec jedno ze svých nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších představení na motivy klasické pohádky O červené Karkulce.

Vendulka Prchalová: Shluky

Kdy: sobota 19. srpna (do 24. září)

Kde: Malá výstavní síň, Liberec

Proč přijít: Výstava Shluky / Clusters představuje soubor skleněných objektů, které jsou výsledkem dlouhodobého uměleckého a technologického výzkumu autorky. Skulptury jsou plné vnitřního napětí, a to nejen díky rozmanitému přístupu v tvorbě samotné kompozice těchto předmětů, ale i díky přítomnosti dalších materiálů, které zároveň slouží jako spojovací prvky jednotlivých částí každého objektu a vnášejí do výsledných děl až znepokojivý vizuální kontrast. Skleněné tavené plastiky využívají příbuzný vizuální jazyk, který vychází z práce ve 3D programech. Jejich kompozice jsou utvářeny fragmentací či multiplikací různých motivů a struktur, a to jak organického, tak geometrického původu. Jedním z ústředních motivů, který v různě modifikované formě prostupuje většinou vystavených objektů, je abstrahovaný obraz psa, který ikonograficky patří k jedněm z nejstarších námětů vůbec. Jeho konkrétní podoba, která byla následně rozkládána, sdružována a rozmnožována, však záměrně nereflektovala žádný konkrétní druh ani plemeno. Právě touto zjevnou indiferentností tohoto jinak notoricky známého motivu se umělkyně snažila vyvolat jistou dávku ambivalence, a posunout tak vnímání tohoto vizuálního prvku do neznámých a místy i jemně zneklidňujících rovin. Svými kompozicemi relativizuje obecně zažité asociace spojené se zvolenými předobrazy a vytváří nové, dynamické a inovativní shluky, které v sobě snoubí složitost i prostotu, surovost i křehkost, racionalitu i nahodilost. Samotná instalace a architektonické řešení výstavy, které jsou autorským dílem autorky a kurátora, zasazuje objekty do inscenovaného atmosférického prostoru a dodávají výstavě až transcendentální atmosféru, která podporuje výše zmíněné kontrasty uměleckého a technicistního světa.

ČESKOLIPSKO

Mácháč 2023

Kdy: pátek 18. a sobota 20. srpna

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: od 1390 korun

Proč přijít: Přijeďte si k Máchovu jezeru užít dva dny na písčité pláži přímo na jeho břehu na jednom z největších festivalů elektronické hudby v Čechách. Na 21. ročník Mácháče vás neminou takové hvězdy jako R3hab, Morten, Anfisa Letyago, Kolsch a mnoho dalších hvězd housové a techno scény, chybět nebudou ani přední čeští DJ´s. Návštěvníky čeká obří hlavní stage umístěná přímo nad vodní hladinou a díky nádherné okolní přírodě také atmosféra, jakou nenabízí žádný jiný domácí festival.

Pohádková hitparáda

Kdy: pátek 18. srpna ve 19.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Pokračování pohádkových hitů z televize Věž vám představí Divadlo věž Brno.

Renesanční jarmark

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Kromě renesančního tržiště s množstvím zajímavého historického zboží, vystoupí skupina historického šermu Bohemica Sanguis a taneční skupina Ambrosia.

Prezident a jeho choť. Liberecký kraj už navštívil Petr Pavel i Eva Pavlová

Den lesů v oboře Vřísek

Kdy: sobota 19. srpna v 10.00

Kde: Obora Vřísek, Zahrádky

Proč přijít: Lesy České Republiky, konkrétně Lesní správa Česká Lípa vás zvou na tradiční akci, při níž se dostanete do míst, která běžně nejsou přístupná veřejnosti. Celodenní program v oboře Vřísek bude zaměřený na myslivost a lesnictví. Prohlídnete si lovecký zámeček Vřísek a Máchovu vyhlídku, po celý den bude vyhrávat lovecká hudba, dřevosochaři předvedou své umění před vašimi zraky, chybět nebude ukázka loveckých dravců, zážitková cesta plná úkolů a her, lesní dílna, projížďky na koni, zvěřinové občerstvení apod. Pozor – na akci v oboře nesmíte vzít svého psa.

Zahrádecké slavnosti

Kdy: sobota 19. srpna ve 12.00

Kde: prostor před Zámkem, Zahrádky

Proč přijít: Druhá polovina srpna patří tradičně zahrádeckým městským slavnostem. Letos se koná již 21. ročník Zahrádeckých slavností. Bohatý doprovodný program přinese pohádku pro děti – O Sněhurce, kejklíře a šermíře, hasičskou pěnu pro děti, ukázky kovářského řemesla, jízdu vláčkem do obory Vřísek, koncert v kostele sv. Barbory, který je mimořádně půvabný a má skvělou atmosféru, vystoupení několika hudebních skupin (přijede hudebník Voxel s kapelou, skupiny Manu a Nebe), proběhnou také prohlídky kounické hrobky a na závěr velká ohňová show.

Kravařská lávka

Kdy: sobota 19. srpna ve 15.00

Kde: koupaliště, Kravaře

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci charitativního programu Kravaře pomáhají se koná další ročník tradiční soutěže, která ke Kravařům prostě patří. Kromě samotné soutěže, která spočívá v přejetí koupaliště o zlatý pohár vás čeká doprovodný program – airsoftová střelnice, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, seskoky parašutistu, hasičská fontána a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na hudební program – představí se kapela Nordband/ Sotovo Ólo a zahrají vám DJ Alesh a DJ Luky.

O Palečkovi

Kdy: sobota 19. srpna ve 17.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Představení v rámci projektu Léto na Vodním hradě Lipý 2023 je ideálně vhodné pro děti od tří do osmi let a do České Lípy Malé ho přiváží divadélko Praha - Anna a Rostislav Novákovi, známí z pražského Cirku La Putyka. Představení je maňásková pohádka, v níž herci na klasickém pohádkovém příběhu dětem citlivě ukazují, jak pevné je pouto mezi dítětem a rodinou. Pohádka je také protkána písničkami, z nichž řada je doprovázena živě, takže děti si zazpívají a také zaposlouchají do tónů kytary či zobcové flétny.

JABLONECKO

Ondřej Ruml a Kris Kros

Kdy: pátek 18. srpna v 19.00

Kde: Zřícenina hradu Vranov, Malá Skála

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Oblíbený dvojkoncert populárního zpěváka Ondřeje Rumla a skupiny Kris Kros Kvintet.

Eurion 2023

Kdy: pátek 18. a neděle 20. srpna (pátek v 18.00, neděle v 10.00)

kde: Parkhotel Smržovka

Proč přijít: Tradiční festival se koná v lesoparku u Parkhotelu a v pátek si užijete letní večer s hudebními hosty. Vystoupí kapely: Lesní zvěř, Vzpomínka na Marsyas, Band a Jan Hrubý, Hello Marcel a Sayonara. V neděli se pak koná tradiční spanilá jízda veteránů pod taktovkou Technického muzea v Liberci. Mezi 10. a 11. hodinou se budou historická vozidla sjíždět, následovat bude přehlídka vozidel a divácká soutěž o nejhezčí automobil. Ve 13 hodin odstartuje závěrečná jízda s cílem u Technického muzea.

Borůvková sobota na Zubačce

Kdy: sobota 19. srpna

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: Druhá srpnová akce na Zubačce patří tradičně borůvkám. Ani letos neudělají pořadatelé výjimku a už teď pro vás připravují borůvkové hody. Jízdy ozubnicových vlaků tentokrát doplní setkání lokomotiv řady 730. Zvláštních vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem bude tvořit ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“, vozy Balm a historický motorový M240.056 „Singrovka“, mezi Libercem a Kořenovem a také mezi Kořenovem a Harrachovem bude jezdit souprava s lokomotivou 730 (T457.0) „Ponorka“, vozy Bdt a lokomotivou 730. Z Prahy se na Zubačku můžete vypravit zvláštním vlakem s motorovou lokomotivou 730.601. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte na e-shopu https://jizdenky.zubacka.cz/, v den akce v předprodeji na nádražích v Tanvaldu a v Kořenově nebo přímo ve zvláštních vlacích. U Výtopny Kořenov budou připraveny borůvkové hody. Těšit se můžete na borůvkové knedlíky, koláče, koblížky, pivo, limonádu, různé druhy borůvkového vína a mnoho dalších dobrot z borůvek.

Hádanka z Liberecka: Poznáte podle fotek a videa, kde stojí opuštěná továrna?

Jaroslav Hutka

Kdy: neděle 20. srpna v 15.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Koncert k výročí událostí srpna 1968 v rámci festivalu Jablonecké tóny. Jaroslav Hutka je český folkový písničkář, autor slavných protestsongů Havlíčku, Havle a Náměšť. Byl významným představitelem normalizačního disentu. Na konci 60. let začal vystupovat s Vladimírem Veitem, s mladým Petrem Kalandrou, krátce s Vlastou Třešňákem nebo později s Hvězdoněm Cíglerem a dalšími či nakonec se svým vlastním hudebním programem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství příznivců. Několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Nějakou dobu vystupoval společně s kytaristou Štěpánem Rakem nebo s Radimem Hladíkem. Stal se signatářem Charty 77. V roce 1977 se ještě zúčastnil oficiálního festivalu ve slovenském Pezinku, a také III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova, ale pak už kromě bytů nemohl hrát nikde. Po dlouhodobém tlaku ze strany StB byl v rámci akce Asanace donucen opustit republiku a poté žil 11 let v emigraci v Nizozemí. Po pádu komunistického režimu se 25. listopadu 1989 vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie, podobně jako z Karla Kryla. Je členem čestného předsednictva občanského sdružení Společnost pro trvale udržitelný život a Čestné rady sdružení Děti Země. V roce 2000 dostal Cenu ministra životního prostředí. Pravidelně publikuje své kritické fejetony. Podílel se na tvorbě cyklů České televize Příběhy Železné opony a V zajetí železné opony. Od roku 1998 si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“.

Připomenutí událostí roku 1968

Kdy: neděle 20. srpna ve 14.00

Kde: Park Generála Mrázka, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Slavnostní připomenutí srpnových událostí roku 1968 u pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví.

SEMILSKO

Valdštejnova smrt na Valdštejně

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna v 11.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Víkendová šermířská divadelní představení o posledních chvílích a smrti nejslavnějšího majitele hradu vévody Albrechta z Valdštejna, v režii skupiny Bibus Spiritus. Program doplní historická hudba.

Radúz a Mahulena

Kdy: sobota 19. srpna ve 20.30

Kde: Státní hrad Trosky

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Divadelní soubor Jiří Poděbrady přijede na hrad Trosky se slavným poetickým dramatem, které Julius Zeyer napsal v roce 1896 na motivy slovenské pohádky. Drama přináší příběh velké lásky magurského prince Radúze a tatranské princezny Mahuleny, příslušníků dvou znepřátelených rodů. Jejich vztah musí odolávat odporu rodičů a překonávat kletby a kouzla. Nedílnou součástí inscenace je nádherná hudba Josefa Suka.