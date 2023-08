Před námi je opět prázdninový víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů.

Den svijanského piva. | Foto: Štěpán Kachur

LIBERECKO

Loutkové pohádky v muzeu

Kdy: pátek 11. srpna v 10.00 a 16.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Divadelní spolky Kašpárek Sokola pražského a Loutkové divadlo Dr. Tyrš zvou srdečně všechny děti a nejen je na loutkové pohádky Perníková chaloupka a O čem král nevěděl. Představení je vhodné pro děti od tří do dvanácti let.

Den Svijanského piva

Kdy: pátek 11. srpna ve 14.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Proč přijít: Přijďte v pátek před Dům Kultury a užijte si odpoledne plné zábavy, hudby a vašeho oblíbeného piva z českého rodinného Pivovaru Svijany. Vstup na akci je zdarma. Těšit se můžete na kapely Blue Rocket hrající jižanský rock, Siluety, Smokie revival Praha, Motorband a Viktora Dyka s kapelou Waw.

Lipo

Kdy: pátek 11. srpna v 19.30

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: V rámci Léta na náměstí vám zpříjemní letní večer český rapper, básník, režisér videoklipů a liberecký rodák Lipo.

Svatovavřinecká pouť

Kdy: pátek 11. - neděle 13. srpna

Kde: louka u hasičského muzea, Chrastava

Proč přijít: Město Chrastava a místní Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zvou na Svatovavřineckou pouť. Připraveny budou atrakce, občerstvení, živá hudba (kapely Donaha a Bohemia Universal Band) a výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů.

Den pro slony

Kdy: sobota 12. srpna po celý den

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Akce se konaná u příležitosti Mezinárodního dne slonů. V tento den mají návštěvníci liberecké zoologické zahrady možnost se dozvědět jak řadu informací o tomto ohroženém druhu, tak o projektech na jeho záchranu. Součástí programu jsou komentované prohlídky v pavilonu, kde bydlí liberecká slonice a na něž je třeba se předem registrivat na stránkách Zoo. Zoo Liberec je dlouholetým partnerem neziskové organizace Save-elephants, která od roku 2012 bojuje za záchranu afrických slonů, kterých ve volné přírodě valem ubývá.

Turnovská rodina se ocitla v těžké životní situaci. Potřebuje invalidní vozík

Beer and Bites Tour Liberec

Kdy: sobota 12. srpna v 16.15

Kde: Soukenné náměstí, Liberec

Proč přijít: Netradiční prohlídka města s průvodcem trvající 4 hodiny s návštěvou pěti hospůdek, kde turisté ochutnají pět různých piv a pět tradičních pochoutek k němu. Nutná je předchozí rezervace na tel.: +420 736 442 252 či e-mailu: beerbitestour@gmail.com.

Rock´n´roll Liberec

Kdy: sobota 12. srpna v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Projekt Léto na náměstí přináší v sobotu přehlídku rock´n´rollové hudby. Přijďte si zazpívat i zatančit s kapelami Soundstain, Biens, The Cubes a Lessyho Woheň.

Svatovavřinecká pouť 2023

Kdy: sobota 12. a neděle 13. srpna

Kde: restaurace U Loterie, Dlouhý Most

Proč přijít: Po celý víkend jsou nejen pro děti připravené pouťové atrakce na fotbalovém hřišti, v sobotu od 20 hodin restaurace u Loterie nebude chybět živá hudba, zahraje Duo Čenda a Pavlína.

The Culture Festival

Kdy: sobota 12. srpna ve 12.00

Kde: Skiareál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Připravte se na nezapomenutelný zážitek plný hudby a zábavy. Společnost Student Vibes přiveze do Liberce jednoho z nejznámějších rapperů Ektora a další interprety české hudební scény. Mimo jiné vystoupí: Ektor, Smack One, Gleb, populární Sebastian, Rest, Hard Rico, Sofian Medjmedj, Shimmi, Propadleek. Jste srdečně zváni na centrálním parkovišti P1 přímo pod Ještědem, kde si užijete skvělý letní den a večer. Připraveno bude i občerstvení a doprovodný program.

Letní jazzová dílna Karla Velebného

Kdy: sobota 12. - pátek 18. srpna

Kde: náměstí, kostel, restaurace Beseda, Frýdlant

Za kolik: dle programu

Proč přijít: Již 40. ročník tradiční akce startuje v sobotu ve Frýdlantu pod záštitou frýdlantského starosty Dana Ramzera. Čtyřdenní hudební přehlídka jazzových kapel, lektorů a frekventantů dílny vypukne v sobotu Dixielandovým průvodem městem, který začne v 18 hodin na rohu ulic Karla Velebného a Holečkova a svůj cíl bude mít v restauraci Beseda. Ve středu 16. srpna v 17 hodin se uskuteční Koncert lektorů na náměstí T. G. Masaryka. Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. srpna ve 20 hodin předvedou své koncerty frekventanti v hotelu Beseda, ve čtvrtek proběhne také Vokální koncert v kostele Nalezení sv. Kříže. Program přehlídek a vstupného na jednotlivé dny celé Dílny najdete na www.mesto-frydlant.cz.

Country sešlost

Kdy: sobota 12. srpna v 15.00

Kde: Hasičská louka, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Spolek pro rozvoj country hudby a kapela Vobuty společně s městem Hrádek nad Nisouvás zvě na 16. ročník tradiční akce. Zahrají kapely: Blue Eyes z Ústí nad Labem, Naboso, Trajekt, Stan Band, Nekrmit a Vobuty.

ČESKOLIPSKO

Magická noc

Kdy: pátek 11. srpna v 18.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: I v srpnu pokračuje program v rámci Léta na Vodním hradě Lipý a vás v jeho rámci čeká večer plný magie a tajemna pro celou rodinu, za svitu měsíce, v kulisách Vodního hradu Lipý. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Vintage Wine, velkou iluzionistickou show mistra ČR ve velkých iluzích Jana Vaidiše, fireshow s pekelným infernem a mnoho dalšího, co souvisí s tajemnem a magií. Pro děti je připravena Pirátská pohádka a pirátské hry a organizátoři nezapomenou ani na občerstvení por malé i velké.

Před branou pekel

Kdy: sobota 12. srpna

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Již název napovídá, že další jarmareční víkend na housce bude mít v hlavní roli její široko daleko nejpopulárnější obyvatele – čerty. Přijďte si užít historický trh i muziku a samozřejmě prohlídky hradu a zámku v jedné stavbě.

Mariánské slavnosti 2023

Kdy: pátek 11. - neděle 13. srpna

Kde: Nový Bor (dle programu)

Proč přijít: Tradiční letní slavnosti a pouť hostí Nový Bor. Slavnosti zahájí v pátek v 19 hodin popová zpěvačka, skladatelka a držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Kateřina Marie Tichá po boku s výtečnými a dnes už legendárními hudebníky z kapely Bandjeez. Se směsicí melodického country, rocku a folkrocku se novoborskému publiku ve 21 hodin představí mezinárodně uznávaný Gerald Clark. Kromě toho že patří k top jihoafrickým hudebníkům, na jeho posledním albu s ním spolupracovali takové hvězdy jako Carlos Santana, Robert Plant nebo Annie Lennox. V sobotu v 10 hodin ožije park programem pro děti. Zabaví je hudební představení s rapující princeznou Aňou, tančícím princem Pó s kytarou a vycvičeným psem Barneym. Vyřádit se mohou od 11 hodin až do podvečera v Tajuplném světě podivuhodných her Jiřího Šebesty, na velké nafukovací skluzavce nebo horolezecké stěně. Vyzkoušet budou moci surf simulátor, středověkou střelnici, svezení nabídne dobový kolotoč. Bez ohledu na věk si mohou návštěvníci zkusit vyrobit obří masku s brazilským výtvarníkem a loutkařem Gilem Contim, kterého Novoborští znají již z Masopustu nebo Sklářských slavností. Poezii v parku nabídne zahájení výstavy Pavla Časara. Taneční show předvede jedna z nejúspěšnějších českých skupin Tutti Frutti ze sousední České Lípy. Hudební část programu rozjede Stratos band. V podvečer zahraje The Amplified Acoustic, pražská multižánrová kapela v čele s anglickým písničkářem, zpěvákem a vynikajícím kytaristou Jamie Marshallem. Následovat bude koncert podkrkonošské kapely Gorale, jejíž repertoár tvoří písně kapely Čechomor. Příznivce „starého dobrého bigbítu“ potěší Flamengo Reunion Session. Závěr bude patřit polským Boogie Boys a jejich živelnému rock´n´rollu. V komorním duchu se ponese nedělní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dopoledne proběhne tradiční mše svatá, ke zhlédnutí bude výstava obrazů Světlo podle Michelangela a výstava fotografií Volného sdružení fotografů. Slavnosti ukončí podvečerní koncert v podání Pavel Bořkovec Quartet, který proběhne v rámci prestižního 67. ročníku Dvořákova festivalu. Nabídne skladby Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Pavla Bořkovce. Mimořádné hudební těleso Pavel Bořkovec Quartet, které tvoří houslisté Ondřej Hás a Marej Blaha, violoncellista Štěpán Drtina a hráč na violu Matěj Kroupa, na sebe upozornilo především nevšední dramaturgií. Podrobný program slavností najdete na www.novy-bor.cz.

Mezinárodní jazzové dny Evy Pilarové

Kdy: pátek 11. a sobota 12. srpna

Kde: Dubá, Nedamov

Za kolik: 200 korun (1 den)

Proč přijít: Jubilejní třicáté Mezinárodní jazzové dny Evy Pilarové tentokrát v duchu významných výročí. V pátek v 19 hodin začne program koncertem The Dixieland messengers, mezinárodně uznávaného jazzbandu, jehož bandleader je důkazem toho, že v jazzu se do penze neodchází. O hodinu později vystoupí Big Band Semafor, který svůj koncert věnuje nedožitým 95. narozeninám Ferdinanda Havlíka. V sobotu začne hudební program v 18 hodin a vystoupí nejdříve Kapela strýce Michala, po té OFG a ve 20 hodin přijde na pódium Petr Vondráček se svou skupinou Lokomotiva, aby sehrál koncert, jenž bude věrnou připomínkou slavného koncertu Elvise Presleyho na Hawaji, což byl vůbec první koncert v dějinách, přenášený satelitem do celého světa.

Minikomedie: Kabaret scéna

Kdy: pátek 11. srpna ve 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Ultra černý humor a pointy vyšroubované do největšího absurdna – i to zažijete na představení Divadla Scéna.

ANKETA: Zachytili krásu Jizerek objektivem! Dejte hlas nejkrásnější fotografii

Třetí řemeslný workshop

Kdy: sobota 12. srpna ve 12.30

Kde: Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tvořte s vítězkou jedné z kategorií Regionálního českolipského výrobku roku 2022 Terezou Hromádkovou. Naučíte se společně vyrobit si papírovou květinu, která ve váze neuvadne a bude k nerozeznání od živé. Pivoňku si vytvoříte od pestíku, květu po stonek i list. Vše vlastnoručně za pomoci nůžek, krepového papíru a floristického drátu. Zapojte se i s dětmi a užijte si radost z ruční práce.

Pohádkový zámek

Kdy: sobota 12. srpna ve 13.00

Kde: Zámek Doksy

Proč přijít: Pohádkové odpoledne v zámeckém parku v Doksech pro rodiny s dětmi. Můžete se těšit na speciální komentované prohlídky zámku s divadelními herci na téma „Jak žily děti šlechticů“, postavičky ze Čtyřlístku, Štěpánčino divadélko, rytířský turnaj a na oblíbenou dvojici Gábina a Katka, které tentokrát přijedou s interaktivním programem Vodní rej. Nebudou chybět také soutěže, atrakce a bohatý stánkový prodej.

Saša – Písně s akordeonem

Kdy: sobota 12. srpna ve 20.00

Kde: hudební klub Píchlá Nota, Doksy

Proč přijít: Svébytná písničkářka, harmonikářka a textařka Saša Niklíčková zahraje nové věci z letošního roku, připomene i vítězný večer rytíře folku Koťátka z nedávného kola Porty a samozřejmě přidá ty nejlepší písně ze svého alba Zmačkaná žena. Večer, který nebude jen o muzice, ale i o pohledu na svět skrze harmoniku určitě stojí za návštěvu.

Letní nocturno

Kdy: neděle 13. srpna v 18.00

Kde: Kaple Božího Hrobu, Mimoň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Soubor Musica dolce vita působí na české hudební scéně od roku 2005. U zrodu tohoto tělesa stály dvě současné členky tria harfenistka Zbyňka Šolcová a mezzosopranistka Daniela Demuthová. Zakládajícím členem souboru byl také flétnista České filharmonie Jan Machat, jehož v roce 2007 nahradila špičková sólová flétnistka Žofie Vokálková, která přinesla do hry tria ženskou lehkost a brilantnost a též řadu nových podnětů a původních originálních skladeb. Program světových hudebních mistrů (Vivaldi, Schubert, Mozart, Ravel, Debussy, a další) zpříjemní letní podvečer.

Výprava za duší

Kdy: probíhá do 2. září

Kde: Galerie Pošta

Proč přijít: Po celý srpen mají návštěvníci možnost shlédnout tvorbu fotografky Dany Zývalové, která se odvážně vydala zkoumat prostřednictvím fotoaparátu nejen své okolí, ale především vlastní já. Výstava Výprava za duší nabízí několik inspiračních okruhů, od lidských tváří, zachycených formou momentky, přes abstraktní výtvarnou inspiraci až po sugestivní autoportréty.

JABLONECKO

Křehká krása 2023

Kdy: probíhá do 13. srpna

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Již dvanáctý ročník výstavy Křehká krása nabízí svým hostům shlédnout mnohé z krásných produktů, vyrobených v českých bižuterních a sklářských firmách. Návštěvníkům se nabízí jedinečná možnost výhodně nakoupit přímo od výrobců, pročež si tato událost našla své pravidelné příznivce hlavně v řadách marnivější části populace. Vedle ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob se výstava stává i příjemným místem, kde může strávit celá rodina značnou část dne. Na letní scéně každý den celé odpoledne nepřetržitě hrají zajímavé kapely a v neposlední řadě je možno zde shlédnout celou verzi fenomenální módní přehlídky Made in Jablonec s podtitulem Dotek budoucnosti. Doprovodný program výstavy umožňuje dospělým i dětem v mnoha tvůrčích dílnách si vytvořit vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu, vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu. Čekají vás noví vystavovatelé a výrobci designové bižuterie. Značka Křišťálové údolí se představí vizuální projekcí Křišťálového draka jako symbolu tavení skla a věčného koloběhu sklářského řemesla. Nebude chybět předvádění výrobních technik – pojízdná sklářská pec a broušení skla, výroba lampových figurek a foukání a malování skleněných tvarů, k dispozici bude velká korálková dílna a program Beadgame. Sobotní program obohatí finalistky soutěže Miss České republiky 2023. Podrobný program naleznete na www.msb-jablonec.cz a www.kulturajablonec.cz.

Keltská noc 2023

Kdy: pátek 11. a sobota 12. srpna

Kde: Mamutí můstky, Harrachov

Za kolik: od

Proč přijít: Hudební přehlídka Keltská noc je oproti jiným akcím svého druhu výjimečná, a to hned ve dvou ohledech. Jde o nejvýše položený festival v České Republice a zároveň tím i o festival s nejlepším výhledem. Návštěvníci se tak mohou těšit na úchvatnou panenskou přírodu, která vytváří dokonalou kulisu pro nezapomenutelné hudební zážitky. Můžete se těšit na tři dny plné živé muziky. Mezi účinkujícími se představí: Tři sestry, Dymytry, Vypsaná Fixa, PSH, Firkin, Ivan Mládek & Banjo band, Cocote minute, Jaroslav Uhlíř, Jiří Schmitzer, Synové výčepu, Lety mimo, Kohout plaší smrt a mnoho dalších. Všechny potřebné informace o festivalu a jeho podrobný program najdete na www.keltskanoc.cz.

FOTO, VIDEO: Beton, mech a graffiti. Dráhou už se prohání jen vítr a turisté

Mamut

Kdy: pátek 11. srpna v 15.00

Kde: Kulturní centrum, Harrachov

Proč přijít: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, ateliér Šenberger, Pustějovský, Ploc, Boruch ve spolupráci s Městem Harrachov a Areálem skokanských můstků Harrachov, o.p.s. vás srdečně zvou na výstavu studentských prací na téma záchrany a navrácení areálu velkých skokanských můstků zpět do celoročního aktivního života pomocí architektonických intervencí a dostaveb stávajících objektů. V pátek vás čeká slavnostní vernisáž výstavy.

Stan Band

Kdy: sobota 12. srpna v 18.00

Kde: kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Proč přijít: Koncert v rámci Hudebního léta 2023. Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení zajištěno, k dispozici je rovněž dětský koutek.

SEMILSKO

Blues Rock Nonsens 1984 & Blůza

Kdy:pátek 11. srpna v 19.00

Kde: hrad Trosky

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Blues-rockový koncert na nádvoří hradu Trosky - západ slunce, pivo, klobása a dobrá hudba – to je ideálně strávený letní večer. Blues Rock Nonsens 1984 je tříčlenná kapela založená Jaroslavem Špínou (hudba, kytara, zpěv). Ke spolupráci přizval Petra Šindlera a Petra Brázdu na bicí a Kamila Körbera na baskytaru. Hudba s niternými texty Luboše Lu Vaňátka je inspirována mississipi-blues a syrovým americkým rockem 70. let. Blůza je liberecko-jablonecká kapela tvořená třemi generacemi hudebníků hrající písně na pomezí bluesrocku a hardrocku.

Hradozámecké odpoledne

Kdy: sobota 12. srpna ve 13.00

Kde: hrad Valdštejn

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Odpoledne na Valdštejnu s historickými tanci v režii liberecké taneční skupiny The Wings a loutková dětská představení souboru z Lomnice nad Popelkou.

Prohlídky s hraběnkou Izabelou

Kdy: neděle 13. srpna v 11.00, 13.00 a 15.00

Kde: hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Netradiční prohlídky prohlídky s hraběnkou Izabelou z Harrachu, manželkou nejslavnějšího majitele hradu - Albrechta z Valdštejna proběhnou jen dvakrát během srpna. Dozvíte se zajímavosti nejen o frýdlantském vévodovi,a le i jeho ženě a jeho manželství a vůbec vztahu k ženám. Akce se koná k příležitosti výročí čtyři sta let od sňatku Izabely Kateřiny z Harrachu a vévody Albrechta z Valdštejna a výročí čtyři sta let od převzetí hrubo - skalského panství frýdlantským vévodou.