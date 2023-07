Před námi je opět prázdninový víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů.

Benátská přilákala tisíce fanoušků česko-slovenské muziky. | Foto: se souhlasem festivalu Benátská!

LIBERECKO

Benátská! 2023

Kdy: pátek 28. - neděle 30. července

Kde: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

Za kolik: od 1300 korun

Proč přijít: Benátská! je hudebním festivalem pro celou rodinu. Skvělá hudba, ale i doprovodné zábavné aktivity a kulinární speciality jsou zaručeny. Těšit se můžete na 3 pódia, na kterých vystoupí více než 50 kapel. Hlavní zahraniční hvězdou 29. ročníku Benátské! s Impulsem bude majitel legendárního chrapláku, Chris Norman, vystoupí v pátek ve 20.45 na ČEZ Energy stagi. Spolu s ním se můžete těšit na Mirai, Rybičky 48, Sebastiana nebo slovenskou hvězdu Katarinu Knechtovou. V sobotu, která se protáhne až do nedělního rána, se představí hvězdy jako David Koller, Lenka Filipová, od našich sousedů přujede kapela Horkýže Slíže, Paulie Garand, Marpo s kapelou TroubleGang, a spousta dalších. Každý den se kromě kapel, zpěváků a zpěvaček můžete těšit na Český mejdan s Impulzem, kde si zatančí všichni, kteří budou mít ještě energii. Pro přepravu návštěvníků bude zřízena speciální linka MHD - autobus "41 Benátská!" Provoz linky začíná hodinu před začátkem programu po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. Linka bude vedena ze zastávky Rybníček v ulici Tatranská k vlakovému nádraží a dále pokračuje do Sportovního areálu Vesec. V opačeném směru pojede linka po stejné trase. Terminál MHD ve Fügnerově ulici nebude linkou obsluhován. Přeprava zdarma. Podrobný program najdete na stránkách festivalu www.benatska.cz.

Na zámku Lemberk s Petrem Nárožným

Kdy: pátek 28. července v 19.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Zábavný večer ve společnosti známého herce Petra Nárožného. Jeho nekonečný humor je při podobných setkáních příležitostí, jak Petra Nárožného poznat nejen jako herce, ale i jako vtipného vypravěče.

Štěstí

Kdy: pátek 28. července v 19.30

Kde: amfiteátr, Křižany

Za kolik: 590/690 korun

Proč přijít: Komedie pro muže a ženu. Svižná, vtipná, nepostrádá ale i vážnější tóny. Nejspíš to znáte sami. Náhodné setkání vás svede dohromady s někým, kdo vás nesmírně přitahuje. Drobným problémem je, že vaše světonázory jsou zcela neslučitelné. Luisa je svobodná spisovatelka. Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti. Alexander má tři dcery. Luisa má mnoho zájmů, Alexander se, kromě žen a své restaurace, nezajímá o nic. Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty…a rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet. Hrají: Hynek Čermák a Lucie Vondráčková.

Údolská pouť

Kdy: pátek 28 – neděle 30. července

Kde: centrum, Kryštofovo údolí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Tradiční Údolská pouť neboli pouť ke svatému Kryštofu, patronu místního dřevěného kostela. Organizátoři pro vás mají bohatý duchovní i kulturní program s doprovodným tržištěm. V pátek od 17 hodin začne celý víkendový program mší pro poutníky u kaple sv. Kryštofav lese nad obcí. V sobotu začne program ve 12.30 a čeká vás koncert v kostele, kapela Těla, Těžká Barbora či Tres Udos. Chybět nebude ani dětské divadelní představení. V neděli v 11 odin začne mše v kostele sv. Kryštofa a v 16 hodin vám kryštofodolští ochotníci zahrají svou autorskou pohádku O hradním pánovi a krásné panně. Po celé tři pouťové dny vás čeká spousta stánků s klasickým i netradičním občerstvením a stánky s rukodělnými výrobky od keramiky po krajky, šperky z minerálů či výrobky z betonu. Kromě toho čekají na děti pouťové atrakce, projížďky na koních a dospělé komentované prohlídky kostela.

Cesta válečníka i lučištnický turnaj. Panský dvůr ve Vítkově zažil dobývání

Tři prasátka, aneb Loupežnická pohádka

Kdy: sobota 29. července v 10.00

Kde: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího)

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Divadlo rolnička přijede zahrát pohádku pro děti. Děti do dvou let mají vstup zdarma. V případě hezkého počasí se pohádka odehraje venku, v případě špatného počasí v Zeleném sále v Paláci Liebieg.

Piknik v Schubertově vile

Kdy: sobota 29. července ve 13 hodin

Kde: Schubertova vila, Hrádek nad Nisou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vezměte si piknikovou deku, něco k zakousnutí a užijte si pohodové odpoledne. Čekají vás hudební vystoupení skupin Stan Band, MAREKs, dětem zahraje divadlo Matýsek a připraveny jsou pro ně i další aktivity - deskové a venkovní hry, tvůrčí dílny nebo setkání s knížkami.

Jak šel Honza do světa

Kdy: neděle 30. července v 16.00

Kde: dětský koutek Lidových sadů, Liberec

Proč přijít: Divadlo Na cestě přiveze dětem pohádku o tom, jak se český Honza přemohl a byl za to odměněn. Dobrodružství Honzy, který umí dodržet slovo a nakonec přemůže nejen svůj strach.

Letní show

Kdy: neděle 30. července v 19.30

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Velmi populární travesti skupina Techtle Mechtle míří do Liberce se speciální letní show pod širým nebem. Večer nabitý hudbou, uvolněnou atmosférou, známými písněmi a také občerstvením - to vše v příjemném prostředí zahrady Lidových sadů. Jedinečný a také jediný letní večer v Severních Čechách, kde se můžete přijít pobavit s pány Lukášem, Martinem, Nikolasem, Sašou a jejich taneční posádkou. Vstup do areálu bude umožněn od 18.30, kdy vás čeká společné focení s účinkujícími.

ČESKOLIPSKO

Pohádkové hity z televize Věž

Kdy: pátek 28. července v 19.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Příběh se odehrává v kouzelném televizním studiu, ve kterém se „na obrazovce“ vystřídá velká spousta barvitých postav, z nichž každá má svůj vlastní pořad.

Světový den strážců přírody

Kdy: sobota 29. července v 10.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Kamenický Šenov

Proč přijít: Třináctý ročník World Ranger Day na Panské skále přinese bohatý program pro děti i dospělé. Na programu je představení Asociace strážců, prezentace jejich činnosti a také uctění památky těch strážců, kteří již nejsou mezi námi. Krajští strážci z Agentury ochrany přírody a krajiny vám představí naše národní parky, činnosti směřující k jejich údržbě a správě včetně mezinárodní spolupráce. Nebudou chybět komentované prohlídky, hry a soutěže pro děti zaměřené nejen na poznávání zvířat a rostlin.

Cti hang

Kdy: sobota 29. července v 19.00

Kde: Sklaní hrad Sloup, Sloup v Čechách

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Ctirad Macháně je známý hudebník z Nového Boru. Jako bubeníka ho můžete znát z pop-rockové kapely Tcheichan, jako klavíristu z hradu Oybin v Žitavských horách. V projektu Cti Hang vystupuje sólově s handpanem, jedním z nejmladších hudebních nástrojů na světě, jehož vzhled a originální zvuk vás ihned zaujmou. S první notou vás Ctirad skrz tóny handpanu odnese do světa originálních melodií, harmonií, alikvótních tónů a rytmů. To vše v kulise ambientních zvuků či doprovodů, které si autor ke svým skladbám sám vytváří. Přijďte objevit kouzlo handpanu a naplno si užít jeho nezaměnitelné vibrace. Lidí, kteří v ČR s tímto nástrojem koncertují, je velice málo. Využijte tak jedinečnou šanci.

Starosplavská pouť

Kdy: sobota 29. července v 9.30

Kde: přístaviště a park, Staré Splavy, Doksy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční pouť ve Starých Splavech začíná příjezdem Jezerní královny. Těšit se můžete na hudbu různých žánrů, spoustu pouťových atrakcí i bohatý stánkový prodej. Těšit se můžete i na tradiční pouťový bazárek, antikvariát i pouťové atrakce pana Novotného. Moderátorem je oblíbený Milan Roudnický. Podrobný program najdete na www.doksy.com.

Se zlomenou rukou do vody? Také v Liberci můžete dostat unikátní „sádru“

Bohnice na Housce

Kdy: sobota 29. a neděle 30. července

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Řemesla v podání klientů a terapeutů Psychiatrické nemocnice Bohnice a dalších dílen.

Retro disco

Kdy: sobota 29. července v 17.00

Kde: zámecký park, Doksy

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Druhá letošní retro diskotéka pod širým nebem v zámeckém parku v Doksech tentokrát za účasti vzácného hudebního hosta, který bude překvapením večera. Přijďte si zavzpomínat, zatančit a poslechnout ty největší hity od 70. do 90. let. Občerstvení, koktejly, světelná show a dva DJ's! Welcome drink je připraven pro všechny a pořadatelé uvítají, když dorazíte v retro oblečení.

Havel & Kolín

Kdy: sobota 29. července ve 20.00

Kde: Hudební klub Píhlá Nota, Doksy

Proč přijít: Luděk Havel, virtuózní pianista a aranžér se tentokrát představí s nestorem české mainstreamové scény Pepou Kolínem. Tento hudební skladatel, multiinstrumentalista, dirigent a mimo jiné člen legendární skupiny Bacily, spolupracoval autorsky například s Josefem Lauferem a s celou řadou dalších skvělých zpěváků a muzikantů. Letos oslavil osmdesáté druhé narozeniny a s chutí nadále prohání svůj saxofon, klarinet a další nástroje.

O dvanácti mesíčkách

Kdy: neděle 30. července v 16.00

Kde: areál bývalého letního kina, Mimoň

Proč přijít: Divadlo Malé čarodějnice vás zve na open – air divadelní představení v rámci mimoňského kulturního léta.

JABLONECKO

Rozmarné léto na Žluté plovárně

Kdy: sobota 29. července

Kde: Žlutá plovárna, Malá Skála

Proč přijít: Mistrovství Českého ráje v paddleboardingu. Zábavná akce na paddleboardech i megaboardech pro veřejnost ve sportovně-rekreačním areálu na Malé Skále. Celodenní program ovšem nebude zdaleka jen o sportu. Čeká vás chill zóna, kde budete moci relaxovat po závodech, ale i tehdy, pokud mezi závodníky patřit nebudete a přijdete jen fandit. Na grilu se bude připravovat maso všech chutí a k tanci a poslechu vám bude hrát hudba ve stylu reggae. Přijďte si ideálně užít prázdninovou sobotu u vody i na vodě.

Neckyáda

Kdy: sobota 29. července v 10.00

Kde: náplavka u stavidel, Železný Brod

Proč přijít: Netradiční plavidla opět ovládnout tok řeky Jizery v Železném Brodě při tradiční neckyádě. V 10 hodin začne dětský program, na nejmenší čekají tvůrčí dílny, hry, aktivity, malování na obličej a pirátské loutkové divadlo. Od 13 hodin se budete moci se svými týmy a plavidly přihlašovat do závodu ve sprintu a slalomu o hodnotné ceny. Po vyhlášení jsou všichni srdečně zváni na after party s taneční hudbou, house music a bohatým občerstvením, která bude probíhat až do 21 hodin.

Aurora Jasband

Kdy: neděle 30. července v 15.00

Kde: Tyršův park, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Letní festival Jablonecké tóny je v plném proudu a vy jste srdečně zváni na další koncert do Tyršových sadů. Open-air koncert pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s p.o. Kultura Jablonec a je zcela zdarma. Neortodoxně dixielandová kapela působící na české hudební scéně od roku 2001. Hraje na veřejně prospěšných koncertech, plesech, jazzových tančírnách, vernisážích, festivalech a dalších akcích. Skupinu tvoří Pavel Sláma (pozoun), Filip Korsa (klarinet, saxofon), Jakub Svoboda (banjo), Vladimír Třebický (kytara) a jablonecký muzikant Lukáš Fogl (kontrabas).

PODÍVEJTE SE: Ve Svijanech teklo pivo proudem, zpívali Šmajda, Noid a Mašková

Slavnost u Harrachovských rybníčků

Kdy: neděle 30. července ve 14.00

Kde: Harrachovské rybníčky, Harrachov

Proč přijít: V rámci projektu 2023 – rok Harrachů vás čeká pohádková stezka, která bude začínat naproti Residentu (u bývalého lesnického učiliště). A protože, kdo si hraje, nezlobí, čekají vaše děti na stezce pohádkové postavy, soutěže s odměnou a nebude chybět grilování ryb s doprovodnou hudbou.

SEMILSKO

Zefiro - vocal ensemble

Kdy: neděle 23. a středa 26. července ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Koncerty pražského vokálního souboru Zefiro, specializující se na starou hudbu, zejména madrigaly. Soubor vystoupí v kapli sv. Jana Nepomuckého ve dvou dnech pod vedením zakladatele a pedagoga Čeňka Svobody.

Večerní prohlídky aneb skrytá tajemství Valdštejna

Kdy: pátek 28. července a středa 2. srpna v 19.30

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 130/80 korun

Proč přijít: Oblíbené netradiční večerní prohlídky s doprovodným programem, zaměřeným na skrytá tajemství související s érou loupeživých rytířů a Kateřiny ze Strážnice.

Středověký víkend

Kdy: sobota 29. - neděle 30. července

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 150/90 korun

Proč přijít: Středověk všemi smysly na Valdštejně. Vystoupení skupiny historického šermu Rytíři turnovského meče, dobová hudba a ochutnávka historické kuchyně. Podrobný program na www.hrad-valdstejn.cz.