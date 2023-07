Jak si užít nadcházející víkend v Libereckém kraji? Máme pro vás pravidelnou várku lákavých tipů, podívejte se.

24. ročník Dobývání | Foto: Miloslava Kroužková

LIBERECKO

Den Vratislavické kyselky 2023

Kdy: pátek 21. července ve 12.00

Kde: Vratislavická kyselka, Liberec

Proč přijít: Tradiční letní slavnost pramene minerální vod - Vratislavické kyselky. Součástí akce bude pestrý kulturní program, bohaté občerstvení a samozřejmě exkurze do výroby Vratislavické kyselky. Den Vratislavické kyselky startuje v poledne a brány areálu budou veřejnosti otevřené do 20 hodin. Na pódiu se vystřídají Mecheche band, Veru Urbanová, Netřesk, Sarah nebo Abba world revival. Prvním hostem akce a přednášejícím bude František Kožíšek, který působí jako vedoucí Oddělení hygieny vody v Centru zdraví a životního prostředí. Kromě něho se návštěvníkům představí také Zdeněk Třískala, vedoucí oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel.

Red Bull Summer Vibes

Kdy: pátek 21. července v 17.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Celoprázdninový projekt Léto na náměstí pokračuje a nabídne skvělé drinky, neuvěřitelnou zábavu a živou hudbu - vystoupí DJ a saxofonista Hrusha z Red Bull Saurusu.

Otevřené manželství

Kdy: pátek 21. července v 16.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 470 korun

Proč přijít: Zoufale jedovatá tragikomedie v režii Patrika Hartla o odvrácené straně lásky. Komedie italského dramatika Daria Fo a Franky Rame je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. Tato brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena.

Dny lidové architektury

Kdy: sobota 22. - neděle 23. července

Kde: Liberecký kraj

Proč přijít: I v letošním roce se budete moci vydat za lidovou architekturou po Libereckém kraji a jeho okolí. O víkendu ožije 12 zástupců lidové architektury divadelními a folklorními představeními, ruchem řemeslných dílniček, ukázek tradičních řemesel a workshopů, zpěvem v rámci hudebních vystoupení, odbornými diskuzemi během přednášek a výstav i dětským smíchem při tradičních hrách, žonglérských a kejklířských vystoupeních a pohádkových produkcích. Budete si moci vyzkoušet to, co naše prababičky a pradědové běžně dělali, ale my jsme to zapomněli. Vraťte se o sto let zpátky a poučte se, vyzkoušejte si a pobavte se v malebném prostředí venkovských usedlostí, technických staveb, školních budov nebo hospod. Nováčkem letošního ročníku je Lomnická zvonice v areálu hřbitova v Havlíčkově ulici v Lomnici nad Popelkou. Vyzkoušíte si výrobu plechových lisovaných zvonečků a lomničtí zvoníci vás souzvukem zvonů při zvonění přesvědčí o preciznosti zvonařského umění. Další objekty v rámci projektu najdete v přehledném seznamu na webu kraje.

Lazy Day

Kdy: sobota 22. července v 11 hodin

Kde: Park Nové Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Těšit se můžete na hudbu v podání kapely Jazz In Deck, na dobré víno, jedinečnou zmrzlinu, šťavnaté burgry a spoustu dalších dobrot.

Beranovy hody 2023

Kdy: sobota 22. července od 11.00 do 23.00

Kde: Beranův pivovar, Trávníček

Proč přijít: Celý den prohlídky historického hostince, řemeslný jarmark, pro návštěvníky jízdy koňským povozem mezi Trávníčky. V neděli možnost prohlídek hostince v rámci otvírací doby Letního výčepu Beranova pivovaru (10.00 — 18.00)

11. 00 Slavnostní narážení soudku hostinského Berana

12.00 Představení výstavy Roubenky na skle — podještědská lidové architektura dnes a před sto lety na skleněných negativech

12.15, 12.45, 14.00 Ukázky tradičního tesařského umění — Tomáš Kracík (během dne i exkurze na sousední právě obnovenou roubenou stavbu čp. 19)

13.15 divadlo Krtek: Cirkus plný pohádek

14.30 Orchestr Péro za kloboukem

16.30 vystoupení folklorního souboru Horačky

Do libereckých ulic opět vyjela sdílená kola, nabídnou 15 minut jízdy zdarma

25. Dobývání Curie Vitkov

Kdy: sobota 22. července od 12.00 – neděle 23. července do 15.00

Kde: Archeoskanzen Curia Vitkov - Vítkův dvůr

Proč přijít: Čekají vás komentované prohlídky dvorce, malebné vojenské ležení, vzrušující lučištnický turnaj, zábavný dětský program s názvem „Cesta válečníka“ a dechberoucí dětská bitva. Po oba dny budete moci shlédnout živě komentované ukázky bojového umění našich předků při dobývání pevnosti, používání obléhací techniky nebo v polní bitvě

Tančírna

Kdy: sobota 22. července v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Léto na náměstí je v plném proudu a vy si můžete přijít zatancovat. Tentokrát bude hlavní roli na tanečním parketu hrát salsa.

Rock night 23

Kdy: sobota 22. července v 19.30

Kde: Šibeniční vrch, Český Dub

Proč přijít: Jubilejní ročník rockové přehlídky. Představí se kapely Lazaretní vlak, Vibrace, Roxor a Torrax.

Láska nebeská

Kdy: sobota 22. července ve 20.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 590 - 790 korun

Proč přijít: V příjemném prostředí zámku Sychrov můžete zažít krásný a romantický večer s nejznámějšími hity Valdemara Matušky v podobě koncertní verze zamilované duchařské komedie z dílny Divadla Broadway. Děj této muzikálové komedie je koncipován tak, aby se jednotlivé Matuškovy písně staly logickou součástí spletitého děje, aby ho posouvaly, nikoliv přerušovaly. Jedním z autorských záměrů tedy byla i snaha vzbudit u diváků dojem, že Matuškovy písně byly složeny přímo pro tuto komedii o dvou bratrech, z nichž jeden se po své tragické smrti vrátí na svět jako duch. Představení nabídne drobné zamyšlení nad smyslem života od mladíka, který tak nesmyslně zahynul jedné osudné noci při cestě z bujaré zábavy a který jako by byl důkazem pravdivosti rčení, že člověk začne chápat život teprve v okamžiku, kdy se dotkne smrti. To vše ale v obalu zábavného, komediálního, duchařského muzikálu, který vás dovede od smíchu po slzy zároveň. Přijdete si zazpívat písně, jako "Tisíc mil", "Jó, třešně zrály", "Slavíci z Madridu", "Tereza", "Růže z Texasu" ale třeba i "Ach, ta láska nebeská"?

Školní tranzistor

Kdy: neděle 23. července od 14.00

Kde: Stará škola Křižany

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit na stále populárnějšího písničkáře Michala Horáka, známého například z úzké spolupráce s Pokáčem, komickou revue Happy hour představí žádaný soubor Squadra Sua, který se pohybuje na pomezí nového cirkusu a divadla. Festival potěší i milovníky lesních rohů a vážné hudby. Ve školním sadu tentokrát vystoupí členové PKF – Prague Philharmonia Horn Trio. Besedu na téma Lužických hor povede Marie Kárová, ředitelka spolku Lužické hory, neobjevený klenot severu. Menší diváci pak ocení loutkovo-plyšové divadlo Krtek Marka Sýkory, který je zároveň členem libereckého Naivního divadla. Pro děti i dospělé jsou připraveny speciální zábavné učitelské dílny se zkušenými lektory. Diváky tentokrát čeká i komentovaná prohlídka památky s novým řídícím, Igor Hnízdo v podání herce Ondřeje Bauera (Kašpárek v Rohlíku, VOSTO5), Staročeská krčma s lokálními potravinami, krásné prostředí s výhledem na Ještěd i Ralskou pahorkatinu a v neposlední řadě jedinečná atmosféra vzkvétající kulturní památky.

Na poslední chvíli

Kdy: neděle 23. července v 17.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Komedie Roye Cooneyho. Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna Browna.

Obří tříkolka Nautrilus s ohňovou show

Kdy: neděle 23. července ve 21.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Divadelní představení v rámci Léta na náměstí doprovodí velkolepá ohňová show.

ČESKOLIPSKO

Lakomec

Kdy: pátek 21. července v 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Světoznámá Moliérova komedie v typické a oblíbené úpravě režiséra Václava Klapky. Představení vysmívající se chamtivosti, kupčení s city, marnivostí a nafoukaností je hráno jako divadlo na divadle.

Šermíři Tartus

Kdy: pátek 21 – neděle 23. července v 11.00, 13.00 a 15.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Proč přijít: Hradní posádka je připravena i v dobách klidu a míru hájit zájmy panovníka. V průběhu víkendu uvidíte zajímavý příběh i šermířská vystoupení. Skupina historického šermu vám také předvede ukázky soubojů se středověkými zbraněmi, pro zájemce bude připravena i malá ukázka středověké tortury. Své umění bude předvádět po celý víkend mistr kovář. Na nádvoří bude výheň a uvidíte zde výrobu drobných předmětů ze železa.

Léčivý špitálek

Kdy: sobota 22. července v 10.00

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: V programu letošních Dnů lidové architektury se v Památníku K. H. Máchy organizátoři s úctou vrací k prapůvodnímu významu této stavby, a proto pro vás připravili tzv. „léčivý špitálek“. Nejstarší roubené stavení v Doksech nechala v roce 1669 postavit hraběnka Marie Františka z Vrtby jako panský špitál. Špitálek měl vlastní kapli sv. Jana Nepomuckého, a tak mohla být kromě stravy, ošacení, topení a léků poskytnuta jeho obyvatelům i duchovní péče, spočívající nejen v modlitbách a pobožnostech, ale i ve zpěvu a útěšných promluvách. V sobotu se tak památník i zahrada stanou oázou pro všechny, kteří potřebují načerpat energii, chtějí se něco dozvědět o bylinkách, přírodním léčitelství, tradiční čínské medicíně, léčivé síle doteku. Během workshopů se naučíte malování henou, přírodnímu barvení oděvů, výrobě ochranných talismanů, a dokonce si budete moci vyrobit bylinnou tinkturu a přírodní parfém pod pečlivým vedením aromaterapeutky. Nejen pro děti je na 13. hodinu připraveno marionetové představení na volné motivy stejnojmenného příběhu O lakomé Barce Jana Wericha. Spolek Z chrámu přírody roztančí ve 14.30 zahradu ve své hudební dílně. Přiveze velkou sbírku všemožných nástrojů – bubnů, chrastítek, píšťalek, cinkátek a etnických nástrojů z celého světa. Jednotlivé nástroje předvedou v praxi a rozezní je za doprovodu zpěvů a tance. Zvláštním zážitkem určitě bude hra na sluneční buben neboli buben štěstí. V závěru dne rozezní zahradu léčivé tóny křišťálových mís. Umělkyně, průvodkyně a léčitelka Jiřinka Solvana vás provede energiemi tónů a zvuků vesmírné hudby křišťálových mís. Podrobný program najdete na www.muzeumcl.cz.

Dny lidové architektury: Vísecká rychta

Kdy: sobota 22. července v 9.00

Kde: Vísecká rychta, Kravaře

Proč přijít: Dny lidové architektury jsou čtvrtou akcí letošní sezóny na Vísecké rychtě v Kravařích. Vísecká rychta, pobočka českolipského Vlastivědného muzea a galerie, bude o víkendu otevřena až do 17 hodin. Vstupné je zdarma. V sobotu bude probíhat doprovodný program pod záštitou agentury Merlet. V dopoledních hodinách to budou projížďky na koních doprovázené ukázkami práce s koňmi pod bičíkem Toulavého koně ze stáje Mukařov. Pro návštěvníky jsou dále připraveny ukázky řemesel jako je malování ornamentů na dřevo, zpracování kamene, ukázky kovářského a tesařského řemesla včetně workshopu. V doprovodném programu bude k vidění vystoupení kejklířů, pohádka, animace na chůdách včetně žonglování a chytání věnečků. O hudební doprovod se postará Švejk Trio. Na Vísecké rychtě současně probíhají akce Malovaný nábytek (stálá expozice) a výstava s názvem Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku.

Nosit u sebe hotovost se vyplatí. Platba kartou není všude automatická

Kravaře pomáhají - We Are Domi

Kdy: sobota 22. července v 15.0

Kde: koupaliště, Kravaře

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: V sobotu se koná hlavní den 5. ročníku benefiční akce Kravaře pomáhají. V rámci něj si užijete spoustu nejen hudební zábavy. Odpoledne čeká děti oblíbeny Honza Popleta se svým vystoupením nazvaným Mořský svět. Sváťovo divadlo přiveze dětem loutkovou pohádku O třech prasátkách a v 17 hodin přijdou na pódium populární Atmo music. Po nich vás čekají hvězdy dne – kapela We are Domi v čele se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Následuje rocková kapela Post – it a DJ Luky. Po celý den nebude chybět doprovodný program mající zabavit převážně děti – skákací hrady, malování na obličej, kolotoče nebo jízdy na koních.

Jana Koubková

Kdy: sobota 22. července v 19.00

Kde: Sklaní hrad Sloup, Sloup v Čechách

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: První dáma českého jazzu s jedinečným projevem nabitým energií osciluje mezi vlastními skladbami, lidovkou a díly G. Gershwina, J.S. Bacha, Stinga, J. Ježka, S. Williamse, Bobby McFerrina, J. McHugha, A.C. Jobima. Na koncertě ji na klávesy doprovodí Ondřej Kabrna.

Kissparty live Máchovo jezero

Kdy: sobota 22. července v 15.00

Kde: pláž Kluček, Máchovo jezero, Doksy

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: Letní party rádia Kiss poprvé na Máchově jezeře. Areál se otevře v 15 hodin a budou na vás budou čekat warm up DJ´s. Pokud bude dobré počasí, tak se připravte i na obří pěnovou párty, která potrvá do 18 hodin. Po té to rozjedou DJ´s a moderátoři rádia Kiss a tančit a hrát budou až do půlnoci.

Písně britských ostrovů

Kdy: neděle 23. července v 18.00

Kde: Kaple Božího hrobu, Mimoň

Proč přijít: Zpěvačka Věra Klásková je přední interpretka písní Britských ostrovů, zejména irských balad. Vydala pět studiových alb, opakovaně vystupovala v rádiích a v České televizi. S kytaristou Ondřejem Pourem, známým například z novoborské rockové kapely Optimik, se do Mimoně vrací po sedmi letech.

Jiří Bárta a Terezie Fialová

Kdy: neděle 23. července ve 19.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Koncert se skladbami Leoše Janáčka pro violoncello a klavír uspořádají Jiří Bárta s Tereyií Fialovou na podporu vydání CD s Janáčkovými skladbami.

JABLONECKO

Dny lidové architektury 2023 - Běliště v Železném Brodě

Kdy: sobota 22. a neděle 23. července v 9.00

Kde: Národopisná expozice Běliště, Želený Brod

Proč přijít: Národopisná expozice na Bělišti bude otevřena v sobotu a v neděli v čase od 9 do 17 hodi. Komentované prohlídky nebudou letos zaměřeny na celou expozici, ale jenom na dvě expoziční místnosti, ve kterých bude mít průvodce dvaceti minutové vyprávění. Oba dny v 11 hodin začne ve světnici domácího tkalce povídání na téma „Domácnost našich prababiček“ a v 16 hodin povídání v místnosti s cechovními předměty na téma „Řemeslnické cechy“. Rodiny s dětmi v domě mohou při hře Život na Bělišti pátrat po nápisu na záklopovém prkně ve štítu roubenky. V sobotu od 10 do 17 hodin budou moci návštěvníci obdivovat zručnost a znalosti dvou regionálních řemeslnic. Majitelka rodinné firmy Stefany ze Bzí, Štěpánka Kurfiřtová předvede a povypráví o historii ručního broušení kozákovských kamenů. Zájemci si práci na brusu mohou sami vyzkoušet. Hana Kristelová ze Semil se zabývá zpracováním a přírodním barvením vlny a hedvábí a ráda návštěvníkům povypráví o své cestě k udržování starodávného barvířského řemesla. Odpoledne od 14 hodin před domem sehraje H.A.D. - Hodkovické amatérské divadlo – představení pro celou rodinu „Láska od Mohelky“. Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů, které bude možné navštívit v sobotu v čase od 10 do 17 hodin. Milovníci skla a bižuterie zde budou mít příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo si zakoupit výrobek firmy Kortan v prodejně minimuzea. V neděli se o celodenní zábavu postará Semínko země z.s., zastoupené Lenkou Hřibovou. „Dětství a hrátky století zpátky“ bude vhodné především pro rodiny s dětmi, ale s nostalgií mohou zavzpomínat i návštěvníci dříve narození. Louka před domem se promění na několik stanovišť s různými hrami a kutěním – chůze na chůdách, honění obruče, praní na valše, mletí obilí v ručním mlýnku, přebírání semínek, výroba lodičky z kůry či skřítka z klacíku, povídání o knížkách našich babiček. Každou celou hodinu do 14 hodin sehraje Lenka Hřibová krátké divadélko (O kůzlátkách, O Smolíčkovi, O veliké řepě).

Lanochodci na Troskách

Kdy: sobota 22. a neděle 23. července v 9.00

Kde: Státní hrad Trosky

Proč přijít: Jako každý rok budou po "lajnách" natažených mezi Pannou a Babou chodit lanochodci. Nenechte si ujít zážitek, ze kterého se vám bude tajit dech. Akce proběhne v rámci základního okruhu za běžné vstupné.

Za pohádkou na Zubačku

Kdy: sobota 22. července v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: Čeká vás další akce na populární Zubačce. Připraven bude pohádkový okruh pro děti se startem u Výtopny Kořenov, bude se soutěžit o nejhezčí pohádkový kostým. Své brány bude mít otevřené dokořán Muzeum ozubnicové dráhy, Výtopna Kořenov i Důlní železnice. Zpestřením celé akce budou jízdy historickými autobusy na Jizerku a do Příchovic a připraveno bude bohaté tradiční krkonošské a jizerskohorské občerstvení a stánkový prodej. Na www.zubacka.cz najdete přehled druhů jízdného a ceník.

FOTO, VIDEO: Splnění snu. Unikátní vůz RAF zaparkoval v Technickém muzeu Liberec

Anenská sklářská slavnost

Kdy: sobota 22. července od 10.00 do 12.00

Kde: Panský dům a Pyramida, Jizerka

Proč přijít: Stánkaři budou nabízet a většinou i před zraky návštěvníků vyrábět tradiční výrobky. Nejvíce bude zastoupena pro náš kraj typická výroba bižuterie, a to nejen klasická ze skleněných korálků a perel, ale i šperky s využitím kovů, minerálů a smaltu. V kamenné hale bývalé sklárny bude možné sledovat výrobu skleněných figurek přímo u kahanu. Zastoupena je celá řada tradičních řemesel, například výrobky ze dřeva tradiční i umělecké, různé druhy keramiky, výrobky z vlny, šité ozdobné předměty a oblečky, oděvy malované a batikované, háčkované kloboučky, perníčky, šperky z kůže, malované obrázky na sklo, knihy s jizerskou tematikou. Svoji naučnou dílničku na Anenské již tradičně bude mít i Severočeské muzeum v Liberci. Pro děti jsme připravili oblíbené loutkové divadlo se zpěvy Rolnička, dětské výtvarné dílničky, houpačky, řetízkový kolotoč, různé soutěže, jízdu na koních, veselé dráhy s dřevěnými kuličkami. Na louce v centru závodu budou probíhat oblíbené a pro Jizerku typické soutěže na běžkách nebo pětilyžích.

V brzkém odpoledni dorazí na Jizerku výprava historických kol z blízké polské osady Orle. Slavností nás bude provázet Staročeská jarmareční kapela. V odpoledních hodinách v kamenné hale bývalé Sklárny promítne a zajímavě okomentuje své zážitky horolezec Honza "Tráva" Trávníček. A samozřejmě bude připraveno i jídlo a pití různých chutí u stánků i v restauracích. Na Jizerku je možné přijet na kole nebo dojít pěšky přes hory. Lze také přijet autobusem do Horního Polubného nebo vlakem do Kořenova, odsud to již pěšky do osady Jizerka není daleko. Pro automobily jsou zajištěna parkoviště v Horním Polubném, v Kořenově a omezeně i na Jizerce. Z Kořenova v rámci akce „Za pohádkou na Zubačku“ bude jezdit historický autobus Kořenov – Jizerka.

Prohlídky s hraběnkou Izabelou

Kdy: neděle 23. července v 11.00, 13.00 a 15.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110/70 korun

Proč přijít: Prohlídky s hraběnkou Izabelou z Harrachu, manželkou nejslavnějšího majitele hradu - Albrechta z Valdštejna. Dozvíte se zajímavosti nejen o frýdlantském vévodovi. Akce se koná k příležitosti výročí 400 let od sňatku Izabely Kateřiny z Harrachu a vévody Albrechta z Valdštejna a výročí 400 let od převzetí hruboskalského panství frýdlantským vévodou.

Zefiro - vocal ensemble

Kdy: neděle 23. a středa 26. července ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Koncerty pražského vokálního souboru Zefiro, specializující se na starou hudbu, zejména madrigaly. Soubor vystoupí v kapli sv. Jana Nepomuckého ve dvou dnech pod vedením zakladatele a pedagoga Čeňka Svobody.

Sugarcutes

Kdy: neděle 23. července v 15.00

Kde: Tyršův park, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Letní festival Jablonecké tóny je v plném proudu a vy jste srdečně zváni na další koncert do Tyršových sadů. Open-air koncert pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s p.o. Kultura Jablonec. Akustický dámský a capella kvartet má v repertoáru největší hity dvacátých a třicátých let minulého století. Dámy zpívají v českém, anglickém a francouzském jazyce, tak si jejich melodičnost, k níž nepotřebují žádné hudební nástroje nenechte ujít.