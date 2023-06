Jak si užít nastávající víkend? Chystá se Den dětí s letištěm Liberec, Zámecké slavnosti ve Svijanech nebo Jahodová neděle. Spoustu se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

Zámecké slavnosti Svijany. | Foto: Zámek Svijany

LIBERECKO

Magic Relax

Kdy: pátek 23. června v 19.00

Kde: Divadélko Magické sklepení, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V kouzelnickém programu účinkuje vítěz mnoha kouzelnických soutěží a držitel několika hlavních cen "Grand Prix" Magic Přemek Rajdl. A jako host pozvání přijal vynikající kouzelník a bavič Radim Šoch. Můžete se tak těšit na dvě hodiny zábavy a spousty kouzel.

Lak na rakve

Kdy: pátek 23. června v 19.30

Kde: HáeSko, Liberec

Proč přijít: One woman show o životě jedné herečky z pera a v podání Jany Hejret Vojtkové. Představení se odehraje v prostoru venkovního jeviště a bude obohaceno koncertem Lucky Malingerové.

Saturnin – divadelní představení na Sychrově

Kdy: pátek 23. a sobota 24. června ve 20.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Divadelní představení mladoboleslavského divadelního souboru, odehrávající se přímo na nádvoří zámku. Legendární sluha Saturnin ožívá v autorské dramatizaci slavného románu Zdeňka Jirotky, který napsal v roce 1942. Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje jak to vypadá, když se sluha stane de facto pánem svého zaměstnavatele. V režii Adama Doležala hrají: Petr Bucháček, Radim Madeja, Matěj Vejdělek, Eva Reiterová, Milan Ligač, Lucie Končoková, Martin Hrubý, Miroslav Babuský, Karolina Frydecká a Milan Koníček.

Young timer festival

Kdy: sobota 24. června v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Všichni přátelé veteránských vozů jsou srdečně zváni na přehlídku mladších

veteránských vozů i klasických veteránů. Zúčastnit se mohou vozy s rokem výroby 1900-1998. Finální program se bude řídit dle aktuálního počasí (připravena je suchá i mokrá varianta). Čeká Vás plechové překvapení z budoucnosti i minulosti. Program pro děti i občerstvení je zajištěn. Přihlašování předem není nutností, prostě naleštěte svůj vůz a přijeďte se do muzea pochlubit, ať si všichni poslechnou, jak vám motor šlape.

Pivovarské slavnosti

Kdy: sobota 24. června ve 13.00

Kde: Pivovar Konrád Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Každoroční tradiční červnové setkání všech milovníků pivního moku, ale nejen jeho. Užijete si příjemný den s přáteli, skvělým pivem a jídlem a spoustou hudby.

Píseň tažných ptáků

Kdy: sobota 24. června v 18.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Další koncert členů souboru Cum decore se tentokrát zaměří na pozdně renesanční a raně barokní hudbu. Hostem večera bude tenorista Ondřej Holub, kolega ze souboru Collegium Vocale 1704.

Divokej Bill - 25 let tour

Kdy: sobota 24. června v 19.00

Kde: Vratislavice, Liberec

Za kolik: 699 korun

Proč přijít: Divokej Bill oslaví čtvrtstoletí své existence. “Bude to velký a divoký,“ vzkazuje kapela

svým příznivcům. Vypadá to, že rok 2023 proběhne ve znamení Divokýho Billa. Oslavit 25 let na scéně se jeho členové rozhodli vydáním osmého studiového alba a venkovním koncertním turné, které bude čítat 25 zastávek napříč republikou, včetně Liberce, a 19. 1. 2024 se vrátí do pražské O2 areny. Nové album je teprve v procesu, ale jednu hudební novinku představila kapela již minulý týden a to v podobě videoklipu. Píseň Temný král složili a nahráli pro pokračování úspěšné filmové pohádky Princezna zakletá v čase, která v listopadu vstoupila do kin.

Rádlofest

kdy: sobota 24. června ve 14.30

Kde: kiosek Milíře, Rádlo

Proč přijít: Obec Rádlo a kapela Blue Apples vás zvou na "Rádlofest" - 4. ročník country a bluegrass music. Můžete se těšit na kapely: BG trio a hosté, Blue Apples, Modrotisk, Náhoda Liberec.

Zámecké slavnosti 2023

Kdy: neděle 25. června v 9.00

Kde: Zámek Svijany

Proč přijít: Tradiční zámecké slavnosti proběhnou poslední sobotu před prázdninami. Můžete se těšit na bohatý celodenní program (divadelní i hudební představení nejen pro děti, kouzelnická i taneční show), řadu zajímavých tradičních i netradičních stánků s občerstvením, pohádkové prohlídky zámku, atrakce pro děti, prohlídky pivovaru a mnoho dalšího. Chybět nebude pivní osvěžení v podobě kroužkovaného ležáku Zámek uvařeného speciálně ke slavnostnímu otevření Zámku Svijany v červnu 2016.

Den dětí s letištěm Liberec

Kdy: neděle 25. června v 10.00

Kde: Letiště, Liberec

Proč přijít: Aeroklub Liberec zve všechny odvážné děti a jejich doprovod na liberecké letiště, aby si tu užili dětský den v leteckém stylu. Čekají vás ukázky letecké, hasičské, policejní a vojenské techniky. Spoustu věcí si sami budete moci vyzkoušet pod dohledem zkušených odborníků. Zajištěno je samozřejmě i bohaté občerstvení.

Jahodová neděle

Kdy: neděle 25. června v 10.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše

Proč přijít: Sezóna jahod je tu a je velmi krátká, tak neváhejte a přijďte ochutnat výrobky z jahod, nakoupit čerstvé jahody z domácí produkce a spoustu dalších výrobků a produktů z místního farmářského trhu. Nejen, že se dobře najíte a napijete, ale jsou pro vás připraveny soutěže a dílničky nejen pro děti, ale i jejich doprovod a zábava pro příjemnou neděli. Celým dnem vás bude provázet skupina Náhodné setkání a skupina Malukoš. Ve 13 hodin proběhne tradiční soutěž v pojídání jahodových knedlíků.

ČESKOLIPSKO

Cti Hang

Kdy: pátek 23. června v 18.00

Kde: Formanka, Kravaře

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pod pseudonymen Cti Hang se skrývá hudebník Ctirad Macháně, který jako jeden z mála v naší zemi hraje na nový hudební nástroj – handpan drum. A vy můžete díky němu tento zajímavý nástroj poznat na vlastní uši.

Svatojánská noc

Kdy: pátek 23. června v 19.00

Kde: naučná stezka, Zákupy

Proč přijít: Pohádkové večerní putování pro děti ze školek a škol jako připomínka toho, že už za chvíli jsou tu vytoužené prázdniny. Na konci stezky všechny čeká kulturní program a možnost opékání buřtů.

Sklářské slavnosti 2023

Kdy: pátek 23. a sobota 24. června

Kde: náměstí Míru a další místa dle programu, Nový Bor

Proč přijít: Program tradičních každoročních slavností začne již v pátek, kdy bude ve Sklářském muzeu vernisáží v 17 hodin zahájena výstava The Best of 2013-2023, která je připravena ke 130 výročí muzea. V sobotu pak bude pokračovat hlavní program na náměstí Míru. V 10 hodin se otevřou sklářské trhy, u sklářských pecí budou foukat Zdeněk Kunc, David Ševčík a Miroslav Liederhaus, broušení skla předvede Aleš Zvěřina, studenti sklářské školy ukáží malování a rytí skla a tiffany techniku. Práci sklářů si budou moci vyzkoušet i samotní návštěvníci. O zábavu pro malé i velké se postará řada umělců. Děti se mohou těšit na Honzu Popletu, zábavu si užijí na deseti stanovištích v Tajuplném světě podivuhodných her Jiřího Šebesty nebo mohou tvořit obrovské masky a loutky s brazilským výtvarníkem, divadelníkem a hudebníkem Gilbertem Contim. Na pódiu vystoupí DTK Boráček, OId Boys Dixieland, Divokej Bill revival, Perutě, Cello Republic a Dan Bárta a Illustratosphere. Sklářské ateliéry AZ-Design, Houdek Art & HG Atelier Design, Novotný Glass, Kolektiv Atelier a Lasvit otevřou své dveře všem návštěvníkům slavností. Ty k nim zaveze výletní vláček, který bude vyjíždět každou celou hodinu od městského úřadu na nám. Míru. Novotný Glass navíc nabídne sklářskou show mezinárodně úspěšného anglického umělce Neda Cantrella. Novinkou v Novém Boru budou živé sochy, z nichž každá bude obohacena prvkem skla. V ulicích města tak návštěvníci mohou potkat cikánku s křišťálovou koulí, lady s přesýpacími hodinami, lovce Pampaliniho s lupou, Anežku se skleněným růžencem nebo chlapce cvrnkajícího skleněnky. Za zábavou a adrenalinovými atrakcemi mohou návštěvníci po celý den vyrazit také do lunaparku na cyklistickém oválu. Zavítat mohou rodiny s dětmi i do městského kina, které bude promítat animovanou pohádku Mezi živly.

Historická střelnice

Kdy: sobota 24. a neděle 25. června v 10.00

Kde: Státní hrad Bezděz, Doksy

Za kolik: 160/50 korun

Proč přijít: Střelnici na Bezděz pro vás přiveze Skupina historického šermu Úpičtí střelci, která se zabývá převážně obdobím 1. poloviny 15. století a její hlavní náplní činnosti je střelba z palných a střelných zbraní. Luky a kuše patřily ve středověku nejen na bitevní pole, ale také hlavně na lov a k zábavě. A k tomu poslednímu patří i tato střelnice. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střelbu z anglických dlouhých luků, jezdeckých luků, z kuše. A to, jak ze silnějších, pro dospělé, tak ze slabších, pro děti. Zároveň vás na 1. nádvoří bude čekat kovářská dílna, kde vás čeká ukázka kovářského řemesla, práce ve výhni s kovem a výroba drobných předmětů.

První řemeslný workshop

Kdy: sobota 24. června ve 12.30

Kde: Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Rok co rok je vyhlášena soutěž o nejlepší regionální českolipský výrobek. V loňském roce zvítězila Zuzana Froňková, která se zabývá zpracováním ovčí vlny. Vy máte jedinečnou příležitost se seznámit se zpracováním české ovčí vlny, Zuzana Froňková vám představí vzorky roun různých plemen ovcí chovaných v Čechách, ukázky možností ručního česání a barvení vlny, předení na kolovratu a vřetánku. Naučí vás v rámci workshopu utkat vlastní vlněný podsedák, který využijete při cestách a zároveň ho oceníte i jako bederní pás při bolestech zad nebo ledvin, protože vlna ulevuje od bolesti a hlavně léčí suchým teplem.

Roxy Doksy

Kdy: sobota 24. června v 18.00

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: 9. ročník multižánrového hudebního festivalu kapel opět na nejkrásnější pláži Máchova jezera. Letos v žánru funku, pop-rocku s hosty z celé republiky. Začátek léta jak se patří: hudba, písek a krásné počasí na břehu Máchova jezera.

Dvě aktovky

Kdy: sobota 24. června v 18.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Havlíček Zákupy Vás zve na představení dvou drobných her – žertů - z pera Antona Pavloviče Čechova: Námluvy a Medvěd.

Dny města Mimoň

Kdy: sobota 24. června ve 13.00

Kde: náměstí 1. Máje, Městské muzeum, Mimoň

Proč přijít: Sobotní program na náměstí zahájí starosta Mimoně Petr Král. Následně vás čeká vystoupení dětí z mimoňských mateřských, základních škol a také místní ZUŠ. Během dne se na pódiu vystřídají: Poutníci, Karol a Kvido, Berenika Kohoutová, Tottaly Nothin, ATD a Alkehol. Součástí programu je také velká laserová show. V sobotu pro vás i vaše děti zahraje loutkové divadlo Koblížek v muzeu pohádku Dlouhý, Široký Bystrozraký.

Taneční zábava - Letní Vánoce

Kdy: sobota 24. června ve 20.00

Kde: KC Sál, Dubá

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Kulturní a společenské centrum Sál Dubá vás zve na taneční večer Letní Vánoce. Celým večerem bude provázet hudební skupina Valerie. Přijďte si užít vánoční atmosféru v létě, zatančit si u vánočního stromečku, ochutnat vanilkové rohlíčky a jiné vánoční dobroty, které můžete i sami donést.

Tanceraj

Kdy: sobota 24. června ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha Česká Lípa

Proč přijít: Latinsko staročeská open - air taneční zábava v rytmu samby na terase klubu. Večerem bude hudebně provázet DJ Jack Daniel´schiffner & Pawhell4roses a hosté.

Honza málem králem

Kdy: neděle 25. června v 17.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Veselou muzikálovou pohádku o Honzovi a jeho putování do světa, při kterém se málem stane i králem vám a vašim dětem zaraje Divadelní společnost Agáta.

JABLONECKO

Cesta ke hvězdám a Materiál: Sklo - obaly

Kdy: probíhá do 12. listopadu

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje další ročník Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2023. Kromě hlavní výstavy Trendy, Desing. Produkce. Jsou připraveny ještě dvě další. Cesta ke hvězdám, instalovaná v atypické prosklené muzejní přístavbě, společně prezentuje díla tři talentovaných umělců do 35 let – Miroslavy Ptáčkové, Tomáše Prokopa a Františka Jungvirta, výrazných osobností nastupující generace sklářských výtvarníků, často již s mezinárodním renomé. Poprvé se letos projekt zaměří též na environmentální hledisko, a to výstavou a edukačním programem pro veřejnost a školy, obojí pod názvem Materiál: Sklo – obaly. Cílem je představit sklo jako trvale udržitelný, donekonečna recyklovatelný materiál. Přehlídku výrobků současných českých výrobců obalového skla návštěvníci objeví ve stálé expozici skla.

Noc sokoloven

Kdy: pátek 23. června v 17.00

Kde: Sokolovna, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny ve vašem okolí a jaké možnosti pro vás a vaše děti nabízí vstup do Sokola? Přijďte navštívit jabloneckou sokolovnu během každoroční Noci sokoloven. Celorepublikový den s historií a architekturou Sokola si dává za cíl seznámit veřejnost s tím, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí. Přitom jde často o dominanty obcí. Sokolové během Noci sokoloven veřejnosti představují nejen historii svých jednot a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit. Tématem letošní 9. Noci sokoloven jsou sokolské písně. Vlastenecky a radikálně zaměřené písně vznikající v sokolských jednotách se rychle šířily a zpívaly se masově i mimo sokolské akce. Sokolské písně provázely československé legie i na bojištích 1. světové války a staly se nedílnou součástí sokolského ducha, který byl jednou ze základních součástí boje za vznik samostatného státu Čechů a Slováků, jehož 105. výročí si letos připomeneme.

Zahájení sezóny Letního kina - John Wick: Kapitola 4

Kdy: pátek 23. června od 22.00

Kde: Letní kino Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Prožijte příjemný letní večer pod širým nebem v jabloneckém Letním kině! John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě. Bude to o to težší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele…

Vítání léta s Kapelníky

Kdy: sobota 24. června v 19.00

Kde: Hrubá Horka, Železný Brod

Proč přijít: TJ Sokol Hrubá Horka (3 kilometry od Železného Brodu) ve spolupráci s kapelou Kapelníci pořádají přivítají v sobotu letošní léto. Horecké speciality budou připraveny k chutnému občerstvení. Od 14 hodin bude na hřišti připraven program pro děti v rámci Dětského odpoledne.

Zavízofest 2023

Kdy: sobota 24. června ve 12.00

Kde: Kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: MuTan z.s. a Město Tanvald Vás zvou na tradiční rockový festival. Zahrají John Silver, Sprostá a Ubohá, Rozumbrothers, Tres Udos, Ovčie Kiahne, Makule a Baumaxa.

Svatojánská slavnost a Den s Vílou Izerínou

Kdy: sobota 24. června od 12.00

Kde: Krásná (Pěnčín)

Proč přijít: Odpoledne plné soutěží, her, hudby, zpěvu a tance. Více ZDE

Lubomír Dočkal - Kytarový recitál

Kdy: sobota 24. června v 19.00

Kde: Zřícenina hradu Vranov - Pantheon, Malá Skála

Proč přijít: Lubomír Dočkal, absolvent Konzervatoře v Praze a Universität für Musik und darstellende Kunst v Rakouském Grazu zahraje na klasickou kytaru hudbu mnoha žánrů. Od hudby klasické přes Ragtime až k Flamencu. Na programu budou autoři Milan Zelenka, Štěpán Rak, Johann Kaspar Mertz, Fernando Sor, Scott Joplin, Juan Martín a jiní. Opět po roce si přijďte poslechnout co vše je možné zahrát na šest strun kytary.