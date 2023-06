Neseďte doma. Přinášíme vám pravidelnou nabídku akcí, které se konají od pátku do neděle v Libereckém kraji.

LIBERECKO

Lekníny, živoucí fosilie – evoluce květů

Kdy: pátek 9. června v 14.00

Kde: Botanická zahrada, Liberec

Proč přijít: Lekníny jsou zářícím klenotem každé zahrady. Jsou obdivovány pro čistou, a přitom svůdnou krásu jejich květů. Málo kdo ale ví, že dnešní lekníny jsou blízkými potomky nejstarších kvetoucích rostlin, které jako první na naší planetě začaly lákat opylovače k návštěvě. Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, zda je květ leknínu podobnější šišce či dokonalým květům, jaké mají například růže nebo lilie? V botanické zahradě v Liberci právě začíná sezóna, kdy kvetou lekníny. Mimořádně široká kolekce nabízí druhy a kultivary všech barev. Přijďte na komentovanou prohlídku tohoto úseku zahrady a seznamte se blíže s venkovními i tropickými lekníny. Pojďte nalézt otisk evoluce rostlin skrytý uvnitř květů leknínů.

Český rozhlas 1923 - 2023

Kdy: pátek 9. června (do 9. července)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Výstava Český rozhlas 1923–2023 se skládá z patnácti fotografií z archivu Českého rozhlasu. Její součástí jsou i QR kódy, které po načtení mobilním telefonem umožňují okamžité přehrání dobových zvuků spojených s danou fotografií prostřednictvím audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas. Fotografie a přiložená audia vás provedou stoletím Českého rozhlasu, které je neodmyslitelně spjaté se stoletím československé státnosti. Můžete si poslechnout záznam proslovu Tomáše Garrigua Masaryka k 10. výročí Československé republiky z 28. října 1928 nebo se seznámit s tím, do jakých okolních zemí sahalo vysílání Radiojournalu ve 30. letech 20. století.

Zpřístupnění věže a Bredovského letohrádku

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června v 9.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová – Jablonné v Podještědí

Za kolik: 80 (věž) a 50 (letohrádek) korun

Proč přijít: o Druhém červnovém víkendu vás pustí na zámku nejen na vyhlídkovou věž, ale také mimořádně zpřístupní Bredovský letohrádek s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" a projít si můžete i jeho barokní zahradu včetně komentovaných prohlídek.

Pohádka o Liazce

Kdy: sobota 10. června v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tvůrci úspěšné inscenace Pohádka o Raškovi (vyhlášené nejlepší českou loutkovou inscenací sezóny) se po letech vrátili ke „sportovnímu“ příběhu, tentokráte ryze severočeskému. Moderní autorská pohádka z pera Tomáše Syrovátky a v režii Martina Tichého se totiž volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye Paříž-Dakar v osmdesátých letech minulého století. Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese, vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec. Jak však název inscenace napovídá, trojici hlavních hrdinů (šofér, navigátor a mechanik) pomáhá během jejich závodění i řada pohádkových bytostí a okolností. Do severní Afriky to totiž nemá daleko ani Šeherezáda či třeba kouzelný džin z láhve… O naše závodníky se každopádně nemusíte bát. Povezou si s sebou do Afriky trochu jablonecké bižuterie a také pivo z vratislavického pivovaru. I díky těmto prezentům najdou po celém světě přátele ochotné jim pomoci, když je nouze nejvyšší.

Otevíráme Zauhlovačku vol. 6

Kdy: sobota 10. června ve 14.00

Kde: Zauhlovací a vodárenská věž, Liberec

Proč přijít: Přijďte na open air benefiční festival Otevíráme Zauhlovačku. Čeká vás bohatý program na hlavním pódiu i doprovodný před Zauhlovačkou. Chybět nebude hudba, divadelní představení pro dospělé i děti, improvizační představení, tanec, otevřené worshopy, tvůrčí dílny pro děti, lokální gastro stánky, výstava, řemeslné dílny pro dospělé, swap oblečení. Akcí vás provede moderátor Kuba Marvan a Zauhlovačka – krásná kulturní a technická památka - bude pro návštěvníky otevřena až do 20 hodin.

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp

Kdy: sobota 10. června v 9.00

Kde: městský park, Frýdlant

Za kolik: 75 korun děti, 150 korun dospělí

Proč přijít: Přijďte se zúčastnit charitativního běhu, který pořádá Gymnázium Frýdlant, a kterým chce pomoci potřebným. Prezence začíná od 9 hodin do 9:30. Vybrat si můžete ze dvou tras – 5 kilometrů vedoucí po silnici i v terénu, nebo 1 kilometr, což je trasa vhodná pro méně sportovně zdatné, děti nebo ty, kteří s sebou chtějí vzít potomka v kočárku či pro hadicapované spoluobčany. Výtěžek bude věnován do Jedličkova ústavu v Liberci na nácvikový byt a Domovu Raspenava na zakoupení polohovacího vaku.

Ivan Mládek a Banjo Band

Kdy: sobota 10. června v 15.00

Kde: Restaurace na Koupališti, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: Jste zváni na pořádný country zážitek. Můžete se těšit na koncert kapel Ivan Mládek a Banjo Band, Country music band Liberec Nonstop a Logr.

Kryštof a Grajcar cimbálová muziky

Kdy: sobota 10. června v 18:30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: od 790 korun

Proč přijít: Kapelu Kryštof kolem zpěváka, muzikanta a herce Richarda Krajča netřeba představovat. Skupina se snaží být kreativní a vymýšlet nové a netradiční podoby koncertů a tour. A o tom je i ta letošní letní – Jenom písničky open air na zámcích, v rámci které zavítá kapela i na Sychrov a přiveze s sebou nejen cimbálovou kapelu, ale také dalšího hosta – Tereyu Balonovou. Nenechte si ujít originální a neopakovatelné spojení známých hitů jedné z nejpopulárnějších kapel u nás s cimbálovkou.

Hrádecký pohárek

Kdy: sobota 10. června ve 12.00

Kde: Zahrada Schubertovy vily, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: 1. ročník festivalu vína se uskuteční v zahradě prvorepublikové vily podnikatele Schuberta. V rámci festivalu bude možné ochutnat vína z deseti vinařství. Po dobu celé akce bude zabezpečeno občerstvení. Jaký by to byl vinařský festival bez zvuku cimbálu a tak se nám v rámci programu představí Cimbálová muzika Miroslava Kotlára. Dále k tanci a poslechu, ale zejména pro dobrou náladu bude v zahradě vily znít muzika produkovaná hudební skupinou PS. Vstupné na festival zahrnuje festivalovou skleničku a svačinku. Festival je pořádán s podporou města Hrádek nad Nisou.

Pod maskou

Kdy: neděle 11. června v 15.00

Kde: HáeSko, Liberec

Proč přijít: Členové HáeSka předvedou hořkou komedii o tom, co se stane, když lidé díky kouzlu musí říkat pravdu za každou cenu a ať je jakákoli.

Kdy: sobota 10. čevna od 14.00

Kde: Park u letního kina v Turnově

Za kolik: zdarma

Největší akce pro děti a mládež v regionu. Park u letního kina v Turnově ožije desítkami atrakcí a disciplín. Své umění představí nejlepší kouzelník s bublinami v ČR, vyzkoušet bude možné nové nafukovací atrakce, všichni si mohou odnést drobné ceny a šťastlivci i skvělé LEGO stavebnice. Novinkou bude také parkourový contest - souboj o svělé ceny z e-shopu TARY. K vidění bude hasičské auto, výukový včelí úl a dokonce proběhne i dobročinný bazárek. Podrobnosti k programu najdete na www.ponorkaturnov.cz nebo na FB.

Pořadatelé prosí, aby řidiči využili parkoviště Na Lukách. Přístupová cesta k parkování pro všechny, kteří na akci přijedou autem, bude značená.

ČESKOLIPSKO

Muzejní noc: Po stopách exkluzivního vlaku Orient Express

Kdy: pátek 9. června v 19.00

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Jubilejní dvacátá muzejní noc proběhne v celém areálu Vlastivědného muzea v České Lípě a je svázána s tématem železnice. Letošní ročník naváže na nově otevřenou výstavu „Příběh českolipské vagónky“, která vznikla k 105. výročí založení této významné českolipské firmy. Muzejní noc však připomíná výročí ještě jedno, také spjaté se železnicí – v červnu tomu bude právě 140 let od doby, kdy v roce 1883 poprvé vyjel luxusní vlak Orient Express z Paříže. Jednalo se o unikátní spojení západní Evropy a Balkánského poloostrova. Muzejní noc je tedy pozvánkou za poznáním, připraven je bohatý program, který je inspirován cestou vlaku od Paříže, přes Vídeň, Budapešť, Bukurešť až do Konstantinopole, dnešního Istanbulu. Návštěvníci si mohou poslechnout, případně si i zatancovat u balkánské taneční hudby, čeká je turecký historický šerm, ohňová show, další taneční vystoupení – francouzský kankán nebo orientální břišní tance, ochutnat orient budou moci v orientální čajovně Čajchan, své znalosti si budou moci ověřit u rodinné hry „Cesta za poznáním s Orient Expressem“. Atmosféru navodí dobová módní přehlídka, dokonce i spodního prádla. Muzeum oživí také hudební vystoupení ZUŠ Česká Lípa, klaunice s bublinami a pro děti je připravena loutková pohádka „Kouzelné žezlo“. I letos bude v nabídce pestré občerstvení. Můžete se těšit na pražené mandle, sýrové pochoutky, charitní palačinky, staročeskou kuchyni a dokonce i koktejlový bar U dvou bratrů. S platnou vstupenkou bude možno také navštívit i Šatlavu – Archeologické muzeum Českolipska, kde bude probíhat muzejní noc pod názvem „Než přijel první vlak – přes most, úvozem po starých stezkách“. Kromě stálé expozice bude k dispozici prezentace dosavadních archeologických výzkumů a nálezů z prostorů komunikací na Českolipsku, dílnička pro děti i dospělé, tematická projekce a komentované prohlídky výstavy.

Loutkové divadlo, dobová hudba a akrobacie

Kdy: pátek 9. - neděle 11. června

Kde: hrad Bezděz

Proč přijít: Loutková představení pohádek O plamínku v nás a Zrození víly ohně budou střídat koncerty na lyru. Pod hradem vás čekají představení vzdušné akrobacie. Zároveň si děti mohou vyzkoušet po všechny dny jízdy na oslech.

Narozeniny Českolipské pivotéky

Kdy: sobota 10. června v 12.30

Kde: škvárové hřiště za Střední průmyslovou školou, Česká Lípa

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Srdečně jste zváni na 4. narozeniny Českolipské pivotéky, které proběhnou ve stylu hudebně pivního festivalu. Čeká na vás bohatý hudební program na 2 pódiích, skákací hrad pro děti zdarma, střelnice a atrakce, meet & beer se sládky z pivovarů, chill & shisha koutek a street food zóna. Součástí narozenin budou tyto pivovary: Zichovec, Clock, Vagabund, Volt, Born a Beranův pivovar. Vystoupí kapely: Sto Zvířat, Krucipüsk, Punk Floid, Nežfaleš, Vasilův Rubáš, Circus Brothers, Anarchia, Optimik, F.A.King, Štěpánůf brácha, Area Core a celé narozeniny uzavře DJ.

Českolipský komorní cyklus – Čeští Němci stále žijí

Kdy: sobota 10. června v 17.00

Kde: usedlost Hockehof, Janovice (Kravaře)

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V červnu vás cyklus zavede na netradiční hudební výlet do obce Janovice, nedaleko Kravař, kde se nachází Hockehof, někdejší zemědělská usedlost, staré selské stavení odkazující na místní tradiční lidovou architekturu. To se stane dějištěm projektu připomínajícího starou sudetskou kulturu založenou na egerlandsko-chebském nářečí. Těšit se můžete na provedení egerlandských a německých písní, básní, příběhů i lidových krojovaných tanců za doprovodu pozapomenutého lidového nástroje citery. Interpretace se ujme rodinný soubor Šulkových, který se vzkříšení této zanikající kulturní tradice českých Němců, tzv. Egerlanďáků, intenzivně věnuje už tři dekády.

Den myslivosti

Kdy: sobota 10. června ve 10.00

Kde: kulturní dům a zámecký park, Zákupy

Proč přijít: Druhý ročník akce je zároveň oslavou stého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Na vás i vaše ratolesti čeká zajímavý program: naučná stezka pro děti, odborné přednášky a prezentace, ukázky loveckých dravců, bohaté občerstvení v podobě zvěřinových hodů, od 15 hodin hasičská pěna pro děti, soutěže pro malé i velké návštěvníky. O muziku se postará Hudba Děčín.

Discgolf

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června v 11.00

Kde: Zámek Doksy

Proč přijít: Moderní a stále se rozvíjející spojení dvou sportů golfu a frisbee, tedy házení diskem (talířem), se představí v zámeckém parku v Doksech. V sobotu si mohou všichni vyzkoušet trefit disk do speciálního koše, dozvědět se víc o tomto sportu a setkat se s předními závodníky. V neděli se uskuteční mistrovský turnaj s kulisou zámku, kde mohou všichni návštěvníci sledovat profesionály v akci.

Strážské letní slavnosti

Kdy: sobota 10. června ve 12.00

Kde: velká pláž, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Čeká vás bohatý program na dvou pódiích. Na hlavním se vystřídají: Voxel, Inflagranti, bubeníci Tam – Tam Batucada, Holki či Wanastowi vjecy revival, na dětském pódiu proběhne divadelní představení, kouzelnická show a za dětmi přijedou také jejich oblíbenci – Míša Růžičková a Honza Popleta. Po celý den vás čeká spousta atrakcí, malování na obličej, jízdy na motorovém člunu, tvořivé dílny a další zážitky.

Zase ti tupitelé

Kdy: sobota 10. června v 18.00

Kde: DK Ralsko, Mimoň

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: V Mimoni vzniklo nové divadlo. Jmenuje se Ochotnické divadlo Mimoň a představí se vám hrou Petra Tomšů.

Bluesquare

Kdy: sobota 10. června ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Známá česká bluesrocková kapela z moravskoslezského Fulneku hraje ve složení basová kytara, bicí, elektrická kytara a tenorsaxofon. Ústřední postavou skupiny je frontman a kytarista Štěpán Gruchala, který je zároveň autorem většiny skladeb a všech textů. Ve svojí hudbě se Bluesquare inspirují blues, jižanským rockem, psychedelickým rockem, ale i dalšími vlivy. Kromě množství samostatných koncertů mají za sebou také řadu dvojkoncertů například s Pepou Streichlem, či Romanem Dragounem. Pravidelně koncertují na festivalech jako Front Porch Blues czyli… Lauba pełno bluesa v polském Chořově, Jazz Blues Fest Liščí Mlýn, Fest Blues Kolín či Prague Blues eXchange.

Den dětí

Kdy: neděle 11. června ve 14.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Kamenický Šenov

Proč přijít: Na programu jsou výtvarné dílničky a soutěže s odměnou pro děti. Těšit se můžete také na kontaktní Zoo, skákací hrad či malování na obličej a samozřejmě něco dobrého k jídlu i pití.

JABLONECKO

Oldřich Plíva - Souvislosti

Kdy: pátek 9. června (do 24. září)

Kde: Muzeum a galerie firmy Detesk, Železný Brod

Proč přijít: Výstava významného sklářského výtvarníka, akademického sochaře. Oldřich Plíva se narodil roku 1946 ve Mšeně nad Nisou, v letech 1960–1964 studoval na SUPŠ sklářské v Železné Brodě. Období od roku 1965 do roku 1971 strávil v ateliéru Stanislava Libenského na VŠUP v Praze. Je držitelem několika významných ocenění, jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách prestižních institucí, významné jsou Plívovi realizace ve veřejném prostoru. Opomenout nelze ani jeho působení v roli vysokoškolského pedagoga. Kurátorem výstavy je sklářský historik, dlouholetý pracovník Severočeského muzea v Liberci a vysokoškolský pedagog Oldřich Palata.

Železnobrodský jarmark

Kdy: pátek 9. - neděle 11. června

Kde: Náměstí 3. května, Železný Brod

Proč přijít: Program tradiční celovíkendové akce odstartuje již v pátek v podvečer vystoupení kapel Revival 60´s a Logr. Sobotní program odstartuje v 10 hodin na balkoně radnice Slavnostním předáním jarmarečních práv. Pokračovat pak bude bohatý hudební program. Na své si přijdou vyznavači všech hudebních žánrů od dechovky po rock. Hudební nálož bude pokračovat také v neděli. Po celý víkend čeká návštěvníky také pestrý doprovodný program – stánkový prodej, ukázky řemesel a prodej řemeslných výrobků i lidové hospody. Program najdete na www.zeleznybrod.cz.

Antonínská pouť

Kdy: sobota 10. června v 10.00

Kde: kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov

Proč přijít: Tradiční pouť pořádaná vždy druhou sobotu v červnu v okolí kostela sv.Antonína v Bedřichově přinese bohatý program. Mimo jiné vás čekají ukázky dobových řemesel, trh a živá muzika s hospodou pod širým nebem. Celý program začne mší svatou, pokračuje divadelním i kouzelnickým představením pro děti, folkovým a šermířským vystoupením. Po celý den budete moci soutěžit, nechat svézt děti na koních nebo vyzkoušet lanovku horské služby. Nenechte si ujít ani dobový řemeslný trh a dobré občerstvení.

Slavnosti Járy Cimrmana

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: Tanvald, Zlatá Olešnice, Příchovice (viz program)

Proč přijít: Již po osmnácté se slaví v Tanvaldu a okolí Cimrmanovské slavnosti. V sobotu je mimo jiné připraven program v minimuzeu Na mlatě, kde vás čeká hudební a taneční vystoupení, v Příchovicích se bude slavit 10 let od vzniku Majáku Járy Cimrmana a cyklostezky, v kině Jas proběhne v 19 hodin představení Hospoda na mýtince. Neděle bude patřit spanilým cyklojízdám na bicyklech všeho druhu mezi Zlatým návrším a Navarovem. Kulturní a hudební program bude v neděli probíhat také u Kostel sv. Františka z Assisi v Tanvaldu. Vše k programu najdete na www.tanvald.cz.

Koncert Silentium a Vivat Flauto

Kdy: sobota 10. června v 19.00

Kde: Státní hrad Trosky

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Tématem koncertu jsou Legendy. Příběhy, ať už pravé, či smyšlené, jsou nedílnou součástí naší historie. Silentium - smíšený pěvecký sbor, je mladým, ale nabitým tělesem plným elánu a energie. Zaměřuje se převážně na současnou sborovou tvorbu. Z hrdel zpěváků uslyšíte moderní skladby od autorů, jako je Christopher Tin, Hughie Price a Lou Singer, Ryan Cayabyab a další. Nebudou chybět skladby plné vtipu, ale i příběhů a historie. Partnerským tělesem pro tento koncert je flétnový soubor Vivat Flauto pod vedením Blanky Vysloužilové. Těleso má dlouholetou tradici a svými tóny již obšťastnilo nejedno historické sídlo. Soubor se specializuje převážně na historickou, renesanční a barokní hudbu, přestože zde jeho působnost ani zdaleka nekončí.