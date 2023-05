Kam vyrazit o víkendu v Libereckém kraji? Inspirujte se v našem pravidelném přehledu tipů, z každého okresu jsme vybrali ty nejlepší akce.

Liberecký majáles. | Foto: Štepán Kachur

LIBERECKO

Majáles Liberec 2023

Kdy: pátek 26. května a sobota 27. května ve 13.00

Kde: Výstaviště Liberec

Za kolik: 250 - 1250 korun

Proč přijít: Velká dvoudenní oslava nejen studentů, ale i kultury, umění, hudby, divadla a všeho možného. Každoročně se ho účastní 3 až 5 tisíc lidí. Majáles bude zahájen v pátek 26. 5. odpoledne před radnicí, kde primátor Liberce Jaroslav Zámečník předá studentům klíč od města. Průvod poté zamíří do areálu Libereckých výstavních trhů. V pátek se návštěvníci mohou těšit na Paulieho Garanda s kapelou, Vojtaana, Celeste & Charles, Jakub Děkan band a další. V sobotu si přijdou na své příznivci i trochu tvrdší muziky, vystoupí kapely jako Krucipüsk, Lenka Dusilová s kapelou nebo Katarína Knechtová ze Slovenska. Po oba dny budou k dispozici čtyři pódia: dvě hlavní v areálu LVT a dále od 22 hodin Casino stage (disco) a Bunkr stage. Vedle toho je samozřejmě připraven bohatý doprovodný program, v sobotu se například představí vítěz festivalu Tulifest divadlo Ne-klišé. O občerstvení se postarají skvělé food trucky, kde si přijde na své opravdu každý. A další zajímavost – festival je nekuřácký. Novinkou je pak zcela bezhotovostní režim, čipové karty si budou moct návštěvníci nabít již předem online. Všechny potřebné informace a program najdete na www.majalesliberec.cz.

Benefice pro hospic

Kdy: pátek 26. května v 17.00

Kde: Hospic sv. Zdislavy, Liberec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Všichni příznivci a dárci jsou zváni na Benefiční koncert. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou přímo v centru Liberce. Zazní hudba mnoha žánrů, která potěší každého. Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek koncertu půjde ve prospěch Hospice sv. Zdislavy. O příjemnou atmosféru se postará dětský folklorní soubor Jizerka pod vedením Heleny Janouškové. Představí se s tanečním pásmem na motivy lidových obyčejů, písní a tanců našeho kraje. Na dětský sbor naváže písničkář Kuba Horák. Na kytaru zahraje svoje autorské písně, několik písní s ním zazpívá také jeho malá dcerka. Koncert vyvrcholí vystoupením violloncelitsky Vladimíry Sanvito v doprovodu klavíristky Tatiany Dribas. V jejím podání zazní hudba Sergeie Rachmaninova, Felixe Mendelssona Bartholdyho, Camille Saint-Saëns a dalších romantických autorů.

Muzejní noc

Kdy: pátek 26. května v 17.00

Kde: Johanitská komenda, Český Dub

Proč přijít: Tradiční akce má podtitul – Pět klíčů od Johanitské komendy. Po skončení zábavného programu budete mít poslední možnost užít si prohlídku komendy, než se uzavře veřejnosti z důvodu rekonstrukce.

Podkrkonošský symfonický orchestr: Dobrou chuť

Kdy: pátek 26. května v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 330 korun

Proč přijít: Podkrkonošský symfonický orchestr a komik Petr Vydra připravili na jaro 2023 unikátní kulturní představení na pomezí koncertu symfonického orchestru a stand-upu/divadelního představení s názvem „Dobrou chuť". Polévka, špagety, čokoláda, šampaňské, pivo. Mohlo by se zdát, že jde o komplexní obědové menu, ale jde jen o část menu z vystoupení PSO a Petra Vydry.

Zdislavská pouť a městské slavnosti 2023

Kdy: sobota 27. května

Kde: náměstí, kaple sv. Zdislavy, zámek Nový Falkenburk, Jablonné v Podještědí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Zdislavském sále (v areálu Dominikánského kláštera) budou probíhat mše od 7 hodin až do 14 hodin. Na náměstí Míru bude od 10.00 zajištěn program plný hudby, dětských vystoupení, divadelních představení a hudebních kapel. Chybět nebude stánkový prodej nejen s dobrým jídlem a pitím, ale také s rukodělnými výrobky, perníky a dalším zbožím. U zámku Nový Falkenburk bude pro děti připraven pohádkový den v mokřadech a rovněž komentovaná prohlídka místních mokřadů. Podrobný program naleznete na městském webu www.jablonnevp.cz.

Jízda veteránů pod Ještědem 2023

Kdy: sobota 27. května v 8.00

Kde: Skiareál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Všichni pžíznivci historických vozidel jsou zváni na tradiční Jízdu veteránů, tentokrát přímo pod dominantou Liberce. Start i cíl se totiž bude konat na Centrálním parkovišti P1 ve Skiareálu Ještěd. Každá posádka tradičně musí prokázat své teoretické znalosti z prostředí veteránů při krátkém vstupním testu, následně prokáže své řidičské umění bezprostředně před startem a hlavně se nesmí ztratit na přibližně 80 kilometrové trase určené šipkovým itinerářem nádhernou krajinou Podještědí. Akce je tradičně vypsaná pro 75 vozidel, se startem v 10:30. Registrace bude probíhat od 8:00 do 10:00. O odpolední a večerní program nebude díky široké nabídce aktivit ve Skiareálu nouze. Na co se můžete těšit? Dobré občerstvení, sedačkovou lanovou dráhu nebo koncert.

Pohádkový park na Sychrově

Kdy: sobota 27. května a neděle 28. května v 9.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Už jste někdy hráli hru s princeznou? Malovali s čarodějnicí? Potkali rytíře? Nebo si povídali s čerty? Ne? To je Pohádkový park na Sychrově určený právě pro vás. Chcete si užít den plný zábavy a potkat v prostředí zámku nejrůznější pohádkové postavy? Poslední květnový víkend se zámecký park promění v místo, kde se děti doslova vyřádí při plnění soutěžních úkolů. Za odměnu pak čeká na každého dětského účastníka dárek.

Zpřístupnění Zdislaviny světničky a středověké věže

Kdy: sobota 27. května v 9 hodin

Kde: Zámek Lemberk, Lvová

Za kolik: světnička zdarma, věž 80 korun

Proč přijít: V rámci Zdislavské pouti bude mimořádně zpřístupněna Zdislavina světnička poutníkům bez návaznosti na prohlídky s možností modlitby a rozjímání. Zároveň bude celý víkend otevřená středověká věž s krásným výhledem do okolí zámku.

Vinný košt a festival chutí v Liberci 2023

Kdy: sobota 27. května v 11.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít druhý ročník degustačního festivalu, kde se gastronomie snoubí s dobrým vínem, Ochutnáte vzorky celkem z osmnácti vinařství z Čech i Moravy. Po celý den nebude chybět hudební program, k dispozici bude zóna, kde si pohrají vaše děti. Vstup je volný, víno se nalévá pouze do skleniček a to buď do festivalových skleniček, které zakoupíte na místě za 100 korun nebo si vezměte vaši oblíbenou skleničku na víno, na kterou si zakoupíte festivalovou samolepku za 60 korun.

Dětský den na Kristýně

Kdy: sobota 27. května v 13.00

Kde: areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Tradiční oslava dne dětí na hrádecké Kristýně, tentokrát na téma pohádky. Výdej účastnických karet bude probíhat od 13 hodin, pak se děti vydají k jednotlivým stanovištím. Chybět nebude další program: ukázka výcviku psů, ukázka zásahu hasičů, dětská diskotéka, dětské atrakce, jízda na motorových člunech a další.

Festival Karolíny Světlé

Kdy: sobota 27. května od 13.30

Kde: Světlá pod Ještědem

Proč přijít: Sedmý ročník Festivalu Karoliny Světlé vymaže více než 150letý rozdíl mezi dneškem a dobou, kdy po stejných cestách chodila sama Karolina Světlá. Bude také jedinečnou příležitostí zhlédnout ukázky z divadelního představení SYLVA Divadla F. X. Šaldy, které mělo letos v březnu již svou derniéru. Více ZDE: Slavnou spisovatelku připomene sobotní festival ve Světlé pod Ještědem

Rodinné odpoledne:#Burn#IAmHere#Herostratos a procházka zákulisím

Kdy: sobota 27. května v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V roce 356 př. n. l. muž zvaný Hérostratos údajně zapálil Artemidin chrám v Efesu, jeden ze sedmi divů světa. Učinil tak za jediným účelem, zapsat se navždy do historie. A jak vidno, podařilo se mu to. Dal tak vzniknout pojmu herostratismus, jímž se v psychologii označuje patologická touha stát se za každou cenu slavným. V roce 1980 zastřelil Mark Chapman svůj idol, hudebníka Johna Lennona. V roce 2017 trojice mladíků zapálila dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince, chráněnou kulturní památku. V roce 2018 položil Vladimír Putin otázku: „K čemu potřebujeme svět, když v něm nebude Rusko?“ Ti všichni – a mnozí další – se stali svým způsobem slavnými. Za jakou cenu? A přineslo jim to v životě štěstí? Nebo aspoň uspokojení? A jak by si asi Hérostratos počínal dnes, v době sociálních sítí? Streamoval by svůj čin online na Instagramu? Nebo by zvolil spíš Snapchat? Nebo TikTok? Kolik lajků by posbíral? A byl by s konečným skóre spokojen? V každém případě se zdá, že žijeme v době, která herostratismu v jeho všelijakých podobách přeje víc než kterákoli předchozí. Po představení se uskuteční procházka divadelním zákulisím.

Princezna Hyacinta

Kdy: sobota 27. května v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 150 - 380 korun

Proč přijít: Princezna Hyacinta je celovečerní balet Oskara Nedbala. Premiéra se odehrála v roce 1911 v Národním divadle v Praze, choreografii a režii zajistil Achille Viscusi. Děj baletu je umístěn na hrad Trosky, jehož tajemství láká dodnes. Vesnický kovář touží získat bájný poklad a dostává se tak na hrad. Potkává krásnou princeznu Hyacintu, kterou unese černokněžník Aratron. Při pokusu o její vysvobození se dostává až do bájné říše Hyacint. Pohádkovému příběhu nechybí humor, dramatické momenty, dokonce ani láskyplný závěr. Plakát k premiéře Princezny Hyacinty vytvořil výjimečný Alfons Mucha, zaplnil ho řadou skrytých významů a symbolů. Je zřejmé, že šlo o dílo (jako Mozartova Kouzelná flétna) s přesahy do jiných „nedivadelních“ souvislostí. Nádherná secesní Princezna Hyacinta Alfonse Muchy se stala nedílnou součástí našeho výtvarného bohatství.

Dětský den města Liberec

Kdy: neděle 28. května v 10.00

Kde: Výstaviště Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pořadatelé pro vás a vaše děti chystají mimo jiné následující: vláček uprostřed areálu, prohlídka Technického muzea, nafukovací hrady, písničky pro děti, pohádky pro menší i větší, dětské atrakce, sportovní atrakce, soutěže po celý den, dobrodružná pohádková cesta, tvořivé dílničky a spoustu dalšího.

Dětský den v Zámeckém parku

Kdy: neděle 28. května v 14.00

Kde: Zámecký park, Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Všechny děti a dospěláci s hravou duší jsou zváni do Zámeckého parku na Dětský den. Připraven bude zábavný program, jehož součástí bude i letos pohádková stezka lesoparkem, jízdy na ponících, nafukovací skákadla, kreativní a rukodělné dílničky a pohádková představení i s vzácným hostem, bavičem Michalem Nesvadbou. Vstup do areálu je zdarma.

ČESKOLIPSKO

Muzejní noc

Kdy: pátek 26. května v 16.00

Kde: Sklářské muzeum, Nový Bor

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V rámci 13. ročníku Muzejní noci zároveň muzeum připomene své letošní 130. narozeniny. Na oslavě trvající zhruba do půlnoci si nejen prohlédnete muzeum v den, kdy je volné vstupné, ale užijete si i doprovodný program. V 17 hodin se přijde na děti podívat kouzelník Kravata se svou balónkovou show, v půl osmé si trochu zatančíte s projektem Ventolin a ve 22 hodin vystoupí populární zpěvačka Lenka Dusilová. Chybět nebude ani dobré občerstvení včetně palačinek a dobré kávy.

Záhada Jantarové komnaty

Kdy: pátek 26. května od 17.00

Kde: Rytířský sál zámku Doksy

Proč přijít: Přijďte v pátek do Rytířského sálu dokského zámku a poslechněte si poutavé vyprávění o vzniku Jantarové komnaty, o jejím osudu, zmizení a nekonečném hledání, které od konce druhé světové války trvá dodnes a hledačům pokladů nedá spát. Jantarová komnata bývá označována jako osmý div světa nebo také největší šperk, který ale žádná žena nosit nemůže (55m²). Vyprávět o ní bude znalec jejích dějů, spisovatel a ředitel Československé filmové společnosti Milan Zacha Kučera.

Amit Friedman quartet

Kdy: pátek 26. května ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Saxofonista a skladatel Amit Friedman patří mezi přední hudebníky na izraelské jazzové scéně. Jeho hudba má kořeny v jazzové tradici a zahrnuje prvky world music a zejména hudby Středního východu. Chytlavé kompozice, v nichž se snoubí sofistikovanost a jednoduchost, komunikují s širokým spektrem publika. Jeho debutové album „Sunrise“ (Origin Records) bylo na seznamu Best Israeli jazz of the decade časopisu Columbus. Album je složeno výhradně z původního materiálu v podání jazzového sexteta špičkových hudebníků i smyčcového kvarteta. V roce 2016 vydal Friedman své druhé album „Long Way To Go“, které pokračuje v hudebním duchu „Sunrise“. Friedman pravidelně vystupuje a nahrává s prvotřídními hudebníky z Izraele i ze zahraničí. Vedle své práce instrumentalisty, skladatele a aranžéra je Friedman velmi aktivní jako pedagog a pracuje na rozvoji jazzu mezi mladými lidmi.

Street food festival Česká Lípa

Kdy: sobota 27. května v 10.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Město Česká Lípa ve spolupráci s p.o. Kultura Česká Lípa a agenturou City Event vás zve na historicky první ročník Street food festivalu v České Lípě. Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Tak neseďte doma a přijďte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky. Chybět nebude ani kulturní program - zahrají a zazpívají Brass Avenue (CZ), Devanil Dos Santos (BRA) a Hluchá parta ZUŠ Česká Lípa.

Lužický Pivofest 2023

Kdy: sobota 27. května ve 12.00

Kde: náměstí Osvobození, Cvikov

Proč přijít: Festival je zároveň zahájením letní sezóny ve městě. Slavnost zahájí v poledne turistický pochod po zeleném cvikovském okruhu s průvodcem, který bude mít start v letním kině. Po červeném okruhu bude jezdit v každou celou hodinu vyjíždět výletní vláček. Na náměstí nebudou chybět stánky, atrakce pro děti a DJ, který vás bude provázet po celý den. Připraven je pestrý hudební program, poslechnete si kapely Šmrnc, Lucie revival, Wotazník, The Grizzlies a harmonikáře Václava Koubka. Hlavním tahákem dne je samozřejmě přehlídka regionálních pivovarů – ochutnáte piva z pivovarů Kocour, Cvikov, Born, Falkenštejn, Lipák.

Lustrfest

Kdy: sobota 27. května v 10.00

Kde: Kamenický Šenov (viz program)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí ročník open – air festivalu se koná celkem na čtrnácti místech po celém městě. Zároveň akce připomene 100. narozeniny Sklářského muzea. Návštěvníci Šenova se ocitnou na jeden den ve 20. letech, kdy zde vznikl místní muzejní spolek a prosperujícímu Kamenickému Šenovu se přezdívalo Malá Paříž. Do programu je opět zapojena řada místních firem a subjektů, které se zabývají činnostmi souvisejícími se sklem a jeho zpracováním. Lustrfest se koná s podporou Libereckého kraje, Křišťálového údolí, organizace destinačního managementu Lužické a Žitavské hory nebo provozovatele Sklářské lokálky KŽC Doprava, s.r.o. Čekají vás zdarma prohlídky subjektů, výstavy, tvůrčí dílny pro malé i velké, workshopy, sklářské exhibice, jarmark, hudební vystoupení, módní přehlídka, přehlídka historických vozidel a kol, sklářská lokálka a spousta dalších aktivit, program je opravdu pestrý a najdete ho na www.kamenicky-senov.cz nebo www.lustrfest.cz.

Patrik Czuczor – Kytarový koncert

Kdy: sobota 27. května ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Skvělý virtuóz a učitel klasické kytary Patrik Czuczor pro vás zahraje akusticky nejen překrásné skladby pro koncertní kytaru, ale přidá i velmi oblíbené vlastní covery známých písní Beatles, které nahrál pro Český rozhlas. Tohle koncert stojí za návštěvu nejen fanouškům tohoto nástroje, ale všem, kdo mají rádi opravdu kvalitní hudbu.

Noc hradních kaplí

Kdy: sobota 27. května ve 19.00

Kde: hrad Bezděz, Doksy

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Tradiční celorepubliková akce nabídne na Bezdězu svíčkami osvícenou gotickou kapli a možnost vystoupit na věž a pokochat se večerním výhledem. Kromě toho je zajištěn kulturní program. V 19.30 vás čeká šermířské vystoupení skupina Bibus spiritus s příběhem "Maršál Russworm, osamělý rváč", ve 20.30 zazní romantické songy zpěváka Davida Deyla a ve 22 hodin program vyvrcholí oblíbenou Ohňovou show.

Dny soukromých hradů a zámků

Kdy: neděle 28. května v 10.00

Kde: hrad Houska, Doksy

Proč přijít: Nenechte si ujít speciální prohlídku s majiteli hradu, rodinou Jaroslava Šimonka.

Putování za pohádkou

Kdy: sobota 27. května v 9.00

Kde: restaurace Uran, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Tradiční akce určená především pro děti. Na zhruba pětikilometrové trase narazíte na vodníka, skřítky, Sněhurku se sedmi trpaslíky a mnoho dalších pohádkových postav.

JABLONECKO

V rytmu ZUŠ

Kdy: pátek 26. května od 14.00

Kde: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Celoodpolední program v areálu Pivovaru Volt. Během odpoledne vystoupí v hudebním non stop programu zajímaví sólisté i úspěšné, žánrově pestré žákovské a učitelské formace jablonecké základní umělecké školy. Vystoupení se koná v rámci festivalů ZUŠ OPEN a Jablonecké tóny.

Jablonecké tóny – 4 Tenoři

Kdy: pátek 26. května v 19.00

Kde: Eurocentrum – letní scéna, Jablonec nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo za doprovodu Unique Quartet zahájí kulturní festival v ulicích města Jablonce skvělým koncertem pod širým nebem zdarma. 4 Tenoři je seskupení sólistů českého hudebního divadla. Kvarteto bylo založeno v roce 2017 producentem Janisem Sidovským. V roce 2018 4 Tenoři natočili videoklip Už z hor zní zvon, o rok později vydali singl Mně sílu dáš, který renomovaný hudební magazín Headliner označil za nahrávku měsíce. V roce 2020 u vydavatelství Supraphon nahráli debutové album, které získalo Zlatou a Platinovou desku. Druhé album Láska prý vyšlo v říjnu 2022 a během dvou měsíců získalo ocenění Zlatá deska.

Rok Harrachů 2023

Kdy: sobota 27. května od 18.00

Kde: KC Kino Harrachov

Proč přijít: Přednáška Jana Luštince na téma hrabě Harrach a Krkonoše. A v tomto dni vás nemine sleva do muzeí.

Otto Hejnic Organism

Kdy: sobota 27. května od 19:00

Kde: hrad Vranov, Malá Skála

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: Nad Malou Skálou zazní live jazzový koncert newyorského hvězdného hráče Briana Charetta. Patří mezi absolutní světovou elitu hráčů na varhany Hammond. Už v roce2014 ho časopis DownBeat označil za vycházející hvězdu. Má nominaci naamerickou Grammy Award. V poslední době se pravidelně objevuje vkritikách mezi třemi nejlepšími Hammond hráči na světě. Viz jeho bio.Vystupoval a nahrával s Joni Mitchell, Chaka Khan, Paul Simon, CyndiLauper, Oz Noy, Vinnie Colaiuta, John Patitucci a mnoha dalšími. Píšepro Keyboard Magazine, New York City Jazz Record nebo Downbeat. Vystoupí také Osian Roberts, který vyrostl ve velšském Cardiffu, vystudoval jazzový saxofon v Royal Academy of Music v Londýně. Je vyhledávaným studiovým hráčem vAnglii (nahrávky s kontrabasistou Georgem Mrazem, Cedarem Waltonem,Peterem Washingtonem ad.). Otto Hejnic získal stipendium ke studiu na Berklee Boston, žil a hrál několik let vUSA, vydal v NewOrleans své první album, má přes 40 alb jako sideman,Má vlastní trio 13let a s ním 5alb a koncerty USA, Mexico, HonkKong,Shangai, evropská podia, autorská hudba, hudba k filmu Hotelier.

Párty pro děti ve stylu Ledového království

Kdy: neděle 28. května v 16.30

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vás a hlavně vaše děti čeká nabitý nejen hudební program. Můžete se těšit na tematické dekorace a výzdobu, hudbu z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen, že si zazpívají s Elsou, Annou a Oláfkem, ale zatančí si také na dětské diskotéce s Tlapkovou patrolou a hlavně Chasem & Sky. Těm nejhodnějším dětem dá Mimoň i nějaké sladkosti. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

SEMILSKO

Představení Geoparku UNESCO Český Ráj

Kdy: sobota 27. května v 9.00

Kde: Státní hrad Trosky

Proč přijít: V rámci Evropského týdne geoparků pořádá Geopark UNESCO Český ráj ve spolupráci se státním hradem Trosky celodenní akci s odborným výkladem geologa Jiřího Pazderského a ředitelky Geoparku Český ráj Blanky Nedvědické o geologických zajímavostech Geoparku UNESCO Český ráj spojenou s ukázkou hornin, minerálů a zkamenělin, které se zde vyskytují. Od 14 hodin proběhne přednáška Jaroslava Kříže, autora knihy "První Čech na pěti kontinentech" o významném turnovském rodákovi Čeňku Pacltovi, od jehož narození uplyne letos 210 let. Akce proběhne v rámci základního prohlídkového okruhu.

Varhanní koncert

Kdy: neděle 28. května ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: I letos se na hrad vrací Zdeňka Nečesaná, vedoucí varhanního oddělení ZUŠ z Mladé Boleslavi. V kapli sv. Jana Nepomuckého vystoupí se svými bývalými žáky, nyní úspěšnými absolventy mladoboleslavské umělecké školy.