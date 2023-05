Máte už plány na prodloužený víkend? Strávíte ho doma nebo přemýšlíte o nějaké zajímavé akci? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů ze všech koutů Libereckého kraje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / archiv

LIBERECKO

Na druhý břeh

Kdy: pátek 28. dubna (do 20. srpna)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Výstava v Oblastní galerii Liberec představí netradiční téma spiritismu a dekadence v dílech významných českých a českoněmeckých autorů, jakými byli například Josef Váchal, František Kobliha, Jan Konůpek, František Bílek, Max Švabinský, Jakub Schikaneder či František Kupka. Zatímco se dekadentní umělci snažili svými díly postihnout otázky smrti, utrpení a zmaru, spiritisté se s tématy snažili vyrovnat pomocí víry v nadpřirozeno, víry v posmrtný život, ve věci neuchopitelné a zdaleka přesahující možnosti lidského poznání. Tento fenomén ovlivnil hned několik generací umělců, začal se šířit Evropou v druhé polovině 19. století, ale své místo si uchoval i po celou první polovinu století dvacátého, protože Evropa byla zatažena hned do dvou světových válek a o smrt a neštěstí nebylo nouze. Svou přízní ke spiritismu se netajil ani T.G. Masaryk. Víra v komunikaci se zemřelými našla silnou oporu u obyčejných lidí, zvláště v horských oblastech Krkonoš a v Podkrkonoší se spiritismus natolik prolnul s lidovou religiozitou, že byl jako fenomén zapsán do nemateriálního kulturního dědictví Unesco.

Čarodějnický rej

Kdy: pátek 28. dubna v 17.30

Kde: škola, hřiště, Dlouhý Most

Proč přijít: Tradiční lampionový průvod začne u školy v 17.30, v 18 hodin bude zapálena vatra na hřišti, od 18.30 zahraje skupina Náhoda.

Želary

Kdy: pátek 28. dubna a neděle 30. dubna v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Strhující příběh nezdolných lidí z beskydských strání proniká do srdce čistou vůní horských bylin, silou čirých pramenů a hloubkou vysokého nebe. Divadelní adaptace dvou překrásných knížek Květy Legátové sleduje osudy svérázných obyvatel zapadlé vsi během druhé světové války a německé okupace. Mladá lékařka se do této zapomenuté krajiny utíká skrýt před stanným právem a hrozbou smrti a v krajní nouzi nečekaně nachází úplně nový rozměr lásky, svobody i víry. Nespoutané i něžné síly přírody si tady podmaňují život člověka a určují mu odvěké meze i nevyhnutelný rytmus ročních dob, milování, rození i umírání.

Lipo - Příběhy tour 2023

Kdy: pátek 28. dubna ve 20.00

Kde: klub Warehouse, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Lipo, český raper, básník a liberecký rodák, se po čtyřech letech vydává na klubovou tour, kde představí svou novou desku, která nese název Příběhy. Fanoušci se mohou těšit na Lipa s celou jeho kapelou, ale také na řadu zajímavých hostů: kapelu Jelen, zpěvačky Kateřinu Marii Tichou, Debbi a Yannu, nebo na Oddýho a Jan Brauna.

Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

Kdy: sobota 29. dubna v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Patřičně bláznivá (a přitom pohádkově laděná) komedie o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu. Jak dopadne záchranná mise, které se účastní také jeho přátelé z řad krvesajícího hmyzu? Těšit se můžete na velkou dávku humoru a krásné masky v kombinaci s filmovými projekcemi. I když je představení primárně určeno dětským divákům od 6 let, užijí si jej i dospělí.

11. motorkářská bohoslužba

Kdy: sobota 29. dubna v 10.00

Kde: Kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Proč přijít: Po skončení bohoslužby bude před kostelem požehnáno motorkářům a jejich strojům na motorkářskou sezónu 2023. Po té bude následovat krátká projížďka všech zúčastněných strojů.

Čarodějnický víkend

Kdy: sobota 29. a neděle 30. dubna v 11.00

Kde: iQPARK - Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: O posledním dubnovém víkendu vám budou otevřeny brány technologické dílny iQFABLAB a taky laboratoř v iQPARKU. Užijte si nabitý čarodějnický víkend. Každý kouzelník či čarodějka potřebují hůlku a tu si zde právě můžete vyrobit - správnou délku říznete pilkou, zdobíte pilníky, drátkem či vlnou tak, aby plnila své bájné poslání. Kdo ještě nezkrotil koště, tak v místní laboratoři vyrobí model, který vystřelí neskutečně rychle. V kouzelnickém koutku plném lektvarů vám prozradí recept na tajný inkoust. Přijít můžete v převleku nebo obyčejně v mudlovském.

Zrní

Kdy: sobota 29. dubna v 19.30

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Kapela pohybující se v meziprostoru alternativy a popkultury vyráží na tour k aktuální desce Široko daleko. Nezaměnitelná je poetika v jejich textech, práce s elektronikou i skladatelsko-producentský přístup, v němž fúzují žánry a panuje absolutní volnost. Jejich hudba je černá díra, která pohltí cokoliv - od glassovského minimalismu přes podivné disco, folkové písničkářství až po psychedelickou závrať. Není mnoho kapel, které by tolik překvapovaly, jako právě Zrní. Intimitu z desek dokáží na koncertech přetavit v obrovskou energii. Umí být divocí i jemní, zasnění i přímočaří. To vše dělá ze Zrní jednu z nejzajímavějších a nejvyzrálejších kapel české hudební scény.

Čarodějnický pohádkový les

Kdy: neděle 30. dubna v 15.00

Kde: lesopark, Liberec - Vratislavice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poslední dubnovou neděli se vratislavický zámecký park promění na pohádkový les plný kouzelných bytostí, kouzel, tajemství a překvapení. Kdo si troufne, může vyrazit na dobrodružnou trasu plnou zábavných úkolů. Trasa je vhodná pro všechny děti a je sjízdná i pro kočárky. Během odpoledne bude v parku k tanci a poslechu hrát živá kapela, bude se malovat na obličej a bude se mlsat. Celý večer vyvrcholí slavnostním vyhlášením soutěže o nejlepší masku čarodějnice nebo čaroděje a nejoriginálnější lampión. Na závěr společně zapálíte velkou vatru na louce pod areálem.

Frýdlantské čarodějnice

Kdy: neděle 30. dubna v 16.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, autokemp, Frýdlant

Proč přijít: Sraz všech čarodějnic je na náměstí T. G. Masaryka. Okolo 16.30 odchod průvodu s čarodějnicemi a dětmi s lampiony do autokempu pod zámkem za doprovodu masek - čarodějnic. V kempu následuje vyhodnocení nejlepší čarodějnice večera – výherci získají krásné ceny. Připraveny budou další soutěže pro děti a doprovodný program (mimo jiné i jízda na koních a skákací hrad). Bohaté občerstvení zajišťuje SDH Frýdlant. Večerní party pro děti a dospělé obstará hudebně DJ Petr Pierre.

Hrádecké čarodějnice

Kdy: neděle 30. dubna v 17.00

Kde: hasičská louka, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Během večera akci hudbou doprovodí kapela Náhodné setkání. V 17 hodin vystoupí Cirkusák Franta a bude žonglovat či točit s talíři, pro děti jsou připraveny oblíbené megabubliny, tvůrčí dílna a skákací hrad. V 18 hodin bude zapálen velký oheň. Po setmění vystoupí skupina PlaYmen s ohňovou show. Děti, které přijdou v čarodějných maskách, dostanou odměnu.

Prvomájový výstup po stopách obra Javora

Kdy: pondělí 1. května v 10.00

Kde: Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice

Proč přijít: Děti i dospělí jsou zvání k výšlapu na kopec Javorník. Po cestě na vás čekají stanoviště se zábavnými úkoly pro celé rodiny. Pro pravé výletníky bude pod bobovou dráhou připravené ohniště pro opékání buřtů, které bude možné zakoupit v občerstvení Deštník.

Sváteční den v Technickém muzeu

Kdy: pondělí 1. května

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Technické muzeum má pro vás otevřeno i v pondělní svátky 1. a 8. května. K muzeu (od vozovny až k ZOO) vás na 1. máje doveze linka 1, tramvaj č. 78 Bovera z roku 1929. Při předložení zpáteční jízdenky na recepci obdržíte 50% slevu na vstupné do muzea. Navíc se v naší expozici veřejné dopravy od 13 a 15 hodin konají komentované prohlídky.

ČESKOLIPSKO

David Koller tour LP XXIII

Kdy: pátek 28. dubna v 19.00

Kde: KD Crystal Česká Lípa

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Davida Kollera není třeba příliš představovat, je jednou z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí a frontman jedné z nejúspěšnějších českých kapel vůbec – skupiny Lucie. Zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů se ovšem často prezentuje také sám za sebe jako sólista, a právě tak dorazí i do České Lípy. Vyráží totiž se svou skvělou kapelou na jaře 2023 na tour k nové desce LP XXIII. Nové album vydal Koller po dlouhých osmi letech letos v únoru, obsahuje deset songů, z nichž více než polovina již byla vydána jako singly doprovázené videoklipem.

Barbora Poláková

Kdy: pátek 28. dubna v 19.00

Kde: kino Hvězda Kamenický Šenov

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Do šenovského kina zavítá v rámci svého jarního turné Barbora Poláková. Zpěvačka a herečka je pětinásobnou držitelkou hudebních cen Anděl, které ji přinesla obě její dosavadní alba. Je autorkou či spoluautorkou textů i hudby a autorkou většiny námětů svých videoklipů. Jeden z nich, klip ke skladbě “2-8-5” ocenila porota Music Ally Sendbox v Londýně jako “Best use of live streaming”. V posledních letech je doma spíše na hudebních než divadelních pódiích, jako herečka se ale představila hned v několika úspěšných filmech: Bábovky, Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Kvarteto nebo Krajina ve stínu. Za poslední dva získala nominaci na Českého lva. K filmu Bábovky a k filmu Mazel a tajemství lesa vytvořila společně s Davidem Hlaváčem titulní písně "PoloVina" a "Voda". Hudba je pro Báru i cestou otevírání a podpory celospolečenských témat volajících po pozornosti nás všech - písní “Domů”, ve které se spojila s Danem Bártou, se Bára zapojila do kampaně Díky pěstounství. Společně s rapperem Katem nahrála titulní skladbu “Jediná vteřina” k dokumentu Víta Klusáka 13. minut, který se stal součástí preventivní kampaně proti nepřiměřené rychlosti jízdy autem. Bára je dlouhodobým ambasadorem Centra Paraple a Sociální kliniky a spolupracuje také s Greenpeace.

Pohádkové čarodějnice

Kdy: sobota 29. dubna ve 13.00

Kde: Zámek Horní Libchava

Za kolik: 80/110 korun

Proč přijít: I na pohádkový zámek přiletí čarodějnice. V 15.15 je pro vás připravena interaktivní pohádka, do které se můžete zapojit. Po pohádce společně s pořadateli zapálíte vatru s čarodějnicí. Připravené bude posezení u ohně, kde si můžete opéct buřty a v klidu posedět. Čeká vás i přílet čaroděje a jeho pokusy. Při pohádkové prohlídce zámku si můžete prohlédnout i výstavu sbírky panenek a medvídků Dáši Hrodkové, která na zámek přicestovala ze Skalice u České Lípy.

Pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna v 15.00

Kde: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pálení čarodějnic na hradě pro všechny děti a jejich doprovod, co se nebojí. Čeká vás pestrý doprovodný program – dětské divadelní představení, taneční vystoupení, kapela, dílnička, diskotéka pro děti, doplňkové aktivity pro děti, dobrodružná bojovka za příšerou, prohlídka sklepení. K čarodějnicím samozřejmě neodmyslitelně patří opékání buřtů, zapálení čarodějnice. Celý program bude probíhat ve stylu Wednesday z Addams family, kdo přijde v kostýmu, může se zúčastnit soutěže o nejlepší masku.

Čarodějnice na Veseláku

Kdy: neděle 30. dubna v 19.00

Kde: náměstí Osvobození, rybník Veselák, Cvikov

Proč přijít: Sraz na tradiční čarodějnický průvod proběhne před 19 hodinou na náměstí, odtud projdou všechny čarodějnice i čarodějové městem k rybníku Veselák, kde bude zapálena vatra a možnost upéct si buřty. Těšit se můžete na čarodějnickou diskotéku a ohňostroj.

Pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna v 17.00

Kde: Zámek Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Doksy zve na tradiční pálení čarodějnic v areálu zámku v Doksech. Zapálení hranice proběhne v 18 hodin. Můžete se těšit na soutěže o nejlepší čarodějnickou masku, dobré jídlo i pití. Pro dobrou náladu bude po celý večer hrát DJ Maršálek.

Dubské prvorepublikové slavnosti

Kdy: pondělí 1. května v 8.00

Kde: Masarykovo náměstí, Dubá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celý prvomájový den se v Dubé ponese v duch a stylu První republiky a to i s prezidentem T. G. Masarykem, který slavnostně přijede na náměstí v 9.30 a pobude s vámi celý den. Čeká vás bohatý program – kapela, divadlo nejen pro děti či vystoupení provazochodkyně. Podrobný program najdete na www.mestoduba.cz.

Máj na Bezdězu

Kdy: pondělí 1. května v 18.00

Kde: Hrad Bezděz

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Herec a dabér Jiří Schwarz, představitel Karla Hynka Máchy ve Vláčilově filmu Mág, vám přednese slavnou báseň odehrávající se nedaleko Bezdězu. Tento ojedinělý zážitek v bezdězské gotické kapli doplní ještě večerní pohled z hradu na západ slunce.

Májové slavnosti

Kdy: pondělí 1. května v 11.00

Kde: náměstí Osvobození Cvikov

Proč přijít: Tradiční městské slavnosti plné hudebních, tanečních i šermířských vystoupení. Chybět nebudou kapely Turbo, Burma Jones, Holki nebo zpěvák David Deyl. Program najdete na www.cvikov.cz či facebooku města.

JABLONECKO

První koncert Tanvaldského hudebního jara

Kdy: pátek 28. dubna v 19.00

Kde: Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: První koncert již 67. ročníku festivalu má na programu skladby Antonína Dvořáka v podání Jiřího Vodičky na housle a David Mareček na klavír.

Než přijde doktor

Kdy: pátek 28. dubna v 19.00

Kde: Parkhotel, Smržovka

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Hořká komedie v podání DS E. F. Burian Tanvald pod režijní taktovkou Vlastimila Hozdy.

The Biens & The Cubes

Kdy: pátek 28. dubna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Páteční večer v oblíbeném jabloneckém klubu představí hned dvě kapely naráz. The Biens je čtyřčlenná kapela z Jablonce nad Nisou hrající vlastní tvorbu v anglickém i českém jazyce. V popředí kapely stojí dvě zpěvačky hrající na baskytaru a akustickou kytaru, v zády s precizním bubeníkem a klávesistou. The Cubes je liberecká tříčlenná kapela, která se zaměřuje ve své tvorbě na alternativní rock. Hraje ve složení: Ondřej Prchal - zpěv a kytary, Matěj Janoušek - baskytara, vokály a Ladislav Nič - bicí nástroje.

Velryba Lízinka

Kdy: neděle 30. dubna v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství je opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo jim bude pomáhat, to uvidíte sami. O hudbu a a texty písní se postaral Marek Eben.

Železnobrodské pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna v 18.00

Kde: Tenisový klub, Železný Brod

Proč přijít: Pálení čarodějnic nebude v Železném Brodě jen o hořící vatře a pečení buřtů, čeká vás také bohatý doprovodný program. Pro malé děti jsou připraveny tvůrčí dílny a malování na obličej, pro ty o něco větší šermířské souboje a ohňová show. Pro všechny pak dvojice DJ´s chystá diskotéku a nebude chybět soutěž o nejpovedenější masku.

Pouť svatého Josefa

Kdy: Pondělí 1. května od 10.00

Kde: Kittelův dům, Krásná

Proč přijít: Ve svátek v pondělí 1. května se v areálu Kittelovska na Krásné, části Pěnčína uskuteční tradiční Pouť svatého Josefa. Pouť se koná vždy na prvního máje v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar Kittel.Na návštěvníky budou čekat řemeslné stánky a řemeslníci, dílničky, koně pro vožení dětských návštěvníků, spousta dobrého lokálního jídla na faře, před farou i v Kittelově domě.Vyhledávány jsou místní tradiční dobroty a pochutiny našich babiček a prababiček, a to hlavně v krásenské faře, která se mění v občerstvovací stánek jak ducha, tak i těla. Samozřejmostí je řada kulturních vystoupení. Jednak na vážnější téma v kostele sv. Josefa, jako jsou prastaré duchovní písně či gospely, ale i spíše jarmareční veselá vystoupení na protilehlém plácku před farou, kde se střídají folklórní vystoupení a pohádky. Program najdete na facebooku.

Máj na Valdštejnu

Kdy: pondělí 1. května v 15.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Jednadvacátý ročník melodramatickém ztvárnění Máchova Máje v režii hudebního skladatele Zdeňka Zahradníka. Představení proběhne na prvním nádvoří před údajným portrétem Karla Hynka Máchy.