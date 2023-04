Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

LIBERECKO

Víkend plný pohádek

Kdy: pátek 21. - neděle 23. dubna

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Za kolik: 30 – 160 korun

Proč přijít: Amatérské loutkové divadlo Spojáček z Liberce slaví své 70. narozeniny. Při té příležitosti pořádá ve spolupráci s libereckou knihovnou již 6. Setkání loutkových divadel v Liberci. Po celý víkend budou mít děti se svými rodiči možnost navštěvovat divadelní loutková představení deseti různých divadelních souborů, které přijedou Spojáčku pogratulovat z různých koutů naší země. Můžeme se těšit například na pohádku O třech čunících z Rakovníka, představení Ale to se nesmí! Z Chlumce nad Cidlinou nebo Hrnečku važ! z Loun. V pátek večer na zahájení festivalu zahraje dokonce jablonecký soubor Vozichet Hvězdné války pro dospělé. Představení se budou konat v Krajské vědecké knihovně v Liberci a ve V-klubu v ulici 5. května. Podrobný program na jednotlivé přehlídkové dny najdete na www.kvkli.cz.

Michal Hrůza - tour jaro 2023

Kdy: pátek 21. dubna ve 20.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 390/450 korun

Proč přijít: Oblíbený zpěvák a skladatel mnoha známých hitů spolu se svou kapelou Hrůzy přichystal na letošní jaro sérii několika koncertů, při nichž nevynechá ani Liberec. Michal se v současné době věnuje nové tvorbě a plánuje vydat letos několik nových singlů. Jako první se objeví v éteru píseň „Sebestředná“, kterou složil ve spolupráci Honzou Horáčkem, a která určitě zazní i v rámci jarních koncertů. Nebudou ovšem chybět ani známé hity jako Napořád, Pro Emu nebo Zakázané uvolnění.

Den Země

Kdy: sobota 22. dubna

Kde: Zoo Liberec

Proč přijít: Také letos si liberecká zoologická zahrada připomene Mezinárodní den Země, který se slaví téměř po celém světě. A jako už tradičně připravuje zoo program, který bude bavit nejen malé návštěvníky, ale i jejich dospělý doprovod. V areálu zoo budou rozmístěna interaktivní stanoviště, kde si budou děti moci vyluštit kvízy, rébusy a dozvědět se řadu zábavných i poučných informací. Chybět nebudou ani oblíbené výtvarné dílničky. Kromě toho ve 14 hodin v Dětském koutku uvádí Divadlo jednoho Edy pohádku „Jak sloni k chobotu přišli“. Připraveny jsou i oblíbené komentované prohlídky a setkání s odborníky na chov různých druhů zvířat.

Pohádka do dlaně

Kdy: sobota 22. dubna v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích. Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek. Představení je vhodné pro děti od 5 let.

Setkání amerických automobilových veteránů

Kdy: sobota 22. dubna v 10.00

Kde: zámek Sychrov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Soutěž elegance – setkání fanoušků a členů klubu 1st Veteran US Car Praha. Všechny potřebné a podrobné informace na stránkách klubu www.1stveteranuscar.cz.

Mezinárodní den památek

Kdy: sobota 22. a neděle 23. dubna ve 14.00

Kde: Hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Pro ty, kteří památky milují a chtějí se dozvědět víc, než na běžné prohlídce, jsou v rámci oslav připraveny kastelánské prohlídky. Tentokrát se zaměří na osudy posledních majitelů - manželů Marie a Karla Podstatských z Lichtenštejna. Prohlídka povede vybranými prostory I. a II. prohlídkového okruhu, součástí je i výstup do hradní věže. Hradem vás provede nejen kastelánka Věra Ozogánová, ale také Michaela Fischerová dlouhodobá grabštejnská průvodkyně a zástupkyně paní kastelánky.

Večer v Naivním: Činoherní studio Ústí nad Labem - Mluviti pravdu

Kdy: sobota 22. dubna v 19.30

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Pouť mexického česko - německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Jednotlivec v životním zápase s neustále se měnící ideologií. Musíš to vydržet, jiná cesta životem neexistuje. Všeobecné volební právo zahubilo nebe s peklem a nahradilo je nicotou, tváří v tvář, které oběť ztrácí smysl a nejvyšším přikázáním je ŽÍT. Kdo je ale potom člověk? Co je pak také schopné nazývat se člověkem? Kolik toho člověk může ještě vydržet?

Princové jsou na draka

Kdy: neděle 23. dubna v 11.00

Kde: kino, Frýdlant

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Na divadelní prkna převedená známá televizní pohádka plná písniček dua Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, které časem zlidověly.

O Koblížkovi

Kdy: neděle 23. dubna v 17.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Hravý a voňavý příběh o malém tulákovi, kterému se toulání jednou nevyplatilo. Ale nebojte, dobře to dopadne, ostatně přijďte se podívat na další loutkovou pohádku Sváťova dividla.

O malé čarodějnici Malče

Kdy: neděle 23. dubna v 17.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Kouzelnická pohádka o malé čarodějnici Malče, která se učí čarovat a děti jí budou v jejím konání pomáhat. Vykouzlí společně spousty písniček o dešti, ptáčcích a jiných zvířatech a o rostlinách ze zahrady. Na chvíli s Malčou a jejím kocourem Honzíkem i usnou a bude se jim zdát o vodníkovi, čertovi a veliké svatbě. Kouzelnická pohádka bude zkrátka plná překvapení a děti si báječně zazpívají, začarují a zahrají na podivné hudební nástroje.

ČESKOLIPSKO

Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku

Kdy: probíhá do 31. října

Kde: Vísecká rychta, Kravaře

Proč přijít: V patře Vísecké rychty se návštěvník seznámí s vybranými osobnostmi české kultury, které se rekreovaly na svých chalupách v oblasti Českolipska. Na jednotlivých závěsných panelech je přiblížena vždy jejich chalupa včetně stručných životopisů slavných českolipských chalupářů. Výběr padl pouze na šest níže jmenovaných osobností, protože většina žijících umělců si nepřála blíže představit své chalupy vzhledem k zachování svého soukromí. Výstava vás seznámí s chalupou Vladimíra Menšíka, Vlastimila Brodského, Jiřího Zahajského, Josefa Větrovce, Hany Zagorové a prohlédnete si i chalupu Evy Pilarové. V některých truhlách v patře Vísecké rychty si můžete prohlédnout některé předměty z chalupy Vladimíra Menšíka. Nacházejí se zde nejen fotografie a texty z uměleckého života Vlastimila Brodského, ale také z jeho pobytu na chalupě. Výstava je obohacena o předměty z depozitáře muzea, které mu darovali lidé z chalup a domů na Českolipsku. V přízemí Vísecké rychty, konkrétně v misníku, je vystavena busta Vlastimila Brodského, kterou zapůjčila obec Slunečná.

V. Strážský dogtrek

Kdy: Sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Restaurace Uran, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Přijďte si užít orientační pochod se svým psím parťákem a podpořit dobrou věc, tak jako roky minulé, pomůžete pejskům, co štěstí na pánička dosud neměli. Není účelem vyhrát, ale pomoci. Inspirace k této akci přišla z oficiálních závodů z dogtrekkingu. Oficiální dogtrekking je kynologický sport, při němž jsou překonávány extrémní vzdálenosti. Psovod je se psem spojený postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku. Dogtrekking je v podstatě orientační pochod na čas, každý účastník dostane mapu, na trase je několik kontrol. Pořadatelé Strážského dogtreku ze spolku Järgen family připravili 2 verze trasy, hlavní sportovní trasa bude mít opět okolo 25 km, doprovodná rodinná trasa bude mít okolo 10 km. Během dogtreku je zakázáno mít pejsky na volno. Navíc bude probíhat v průběhu akce doprovodný program. Samozřejmě nebude chybět občerstvení pro páničky i pejsky a různé doprovodné soutěže. Po ukončení dogtreku je tedy možné si příjemně užít odpoledne, případně i večer. Prezence a zázemí v areálu hotelu Uran, Revoluční 196, Stráž pod Ralskem. Veškeré podrobnosti najdete na facebookové události akce.

Farmářské trhy s jarní sadbou

Kdy: sobota 22. dubna v 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na velkém sobotním trhu vás čeká velký výběr sadby květin, zeleniny a bylinek, česká zelenina, jablka, pečivo z řemeslné pekárny, koření, sýry z farmy, uzenářské speciality a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani řemeslné stánky se šperky, keramikou, mýdly, výrobky ze dřeva, kovu i skla.

Trousíme se na Klíč

Kdy: sobota 22. dubna od 9.00

Kde: start před dřevěnou turistickou lávkou u Nového Boru

Proč přijít: Organizace Roska zve na druhý ročník turistické akce. Připraveny budou dvě trasy, první měří 4 kilometry a vede po turistické červené značce od lávky ke Kamzičí studánce, časová náročnost asi 1, 5 hodiny. Druhá trasa měří 6, 5 kilometrů, po turistické červené značce na vrchol, 330 metrů převýšení při výstupu na Klíč, časová náročnost s plněním úkolů asi 2 hodiny. Pro děti je připravená stopovaná s odměnou a pro všechny malé občerstvení. Na startu se dozvíte něco o činnosti našeho spolku.

20 let NPÚ

Kdy: sobota 22. a neděle 23. dubna v 9.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Národní památkový ústav letos slaví 20 let od založení a rád by s návštěvníky toto výročí oslavil. Zámek Zákupy má při příležitosti tohoto výročí malý dárek – vstup pro děti do 17 let včetně zdarma. Využijte toho a navštivte se svými dětmi zimní prohlídkový okruh na zámku Zákupy.

Saša

Kdy: sobota 22. dubna ve 20.00

Kde: Jazz klub Píchlá nota, Doksy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Svébytná písničkářka, harmonikářka a textařka Saša Niklíčková zahraje písně ze své poslední desky Zmačkaná žena a přidá i něco navíc. Saša je umělkyně, která zaslouží pozornost ve všech směrech. Její texty mají značnou nápaditost, hlas podmanivé kouzlo a úhel svobodného ženského pohledu na život je v její tvorbě nejen rozpoznatelný, ale i inspirující.

JABLONECKO

Dunaj

Kdy: pátek 21. dubna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Brněnská kapela Dunaj vydala po 26 letech nové studiové album Za vodou. Dunaj přichází na pódia s novým programem, ve kterém představí písně z tohoto alba, ale samozřejmě dojde i na osvědčené „dunajovky“. Hudební skupina Dunaj byla součástí brněnské alternativní scény v 80. a 90. letech. V roce 2018 obnovila svoji činnost a v současné době vystupuje s původním i novým repertoárem. Když se hudebníci Dunaje po letech sešli při natáčení filmu Dunaj vědomí, našli znovu chemii, která je dříve spojovala. Přeskočila jiskra, a skupina se rozhodla obnovit činnost. A to v sestavě, která zaznamenala největší úspěch - Vladimír Václavek, Josef Ostřanský, Pavel Koudelka. Chyběl pouze Jiří Kolšovský, jeho pěveckých partů se ujal zbytek kapely. Páteř vystoupení tvořily zpočátku zejména skladby z nejsilnějšího období Dunaje (Dudlay), postupně byly zařazeny zcela nové písně vycházející z nejlepších tradic Dunaje, které posléze vyústily v nové album Za vodou. Nejedná se tedy o klasický comeback, ale o novou energii, se kterou Dunaj znovu započal hudební dráhu.

Monkey Business

Kdy: Sobota 22. dubna od 20.00

Kde: Woko klub Jablonec nad Nisou

Proč přijít: V jabloneckém klubu Woko vám nabídne kapela Monkey Business jedinečnou příležitost prozřít a dojít k finálnímu rozuzlení vašeho života. Tak neváhejte! Přijďte a budete spaseni! Koncert nemá předprodej vstupenek, ty seženete až na místě v den konání.

Slavnosti sv. Patrika 2023

Kdy: Sobota 22. dubna od 20.00

Kde: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Za kolik: 135 - 270 korun

Proč přijít: Celovečerní akce pro fandy irských tanců a irské kultury. S nejnovějšími choreografiemi vystoupí taneční skupiny Irské sestry, Divokej Ir a Keltský tygr. K tanci a poslechu zahraje kapela Alastair. Během večera bude tradičně probíhat i výuka jednoduchých irských tanců.

Lollipopz – Velká show

Kdy: neděle 23. dubna v 17.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Po úspěšném turné Lízátková Párty si Anet, Amy, Neli a Annie pro své fanoušky připravily další velkou show nabitou oblíbenými písničkami. Těšit se ale můžete i na zcela nové songy, které budou součástí připravovaného alba, jehož vydání je naplánováno na léto roku 2023. Chcete je slyšet jako první? Přijďte to s námi rozjet na Velkou Show 2023. Nebudou chybět nové soutěže o skupinový merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z holčičí show zvyklí.