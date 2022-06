Velkou dvoudenní oslavu nejen studentů, ale i kultury, umění, hudby, divadla a všeho možného pro vás i pro rok 2022 připravila Kultura z.s. Pátečním lákadlem je jistě jedna z nejoblíbenějších kapel současnosti – Mirai. V sobotu vystoupí oblíbený liberecký Big’O’Band nebo kapela Krucipusk. Podrobný program obou slavnostních dní najdete na na www.majalesliberec.cz.

Yzomandias a Nobodylisten

KDY: Pátek 27. května od 21 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 429 Kč



Jeden z nejúspěšnějších a nejposlouchanějších rapových interpretů současnosti Yzomandias se chystá společně s Nobodylisten a dalšími hosty dobít Liberec.

Zdislavská pouť a městské slavnosti 2022

KDY: Sobota 28. května od 9 hodin

KDE: náměstí Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstup zdarma

V kapli svaté Zdislavy začíná první mše již v 7 hodin. Hlavní program na náměstí je velmi pestrý a na své si přijdou dospělí i děti, milovníci hudby, pohybu, pohádek i tvoření. Kromě vystoupení nebudou chybět doprovodné akce – malování na obličej, stánkový prodej, ukázky řemesel a samozřejmě bohaté občerstvení. U zámku Nový Falkenburg je připraven pohádkový den v mokřadech. Podrobný program na www.jablonnevp.cz. Na zámku Lemberk bude od 9 hodin mimořádně přístupná Zdislavina světnička poutníkům bez návaznosti na prohlídky s možností modlitby a rozjímání v rámci Zdislavské pouti.

Pohádkový park

KDY: Sobota 28. a neděle 29. května od 9 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 100 Kč



V tyto dny se zámecký park promění v místo, kde se děti doslova vyřádí při plnění soutěžních úkolů. Za odměnu pak čeká na každého dětského účastníka dárek.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 28. a neděle 29. května od 9 hodin

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

Dětský den na Výšině

KDY: Sobota 28. a neděle 29. května v 10 hodin

KDE: Liberecká výšina



Nenáročný soutěžní okruh, dětská diskotéka, dílničky s lesním klubem Rašovka, ve 12 hodin ohýnek pro opečení buřta, v 15 hodin ukázka bojového sportu karate, stánek s barmanem Šášulou (dětské koktejly a kouzla), v neděli skákací hrad – to vše čeká na Výšině děti k oslavám jejich mezinárodního dne.

Obří dětský den na Javorníku

KDY: Neděle 29. května od 10 hodin

KDE: Všesportovní areál Obří Sud Javorník

Čeká vás 10 stanovišť se zábavnými úkoly pro celou rodinu, fun bike dráha, dřevěné pexeso, hledačka obřích penízků, pamatovačka, skákání v pytlích, a mnoho dalšího. Navíc malování na obličej. Pro všechny soutěživé děti máme dárek, lanová dráha pro děti do 15 let zdarma.

Festival Karoliny Světlé

KDY: Sobota 28. května v 10:30 hodin

KDE: Světlá pod Ještědem č. p. 2 a okolí



6. ročník podještědské open-air akce se po dvouleté pauze vrací do Podještědí. Čeká vás živá literatura, divadlo, hudba, tanec, film i špetka poučných informací. Mozaiku zážitků odstartuje v 10:30 dopolední literární pouť, tzv. Literatour. Na 3,5km okruhu čekají na návštěvníky herečky a herci, kteří se promění v literární postavy Světlé či ve spisovatelku samotnou. Program pokračuje od 13 hodin u Antošova statku pod kostelem a potrvá až do večerních hodin. Letošní velkou radostí je účast dvou divadelních souborů. S trailerem k Sylvě (divadelní adaptaci Vesnického románu) vystoupí soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy. Divadelní soubor NOTDIS (Nová turnovská divadelní scéna) pak přiveze vůbec poprvé zdramatizovanou povídku Světlé Barbora: kresby z Ještědí. Moderním jazykem podané 19. století na návštěvníky čeká také ve formě přednášky Literární hysterie a čtenářské dílny Nebožka Barka ve stroji času, aneb jak si číst v díle 19. století (Ondřej Hausenblas). Tanečníci a zpěváci prošpikují celý festival vystoupeními, která dokreslí dobu, kdy spisovatelka žila. Světlá znala jarmareční písně, sledovala podještědský tanec a zpěv (znamenité Horačky) a tanečních zábav se účastnila i v rodné Praze (salonní tanec v podání The Wings). Jak se již stalo pravidlem, na festivalu vystoupí také Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé - zazní vyprávění Ivany Němečkové o podještědských hrdinkách/panenkách, pro které s láskou ušila ošacení přesně podle popisů z příběhů Světlé. Závěr dne bude patřit promítání amatérského historického filmu Božena Němcová (režie a hlavní role Markéta Ježková). Za Karolinu Světlou bude dětem otvírat pomyslné brány do živého příběhu literatury její Lesní panna (v podání Babety Nebusové). Děti čeká cesta za pokladem, kreativní dílny i tradiční pošta Karoliny Světlé.

Vinný košt a festival chutí

KDY: Sobota 28. května v 11 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše se poprvé promění na místo, kde se uskuteční degustační festival vína. Představí se dohromady 18 vinařství z Čech a Moravy, gastronomie snoubící se s vínem. Po celý den nebude chybět hudební doprovodný program a zóna s programem pro děti.

2. pivovarské slavnosti

KDY: Sobota 28. května od 13 hodin

KDE: Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Druhý ročník slavností piva jsou zároveň oslavou 150 let od vzniku pivovaru Konrad. Těšit se kromě piva a dobrého jídla můžete na hudební program - Ondřej Fencl A Hromosvod, Lucie Revival, Blues Friends, Nasekáč nebo Sistrum.

Den dětí na Kristýně

KDY: Sobota 28. května ve 12 hodin

KDE: Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

Tradiční oslava dne dětí na hrádecké Kristýně, tentokrát na téma Cesta kolem světa. Chybět nebude skákací hrad, trampolína 4v1, elektrická autíčka, paintballová střelnice na terč, fotbalová klec, ukázka zásahu hasičů, vodní záchranná služba, prezentace záchranné služby a stanoviště s plněním úkolů.

Jazz v Terasách

KDY: Sobota 28. května v 18:30 hodin

KDE: lesopark Vratislavice



Přijďte na jazzový večer, kdy si budete moci v kavárně poslechnout Aleše Bartoše a jeho hosty.

IMJOY & Severská krimi

KDY: Sobota 28. května v 19:30 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 180 Kč

Naivní divadlopřijít: Spolek divadelní improvizace Imjoy uvede v Naivním divadle v krátkém čase již podruhé celovečerní představení, tentokrát ve stylu severských krimi příběhů. Vše vznikne přímo před vašima očima.

Dětský den ve Vratislavicích

KDY: Neděle 29. května od 14 hodin

KDE: Zámecký park, Vratislavice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vratislavice srdečně zvou všechny děti a rodiče do Zámeckého parku. Čekají vás pohádková stanoviště v parku a lesoparku, kreativní a rukodělné dílny, nafukovací skákadla, jízdy na ponících, pohádková představení, se svojí originální show vystoupí Zdeněk Polach s Matýskem. Součástí dětského dne je slavnostní otevření nových trialů ve vratislavickém areálu Vapark, včetně cyklistické exhibice.