S mlokem lehkým krokem

KDY:kdykoli

KDE: okolí Lesního koupaliště Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Jak komunikují čolci? Co se lidé naučili od koček? Umí kuny plavat? Na tyto a mnoho dalších otázek najdete odpovědi na nové QR naučné stezce s názvem „S mlokem lehkým krokem“, kterou pro vás připravila liberecká zoo v okolí Lesního koupaliště. Přibližně čtyřkilometrový okruh začíná na Tiché stezce a vede pěšinami v okolí Lesního koupaliště. Trasa obsahuje celkem 18 stanovišť označených žlutými cedulkami se specifickými QR kódy, pod kterými se skrývají různé přírodovědné zajímavosti spojené s daným místem, k nim jednoduchý úkol a popis další cesty.

Jarní hrátky

Kdy: do 11. dubna

KDE: park před DDM Větrník

ZA KOLIK: zdarma



DDM Liberec Větrník rozmístil v termínu 31. 3. - 11. 4. v parku před DDM zábavnou venkovní hru Jarní hrátky. Vybrat si můžete ze dvou obtížností a k úspěšnému splnění stačí jen zápisník na písmenka do herní tajenky. První hádanky najdete u vchodu do parku

naproti Větrníku.

Velikonoční koncert on line

KDY: neděle 4. dubna v 17 hodin

KDE: web, facebook a YouTube kanál Kultury Nový Bor

ZA KOLIK: zdarma



Mimořádný hudební zážitek slibuje on line Velikonoční koncert z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. Na Boží hod Velikonoční v neděli 4. dubna zazní Missa in simplicate od Jeana Langlaise v podání významné české mezzosopranistky Hannah Esther Minutillo, kterou na varhany doprovodí Vladimír Heuler. Farář Pavel Morávek koncert uvede velikonočním poselstvím. V době, kdy křesťané nemohou společně slavit velikonoční liturgii, tak může jedno z nejznámějších duchovních děl doplnit prožití letošních Velikonoc.

Jak chodil Kuba za Markytkou a Tři přadleny

KDY: Sobota 3. dubna od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Protože jsou Velikonoce, nabízí Naivní divadlo v obvyklém čase hned dvě pohádky.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodn

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 1. 4. ve 20:30: Víkend na chatě

Sobota 3. 4. ve 20:30: K2 vlastní cestou

Neděle 4. 4. ve 20:30: Proxima

Čtvrtek 8. 4. ve 20:30: Festival otrlého diváka uvádí: Mauzoleum

Příběhy českolipských hostinců

KDY: kdykoli

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Proč sledovat: Restaurační zařízení jsou zavřená již tak dlouho, že se po nich stýská i lidem, kteří normálně nepatří mezi pravidelné štamgasty. Českolipské muzeum tak přináší další díl ze série Zapomenuté příběhy právě na téma pohostinství. Text vychází z deset let staré knihy Jaroslava Panáčka a Jiřího Kratochvíla s názvem Pohostinná Česká Lípa, která podrobně mapuje historii hostinců v České Lípě. Pod textem jako vždy nechybí dobové obrázky a fotografie.