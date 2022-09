Pro děti, rodiče a všechny příznivce města Hejnice pořádá sportovní klání v netradičních disciplínách spolek Společně pro Hejnice. Pro každého sportovce je připravena odměna.

Kája a Bambuláček

KDY: Pátek 2. září v 17 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 304 Kč



Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče.

Krucipüsk

KDY: Pátek 2. září v 19 hodin

KDE: Bunkr Music Club Liberec

ZA KOLIK: 380 Kč

Kapela zahraje venku před Bunkrem v rámci rozloučení s letošními prázdninami. Představí i svého hosta – kapelu Nanday.

Noc pro netopýry

KDY: Pátek 2. září ve 20 hodin

KDE: úpatí Suchého vrchu, přehrada Naděje v Lužických horách

ZA KOLIK: vstup zdarma



Malebná přehrada Naděje v Lužických horách s tajemnou Ledovou jeskyní jsou místem, které na podzim vyhledávají netopýři. Již po řadu let první zářijový pátek je s netopýry zde připraveno setkání pro milovníky přírody. Pro ty, co se v noci v lese nebojí, pořádá Správa CHKO Lužické hory v pátek 2. září Mezinárodní noc pro netopýry. Již tradičně na oblíbeném místě, na úpatí Suchého vrchu u ústí Ledové jeskyně Naděje návštěvníci budou mít jedinečnou šanci setkat se s živými netopýry! Ukázka metod výzkumu netopýrů, přednáška s promítáním diapozitivů, seznámení se s důvody a způsoby ochrany netopýrů, malý odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy spět na svobodu. Každý návštěvník dostane pamětní vstupenku. Vstup na akci je zdarma díky finanční podpoře z prostředku programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. To vše na vás čeká v pátek 2. září od 21 hodin do 23 hodin u Ledové jeskyně v Lužických horách.

Sport Live 2022

KDY: Sobota 3. září od 9 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

17. ročník oblíbeného sportovního veletrhu Sport Live 2022, který je největší akcí svého druhu v severních Čechách. Pokud ještě vaše děti neví, který sport by je bavil nejvíc, Sport Live je ideální příležitostí na to, vyzkoušet si nepřeberné množství sportů na jednom místě. Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program, chybět nebude zahájení sezóny veřejného bruslení přímo na ledové ploše Home Credit Areny nebo autogramiáda hráčů A-týmu Bílých Tygrů Liberec. Těšit se však můžete i na Cycology BMX/MTB Airbag Session a Exhibici riderů z teamu Steezers či sportovní soutěže o věcné ceny přímo u stánku Sport Parku Liberec.

Ferdinand Porsche Festival 2022

KDY: Sobota 3. září od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec



Největší sraz Porsche v České republice, a od roku 2015 i setkání historických automobilů všech značek, s výstavou a jízdou pravidelnosti. Očekává se příjezd asi dvou stovek vozů značky Porsche a to vše na oslavu narozenin Ferdinanda Porsche přímo v jeho rodišti.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus a prohlídka divadla

KDY: Sobota 3. září v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Rodiče s dětmi jsou srdečně zváni na první představení nové divadelní sezóny. Přijďte oslavit začátek školního roku divadlem – a co jiného u této příležitosti zvolit než inscenaci inspirovanou dílem Jana Amose Komenského – Kabinet zázraků neboli Orbis pictus. Po představení je pro vás zdarma jako bonus připravena prohlídka divadla. Společně prozkoumáte divadelní prostory divákům běžně skryté, prohlédnete si výstavu loutek a také si práci s nimi vyzkoušíte.

Liberecký pivní festival

KDY: Sobota 3. září od 10 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Přijďte strávit závěr prázdnin před libereckou radnici, kde se vám představí 12 druhů piv z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kromě toho je pro vás připraven hudební program – Mecheche Band, Cubes, Trafo Rock, Cower power či Sound city.

Lásky včerejší a dnešní aneb Vzpomínky na vyhořelé Sluneční lázně

5. Festival Vína

KDY: Sobota 3. září ve 13 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

Potvrzena je osobní účast více jak třiceti českých a moravských vinařských producentů a vinařů, jejichž vína jsou dlouhodobě vysoce hodnocena odbornou i laickou veřejností. Liberec tak po třech letech opět přivítá plejádu vinařů, kteří představují tuzemský vinařský Olymp a jejichž vína leží na samé špičce pomyslné pyramidy tuzemských vín. Pozornost bude také upřena na skupinu přírodních vinařů, kteří se budou samostatně prezentovat v sekci Naturální scéna. Rok co rok se také na tuzemské vinařské scéně objevují nová uskupení či vinaři, kteří produkují velmi zajímavá vína a tak se návštěvníci mohou těšit i na vycházející hvězdy a nová jména, která v budoucnu zcela určitě budou rezonovat ve vinařských kuloárech. Stejná pozornost bude také upřena do zahraničí. Tématické ochutnávkové pointy jako „I love Riesling“ představí několik desítek špičkových ryzlinků hlavně z Německa a Rakouska nebo „Prosecco Stage“ nabídne to nejlepší ze současného světového trendu šumivých vín. Pro milovníky červených vín bude nachystáno stanoviště Red Stage kde bude k ochutnávce spousty skvělých vín ze známých i méně známých vinařských regionů z celého světa. Na hlavním pódiu odstartuje již krátce po 13 h hudební produkce. Mezi jednotlivými vystoupeními se odehraje několik workshopů, např. profesionální sabráž (sekání sektu různými předměty) a budou také probíhat tematické rozhovory s vinaři. Děti budou v dobrých rukách tetičky Mraženy a její V cukuletu dílničky. Rozehraje se i roztomilé divadýlko Krtek – Cirkus plný pohádek. Mlsné jazýčky uspokojí gurmánské specialitami na několika food points s různorodým speciálním festivalovým menu.

Výstava jizerského fotoklubu Hejnice

KDY: Sobota 3. září (do 30. října)

KDE: Klášter Hejnice



Všichni, kdo mají rádi a oceňují kvalitní fotografii jsou zváni na výstavu do výstavní síně hejnického kláštera. Vernisáž se koná v 16 hodin, déle pak bude k dispozici ke shlédnutí denně mezi 9 a 17 hodinou.

Open Air

KDY: Sobota 3. září v 19 hodin

KDE: areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

Zakončení léta v rekreačním areálu Kristýna s mnoha DJ´s a taneční hudbou.

Krajské dožínky

KDY: Sobota 3. září

KDE: náměstí T. G. Masaryka, městský park Frýdlant

ZA KOLIK: vstup zdarma



Poděkování Zemi za její dary, oslavy úrody a zábavu – to opět nabídnou Krajské dožínky Libereckého kraje. Nabídnou regionální výrobky a dobroty od místních pěstitelů a zpracovatelů, koncerty kapel Čechomor či Zrní, výstavu zemědělské techniky a zvířectva nebo Mistrovství ČR v Timbersportu. Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční dožínkový průvod z hradu a zámku Frýdlant nebo na děkovnou bohoslužbu v kostele Nalezení sv. Kříže. Na náměstí T. G. Masaryka bude celý den otevřena tržnice regionálních potravin s více než 30 stánky. Kromě regionálních potravin v nich návštěvníci najdou i řemeslníky s praktickými ukázkami.

Dětská prohlídka

KDY: Neděle 4. září od 14:30

KDE: Zámek Svijany

ZA KOLIK: 160 Kč

Děti se vydají spolu s pohádkovou postavou do zámku, kde si pro ně zámecký skřítek Chmelík přichystal řadu zapeklitých úkolů a rébusů. Děti se skvěle zabaví, prověří své dovednosti, a přitom nenásilným způsobem získají informace o zámku a jeho expozicích. Na závěr prohlídky je navíc čeká sladká odměna.

Mauglí

KDY: Neděle 4. září v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí.

Večer jedna báseň Lukáše Pavláska

KDY: Neděle 4. září od 18 hodin

KDE: Jizerskohorské muzeum v Bílém Potoce

Lukáš Pavlásek a jeho představení Večer jedná báseň vystoupí v Jizerskohorském muzeu v Bílém Potoce v rámci festivalu Frýdlantsko Franze Kafky.

SIALská trojčata

KDY: Neděle 4. září v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec



Autoři Šumných měst Radovan Lipus a David Vávra vytvořili pro herce Divadla F. X. Šaldy kabaret k poctě slavným libereckým architektům – Karlu Hubáčkovi, Miroslavu Masákovi a Otakaru Binarovi. Nahlédneme do zákulisí vzniku snad nejproslavenější české stavby - Ještědu, kterou se Liberec právem pyšní a dávno už se stala neodmyslitelným symbolem města.