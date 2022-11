Recitál básnířky Julie Berehko-Kaminské. O hudební spolupráci se postarají Alexandra Sanvito (violoncello) a Andrej Shurkhan (zpěv).

Slam poetry

KDY: Pátek 18. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Slam poetry je soutěž. Soutěž v poezii. Autorské poezii. Z takové soutěže vzejde jeden vítěz. Vítěz listopadové exhibice bude reprezentovat liberecký kraj na mistrovství České Republiky. A kdo o vítězi rozhodne? Vy, diváci!

Prago Union Hotovo 20 tour

KDY: Pátek 18. listopadu ve 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 400/450 Kč

Prago Union vyráží na speciální turné, během kterého oslaví dvacetileté výročí na scéně. Můžete se těšit na průřez celou diskografií, unikátní narozeninovou podobu songů za doprovodu dechových nástrojů i gratulanty z řad dalších hudebníků.

Jakub Děkan + Láska

KDY: Pátek 18. listopadu od 20 hodin

KDE: DOK Liberec

ZA KOLIK: 330 Kč



V pátek vás v DOKu čeká další akustický koncert! Tentokrát se můžete těšit na Jakuba Děkana, který společně s písničkářem Láskou vyrazil na unikátní komorní turné. Čeká vás nečekané!

Liberecký KnihoTrh pro Archu

KDY: Sobota 19. listopadu v 9 hodin

KDE: Obchodní centrum Nisa Liberec

Dobročinný KnihoTrh zavítá konečně poprvé i do Liberce. Po celý den si v OC Nisa budete moct vybírat ze stovek krásných knih z druhé ruky za ceny už od 30 korun a přitom udělat dobrý skutek. Z každé prodané knihy bude věnováno 20 Kč na konto Centra Archa Liberec, které pečuje o zvířata v nouzi.

Co z nich bude?

KDY: Sobota 19. listopadu v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010



V semináři se společně se Šárkou Mikovou zamyslíte na tím, jak lze děti podpořit v rozvoji jejich silných stránek nebo učit přijímat jejich slabiny jako výzvu ke zlepšování, aniž by se narušovala jejich sebehodnota.

Dlouhý, široký a bystrozraký (Podzimní divadelní festival)

KDY: Sobota 19. listopadu v 10 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 80 Kč

Princ Dřevomír se má stát králem. Jenže vládnout sám není jednoduché, a proto se musí oženit. Zamiluje se do princezny Jůvívíjů, ale ta je zakletá zlým černokněžníkem. A tak se princ Dřevomír vydává na Železný zámek zachránit nejen svou nevěstu, ale celé království. Multižánrové loutkové představení pro děti od davadla Vi.Tvor.

FOTO: Tygr, zombie i chrám. Z dýní a melounů tvoří čtenář umělecká díla

Tvoříme rodinné dějiny

KDY: Sobota 19. listopadu v 10 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

ZA KOLIK: 50/100 Kč



Sobotní výtvarná dílna pro veřejnost. Návštěvníci obdrží vlastní rodinný deník, do kterého si budou zaznamenávat své rodinné paměti a ve výtvarné dílně si vytvoří velkoformátový rodinný strom života.

Krkonošské pohádky

KDY: Sobota 19. listopadu od 11 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč

Na základě původního scénáře autorky večerníčků paní Boženy Šimkové vzniklo stejnojmenné divadelní představení, ve kterém zazní i původní „večerníčková“ hudba hudebního skladatele profesora Vadima Petrova. V pětici příběhů tak mají malí i velcí diváci možnost naživo vychutnat intriky vychytralého pána Trautenberka, kterým vždy na poslední chvíli zabrání pán hor Krakonoš.

Zahraj ty Ejsíky (Podzimní divadelní festival)

KDY: Sobota 19. listopadu v 19 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 100 Kč



One man show Jaroslava Střelky o muži, který více jak třicet let, rok co rok, připravuje pro kamarády oslavu k založení jejich rockové kapely. Úspěšné a oceňované autorské představení balancující na hraně komedie a tragična, nejen pro ty co pamatují big beat 70. a 80. let.

Mig 21 - Podzim tour 2022

KDY: Sobota 19. listopadu ve 20 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 490 Kč

Kapela kolem herce Jiřího Macháčka přiváží nové songy, ale i osvědčené hity, které každý zná a nechybí na žádném jejich koncertu.

Trable vodníka Toníka

KDY: Neděle 20. listopadu v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 60 Kč



Interaktivní autorská pohádka Dobře naladěného divadla o ochraně přírody, ve které má hlavní roli dětský divák, který rozhodne o tom, kam se celá situace a celý příběh posune. Vodník Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody, že má plný rybník odpadků a že mu jeho milované ryby všechny vyhynou nebo mu je vyloví a prodají. Chtěl by pomoci, ale sám neví, jak na to. Proto si vezme na pomoc malého diváka, který mu určitě dobře poradí a pokud ne, tak by to mohl být velký malér.

Divotvorný hrnec

KDY: Neděle 20. listopadu v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: od 150 Kč

Původní verze broadwayského muzikálu Finian’s Rainbow uchvátila českou dvojici V+W natolik – již po společném návratu z emigrace - že ji hned poté převedli na české jeviště, s přenesením do českých reálií. Ústřední postavou se stala postava vodníka Čochtana, kterou si Jan Werich vybudoval přímo „na tělo“, Jiří Voskovec hru režíroval. Divotvorný hrnec byl zároveň jejich poslední společnou hrou a objevilo se v ní hned několik výrazných umělců, jako byly Ljuba Hermanová, či Soňa Červená. Divotvorný hrnec V+W připomíná svou laskavostí a jemným humorem nejen odvěké přání po vítězství dobra nad zlem, ale především podtrhává naléhavý pocit, že domov máme jen jeden. A jak může člověku být, když ho má až tam, „tam za tou duhou“.

Katanari: Ostrov (Podzimní divadelní festival)

KDY: Neděle 20. listopadu v 19 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Ostrov Domov je magické miniaturní snové představení složené z krátkých příběhů o hledání domova a o odlišných cestách, které k němu vedou. Exklusivní a přitom niterné loutkové představení divadelní nomádky sklízející úspěchy po celém světě.