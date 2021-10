Pohádkové a filmové melodie

KDY: Pátek 22. října od 17 hodin

KDE: obřadní síň radnice Frýdlant

MŠ, ZŠ, a ZUŠ ve Frýdlantě zvou na flétnový koncert svých talentovaných svěřenců.

Podzimní dušičková světýlka

KDY: Pátek 22. října v 17 hodin

KDE: podstávkový dům Koník Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 100 Kč



Tvůrčí dílna nejen pro děti. S Leonou Šimáčkovou se naučíte technikou drátkování a korálkování vyrobit svícínek na čajovou svíčku.

Sedmero krkavců

KDY: Pátek 22. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč

Slavný pohádkový příběh Boženy Němcové i bratří Grimmů zpracovaný jako psychologické drama v „burtonovském stylu“. Temné prostředí a surrealistické výjevy s dramaticky syrovější a tónovější hudbou nadchnou díky svému modernímu pojetí především mladšího diváka. Divadelní příběh začíná snem matky, že proklela své děti. Vzpomíná na syny a nejsmutnější okamžik ve svém životě.

Koncert kapely Slza

KDY: Pátek 22. října ve 20 hodin

KDE: klub Lípa Liberec

ZA KOLIK: 490 Kč



Petr Lexa a Lukáš Bundil je dvojice tvořící populární kapelu zejména pro dívčí publikum – Slza. V roce 2014 prorazila s hitem „Lhůta záruční“ a do dnešních dnů se na poli české pop – music pevně zabydlela. Na koncertech využívají ještě další hudebníky, kteří však nejsou stálými členy kapely. Následovat bude After party, o kterou se postará DJ Funnie & Vanner.Lístky na koncert zakoupíte v síti Ticket Live.

Liberecké všehotrhy

KDY: Sobota 23 října

KDE: parkoviště u Home Credit Areny

ZA KOLIK: 20 Kč

Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit to, co nepotřebují ti druzí.

Rodinné odpoledne: Lišák Renard a procházka divadelním zákulisím

KDY: Sobota 23. října od 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč + 30 Kč



Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky přivádí čistě iluzivní marionetová inscenace Martina Tichého podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka. Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob. Co byla zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpoví loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po současnost. Po představení se koná procházka divadelním zákulisím.

Šíleně smutná princezna – pohádkové prohlídky

KDY: Sobota 23. a neděle 24. října od 10 hodin

KDE: Zámek Sychrov

Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Při sledování televize to asi nejde, v kině také ne, v divadle snad, ale na zámku rozhodně. Přijeďte se podívat na příběh s názvem Šíleně smutná princezna. Prohlídky vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Kouzla Vládi Babky

KDY: Sobota 23. října v 15 hodin

KDE: Divadélko Magické sklepení Liberec

ZA KOLIK: 150/70 Kč



Nevšední program, ve kterém uvidíte mentální magii, sugesci i originální kouzla. Můžete si zahrát proti "Falešnému hráči", nahlédnout do své budoucnosti ve "Věštbě z kostek" a mnoho dalšího.

Tančírna

KDY: Sobota 23. října od 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka doprovázené hudbou vynikajících orchestrů a zpěváků.

Den gibonů

KDY: Neděle 24. října od 8 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: v rámci běžného vstupného



Liberecké zoo se připojuje k oslavám Mezinárodního dne gibonů. Můžete zkusit odpovědět na otázky z kvízu a něco se dozvědět o těchto zajímavých primátech.

Říjnový koncert

KDY: neděle 24 října v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Bonifáce Liberec

Jste zváni na říjnový koncert, kde vystoupí liberecký pěvecký sbor Ještěd a jako host také pěvecký sbor z Mnichova Hradiště SPS Continuo.

Nedělní pohádka u Fryče

KDY: Neděle 24. října v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Divadlo Tondy Novotného vám zahraje pohádku "O princezně, která se ničeho nebála".