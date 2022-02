Tato třeskutá komedie pracuje s velmi oblíbeným principem divadla na divadle. Děj je naprosto jednoduchý, skupina divadelních ochotníků se rozhodne nastudovat starší anglickou detektivku Vražda na horské chatě. Ocitáme se na premiéře tohoto kusu a hercům se od samého začátku pokazí vše, co se pokazit může. Zrazuje je scéna, světla, zvuk i jejich talent. Ovšem platí zde jistá úměrnost – čím méně nadání, tím více snahy dohrát celý kus až do konce. Vzniká tak celá řada nečekaných situací, které je potřeba vyřešit, ovšem, ne vždy se to daří přesně podle představ všech zúčastněných. Diváci budou od samého počátku, až do úplného konce zaplavováni obrovským množstvím gagů a legrace, která spolehlivě rozvibruje jejich bránice. Pokud se chcete skutečně pobavit a zasmát, pak si tuto komedii, která záhy po své premiéře v roce 2012 dobyla Londýn a dnes triumfálně brázdí světová jeviště, rozhodně nenechejte ujít.

Waldovy Matušky + The Boband & Sissi

KDY: Pátek 28. ledna ve 20:30 hodin

KDE: kino Varšava Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč



Waldovy Matušky hrají písně Waldemara Matušky v původních aranžmá s láskou a pokorou a The Boband hrají songy kultovního Boba Dylana takřka k nepoznání od originálu. Přijďte na muziku starých časů.

Memoriál Jiřího Kureše

KDY: Sobota 29. ledna od 8 hodin

KDE: kluziště Hrádek nad Nisou, Sportovní centrum North Point

Pro všechny amatérské hokejisty, kteří chtějí strávit aktivní sportovní sobotu a kteří dokáží sestavit tým maximálně 10 spoluhráčů. Zajištěno je i občerstvení a hmotné ceny pro každý tým.

Sněhová královna

KDY: Sobota 29. ledna v 10 hodin

KDE: DDM Větrník Liberec



Všichni velcí i malí diváci jsou zváni na klasickou pohádku.

Tropická zahrada. Český křišťál ze severu září na nejlepším letišti na světě

Tančírna

KDY: Sobota 29. ledna v 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Nejen Bruno Mars v opeře – Big´O´Band

KDY: Sobota 29. ledna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 250 - 550 Kč



Kromě songů jedné z největších současných hudebních hvězd, zazní i hity od Jamiroquai, Steveho Wondera, Anastacii, Michaela Jacksona a od dalších super autorů.

Dcera pluku

KDY: Neděle 30. ledna v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 450 Kč

Fiktivní příběh se odehrává na pozadí konce 1. světové války, kdy skupina vojáků z čs. legií ve Francii je vyslána pod velením seržanta Sulpice splnit supertajný úkol. Ztroskotá však se svou vzducholodí uprostřed Alp. Mezi vojáky je i Marie, jíž se regiment stal otcem a která v Alpách najde lásku i svou ztracenou rodinu. Neobejde se to pochopitelně bez spousty vypjatých i komických situací, v nichž vynikající protagonisté střídají virtuózní pěvecké party s činoherními scénami.

Zámky zvou k zimní návštěvě

KDY: úterý – neděle od 10 do 14 hodin (Sychrov), od 11 do 13 (Zákupy)

KDE: zámek Sychrov a Zákupy



Zámek v Zákupech na Českolipsku je letos poprvé otevřen celoročně. Prohlídky tu začínají v 11 a ve 13 hodin. Zimní okruh zahrnuje mimo jiné předkaplí, zámeckou kapli, císařský výtah, třípokojové hostinské apartmá ve stylu biedermeieru, pokoj císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy a pokoje v I. patře, zařízené jako honosný byt z období tzv. první republiky. Všechny místnosti zimního okruhu jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Součástí zimního okruhu je i historická zámecká kuchyně v přízemí zámku. Celoročně můžete navštívit i zámek Sychrov na Liberecku. Památka, která sloužila jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, je známá z celé řady pohádek, natáčela se tu třeba Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny. O víkendech startují prohlídky v 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, ve všední dny pak ve 10, 12 a 14 hodin.