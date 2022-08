Crystal Valley Week KDY: do neděle 28. srpna KDE: náněstí Dr. E. Beneše, zoo, Severočeské muzeum a další místa v Liberci

Velký festival skla se skleněnými instalacemi v centru města, výstavami, ale i živou výrobou. Přímo na náměstí před radnicí bude mobilní sklářská pec a brusičská dílna, které v sobotu 27. srpna doplní Křišťálový trh. Návštěvníkům se při této příležitosti otevřou i běžně nepřístupné prostory, výstava děl Bořka Šípka a Jiřího Pačinka zaplní kavárnu Poštu, tramvajové depo bude hostit módní přehlídky. Těšit se tak můžeme na světové známé osobnosti jako jsou Blanka Matragi nebo Liběna Rochová v netradičním prostředí. Představí se i velké firmy jako Lasvit nebo Preciosa. V Severočeském muzeu je k vidění multimediální instalace Křišťálová věž. Městem bude projíždět tramvaj vyzdobená sklem. Mobilní sklářská pec, korálkové dílny, koncerty se skleněnými hudebními nástroji a videoprojekce budou na náměstí před radnicí i Soukenném náměstí v centru města. Program najdete ZDE

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť

KDY: Pátek 26. srpna od 14 hodin - neděle 28. srpna

KDE: Horní náměstí, hasičská louka Hrádek nad Nisou



Městské slavnosti s tradičně bohatým každodenním programem. Hned v pátek vás čeká vernisáž výstavy Hrádecký štětec a narážení pivních sudů z Trojzemí. V sobotu si nenechte ujít divadelní představení pro děti a koncerty Budvarky, kapely Sto zvířat či legendárních Olympiců. V neděli nebude chybět poutní mše svatá, kouzelnická show a z hudby LolliPopz, Kapitán Demo či Tublatanka.

Paulie Garand & Kenny Rough + Live band

KDY: Pátek 26. srpna v 18 hodin

KDE: Restaurace na přehradě Liberec

Paulie a Kenny chtějí navázat na úspěch loňského koncertu a překvapit fanoušky ještě něčím velkolepějším.

Frýdlantsko Franze Kafky

KDY: Pátek 26. srpna od 18 hodin

KDE: Jizerskohorské muzeum Bílý Potok

ZA KOLIK: vstup zdarma



Festival je spojením literatury, výtvarného umění, hudby a divadla. Program je rozdělen do dvou měsíců. Každý si může vybrat svůj žánr a část programu, která ho zajímá a baví. Festival Frýdlantsko Franze Kafky se pomocí literatury, divadla, hudby, filmu a výtvarného umění snaží zpřístupnit kulturní odkaz Franze Kafky široké veřejnosti. Proto jsou všechny aktivity festivalu přístupné zdarma. V pátek 26. srpna jste od 18 hodin zváni do Jizerskohorského muzea v Bílém Potoce na vernisáž (typografii) vtipných titulků Radka Siduna a Olgy Benešové. Následně vám na stejném místě v 19:30 Krátké Úderné Divadlo vám ukáže nové představení s názvem Kafka Naděje.

Evropská noc pro netopýry (Bat Night)

KDY: Pátek 26. srpna od 20.30

KDE: Panský lom u Liberce

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tato akce je určena široké veřejnosti, která má možnost se díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými tvory, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Začátek akce pro veřejnost je ve 20:30 a konec je plánovaný přibližně na půlnoc. Po celou dobu konání akce mají návštěvníci možnost přijít a odejít kdykoliv aniž by přišli o něco z programu, ten poběží nepřetržitě. Na louce před lomem bude diapřednáška o životě a zajímavostech našich i exotických netopýru s poutavým výkladem Miroslava Jóži. Tato přednáška bude v průběhu akce několikrát zopakována a to tolikrát dokud bude někdo mít zájem poslouchat. Ve vstupní části Panském lomu, nedaleko od vstupu do Hanychovské jeskyně (k Hanychovské jeskyni nebudou mít návštěvníci z bezpečnostních důvodů přístup), kde bude probíhat odchyt netopýrů a návštěvníci akce budou mít opět možnost vidět způsoby práce chiropterologu (odborníků na netopýry) v terénu, shlédnout žívá zvířata a malý odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy zpět na svobodu. Každý návštěvník dostane pamětní vstupenku.

Ahoj léto, ahoj prázdniny!

KDY: Sobota 27. srpna od 9 hodin

KDE: Vítkov u Chrastavy, hřiště a myslivna



Prázdniny bohužel končí a je třeba ses nimi pořádně rozloučit. Čeká vás zábavný program pro celou rodinu – vodní pěna, malování na obličej, skákací hrad, dogdancing, soutěže pro děti.

Óóóbří loučení s prázdninami

KDY: Sobota 27. srpna od 10 hodin

KDE: areál Obří sud Javorník

Na velké loučení s prázdninami je pro vás připraveno 10 stanovišť se zábavnými úkoly pro celou rodinu. Lanová dráha je v tento den pro děti do 15 let zdarma. Pro všechny soutěživé děti je připraven dárek.

Moto Gymkhana

KDY: Sobota 27. a neděle 28. srpna

KDE: Home Credit Arena a Sport Park



Zjistěte, jak náročné je projíždět na čas i na přesnost mezi kužely na motorce. Přijďte si otestovat své schopnosti a limity na centrální parkoviště u Home Credit Areny. V sobotu se konají od 13 do 19 hodin tréninky, na které mohou dorazit všichni motorkáři. Zúčastnit se může každý, kdo má motorku, chrániče a helmu. V neděli naváže na sobotní tréninky hlavní závod. Novinkou je možnost účasti dětí, a to jak tréninku, tak závodu. Budou mít k dispozici oddělenou trať a mohou se účastnit na malých motocyklech, kolech, koloběžkách a dalších přibližovadlech.

Tip na výlet: Po Ještědském hřebeni za skalisky i k mohyle letců

Rozloučení s létem pod Lemberkem

KDY: Sobota 27. srpna v 16 hodin

KDE: areál bývalého statku pod zámkem Lemberk

Od 16 hodin začíná dětská diskotéka, od 19 hodin bude DJ Martin hrát pro dospělé známé a oblíbené hity 80. a 90. let. Na závěr večera proběhne ohňostroj. Za pozornost stojí také občerstvení – grilované klobásy, maso a ryby a domácí pizza a k tomu všemu míchané nápoje.

Hradozámecká noc - Frýdlant

KDY: Sobota 27. srpna od 18 hodin

KDE: Zámek Frýdlant

ZA KOLIK: 150/200 Kč



V 18 hodin začne program veřejnou tančírnou na zámecké terase, v 19 hodin začne dobový koncert v rytířském sále. Od 20 hodin začnou noční hrané prohlídky zámku a zámecké kuchyně včetně ochutnávání zámeckých koláčků.

Hradozámecká noc - Trosky

KDY: Sobota 27. srpna v 18 hodin

KDE: hrad Trosky

ZA KOLIK: 70 - 180 Kč

Ať jste malí nebo velcí, přijďte se rozloučit s prázdninami a zažít hrad jinak. V 18 hodin bude zapálen táborák, k poslechu zahraje country kapela, opečete si špekáčky, užijete si romantiku při pozorování západu slunce z věží a až se začne stmívat, u ohně si povyprávíte o troseckých tajemstvích a nadpřirozených bytostech.

Swing pod hvězdami

KDY: Sobota 27. srpna v 18:30

KDE: Liberecká výšina



Zazní swingová hudba k poslechu v podání klarinetisty a basklarinetisty Luboše Lachmana.

Varhanní koncert

KDY: Sobota 27. srpna v 19 hodin

KDE: kostel Nalezení sv. Kříže Liberec

Jste srdečně zváni na další ročník každoročního varhanního koncertu v kostele Nalezení sv. Kříže na libereckém Malém náměstí. Na koncertu vystoupí varhaníci Filip Šmerda a Ondřej Smolík spolu s hobojistkou Zuzanou Tipkovou.

Hradozámecká noc - Grabštejn

KDY: Sobota 27. srpna v 19:30

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 200 Kč



Opět po roce je tu Hradozámecká noc a spolu s ní speciální hrané prohlídky hradu. Pro velký úspěch reprízují na hradě loňské téma - místní pověsti zpracované do příběhu Jak pán na Grabštejnu loupežníky vyhnal. Letos budou prohlídky ale obohaceny o živé hudební vystoupení, a tak se nudit nebudou ani ti z vás, kteří prohlídku už viděli. Kapli svaté Barbory rozezní zpěvem Věra Klásková - vystoupení je součástí prohlídky. Součástí akce je také noční výstup do věže (individuálně po konci prohlídky, možno i samostatně).

Hradozámecká noc - Valdštejn

KDY: Sobota 27. srpna od 19:30

KDE: Hrad Valdštejn

Noc plná překvapení se scénickými kostýmovými prohlídkami a doprovodnou hudbou v rámci populární celostátní akce.

Loučení s létem

KDY: Neděle 28. srpna v 13 hodin

KDE: Nisapark Liberec



Připraven je pestrý program nejen pro děti - představení sportovních klubů, pěnová show, hra o sladkou odměnu, obří bubliny, tvůrčí dílny. Pro dospělé zase měření na přístroji In Body, ukázka cvičení EMS. Chybět nebude hudba ani dobré jídlo.