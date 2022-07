Od objevení pramene Vratislavické kyselky uplyne v letos 160 let a to si zaslouží velkou oslavu. Konat se bude v pátek 22. července, kdy společnost Kitl otevře brány areálu ve Vratislavicích nad Nisou a oficiálně představí slavnou Vratislavku. Součástí akce bude pestrý kulturní program, bohaté občerstvení a samozřejmě exkurze do výroby Vratislavické kyselky. Uvidíte nový minerálkovod, úpravnu vody i nejmodernější výrobní linku na plnění minerálních vod a další změny, které se v areálu udály

Jeřmanické slavnosti

KDY: Pátek 22. července od 18 hodin a sobota 23. července od 14 hodin

KDE: hřiště Jeřmanice



Kromě řady hudebních vystoupení vás čeká bohatý doprovodný program nejen pro děti – skákací hrady, trampolíny, ukázka práce s dravci a sovami, horolezecká stěna, tvůrčí dílny. Celý program završí v sobotu ohňostroj.

Trenér – open air

KDY: Pátek 22. července v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 360 Kč

Příprava na sezónu vrcholí. Hlavního hrdinu opustila žena, syna skoro nevídá, jen fotbal mu naštěstí zůstal. David Prachař ve fotbalové one man show.

KUKOKLI 2022 (KULTURA KOSTEL KLID)

KDY: Pátek 22. července - neděle 24. července

KDE: kostel v Horním Vítkově u Liberce

ZA KOLIK: od 420 Kč



Pátý ročník multižánrového festivalu opět oživí chátrající barokní kostel v Horním Vítkově u Liberce. KUKOKLI není jen o hudbě, divadle, dobrém jídle, ale i o okolní přírodě, která umocňuje genius loci historického místa. KUKOKLI je také o snaze zpřístupnit mimořádně inspirativní prostor společným zážitkům, zachránit zapomenutý kostel a podpořit jeho opravu. Více ZDE: Festival KUKOKLI oživí chátrající kostel nedaleko Liberce už popáté

Host v muzeu - Milena Steinmasslová

KDY: Pátek 22. července v 19 hodin

KDE: Muzeum betlémů Kryštofovo údolí

Povídání s herečkou a lektorkou herectví a rétoriky paní Milenou Steinmasslovou. Charitativní večer, výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na realizaci sochy sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí.

Hradišťan & Jiří Pavlica

KDY: Pátek 22. července v 19:30

KDE: Multifunkční centrum Křižany – amfiteátr

ZA KOLIK: 490 Kč



Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.

Dny lidové architektury

KDY: Sobota 23. a neděle 24. července

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma

Letošní ročník vás opět zavede do často veřejnosti nepřístupných objektů, které můžete zdarma navštívit jen v tomto víkendu. Navíc jsme pro vás akci rozšířili za hranice Libereckého kraje. Nováčky letošního ročníku jsou myslivna v Karlově u Josefova Dolu, bohatická Rychta, roubená chalupa v Železnici a Zemanův statek ve Stanovém, známý jako rodný dům spisovatele Antala Staška. Těšit se můžete na řemeslné dílničky, divadelní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, výstavy, kapely, hry pro děti i dospělé nebo přednášky, to vše v originálním prostředí roubených chalup, mlýnů, statků, hostinců nebo papírny. Slunnou Itálii v Lužických horách vám přiblíží Führichův dům v Chrastavě, s pověstným učitelem Igorem Hnízdem a "Prasečím cirkusem" v podání Bratrů v tricku se setkáte ve staré škole v Křižanech a folklorní soubor Horačky to s vámi roztočí v Beranově hostinci v Trávníčku. Na cyklotrase Jizerskými horami poznáte pytlácké náčiní v myslivně v Karlově u Josefova Dolu, jak vzniká plátno na stoletém tkalcovském stavu uvidíte na Zemanově statku ve Stanovém a za pohádkami "Jelito", "Kubíček a Kačenka" a "O králi s dobrým srdcem" se vydejte do Kittelova domu v Pěnčíně.

Všechny potřebné informace a objekty, které během víkendu můžete navštívit najdete na: www.kultura.kraj-lbc.cz.

Dubák i Pohanské kameny. Cyklovýlet provede krásami Frýdlantského výběžku

Lanochodci na Troskách

KDY: Sobota 23. a neděle 24. července od 9 hodin

KDE: Hrad Trosky



Mladí highlineři se pokusí přejít 50 metrů nad zemí po laně - lajně mezi Pannou a Babou, které jsou od sebe vzdálené 100 metrů. Trosecká lajna nazvaná Grand Virgin Line patří mezi nejdelší a nejhezčí lajny v České republice. Návštěvníci si mohou vyzkoušet chůzi po tréninkové lajně nízko nad zemí.

Jízdy historickým autobusem na Zubačku

KDY: Sobota 23. července v 9:20

KDE: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

I v letošním roce proběhnou tradiční jízdy na zubačku. Vzhledem k výluce na tramvajové trati Liberec – Jablonec n/N pojede historický autobus v celé trase na lince 111. Start je v 9:20 na Rybníčku.

Svatojakubská pouť

KDY: Sobota 23. července ve 13 hodin

KDE: Václavice – hřbitov, poté Wohlmannův statek (Hrádek nad Nisou)



Začíná se tradičně na místě zbořeného kostela sv. Jakuba Většího poutní mší od 13 hodin a poté se zábava a činorodý ruch přesouvá na Wohlmannův statek, kde od 15 hodin začne kulturní program. Dílny pro děti, divadlo, výstava, cimbálovka, country kapela, táborák, krávy, ovce, balíky sena na lezení, procházka k Wohlmannovu kříži, stánky regionálních rukodělců, kvalitní jídlo a pitivo a mnohé další – to vše je pro vás připraveno.

Skotský večer

KDY: Sobota 23. července od 16 hodin

KDE: městský park Frýdlant

Těšit se můžete na kulturní program ve stylu Skotska, ať už tance či hudbu, skvělé občerstvení, bublinovou show a mnoho dalšího.

Karibská tančírna

KDY: Sobota 23. července od 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



Před libereckou radnicí probíhá jako každý rok kulturní program Léto na náměstí, v rámci něhož si můžete sobotní večer zpříjemnit v rytmu salsy.

Rock night

KDY: Sobota 23. července v 19:30

KDE: Šibeniční vrch Český Dub

Již po deváté se koná večer plný rockové hudby. Až do půlnoci vystoupí kapely: Prozatimní řešení, Anema, Vibrace a Tixtide.

Barevná pohádka

KDY: Neděle 24. července v 16 hodin

KDE: Lidové sady, dětský koutek Liberec



Příběh o strašidle, kterého se nikdo nebál. Kdo se nebojí strašidel, ten je jako kluk Vašek, který se v pohádce objeví. A kdo by se snad přece jen maličko bál, při pohádce se vůbec bát nemusí - místo něj se bude trochu bát Anička, Vašíkova sestra. Tyhle dvě děti si hrály na louce u lesa, když tu se objevilo…něco bílého.

Caveman – letní scéna

KDY: neděle 24. července v 19:30

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.