Kuchařská esa v čele se Zdeňkem Pohlreichem, delikatesy světové úrovně, špičkové restaurace, škola kávy, vinaři i malé pivovary a k tomu živé koncerty. Během dvou festivalových dnů svoje degustační menu nabídnou jak lokální bistra a restaurace, tak ty nejlepší podniky v ČR, a bude to jízda kolem světa: Latinská Amerika, Mexiko, Vietnam, Japonsko, Severní Amerika, Španělsko, Itálie, Francie, ale i naše česká klasika. V pátek na hlavní stagi vystoupí Děda Mládek Illegal Band a stejně jako loni nebude tentokrát v sobotu chybět směsice jazzu a soulu v podání HERMÈS KAREL band. Všechny potřebné informace najdete na www.freshfestival.cz.

Chrastavské slavnosti

KDY: Pátek 3. června od 16 hodin - neděle 5. června od 9 hodin

KDE: Chrastava

ZA KOLIK: vstup zdarma



Během tří slavnostních dnů vás čeká bohatý hudební program, ale také si budete moci zasportovat, zasoutěžit a prohlédnout si muzeum, kostel a další památky zdarma. Na pódiu se v pátek vystřídají Voxel, Rammstein members club a Doga. V sobotu zazpívá Marie Rottrová, Ivan Hlas Trio, The Rockset či Archa Liberec. Sobotní program navíc vyvrcholí velkolepým ohňostrojem. V neděli vystoupí Jakub Smolík nebo Cimbálovka Dušana Kotlára.

Dětský den v Českém Dubu

KDY: Pátek 3. června v 16 hodin

KDE: areál Podještědského muzea Český Dub

Na děti a jejich doprovod čeká spousta zábavy, soutěží o sladké odměny a v podvečer opékání buřtů. K dispozici bude lanové centrum, hrát se bude loutkové divadlo nebo malovat na obličej.

Zrní Open air

KDY: Pátek 3. června v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Kapela Zrní, čtyři Honzové a jeden Ondřej, přivezou do Lidových sadů hudbu proplétající sny a totální dřeň hudby. Melodičnost běsnící energie, texty letící jinam. Jejich poslední album Nebeský klid má s klidem společný jen název. Vlévá se do konečků prstů, škube s každým nervem a nutí vyskočit z vlastního obrysu.

Nisa Marathon

KDY: Sobota 4. června od 8 hodin

KDE: řeka Nisa, Proseč nad Nisou

Vodácko-drsňácký závod korytem řeky Nisy. Start hlavního závodu proběhne mezi 8 a 9 hodinou. Řeka Nisa má množství jezů a krásných zákoutí, které objevíte jen tehdy, když se zúčastníte závodu na trati, kterou organizátoři pečlivě a dlouho dopředu plánují.

Dodo

KDY: Sobota 4. června v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč



Inscenace Dodo vede diváky do fantazijního světa dvou dětí - sourozenců, kteří kouzlem vlastní představivosti oživí ptáka Doda a snaží se jej zachránit před hlídačem a ředitelkou muzea. Ti nejen že dávno zapomněli, co znamená snít, ale raději by Doda viděli jako exponát zavřený za vitrínou. Jenže Dodo patří na Mauricius, ne mezi exponáty! Muzeum se pro děti stává prostředím dobrodružné hry, ve které se ve vitrínách a depozitních skříních skrývají mauricijské pralesy a nebezpečná zvířata. Podaří se dětem zachránit Doda před hlídačem Muzea? Najdou pro něj nový domov?

Letní Ještěd Opening

KDY: Sobota 4. června v 10 hodin

KDE: Skiareál Ještěd

ZA KOLIK: vstup zdarma

Těšit se můžete na celodenní program a spoustu aktivit pro dospělé i děti. Nenechte si ujít kolo štěstí o hodnotné ceny, charitativní výstup na vrchol Ještědu, fotbal, žonglování, jízdu na longboardech, golfový trénink, interaktivní hry a virtuální realitu, běžecké závody po sjezdovce, liberecké hokejisty a fotbalistky nebo ochutnávku piva.

Šimifest 2022

KDY: Sobota 4. června v 11 hodin

KDE: Šimipark Šimonovice



III. ročník oslavy jídla a hudby je tu. Zváni jsou všichni milovníci hudby a kvalitního jídla do Šimiparku, kde budete moci poobědvat a strávit příjemné odpoledne po boku regionálních minipivovarů, food trucků a bister. K dobrému jídlu a pití nám zahrají regionální kapely a v doprovodném programu se můžete těšit na již tradiční soutěže v pojídání ovocných knedlíků a pití pivního moku na čas. Pro naše nejmenší máme připraveny ručně vyráběné dřevěné atrakce, na kterých mohou dovádět po celý den a bohatý dětský program s divadlem či skákacím hradem.

Tip na výlet: Barokní klenot v Doksech přibližuje rybníky a básníka Máchu

Dětský den v Machníně

KDY: Sobota 4. června od 13 hodin

KDE: hřiště TJ Jiskra, Liberec - Machnín

Dětský den pořádá Spolek Somach, TJ Jiskra Machnín a SDH Machnín. Děti čeká řada sportovních disciplín. Navíc modeláři z RC Sever truck, u kterých si děti budou moci udělat "řidičák", malování na obličej, ukázka vybavení Policie České republiky, seskok parašutistů z Paraklubu Liberec a mnoho dalšího.

Hrádecké rockové léto

KDY: Sobota 4. června od 15 hodin

KDE: Areál Kristýna

ZA KOLIK: 590 Kč



Hradekrocksummer se dožívá plnoletosti. Konečně to po dvou letech odkladů přijde. Vystoupí: Waltari z Finska jako hlavní host, The Silver Spoons, Krausberry, John Wolfhooker, The.Switch, Deaf Heart, Dark Gamballe, Brando´s Eyes, Silent Session a Dr. Fleischmann (Polsko).

Divadelní představení - Vy mlčíte, Karle?

KDY: Sobota 4. června od 15 a 16 hodin

KDE: hrad Valdštejn

Představení, které moderním způsobem pojímá Erbenovu baladu "Lilie" a přibližuje jí současnému divákovi. Hraje divadelní soubor NOTDIS (Nová turnovská divadelní scéna).

Tři sestry

KDY: Sobota 4. června v 17 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 490 Kč



Kapelu v čele s Lou Fanánkem Hagenem netřeba představovat,hraje již od roku 1985. Do Jablonného zavítá v rámci letošního turné „Jezdíme hrát do světa“.

Dvořákův Turnov a Sychrov

KDY: Sobota 4. června v 18 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 200 Kč

Koncert Recitál Antoni´ín Dvořák – Josef Suk zazní v rámci Dvořákova festivalu. Účinkují: Milan Al-Ashhab – housle a Zdeněk Klauda – klavír.

MČR ve výkonu vodicích psů - Memoriál Simony Karlovcové

KDY: Neděle 5. června od 9 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



Připraven je bohatý doprovodný program jako je jízda na dvojkole, průchod poslepu labyrintem, psí fyzioterapie, ukázky kompenzačních pomůcek, masáže od nevidomého maséra. Vyvrcholením bude koncert nejen nevidomých umělců.

Krása v písních Antonína Dvořáka

KDY: Neděle 5. června v 17 hodin

KDE: Podještědské muzeum Český Dub

V rámci Dvořákova festivalu jste zváni na koncert sopranistky Markéty Klaudové a mezzosopranistky Michaely Zajmi, které doprovodí na klavír Zdeněk Klauda.

Jiří Havelka - Společenstvo vlastníků

KDY: Neděle 5. června v 19 hodin

KDE: Malé divadlo



Režisér, autor a herec Jiří Havelka je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností současného českého divadla. Jeho tvorba vyrůstá z tradice autorského divadla, studoval u Jana Schmida a začínal ve Studiu Ypsilon. Jeho hry vznikají z kolektivní herecké improvizace a právem jsou oceňované jako osobitá součást českého dramatu. Společenstvo vlastníků je poctivá komedie o malých českých sousedech a jejich velkých starostech. Dohodnou se na prodeji nepotřebných půdních prostor, aby získali peníze na opravy společného zařízení? Nebo je důležitější, kolikrát se kdo sprchuje? Místo konstruktivní dohody o praktických věcech se zaplétají do nesmyslných, ale o to vášnivějších hádek o absurdní hlouposti. Budete mít zaručeně pocit, že tyhle legrační typy odněkud znáte.