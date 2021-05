Africké trhy

KDY: Pátek 23. dubna od 12 do 18 hodin

KDE: OC Plaza Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Do Liberce se už 23. dubna vrátí to nejlepší přímo z Afriky! Přijďte do OC Plaza ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. K dostání bude především ovoce, ale také kvalitní káva, čaj, marmelády nebo kakaové boby.

Barokní zahrada je otevřena

TIP NA VÝLET

KDY: každý den od 8 do 19 hodin

KDE: zahrada u kostela Nalezení sv. Kříže Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Až do konce října si můžete denně prohlédnout nejkrásnější barokní památku v Liberci – zahradu u kostela Nalezení sv. Kříže. Přímo v zahradě se tyčí zrestaurovaný Mariánský sloup s postavami světců a Pannou Marií z dílny významného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, postavený jako poděkování za záchranu před morem roku 1680. Najdete tu také Křížovou cestu, kterou tvoří čtrnáct výklenkových kapliček. V rohu zahrady je umístěna Kaple Božího hrobu z roku 1772 jako kopie kaple stojící uprostřed Chrámu Božího hrobu Jeruzalémě. Kaple byla dlouhá léta v havarijním stavu, ale v minulém roce prošla kompletní přestavbou a vy tak nyní můžete obdivovat její původní krásu. Zahrada je otevřena od dubna do října každý den od 8:00 do 19:00 hodin. Kostel Nalezení sv. Kříže i barokní zahrada jsou součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra, která propojuje jedinečná sakrální díla v celém Trojzemí.

Otevřená Zoo

KDY: každý den od 9 do 18 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: 30 - 590 Kč



Zpřístupněny jsou pouze venkovní prostory. V celém areálu je třeba dodržovat momentálně platná vládní nařízení chránící návštěvníky i zaměstnance Zoo. Nefunguje zoovláček, neprobíhají komentovaná krmení a v provozu je jen bistro Gibon, fungující jako výdejní okénko bez možnosti posezení. A kdo chce vidět i do zavřených pavilonů, využije facebook a video s novým přírůstkem v pavilonu tropů – malým pásovcem. Narodil se 4. března, vážil kolem 90 gramů a nyní se již má čile k světu.

Online: Severní Tanzanie – Safari a etnika

KDY: Neděle 25. dubna ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 99 Kč



Severní Tanzánie je plná překvapení a nekonečné pláně Národního parku Serengeti nabízí pravou divočinu, které dominují především kočkovité šelmy, ale nejen ty, nouze není ani o slony. Společně s Davidem Švejnohou navštívíte úžasná místa, hory, jezera, zkrátka vše, co dělá Afriku pro cestovatele úžasnou.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 22. 4. ve 20:30: Corpus Christi

Pátek 23. 4. ve 20:30: Až vyjde měsíc

Sobota 24. 4. ve 20:30: Šarlatán

Neděle 25. 4. ve 20:30: Westwood: Punk, Icon, Activist

Medová královna

KDY: Sobota 24. dubna od 8 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Poslední dubnový on line víkend bude patřit divadlu Drak a jeho inscenaci. Videozáznam pohádky pro děti od tří let o tom, že na cestě ke sladkému pokladu je leckdy třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti, můžete sledovat od sobotního rána až do nedělního večera.