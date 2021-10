Moje první židovské Vánoce

KDY: Pátek 15. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 130 - 300 Kč

Světová premiéra izraelské hry režisérky Hadar Galron, která hru napsala přímo pro DFXŠ. Ve středu jejího zájmu nestojí téma holocaustu, ale spíše to, co se zde dělo po válce. Řada lidí se musela po prožitých válečných hrůzách se svou židovskou identitou vyrovnávat – někdo se víry zřekl, jiný ji tajil, další emigrovali po roce 1948 do nově vzniklého státu Izrael. Hlavním tématem hry je tedy hledání identity v rodinách s židovskou tradicí.

Výroční koncert Fragium16

KDY: Pátek 15. října v 19 hodin

KDE: budova radnice Liberec



Výroční koncert souboru Fragium16 se koná v obřadní síni liberecké radnice.

Mrakoplaš

KDY: Pátek 15. října od 19:30 hodin

KDE: Café Jazzová Osvěžovna Frýdlant

ZA KOLIK: 80/150 Kč

Koncert folk bluesové skupiny.

Davide Mattioli and Band

KDY: Pátek 15. října od 21 hodin

KDE: Klub Lípa Liberec



Těšit se můžete nejen na italského zpěváka s jeho kapelou, ale i na afterparty, kde se o hudbu postará legendární Martin Hrdinka.

Zámecké hodování

KDY: Sobota 16. října od 9 hodin

KDE: Zámek Frýdlant

ZA KOLIK: součást I. prohlídkového okruhu

Co se jedlo v období renesance v zámecké kuchyni frýdlantského hradu a zámku. Bude se vařit i péct a návštěvníci mohou ochutnat pochutiny, které se připravovaly a konzumovaly v období renesance přímo v autentickém prostředí kuchyně. Mezi nejčastější jídla této doby patřily kaše, pomazánky a maso. Kuchař zájemcům prozradí něco z renesanční kuchyně a možná také nějaký recept.

Fauna trhy

KDY: Sobota 16. října od 10 hodin

KDE: centrum Babylon Liberec



Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců nebo odborné literatury.

Střevličí ekoden

KDY: Sobota 16. října v 14 hodin

KDE: Ekocentrum v Oldřichově v Hájích

ZA KOLIK: 150 Kč

Přijďte oslavit Den stromů. Nebudou chybět tradiční tvořivé dílny a hry pro děti, prožitková stezka a řemeslný jarmark. Od 17 hodin hraje kapela Nezmaři.

Noc na zámku ......aneb když se dobová módní přehlídka stane příběhem

KDY: Sobota 1ž. Října od 14:30 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 150 Kč



Těšte se na dobové večerní šaty, spodní a noční prádlo od baroka po 60. léta 20. století, košíky, vycpávky, podložky, aneb skrytí pomocníci módní siluety.

Mauglí

KDY: Sobota 16 října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 200 Kč

Vydejte se do indické džungle a prožijte dobrodružství chlapce Mauglího, vlčí smečky vedené samotářským Akélou a krutého tygra Šér Chána. Taneční divadlo podle knižní předlohy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1907.

Dýňová neděle

KDY: Neděle 17. října od 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



Rodiče i děti se mohou těšit na tvořivé odpoledne na náměstí s Motyčkovic klikou. Přijďte si užít den babího léta a společně tvořit a hrát si přímo v centru města. Je pro vás přichystána nejen dýňová dílna - rodiče s dětmi si mají možnost z dýní a přírodnin na místě vytvořit podzimní dekorace. Za pomoci kreativních animátorů mohou svoji dýni dovést k dokonalosti, fantazii se meze nekladou. A navíc si budete moci nakoupit a občerstvit se v připravených stáncích.

Pohádka ptačí

KDY: Neděle 17. října v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010

O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla Čapka, která nebyla dosud nikdy inscenovaná.

Líný Honza

KDY: Neděle 17. října v 10 hodin

KDE: malý sál sokolovny, Český Dub



Loutkový soubor Ještěd zve na loutkovou klasickou pohádku.

Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy zášti

KDY: neděle 17 října v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Komentovaná prohlídka výstavy, která zobrazuje vizuální antijudaismus a antisemitismus v českých zemích. Zajímavé téma je představeno prostřednictvím bohatého a prakticky zcela neznámého souboru děl, který umožňuje sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám majoritní společnosti českých zemí od středověku po současnost

Nedělní pohádka u Fryče

KDY: Neděle 17. října v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč



Divadlo harmonika pro vás připravilo pohádku "Kouzelný hrnec".