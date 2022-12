Děti budou slavit svůj konec roku v Café Královská zahrada. Zahraje jim k tomu DJ a děti si pohrají s tvarovacími balony.

S hlavou v oblacích

KDY: Pátek 30. prosince v 18 hodin

KDE: Česká beseda Český Dub

ZA KOLIK: 100 Kč



Akční komedie v podání místního Divadelního spolku Vojan.Tři letušky a jeden pilot se rozhodnou vyřešit své finanční potíže malou, jednorázovou brigádou – bombovým útokem na soukromé letadlo jim neznámého zbohatlíka. Navzájem se neznají a člověka, který celou akci vede a financuje, nikdy neviděli. Před naprostými teroristickými amatéry vyvstane úkol, se kterým si ještě nikdy nikdo neporadil – spáchat dokonalý zločin, po kterém nezůstanou žádné stopy a pachatele tak nebude možné dopadnout. Součástí představení bude i společný přípitek k novému roku.

Pro lásku

KDY: Pátek 30. prosince v 19 hodin

KDE: Severočeské muzeum Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Koncert Nazarije Fedytnyka (baryton), Stanislavy Kozubíkové (soprán) a Ally Nazimok (klavírní doprovod).

Novoroční poselství

KDY: Pátek 30. prosince ve 20 hodin

KDE: Trojmezí, Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma



Setkání na Trojmezí spojené s odesláním vzkazu v láhvi.

Vánoční prohlídky na Sychrově

KDY: probíhá každý den do 1. ledna od 10 do 14 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 190 Kč

Jednou z památek, které jsou otevřené celoročně, je také zámek Sychrov na Liberecku. Tento týden tam můžete vyrazit na speciální Vánoční prohlídky. Čekat na vás budou svátečně vyzdobené interiéry zámku stromečky, ručně foukané a malované ozdoby, dobové dárky a vůně cukroví. Prohlídky probíhají bez průvodce. Máte tak jedinečnou příležitost projít si zámek s rodinou či přáteli vlastním tempem. Areál se otevírá od 10 hodin a poslední vstup do interiérů je ve 14 hodin. Prodej vstupenek pouze na pokladně.

Silvestrovský běh

KDY: Sobota 31. prosince ve 13 hodin

KDE: areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: startovné dobrovolné



41. ročník posledního běhu roku na hrádecké Kristýně určený všem, kteří se chtějí na konci roku ještě provětrat. Podrobnosti najdete ZDE.

Nikola Šuhaj

KDY: Pátek 30. prosince ve 14 a 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč

Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a nikdy nikoho nezabil, leda v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty, znovu ožívá, tentokrát v nové dramatizaci a se staronovými písněmi Petra Ulrycha. Od smrti skutečného Nikoly Šuhaje letos uplynulo právě sto let. Tento koločavský zbojník a válečný zběh, kterému nezbylo nic jiného než odejít do hor, se stal legendou ještě za svého života. Ovšem český spisovatel Ivan Olbracht mu doslova zbudoval pomník tím, že o něm napsal román, který si od roku 1933, kdy poprvé vyšel, získal velkou čtenářskou oblibu. Drama Nikoly a jeho milé Eržiky dostalo filmovou i divadelní podobu a z Koločavy se stalo poutní místo, které před českými turisty chrání jen jeho obtížná dostupnost. V polovině sedmdesátých let se románem nechal inspirovat hudebník Petr Ulrych a se svou sestrou Hanou natočili legendární album s třinácti písněmi inspirovanými příběhem Nikoly Šuhaje. A právě tyto písně se stanou základem naší nové inscenace tohoto klasického vášnivého příběhu o romantickém kraji, lásce a zradě, protkaný spoustou nádherných písniček.

Korálek přivezl seniorům do Českého Dubu atmosféru vánočních svátků

Silvestr v klášteře

KDY: Sobota 31. prosince od 18:30

KDE: Klášterní restaurace, Hejnice

ZA KOLIK: 420 Kč



K tanci a poslechu vám v refektáři zahraje kapela Orion Vladimíra Hrdiny. Do 21 hodin se podává silvestrovská večeře formou bufetu.

Silvestrovská oldies zábava

KDY: Sobota 31. prosince od 19 hodin

KDE: Liberecká výšina

ZA KOLIK: 250 Kč

Trocha hudby a tance s DJ Jirkou Dokoupilem. V ceně vstupného je novoroční guláš a přípitek.

Silvestr party

KDY: Sobota 31. prosince ve 20 hodin

KDE: Restaurace Na Rozcestí, Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč



Akce se ponese v duchu tropické letní noci a kostýmy jsou vítány. Podávat se budou tropické míchané drinky a koktejly, připraveno bude speciální silvestrovské menu, o hudbu se postará Dj Benny.

Novoroční výstup na Ještěd

KDY: Neděle 1. ledna od 9 hodin

KDE: Registrace - Horní Hanychov, konečná tramvaje č. 3, Liberec

ZA KOLIK: 30 Kč

Další, již osmačtyřicátý ročník novoročního výstupu na Ještěd, pořádá pod heslem Jak na Nový rok, tak po celý rok v první lednový den oddíl turistiky Klubu českých turistů – TJ Lokomotiva Liberec. Registrace účastníků je na konečné tramvajové linky číslo 3 před restaurací Čerti na Ještědu od 9 do 11 hodin. Cílové místo je na vrcholu Ještědu u chatky Rohanka mezi 9.30 a 13.00. Zhruba pětikilometrová trasa vede po modré turistické značce. „Výšlap se koná za každého počasí a je na vlastní zodpovědnost. Doporučujeme použít turistické hůlky. Pokud se zhorší počasí, je dobré zvolit pro zpáteční cestu trasu po silnici,“ uvedl za pořadatele Bořivoj Pohl. Každý účastník obdrží na vrcholu pamětní list a originální novoroční razítka. Startovné činí 30 korun. „Akce se poprvé konala v roce 1976. Pravidelně vystupuje na Ještěd přibližně tisíc registrovaných účastníků. První výstup absolvovalo 93 osob, každoročně se počet zvyšoval a při 10. ročníků v roce 1985 již byla překonána první tisícovka nadšenců. Celkem na vrchol Ještědu vystoupalo na Nový rok už 45.000 turistů,“ doplnil Pohl.

Vánoční Valdštejn

KDY: Čtvrtek 29. prosince a pátek 30. prosince od 13 do 15:30, sobota 31. prosince a neděle 1. ledna od 10 do 14 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prohlídka vánočně vyzdobeného hradního areálu.

Novoroční výstup na Javorník

KDY: Neděle 1. ledna v 10 hodin

KDE: start u restaurace U Loterie, Dlouhý most

Tradiční výstup na Javorník vám umožní se na konci svátků trochu rozhýbat.

Tradiční Novoroční koncert

KDY: Neděle 1. ledna v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Bonifáce



Vystoupí liberecký dětský pěvecký sbor Severáček pod vedením Silvie Langrové.