Prima Fresh festival 2021

KDY: Pátek 10. září od 14 do 20 hodin a sobota 11. září od 10 do 20 hodin

KDE: Park Budyšínská Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč

Cooking show Zdeňka Pohlreicha si můžete užít oba festivalové dny. S velkým potěšením vám pořadatelé představí několik českých výrobců delikates, kteří se mohou pyšnit oceněním Great Taste Awards z Velké Británie, které je nejslavnější gurmánskou cenou na světě. Festivalovou atmosféru bude po oba dny dotvářet hudební program na hlavním pódiu, kde si návštěvníci v kombinaci se skvělým jídlem a pitím vychutnají to nejlepší z tradice soulu, jazzu a pop music v podání uskupení Hermès Karel & HK Dancers.

Tulifest 2021

KDY: Pátek 10. září v 9 hodin

KDE: Soukenné náměstí Liberec



Soutěžní přehlídka hudebních skupin a sólistů s handicapem i bez. Na místě budou i další aktivity, občerstvení a doprovodný program.

Karolína Hylská - koncert v Pražské ulici

KDY: Pátek 10 září v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Autorský folk mladé písničkářky.

Legendy cestování na výstavě Tajemná Indonésie

KDY: Pátek 10. září v 18 hodin

KDE: centrum Babylon Liberec



Pořad Legendy cestování unikátně pojí odlišné cestovatelské osobnosti v jednom večeru: známého fotografa Jiřího Kolbabu, velkého náčelníka jménem Mnislav Zelený Atapana, cestovatele Rudu Švaříčka a ředitele liberecké zoo Davida Nejedla. V rámci akce se můžete zúčastnit komentované prohlídky výstavy Tajemná Indonésie, kde průvodcem bude autor expozice osobně.

Boj o oheň

KDY: Pátek 10. září v 18 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Příběh se odehrává v pravěku, přičemž výchozí inspirací této inscenaci se stala klasická tragédie Romeo a Julie. Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od nepaměti bojují a se svým soupeřením nedovedou ustat. Jen dva mladí členové kmenů, dívka Kočka z kmene Amuletů a mladík Huban z kmene Talismanů, na vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň zcela novou symboliku a právě jejich pouto nakonec usmíří i oba znepřátelené rody. Loutková komedie je určena dětem od 6 let.

Blbec k večeři

KDY: Pátek 10. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110/320 Kč



Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů.

Dětský den ve Vesci

KDY: Sobota 11. září v 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec

Program Dětského dne je ušitý na míru malým i velkým návštěvníkům, klukům i holkám, nabídne spoustu zábavy a atrakcí, statické ukázky vojenské techniky a policejních zásahů. Součástí dne budou i hudební a taneční vystoupení a koncert skupiny Traforock na závěr programu. O pestré občerstvení se postarají místní farmáři, v plánu jsou i oblíbené vyhlídkové lety vrtulníkem.

Dny evropského dědictví aneb Oživený zámek Lemberk

KDY: Sobota 11. září od 10 do 15 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 100 Kč



Ke Dnům evropského dědictví jsou pro vás připravené oživené prohlídky 2. okruhu včetně Černé kuchyně, kde budete moci ochutnat pokrmy připravené na otevřeném ohništi ze 17. století dle dobových receptů. Průvodci v dobových kostýmech se na vás již těší.

Dny evropského dědictví v Liberci

KDY: Sobota 11. září

KDE: Liberec

Dny evropského dědictví se konají 11. září v Liberci a 12. září v Žitavě. V letošním roce se EHD spojí s festivalem umění Art Week, při kterém bude možné navštívit umělecké instalace v objektech obou měst, a to v termínu od 11. do 17. 9. 2021. V Liberci bude mimo jiné zpřístupněno: Liberecká radnice, Divadlo F. X. Šaldy, Synagoga Liberec, kino Varšava, kostel Nalezení sv. Kříže, Liberecké podzemí, Naivní divadlo, Dům u dvou sfing, Severočeské muzeum, Kamenolom Ruprechtice. Další místa a co přesně bude možné v nich obdivovat najdete na www.visitliberec.eu a www.ehd-toffd.eu.

Putování po stopách železné koruny

KDY: Sobota 11. září od 7 hodin

KDE: T.J. Jiskra Hejnice



Klub turistů pořádá 49. ročník turistického pochodu na 7.5 km, 9 km, 14 km, 22 km a 27 kilometrů a 27. ročník cykloturistiky na 25 a 55 kilometrů.

Rozloučení s létem

KDY: Sobota 11. září od 13 hodin

KDE: autokemp Frýdlant

Těšit se můžete na spousty lákadel pro děti - skákací hrad, kouzelnici s hrdličkami a balónky, malování na obličej, jízdu na ponících a mnoho dalšího.

Hrádecké dožínky

KDY: Sobota 11. září od 14 hodin

KDE: Hasičská louka Hrádek nad Nisou



Prezentace zemědělců, zahrádkářů, chovatelů, řemeslníků. Vystoupí Cop, Starej kmen a Celestýnka. Nebudou chybět dílničky a soutěže pro děti.

Loučení s létem

KDY: Sobota 11. září v 17 hodin

KDE: Hřiště, Krásná Studánka

Jste zváni na unikátní projekt do Sportovního areálu v Krásné Studánce, při této příležitosti se můžete těšit na pálení vatry, opékání buřtů a koncerty kapel AC/DC Czech Revival, Kabát Revival Varnsdorf, Rammstein Members Club.

Lišák Renard

KDY: Sobota 11. září v 17 hodin

KDE: Naivní divadlo

ZA KOLIK: 80 Kč



Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky zavede čistě iluzivní marionetová inscenace Martina Tichého (v NDL např. Pohádka o Raškovi) podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka.

Pokračovatelé mistrů

KDY: Sobota 11. září od 18 hodin

KDE: zámek Sychrov

ZA KOLIK: 190 Kč

Koncert v rámci 65.ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova, který se uskuteční v zámecké galerii. Účinkují: Šárka Neprašová – soprán, David Ullrich – tenor, Augustin Kužela – klavírní doprovod, Radmila Hrdinová - průvodní slovo, Zora Jehličková - host, sólistka opery Národního divadla v Praze, Na programu jsou árie z českých a světový oper: B. Smetana, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini.

Hudební festival Lípa Musica - Dvořák Gala

KDY: Sobota 11. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 400 - 1200 Kč



20 let festivalu Lípa Musica a 180 let od narození českého velikána Antonína Dvořáka. Oslavte společně s námi završení dvou dekád hudebního života Libereckého kraje pod hlavičkou Lípy Musicy výjimečnou poctou české hudbě a mistrovi nad mistry, Antonínu Dvořákovi. Tu složí Michaela Fukačová, jedna z nejvýznamnějších violoncellistek současnosti, která se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století. Sólistku předních světových orchestrů a festivalů na dvořákovském galakoncertu doprovodí jeden z našich nejlepších orchestrů – Symfonický orchestr Českého rozhlasu – který se na festivalu Lípa Musica představí poprvé v historii, a to pod taktovkou svého šéfdirigenta Alexandera Liebreicha.

Big Band Jam 2021

KDY: Sobota 11. září ve 20 hodin

KDE: Bunkr Rock Club Liberec

Každoroční velká show Big’O’Bandu tentokrát v klubu Bunkr.

Jolanta

KDY: Neděle 12. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

ZA KOLIK: 110 - 350 Kč



Na počátku operního libreta k poslední Čajkovského opeře, pod kterým je podepsán skladatelův mladší bratr Modest Iljič Čajkovskij, stál příběh Hanse Christana Andersena, jenž vycházel ze skutečných osudů historických postav. Zásadním dramatickým tématem této jednoaktové opery je Jolantina slepota, o které však princezna neví. Její svět však není nijak ochuzený, naopak, vnitřní pohled probouzí neochvějnou vůli a cestu k opravdovému lidství. Čajkovskij zde velmi důsledně pracuje s lyrickou empatií, nechává probouzet romantické barvy a nálady až impresionistické. Premiéra je datována k prosinci 1892, tedy necelý rok před skladatelovou smrtí.