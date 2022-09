Přijďte se podívat do Zoo, jaké organizace pracují s dobrovolníky v Libereckém kraji. Připravené jsou nejen stánky jednotlivých organizací s prezentacemi, ale také mnoho aktivit a představení soutěže „Pomáhat je hustý“.

Tulifest

KDY: Pátek 9. září v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Soutěžní přehlídka hudebních skupin a sólistů s handicapem i bez. Na místě, kromě vystoupení kapel a sólistů, budou další aktivity, občerstvení a doprovodný program

Studánecké Loučení s Létem

KDY: Pátek 9. září v 17 hodin

KDE: Hřiště, Krásná Studánka

ZA KOLIK: 490 Kč

enechte si ujít Wohnouty, Vypsanou Fixu a kapelu Nasekáč na jedné z posledních letních opem air akcí.

Nepálem bez turistů

KDY: Pátek 9. září v 18 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec



Pořad z cyklu Knihovníci a přátelé knihovny cestují. Přednáška o tříměsíční cestě po Nepálu a Kyrgyzstánu. Z hlavního města Káthmandu se vydáte na méně známý trek kolem hory Manaslu. Budete pozorovat nosorožce v NP Chitwan a poté se vydáte za kvetoucími rododendrony do lesů u Mardi Himal. Na závěr nebude chybět putování k nejvyšší hoře světa Mt. Everest. Hosté: Karel Fojtík a Václav Lízner.

Shotgun Festival

KDY: Pátek 9. - neděle 11. září

KDE: areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: od 438 Kč

Festival Shotgun letos vstupuje do třetí dekády systematického mapování toho nejzajímavějšího na poli současné elektronické hudby. Po kompromisech vynucených protiepidemickými opatřeními předchozích dvou sezón se organizátoři vracejí k původnímu konceptu dvou pódií s řadou změn a nových nápadů. Více ZDE

O5 a Radeček

KDY: Pátek 9. září od 19 hodin

KDE: areál hospůdky U Kudrnáče, Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



S prázdninami se U Kudrnáče tento rok již tradičně rozloučí koncertem. Bude O5 a Radeček, bude pivo, jídlo a dobrá nálada.

Boni Pueri: Requiem

KDY: Pátek 9. září v 19 hodin

KDE: kostel Sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 300 Kč

Další pěveckou kapitolu letošního Lípa Musica vyzpívá světoznámý český chlapecký sbor Boni pueri, který je pro šíři svého repertoáru i obdivuhodnou profesionalitu světovým unikátem a patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Svým názvem se hlásí ke sboru, jenž působil od 12. století při chrámu sv. Víta v Praze.

Dny evropského dědictví v Liberci

KDY: Sobota 10. září

KDE: Liberec



Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Liberci si v rámci akce prohlédnete a užijete doprovodný program na mnoha místech, například na Liberecké radnici, v Divadle F. X. Šaldy, v kavárně Pošta, Technickém muzeu, Oblastní galerii, Severočeském muzeu a na mnoha dalších místech. Seznam míst včetně programu najdete na www.visitliberec.eu.

Putování po stopách Železné koruny

KDY: Sobota 10. září od 7 hodin

KDE: fotbalový stadion Hejnice

Klub turistů při TJ Jiskra Hejnice pořádá v sobotu 10. září 50. ročník turistického pochodu. Vydat se můžete na trasy dlouhé 7, 11 a 20 kilometrů. Vyrazit můžete i na kole – cyklotrasy měří 26 a 70 kilometrů.

Dětský den ve Vesci

KDY: Sobota 10. září od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tradiční Dětský den ve Vesci se Spolkem válečných veteránů ČSPP, Libereckým krajem a SBD Sever. Na programu jsou ukázky PČR, záchranné složky, výcvik psů, dětské atrakce, taneční a hudební vystoupení, fotolety vrtulníkem, předváděcí jízdy, soutěže o ceny.

Procházka Hodkovicemi s rodáky

KDY: Sobota 10. září od 10 hodin

KDE: náměstí Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou mají pestrou a velice zajímavou historii. Vydejte se na komentovanou prohlídku s místními rodáky a přesvědčte se o tom sami.

OBRAZEM: Lidé v Liberci mohli obdivovat i vyzkoušet práci sklářů

Loučení s létem

KDY: Sobota 10. září v 10 hodin

KDE: Skiareál Ještěd

ZA KOLIK: vstup zdarma



Závody ve slalomu na trávě, hledání „Skrytých příběhů“ v rámci naučných stezek, ukázky první pomoci Horské služby a spoustu zábavy a sportovních aktivit pro děti i dospělé nabídne celodenní akce, kterou pořádá Skiareál Ještěd, ve spolupráci s SKJ a Horskou službou. .

Dny evropského dědictví v Českém Dubu

KDY: Sobota 10. září

KDE: muzeum, park, kostel, Městská knihovna Český Dub

U příležitosti Dnů evropského dědictví jste zváni na prohlídky vybraných historických památek Českodubska. Přehled vybraných památek a časový harmonogram najdete na www.cdub.cz. U příležitosti Dnů evropského dědictví uspořádalo Podještědské muzeum a knihovna zvou výstavu Historické podoby českodubského parku v městské knihovně, která potrvá do 14. října.

Dny evropského dědictví na Grabštejně

KDY: Sobota 10. a neděle 11. září od 11 hodin

KDE: Hrad Grabštejn



Připraveny jsou speciální prohlídky, kdy vás křížem krážem hradem provede sama paní kastelánka.

Muzeum Lega v Nise

KDY: Sobota 10. září od 12 hodin a 11. září do 18 hodin

KDE: Obchodní centrum Nisa Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

Zábavné odpoledne s Muzeum Lega. Na interaktivních stanovištích budou připraveny soutěže o ceny, vyzkoušíte si práci s robotickými modely a postavte si vlastní originální výtvor z legendární stavebnice Lego.

Oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

KDY: Sobota 10. září ve 12 hodin

KDE: náměstí 1. Máje Chrastava



Tradiční akce obcí Mikroreginu Hrádecko-Chrastavsko se letos koná už po sedmé. Jednotlivé obce se v pořadatelství střídají. Letošní oslavy má na starosti Chrastava. Oslavy se ponesou v tradičním duchu setkání, kulturního programu a také sportovních aktivit. Stejně, jako se každoročně mění místo konání oslav, mění se i sportovní soutěže pro týmy reprezentující jednotlivá města a obce. Chrastava letos připravila štafetu na transbordéru, a tři mini turnaje - v nohejbale, střelbě a kuželkách. Sportovní klání proběhnou v dopoledních hodinách, v pravé poledne začne program na náměstí. Na úvod přítomné pozdraví starostky a starostové obcí sdružených v Mikroregionu, poté bude následovat hudební program. Zahrají regionální kapely Krávy bez medu, Woko, Stan Band a Shortfingers. Představí se také chrastavští senioři se svou taneční sestavou a chybět nebude ani pohádka pro děti. Hlavní hvězdou večera pak bude populární zpěvačka Petra Janů se skupinou Amsterdam. Zájemci budou moci navštívit Muzeum hasičské techniky, Führichův dům, Městské muzeum, galerii a Chrastavské sklepení. Proběhne i prezentace jednotlivých obcí, které budou mít na náměstí své stánky.

Art Week Liberec 2022

KDY: Sobota 10. září od 13 hodin (do 16. září)

KDE: Malá výstavní síň, Severočeské muzeum, Oblastní galerie Liberec - Lázně

Art Week Liberec již dnes patří k významným severočeským událostem na poli prezentace současného umění. Kurátorky festivalu zvou české i zahraniční umělce a nabízejí jim zde jedinečný prostor pro vznik nových uměleckých děl. Důraz kladou především na propojení instalací s místními lokalitami. Festival se i letos stává součástí Dnů evropského dědictví. Účast na letošním ročníku potvrdilo sedm vizuálních umělců z oblasti konceptuálního a performativního umění, malířství, hudby, filmu či sklářského umění. A jako v uplynulých ročnících i tentokrát AWL spolupracuje se Severočeským muzeem a Oblastní galerií Liberec. Program na www.visitliberec.eu a na www.artweekliberec.cz.

Big Band Jam 2022

KDY: Sobota 10. září v 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Každoroční open-air show kapely Big’O’Band na náměstí před Libereckou radnicí. Letos Big’O’Band vystoupí v češtině. Kapela vybrala skvělé písničky, které buď již autorsky měly skvělé texty, nebo byly aspoň hezky přetextovány do češtiny.

Příběh Kateřiny ze Strážnice

KDY: Sobota 10. září od 18 hodin

KDE: Hrad Valdštejn

Podvečerní kostýmové prohlídky, ve kterých ožije příběh Kateřiny ze Strážnice, coby poslední doložené majitelky hradu. Akce se koná k příležitosti celorepublikových oslav Dnů evropského dědictví.

Calin

KDY: Sobota 10. září od 21 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: od 299 Kč



Čtyřiadvacetiletý rapper a zpěvák Calin s moldavskými kořeny letos vydal své druhé studiové album Popstar, které představí v Liberci.

Africké trhy

KDY: Neděle 11. září v 9 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

To nejlepší ze srdce Afriky. Budete mít možnost ochutnat to nejčerstvější exotické ovoce, zeleninu, kakao, kávu nebo koření a přenést se tak na chvilku do tropického ráje.

Legenda z mlžných hor

KDY: Neděle 11. září v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie. Dobrodružný příběh pro celou rodinu zavede diváky do magického světa Mlžných hor, kde tři podivuhodné nárůdky zápasí o svobodu. Aby se obyvatelé osady Buková Stráň vymanili z nadvlády strachu, musí hledat ztracené kouzlo v hlubokých pramenech svých kořenů. Tři děti se proto vydávají na dobrodružnou výpravu za odvahou a svobodou do Mumlavé Doliny a Obřího Lesa.