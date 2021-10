Žamboši

KDY: Pátek 8. října v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč

Folková alternativa z dálného Východu konečně na Severu

Mezinárodní den zvířat

KDY: Sobota 9. října od 10 hodin

KDE: Zoo Liberec



Tradiční podzimní akce v Zoo Liberec je letos připravena velkoryseji než obvykle: různorodá stanoviště po celém areálu a několik témat, ze kterých si návštěvníci mohou vybrat zábavu, poučení, sport i dílničky nebo hry a soutěže.

Sokolnické ukázky

KDY: Sobota 9. října od 10 hodin

KDE: hrad Trosky

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč

Po celý den poutavý výklad o historii sokolnictví, ukázky krmení a příletů dravých ptáků.

Liberecké všehotrhy

KDY: Sobota 9. října od 8:30 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec



Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit to, co nepotřebují ti druzí. Trhy se konají na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.

První pomoc u dětí

KDY: Sobota 9 října v 9 hodin

KDE: SDH Vratislavice

ZA KOLIK:

SDH Vratislavice nad Nisou a Veronika Krejčířová vás zvou na praktický seminář. Kurz je určen pro nastávající maminky ale i pro ty, které již doma děti mají. Součástí budou praktické ukázky s nácvikem a propagační materiály.

Veselení na Mlejně

KDY: Sobota 9. října od 13 hodin

KDE: Mlýn u Křížku, Bohumileč, Český Dub

ZA KOLIK:



První ročník hudebně – kulturního festivalu s bohatým programem. Ve 13:30 začíná loutková pohádka a pak se již na jevišti začnou střídat interpreti všech možných hudebních žánrů od folku přes rock až po metal.

Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!

KDY: Sobota 9. října v 15 a v 17 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Původní loutková komedie Víta Peřiny pro děti i jejich dospělý doprovod je autorskou variací klasické pohádky o Červené Karkulce. Do českých lesů se po sto letech opět vrátili vlci. Nejmladšího samce smečky navíc čeká jeho první mise, během níž si má získat respekt ve svém novém rajónu. V lese se ten den připravuje na myslivecké zkoušky mladý lesní adjunkt. A stejným lesem toho osudného dne poprvé sama, bez rodičů, vyrazila i malá holčička, která získala své jméno podle červené čepičky – Karkulka. Tři iniciační cesty trojice odlišných hrdinů (mladý vlk, začínající hajný a malá holčička) se protnou v bláznivém finále uprostřed lesa – v chaloupce, v níž babička Červené Karkulky právě oslavuje významné životní jubileum.

Irský ples

KDY: Sobota 9. října od 18 hodin

KDE: Společenské centrum Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK:



Taneční workshop u příležitosti 10. výročí vzniku tanečního souboru Patašpička. Představí se skupina irských tanců Divokej Ir, veselou irskou hudbu obstará kapela Rookery a k pití si dáte tradiční irské nápoje.

Technický kurz - Řezání a gravírování do dřeva - Laser

KDY: Neděle 10. října

KDE: iQFABLAB - iQLANDIA Liberec

ZA KOLIK: 1490 Kč

Kreativní kurz s vůní dřeva. Osaháte si software a přístroje dostupné ve specializovaných dílnách. Naučíte se, jak ovládat software CorelDRAW a jak v něm připravit podklady pro řezání laserovou řezačkou. Ukážete si, jak pracovat s laserem Epilog, jaké materiály zvolit a kterým se vyhnout. Dozvíte se, jak nastavit hodnoty při práci s různými materiály. Podíváte se na hotové výrobky, zdroje inspirace a vychytávky, které Vám usnadní práci. Vyrobíte si originální dárek pro sebe, nebo své blízké s vlastnoručně navrženým tvarem a obrázkem. Také si předvedete otočný nástavec pro gravírování na kulaté předměty jako je sklenička. V rámci kurzu dostanete překližkovou desku, z které můžete vyrábět. Ale můžete si donést i jiný dřevěný předmět, na který se nebudete bát gravírovat.

Dekkadancers: Stabat Mater

KDY: Neděle 10. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 250 - 400 Kč



Stabat Mater líčící bolest Panny Marie pod Kristovým křížem je odjakživa jednou z nejpřitažlivějších duchovních předloh, která zlákala nespočet hudebních skladatelů různých hudebních stylů a epoch. Fascinujícím způsobem se tohoto úkolu zhostil italský soudobý hudební skladatel Marco Rosano, jehož kompozici fantasticky na nahrávce zvěčnil kontratenorista Andreas Scholl. Rosano navíc na objednávku festivalu své dílo Stabat Mater doplnil o kontrastní expresivní hudební plochy, které katalyzují duchovní téma do nové podoby. Jakým způsobem se touto skladbou nechá inspirovat progresivní taneční soubor Dekkadancers složený ze špičkových tanečníků národních baletních scén v Praze, Brně, Mnichově či baletní Mekce Moskvě v čele s Ondřejem Vinklátem, výjimečnou baletní osobností mladé generace, trojnásobným držitelem Ceny Thálie, který se ujme spolu se svým kolegou Štěpánem Pecharem i role choreografa?