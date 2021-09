80s VS 90s Bunkr Party

KDY: Pátek 3. září

KDE: Bunkr Rock Club Liberec

Již magický šestnáctý z povedených pravidelných večerů ve stylu 80’s a 90’s parties v Bunkru. Ten nejlepší výběr disco tanečních hitů. Zahrají vám zde i na přání.

Janek Ledecký a band

KDY: Pátek 3. září ve 20 hodin

KDE: Kostel Nejsvětější Trojice, Vratislavice

ZA KOLIK: 390 Kč



„Proklínám“, „Na ptáky jsme krátký“, „Pěkná, pěkná, pěkná“, „Všechno bude fajn“ a mnoho dalších známých hitů Janka Ledeckého si můžete vychutnat v nádherném prostředí kostela Nejsvětější Trojice.

Sport Live 2021

KDY: Sobota 4. září od 9 do 16 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

Během první zářijové soboty se ve Sport Parku i Home Credit Areně představí přes 40 sportovních klubů a oddílů, které zde také zahájí nábor nových členů. Každý, kdo hledá nový sport pro své děti nebo i pro sebe, se může na veletrhu seznámit se všemi potřebnými informacemi pro provozování konkrétního sportu i se zástupci klubů a daný sport si může na místě dokonce vyzkoušet. Velkou novinkou Sport Live 2021 bude Cycology BMX/MTB airbag session a exhibice, během níž se díky přenosnému odrazu a airbagovému dopadu divákům představí jezdci na BMX a MTB kolech s atraktivními skoky jako je dvojité salto, kombinace otáček o 360° a průtahové triky. V několika exhibicích své triky předvedou například jezdci týmu Steezers ze severních Čech a další skvělí jezdci. V doprovodném programu veletrhu Sport Live však nebudou chybět ani oblíbené hry a soutěže pro děti, přehlídka netradičních sportů, jako je například požární sport a paintball, turnaj malých fotbalistů, den otevřených dveří na sportovištích Sport Parku Liberec a mnoho dalšího.

Lužická padesátka

KDY: Sobota 4. září, start mezi 6 – 10 hodinou

KDE: školní jídelna Základní školy T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou



Tradiční turistický pochod Lužickými horami slaví 50 let. Nejlepší oslavou bude, když se přidáte a vyrazíte s námi. Trasy měří 8, 15, 25 a 50 kilometrů.

Oldtimer a Ferdinand Porsche Festival

KDY: Sobota 4. září od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec

Oslava 146. narozenin Ferdinanda Porsche, sraz sportovních automobilů Porsche, výstava závodních automobilů, setkání historických vozidel, ukázkové měřené jizdy.

Den supů

KDY: Sobota 4. září v 10 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec



Pro malé i velké návštěvníky bude připraven speciální program, který zájemcům přiblíží tyto majestátní mrchožrouty. Dozví se např., jaký význam mají tito ptáci v přírodě, jak pomáhá Zoo Liberec při jejich ochraně.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

KDY: Sobota 4. září v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Veselá pouť

KDY: Neděle 5. září v 10 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč



Již samotný název dětského divadelního představení vás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení děti navštíví Jů a Hele a společně se přenesete do míst plných kouzel, zábavy a legrace.