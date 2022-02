55. ročník legendárního závodu v běžeckém lyžování, kde se na startu potkávají profíci a hobby běžci. Připraven je bohatý nejen sportovní program, a to nejen v Bedřichově, ale také v Liberci a Jablonci nad Nisou. Na lyže se může postavit každý od dětí po věkově odrostlé, nebude chybět závod historických lyžníků, program Českého horolezeckého svazu a také hudba, o kterou se mimo jiné postarají Tata Boys a Chinaski. Podrobný program na www.jiz50.cz.

Acoustic Rising Stars

KDY: Pátek 11. února od 18 hodin

KDE: restaurace u Loterie, Dlouhý Most



Druhý ročník přehlídky startujících country skupin. Můžete se těšit na Blue Apples, Klekni, Lenoši nebo Good Water Band. Vstupné dobrovolné.

Jana Koubková a Ondřej Kabrna

KDY: Pátek 11. února v 19:30 hodin

KDE: Café Jazzová Osvěžovna, Frýdlant

Koncert populárního dua slibuje nevšední jazzové zážitky. Na koncert je potřeba se zarezervovat na e-mailu: jazzovaosvezovna@gmail.com.

Semafor

KDY: Pátek 11. února v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 490 Kč



Revuální kabaret plný písní, který je poctou divadlu Semafor a zejména pak Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Když na samém konci padesátých let toto divadlo vzniklo, do české kultury s ním vtrhla zcela nová energie. Jeho tvůrci programově navazovali na poetiku pánů Voskovce a Wericha, byl zde však jeden zásadní rozdíl - Semafor se ve srovnání s Osvobozeným divadlem od samého počátku profiloval jako divadlo zcela nepolitické. Přesto jej však diváci vnímali jako jistý ostrůvek svobody a stávali v dlouhých frontách třeba i celou noc, jen aby sehnali lístky na představení. Začínala tu celá řada budoucích hvězd populární hudby a jejich tehdejší písně se zpívají dodnes.

9. narozeniny Bunkru

KDY: Pátek 11. února ve 20 hodin

KDE: Bunkr Rock Club Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Oblíbený klub má za sebou 9. let fungování a to i přes poslední 2 covidové roky. A to si říká o pořádnou párty, o kterou se postará Big'O'Band kapelníka Marka Ottla se svým speciálem. Nahradí původně plánované Hitfakers, jejichž bubeník si zlomil ruku. Jako předkapela zůstává parta Adovany a od půlnoci odpálí afterparty DJ Daroot.

Jarní maškarní karneval a kouzlení

KDY: Sobota 12. února ve 14 hodin

KDE: centrum Babylon Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



V Královské zahradě Babylonu vás čeká báječná show plná her, tance a soutěží. Masky vítány, ty nejlepší budou odměněny. Se svými triky a kouzly vás pobaví vtipný Kouzelník Roberto.

ČEZ Energy fest

KDY: Sobota 12. února od 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

U příležitosti Jizerské 50 se na náměstí před libereckou radnicí koná tradiční ČEZ Energy fest. Jako předkapela vystoupí v 18 hodin hodin kapela Pilot, od 19 hodin je pak na programu kapela Chinaski.

Příběh šneka Bedřicha

KDY: Neděle 13. února v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice



Autorská činoherně-loutková pohádka s písničkami, jejímž hlavním hrdinou je šnek Bedřich zalezlý ve své ulitě. Byl by nejraději, kdyby ho nikdo neotravoval a každý se staral sám o sebe. Jenomže to se mu právě ne a ne splnit.