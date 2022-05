Projděte se Čarodějnickou stezkou. Trasa začíná na odpočívadle za ruprechtickým hřbitovem a dále pokračuje lesíkem. Cestou na vás čeká 11 zastávek s úkoly, které jsou vhodné pro děti do 4 let. Trasa měší 1,1 km, je značená bílými fáborky a sjízdná i s terénním kočárkem. Stezku připravila organizace Musictime.

Pokáč

KDY: Pátek 29. dubna ve 20 hodin

KDE: Sportovní areál PardalGroup Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 370/390 Kč



Nenechte si ujít koncert populárního písničkáře, který svými hity reaguje mimo jiné i na aktuální události ve společnosti.

Čarodějnice pro malé i nejmenší děti

KDY: Sobota 30. dubna od 16 hodin

KDE: Dětský koutek Lidové sady Liberec

Od 16 hodin zahraje Divadlo Rolnička pohádku O kouzelném koštěti, od 18:30 dojde na upálení čarodějnice - podvečerní pálení ohně s možností opečení vlastních špekáčků. Otevřeno je až do 21 hodin a ruské kolo i vláček budou jezdit až do konce. Od 19 hodin je vstup do Dětského koutku zdarma.

Čarodějnice na Výšině

KDY: Sobota 30. dubna v 16 hodin

KDE: Liberecká výšina



Přijďte si opéct buřtíka, spálit ježibabu a možná přijde i kouzelník. Kromě na ohni pečeného buřtu, si samozřejmě můžete v restauraci pochutnat na dobrotách z výšinského menu.

Čarodějnický pohádkový les

KDY: Sobota 30. dubna v 16 hodin

KDE: Kulturní centrum a lesopark Vratislavice

Nejen skřítky, skřety a čarodějnice potkáte na pohádkové trase v lesoparku. Zábavná procházka plná úkolů pro zvídavé děti a jejich rodiče bude od 16 do 19 hodin. Na samotném pálení čarodějnic vás čeká vyhlášení tradiční soutěže o nejhezčí čarodějnou masku a nejoriginálnější lampion. K poslechu a tanci hraje skupina Diesell. Ohniště na opékání vlastních buřtíků připraveno.

Lampionový průvod a pálení čarodějnic

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: Horní Hanychov, hřiště



SDH Horní Hanychov vás zve na tradiční lampionový průvod a pálení čarodějnic. Od 17 hodin občerstvení na hřišti, v 18:45 sraz na konečné tramvaje, od 19 hodin průvod s maskami, v 19:30 pálení čarodějnic na Spáleništi.

Retro Tour Liberec

KDY: Sobota 30. dubna od 9 hodin

KDE: Severočeské muzeum

Turisticko-orientační jízda historických automobilů regionem Lliberecka a jeho širším okolím. Start před Severočeským muzeem bude probíhat průběžně, podle přijíždějících vozidel cca od 10:00 do 11:30 hodin.

Čarodějnice a lampionový průvod

KDY: Sobota 30. dubna v 18 hodin

KDE: louka u hasičů, Chrastava



Kromě občerstvení a ohně na buřty se můžete těšit na skákací hrad, malování na obličej i tvůrčí dílnu pro děti. O hudbu se během večera postará skupina Bohemia universal band.

Pálení čarodějnic v Hejnicích

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: kemp Hejnice

Tradiční pálení čarodějnic s doprovodným programem se letos po delší covidové pauze koná v hejnickém kempu, kde akci pořádají Hasiči Hejnice a Centrum Mateřídouška.

Pálení čarodějnic v Jablonném

KDY: Sobota 30. dubna v 18:30 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědí



Na tradiční akci vás čeká lampionový průvod z náměstí Míru, soutěže a hry pro děti, diskotéka s Honzou Popletou a samozřejmě to, co dělá čarodějnice čarodějnicemi – spousta ohňů na opékání buřtů.

Komorní koncert ve foyer divadla

KDY: Sobota 30. dubna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Řada komorních koncertů Hudba z foyer. Tentokrát vás čeká Loutna česká (Adam Michna z Otradovic). Legendární dílo české barokní kultury 17. století zazní ve spolupráci hudebníků z DFXŠ a souboru historické hudby FRAGIUM16.

Pálení čarodějnic v Hrádku

KDY: Sobota 30. dubna v 19 hodin

KDE: hasičská louka Hrádek nad Nisou



Začátek filipojakubské noci můžete strávit na Hasičské louce při společném pálení čarodějnic. Hrát bude skupina Náhodné setkání.

Sváteční jízdy historických tramvají

KDY: Neděle 1. května

KDE: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

Sváteční jízdy vozem 6MT č. 117 na trase: Rybníček - Lidové sady-ZOO a zpět. Jízdenky prodává průvodčí ve vozidle (za hotové). Pokud si koupíte jízdenku na celé kolo, budete mít ten den slevu 50 % do Technického muzea Liberec. Jízdní řád ZDE

Svatozdislavský benefiční koncert

KDY: Neděle 1. května ve 14 hodin

KDE: Státní zámek Lemberk

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné od 50 Kč



Přijďte podpořit dobrou věc a ještě si užít hudbu v krásném zámeckém prostoru. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného obdrží nezisková organizace Klára pomáhá z.s.

Máj na Valdštejnu

KDY: Neděle 1. května od 14 hodin

KDE: hrad Valdštejn

Jubilejní dvacátý ročník melodramatického ztvárnění nejznámějšího díla Karla Hynka Máchy v režii hudebního skladatele Zdeňka Zahradníka. Představení v hvězdném obsazení proběhne na prvním nádvoří před údajnou malbou slavného básníka. Hrají: Gabriela Filippi (Jarmila), Ernesto Čekan (Vilém), Marek Pavlíček (básník) a Kristina Kubová (II. Intermezzo).