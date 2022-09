Tři filmové bloky, tři projekční plátna, dva dny a jedna zabydlená žijící ulice plná radosti. Čekají vás nejen filmy, ale také divadelní představení, kapely a pestrý doprovodný program. Všechny potřebné informace a nabídku všeho, co uvidíte, najdete ZDE.

Dangar Six

KDY: Pátek 23. září v 18 hodin

KDE: Autokemp Liberec - Pavlovice

ZA KOLIK: 100 Kč



V rámci akce Trike &camp: Motosraz jste zváni na venkovní koncert kapely Dangar Six.

Jizerská nota

KDY: Pátek 23. září od 18 hodin a sobota 24. září od 10 hodin

KDE: Autokemp Hejnice

ZA KOLIK: 400 Kč

Folkový festival Jizerská nota se zabydlel v Hejnicích od roku 1981 a letos se koná jeho 41. ročník. Dvoudenní festival pořádá v areálu hejnického autokempu zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice. Cílem festivalu je prezentace současné folkové, trampské, country hudby a příbuzných žánrů. Festival také usiluje o rozvoj zájmu o hudbu u dětí a mládeže.

Více ZDE: Hejnice budou patřit milovníkům folku a country. Je tu festival Jizerská nota

Dialogy karmelitek

KDY: Pátek 23. září a neděle 25. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 180 - 380 Kč



Opera Dialogy karmelitek se díky svému hlubokému duchovnímu rozměru a mistrovskému hudebnímu pojetí řadí k vrcholným operním dílům 20. století. Skladatel Francis Poulenc se inspiroval příběhem skutečných událostí z období Velké francouzské revoluce a vykresluje tragické osudy karmelitánských řeholnic. Operní titul vyprávějící o nezdolné víře, přátelství, oběti a odhodlání člověka pro své přesvědčení i zemřít se v Čechách objevil pouze dvakrát, a to v českém překladu. Divadlo F. X. Šaldy uvede operu ve francouzském originále.

Kouzelník & iluzionista Michal Nesveda

KDY: Pátek 23. září v 19 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 200 - 350 Kč

Nejvyhledávanější iluzionista Michal Nesveda předvádí interaktivní iluze, ale i neuvěřitelné mentalistické experimenty. Uhádne na co právě myslíte, dokonale zmate vaše smysly, nebo předpoví výherní čísla do loterie! Michal se věnuje kouzlení už 15 let. Svým nadšením, pílí, láskou ke kouzlům a stovkami hodin trénování a zkoušení dosáhl ve svých 27 letech mnoha úspěchů. Získal desítky ocenění v mezinárodních i českých soutěžích a festivalech..

O Liberecký pohár

KDY: Sobota 24. září od 9 hodin

KDE: Kynologický klub Liberec - Pavlovice

ZA KOLIK: vstup zdarma



41. ročník celostátní soutěže služebních psů. Zváni jsou všichni příznivci kynologie i široká veřejnost, půjde o nevšední a jedinečnou podívanou.

Jízdy historickým autobusem na Zubačku

KDY: Sobota 24. září

KDE: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

I v letošním roce proběhnou tradiční jízdy na zubačku, ovšem vzhledem k výluce na tramvajové trati Liberec – Jablonec n/N pojede historický autobus v celé trase na lince 111. Start v 9:20 na Rybníčku.

Běh Cihelnou

KDY: Sobota 24. září v 9 hodin

KDE: Lesopark Cihelna, Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: startovné dobrovolné



Přijďte si vyzkoušet běh ve skvělé a dostupné lokalitě staré cihelny. Závod je určen pro všechny věkové kategorie. Po celé dopoledne bude k dispozici doprovodný program pro děti, nebude chybět hudba.

Zpřístupnění Bredovského letohrádku

KDY: Sobota 24. a neděle 25. září

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 50 Kč

Mimořádné zpřístupnění Bredovského letohrádku s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" včetně barokní zahrady. Akce potrvá po celý den od 10.00 do 16.00.

Tip na výlet: Po Ještědském hřebeni za skalisky i k mohyle letců

75. výročí Gymnázia Frýdlant

KDY: Sobota 24. září

KDE: gymnázium, městský park, restaurace Beseda, Frýdlant



Pro všechny absolventy, bývalé i současné kolegy, studenty a přátele školy je za podpory Města Frýdlant a pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu a zaměstnanost Ing. Dana Ramzera připraven celodenní program oslav. V dopoledních hodinách proběhne v městském parku charitativní běh nazvaný „Boříme bariéry“ na 5 km nebo 1 km, se startem hlavního závodu v 10 hodin. V dalším programu bude zájemcům umožněna prohlídka Gymnázia Frýdlant (od 12 hodin). Od 16 hodin bude v kině promítán film Jizerské hory.

Bramborákový den

KDY: Sobota 24. září od 13 hodin

KDE: Nisa Park Liberec

Oslava podzimu v Nisa Parku nemůže chybět. Těšte se na pečení brambor v popelu, hromadu bramboráků, opékání buřtů a jablek, bramborové soutěže, dílny pro děti a spoustu další zábavy.

IMJOY vs. FrMol

KDY: Sobota 24. září v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Zápas v divadelní improvizaci. Domácí tým hostí improvizátory až z dalekého Frýdku-Místku. O tématech a vítězi rozhodujete vy.

Světla nad bunkry

KDY: Sobota 24 září ve 20:30

KDE: Heřmanický bunkr – Muzeum československého opevnění, Heřmanice v Podještědí

7. ročník akce Světla nad bunkry k výročí 84. let od mobilizace naší armády v roce 1938. Objekty opevnění, o které se někdo zajímá budou ten večer nasvíceny a vytvoří tak z výšky viditelný řetěz světel po obvodu celé republiky. Heřmanické muzeum se bude této akce účastnit podruhé, na první výročí svého otevření.

Liliom

KDY: Sobota 24. září v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 290 Kč



Liliom napsal v roce 1909 maďarský dramatik Ferenc Molnár. Dnes je toto dílo dobře známé jako předloha pro broadwayský muzikál Carousel. Příběh bývá obvykle interpretován jako velmi dramatický, temný a násilný, ale představení v Malém divadle se zaměří nejen na dramatická témata, ale také na čistou lásku mezi Liliomem a jeho ženou Julií. Všechno špatné chování Lilioma pramení z jeho romantické lásky k Julii, která neutichá ani po jeho smrti. Inscenace vám ukáže osudový milostný příběh dokreslený originální hudbou přední japonské skladatelky Hiyoko Takai.

Svatováclavské posvícení

KDY: Sobota 24. září od 9 hodin

KDE: Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

ZA KOLIK: 50/80 Kč

Těšit se můžete na tradiční jarmark s posvícenským občerstvením a bohatým doprovodným programem. Tradiční pořad připomene, jak dříve v hospodářských usedlostech vypadaly oslavy ukončení polních prací.

Program:

10:00 Písničky a říkanky s Evou Kordovou

11:30 Divadlo Rolnička – O drakovi, který neuměl létat

12:00 Folklórní soubor Šafrán a Šafránek – pásmo písní a tanců Dožínky a Na řemesla

13:00 Divadlo Rolnička – Medvědí pohádky

14:00 Folklórní soubor Šafrán a Šafránek – pásmo písní a tanců Dožínky a Na řemesla

15:00 Funny Grass – bluegrass, country a irská muzika

Řemeslné dílny pro děti – pečení posvícenského koláče a výroba peroutky z husích brk.

Barevný podzim - Technické muzeum patří dětem

KDY: Neděle 25. září v 18 hodin

KDE: Technické muzeum



Technické muzeum přichystalo pro děti ještě jedno rozloučení s prázdninami formou dětského dne: Mladé cyklisty a motoristy čeká soutěž v rychlosti i obratnosti, dopravní prostředky-kola, šlapací autíčka a tříkolky k dispozici. Malíři zase mohou nakreslit křídou na asfalt, co se jim v Technickém muzeu nejvíce líbí a s veselou písničkou se uplatní se i dobří zpěváci. Na výherce soutěží čekají sladké i věcné ceny a jako hlavní cena projížďka historickým vozem. Pro nejmenší je uchystán skákací hrad a jezdit bude i dětský vláček.

Fidlík a Violenka – Muzíček

KDY: Neděle 25. září v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

Fidlík s Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóniny, před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže? No přeci Teta Květa, která je tak trochu popleta. V kouzelném domečku Muzíčku si společně s našimi hrdiny zazpíváte originální hity jako Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš a spousty dalších.

Vernisáž světelných objektů Jana Kindla

KDY: Neděle 25. září v 18 hodin

KDE: Zauhlovací a vodárenská věž, Vratislavice



Přijďte si užít světla a stínu na jedinečné výstavě světelných objektů s názvem Kukly a larvy, které tvoří Jan Kindl a jimiž vyzdobí patro pod násypníkem Zauhlovačky. O podvečerní atmosféru vernisáže se kromě Jana Kindla postará také Vojta Havel (držitel Českého Lva za hudbu) s kytarou.